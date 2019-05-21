在这个游戏中，几乎每一张双色地都来自于某个套组，无论是邻色、对色，或两者兼具。而其中那刺眼的例外，则非遍野林冠莫属。过去好几年，世界各地的万智牌玩家只能眼巴巴地看着绿白法师们在游戏后期，把无用的地牌换成咒语，自己却只能被地牌淹没。我们今天的预览文章就是要告诉大家，随着近代新篇的到来，一切都将改变。欢迎对色林冠地！

(我相信网络肯定会为它们取更适合的名字，但于此同时，为了这篇文章所需，我将叫它们林冠地。)

遍野林冠是一张非常强大的地牌，并在近代赛中大量使用。作为功能地，结合了站着进场与数种颜色法术力的它，几乎任何有白色和绿色法术力的套牌都会想用 (有时候是白色或绿色。例如坚固鳞甲套牌就常常在不需要任何白色法术力的状况下使用遍野林冠)。这些新地牌和它一样强大，看来也一样会被大量地使用。

我不认为这些地牌会创造出新的套牌类型；毕竟它们只是地牌而已，而调色的功能已经在那里了。不过，它们将会实际地强化许多想要使用这些地的现有套牌。这样的套牌有那些呢？

对于一个想放「遍野林冠」的套牌来说，通常必须具有三个特性：

要有放进非找地地的双色地牌的空间。有些套牌配置了很多找地地，导致无法直接把蔓生墓园换成生机泥地，因为它们需要找得出来的黑绿地牌。 可以承受失去生命值。 在游戏的中后期不太需要大量地牌。

第二点和第三点都确实地鼓励你运用快攻策略而非控制。像人类这样的套牌就会用遍野林冠，使用一两次，不在乎生命值的损失，接着牺牲它换取价值，因为套牌里面完全没有超过三点法术力的牌。但像洁斯凯这样的套牌，每个回合都会用它转法术力，承受6点伤害之后还是无法牺牲它，因为这副套牌想留着迅咒法师和地下指命，无论在任何时候，很可能都不值得牺牲那张地。

以下是我认为会很开心能使用新林冠地的套牌们：

日灼峡谷

烧杀

烧杀套牌或成从新林冠地上得利的最大赢家，因为它既会用上调色能力，同时又讨厌爆地。在烧杀套牌，你想要二至四张地牌，但绝不想要第五张，而林冠地正好能完美地帮助你 (完美到你会想放超过四张)。而且如果有更多人使用会让它们吃伤害的地牌，对你来说就更好了。

发掘

发掘套牌里没有白色的牌，但它可能依然会单独为了红色法术力而放日灼峡谷 (或炽火孤岛)，因为一旦你开始发掘，额外的抽牌机会就变得格外有价值。它并不是薪传赛制里的鱆人竞技场，但却是我们能做的类似牌中最好的了，同时它也能和黑土滋壤相互配合。

漫水林地

人类

目前，大部分的人类套牌都玩两张基本地以及四张遍野林冠，但我们之前已经看过像铬亮海岸这种牌，特别是在那些不想放满远古金塔庙的套牌里 (因为它们还有备牌或征召军伍)。未来我们可能会看到漫水林地加入遍野林冠的行列，或取代遍野林冠(在法术力无虞的前提下，套牌可能会想放约六张的林冠地)，但如果征召军伍的版本回归，我们几乎是肯定会看到它们的出现了。

班特精灵

精灵可能已经在用遍野林冠，但有点尴尬，因为它让你无法在第一回合施放陵墓游灵。我预期大部分的精灵套牌都会考虑自己的法术力基底而改用漫水林地。

创发监禁

创发监禁套牌目前使用了四张植物圣所，其中一些几乎肯定会变成漫水林地 (不过四张可能有点太过了)。这副套牌甚至有世间锤炼，让你在游戏后期可以运用它们。

幽静旷沼

白黑衍生物和白黑奥札奇

这两副都不是非常热门的套牌，但两副都会想用幽静旷沼。

8拷问台

8拷问台是一副可能会想要几张林冠地而不是基本地的纯黑套牌。在这个时间点，它可能会多放一些双色地，以及白色 (或绿色) 的备牌选项，不过这并不是绝对必要的就是了。

生机泥地

坚固鳞甲和克撒塔脉炉

这两副套牌都只用得到绿色法术力而放了 (或有时放)遍野林冠，它们现在有机会更容易地多混一色了。蓝绿地在这也可以用，但我相信各位会更想为这两副套牌准备黑色的备牌 (事实上塔脉炉曾经放过黑色牌)。

征召军伍和虔诚德鲁伊组合技套牌

大部分征召军伍套牌都是绿白的，也已经放了遍野林冠，特别是在备牌里，它会因为使用一些生机泥地而得利。这是一副真的会想要用林冠地的套牌，因为它有法术力生物所带来的大量法术力来源，所以即便它放到六张或更多林冠地，我都不会感到惊讶。

勇得死亡阴影

死亡阴影套牌则不太好说。因为后期不需要什么地牌的特色，它会真心想要一个能在后期自我牺牲的地牌，同时自我伤害的部分也能因为死亡阴影而派上用场。但于此同时，这副套牌能被找地地找出来的地牌非常有限 (因为它想放很多找地地，整体地牌却不多)，因此很可能没有足够的空间给林冠地。如果其法术力基底能容纳非蔓生墓园的黑绿双色地的话，那么生机泥地很可能是首选。

炽火孤岛

风暴

风暴套牌的其中一种输法，就是抽到的全是法术力而无法行动。能把地换成额外的牌这点将会非常有帮助。许多风暴套牌已经在使用西瓦暗礁，所以我预期它们都会变成炽火孤岛。

蓝红凤凰

凤凰套牌的早期法术力非常吃紧，这代表它会从林冠地上吃到大量的伤害，但它同时也容易爆地，所以炽火孤岛可能会有一席之地。

以上列表并不完整—也可能有许多单色或邻色套牌会只为了它们的异能而使用—但无论如何，我确定新的林冠地全部都会在未来的近代赛制中扮演吃重的角色，我非常期待能使用它们。