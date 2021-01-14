大家好，万智牌的玩家们！距离上次写文章已经有一段时间，所以容我再次介绍一下我自己：我是 Melissa DeTora，威世智万智牌对局设计团队里的游戏设计师。我们团队主要是负责像标准赛和限制赛这样较为竞争的赛制，但最重要的目标还是要让万智牌更好玩！能在威世智工作是一件很棒的事，我也很感念且光荣可以把毕生的兴趣转为我的职涯。

战略计划 | Donato Giancola 作画

在凯德海姆里，我和Corey Bowen 及Michael Majors都是系列设计团队的一员，而Dave Humpherys 是团队的负责人。今天我很高兴能为大家预览几张新系列的牌，并讨论一些机制在凯德海姆限制赛和标准赛中所扮演的角色。

第一张要预览的牌使用了预示的机制。在把机制加进系列里时，有几件事是我们会考虑的，其中一个就是确保纳入不同复杂度及适合各种玩家类型的机制。举例来说，在伊克黎：巨兽时空里，我们放进了一个很引人注目的提米机制—合变。那个机制在引人注目和复杂度上占了很重的比例，所以我们需要加进一个较为简单的机制来调整。最后我们加入了循环来扮演那个角色。这类型的复杂度平衡是万智牌设计师在设计系列时要随时考虑的。

预示是提供给想要证明自己是最棒的那些玩家的机制（我们称他们为史帕克），它利用了非公开信息及虚张声势，那是限制赛玩家一般会喜欢的东西。学习如何应对对手表现出自己所拥有的战斗诡计是提升自身能力最重要的一个课题。和大部分限制的对局，新手或休闲玩家可以选择避开的东西不同，对局中有面朝下的预示牌时会情况会变得更加困难。你的对手绝对有什么东西盖在那里，那会是战斗诡计或去除咒语，让你无法对他造成致命的伤害吗？或那是一个他们选择盖在那边的生物．用来作为虚张声势的最后大招？那总归是什么，在决定如何使用手牌时你得把那些纳入考虑。

让我们来看杯中投毒：

这张牌可能会让你想起万智牌历史上一张经典的去除咒语。为了呼应那张牌，它一开始被提交的名字是预谋杀人，而在流程的后段，它被改为一个对受维京启发的系列来说更有风味的名字。

作为一个史帕克机制，我们想要透过让玩家可以选择来创造一些聪明的感觉。在杯中投毒上， 你可以选择要如何最好地使用你的法术力：是要用{1}{黑}{黑}正常施放，或是透过预示分配到几个回合支付较少费用。后者也给了你虚张声势的要素，尤其是当你有不只一张预示牌表露在外时。我们的目标是让它没有明显最好使用的方法，且会随着游戏的状况而改变。在一张牌上有多个选择提供了每盘对局间不同的对局方式，也是在限制赛对局里最有趣的部分。

在设计过程大部分的时间里，杯中投毒并没有占卜2的附加文字。它如何以及为什么被加上去的原因是这样的：我们想要在对局中的任何时候，预示牌在是否要预示上都能有一些有意义的选择。我们用了几个方式，像是如果预示就可以减少法术力、提供一些支持牌奖励你从手牌以外的其他地方施放牌等。然而在杯中投毒上，前者的情况并不存在。它是系列里少数几张当预示的时候需要支付更多法术力的牌。由于费用已经不高，且你也无法在想要马上在行动阶段施放它的情况下预示，比起其他预示牌，这张预示的能力显然更低。我们想要做些什么，所以加上了占卜2 来让预示模式比较强一点。

今天的下一张牌上面并没有机制，但对在限制赛中起动坟场的协同扮演了很重要的角色。这张牌是 . . . 战略计划。

如果你一直有在看预览的文章，或许会发现这个系列有一个轻度的坟场主题。我们使用坟墓场的方式有几个：你会看到黑绿妖精和蓝黑雪境都使用了挖坟（可以参考叛世国王奈尔非），所以会想选一些可以磨自己的牌来有效地使用这些策略。在所有颜色里我们也有个没有取名的机制，能把生物牌从坟墓场放逐来换得不同的效应，像是恐懼魂騎—一张可以做为蓝黑控制套牌终结者的牌。这个没有取名的机制一开始被我们称为「葬火」，但最后因为我们删掉了多张使用这个异能的牌，所以也删掉了这个名字，并在系列里加入了炫威机制。

随着在限制赛中所做对局测试的进行，我们收到反馈显示坟墓场的协同有点太难使用，尤其是在那些没有前期生物或是太多想要交换生物的套牌里。在使用了几张通常会想跟着曲线使用的「葬火」牌之后，结果也往往不让人满意。对我们来说，坟墓场的协同牌有好的表现，且能在就算没有在战斗中交换生物的情况下也能使用是很重要的。系列里我们并没有太多自己磨牌的牌，少数有的几张也往往不是那么可靠。限制赛赛制着实需要一个两费的咒语能提供你马上放逐的生物。我建议把 战略计划加到系列里，因为那能在完成这个目标的同时，也为标准赛带来乐趣。在经过了尝试后，它的表现很好，后来的事就大家都知道了。

今天的最后一张牌用上了我在凯德海姆里最喜欢的机制：炫威。万智牌里我最喜欢的赛制是轮抽，我喜欢找出咒语排列的最佳顺序并有效地使用法术力，而炫威正是能测验你这方面能力的机制。炫威是个「法术力水槽」的异能，那是我们会试着在较低稀有度里放进去的东西，以让限制赛对局更加顺利。在任何万智牌的对局里爆法术力都不是件有趣的事，而我们藉由提供更多在永久物上使用法术力的方式来减少这在轮抽中的影响。炫威机制正是其中一个法术力水槽。

我最喜欢炫威的部分，是只要具有炫威异能的生物有进行攻击，你就可以在那个回合的任何时候起动异能。这代表你可以等到看到对手如何响应之后，再决定要不要使用异能。炫威生物通常会提供牌张优势，所以对手在大部分情况下会想要尽快把它除掉，而那可能会迫使他们做出对自己不利的交换，只为不让你每回合持续炫威。你可以利用这点—透过战斗诡计或武具来让阻挡度对手更不利—来获得多个回合的炫威。如果对手选择什么都不做，更可以在战斗后决定是要炫威还是使用更多咒语。在限制赛中有这类的选项能让一切事情都变得超级有趣。

这是我今天的最后一张预览牌，领途导灵：

这张牌有几个目标：第一是作为标准赛中优质的白色一费快攻生物。菁英先锋在标准赛中一般已经够强了，但他通常需要一些额外的加分来保有竞争力。像是高年骑士这样的牌感觉就在基线上，所以我们想要把这张牌做得再强一点以提供白色快攻一个更好的选择。这张牌跟集结军伍一样都能很好地配合你的标准赛战士套牌。

领途导灵也在凯德海姆的限制赛中扮演很重要的角色。红白原型是一副快攻的战士套牌，而 领途导灵一张牌可以提供你两个或更多的战士。如果你能够妥善应对战斗及使用法术力，就可以在这张牌上获得更多的价值，那对一张一费牌来说是很强的。

红白在限制赛中的第二个主题是武具。作为一个北欧主题的系列，凯德海姆自然少不了战士们挥舞的剑与斧。武具在法术力使用上效率通常不高，尤其是在限制赛中的普通牌程度，但把武具和在佩带武具时就能蹦出更多生物的一费生物加在一起，这个投资往往是值得的。

领途导灵 | Anastasia Ovchinnikova 作画

谢谢大家今天的时间！我希望你们享受凯德海姆剩下的预览季！希望你们能跟我一样喜欢凯德海姆的限制赛赛制！

Melissa DeTora

@MelissaDeTora on Twitter