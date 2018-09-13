万智牌是个充满选择的游戏。

选择把哪些牌放进套牌、是否要保留手牌、下地和施放咒语以及选择攻击和阻挡。在这些之后，你赢得比赛的胜利和输掉对局——其原因就在于一路上所做的选择。

所以给自己越多选择，就越有机会可以在正确的时间获得正确的东西。

曾印行过的生物当中有一张最强的——在所有印行过的牌张中或许也可以名列前矛——那就是迅咒法师。

Tiago Chan的邀请赛牌（过去一场万智牌邀请赛获胜的奖励是创造一张牌）在依尼翠上市后马上掀起了热潮。它不止在标准赛中被使用，也进入了万智牌那些强度满载最竞争的赛制：近代、薪传，甚至是特选。它也是Cube轮抽中一张顺位很高的牌、指挥官赛制的好选择，总之就是一张满身光环的全明星。

只要两点法术力，你就有使用坟墓场中任何法术瞬间的灵活性——还额外获得一只可以利用的生物。

另一张过去两年对标准赛造成很大影响的牌是这个大机器：

这是另一张让你可以重新利用咒语的蓝色牌。它出现在各式不同的控制套牌里，让你一次又一次地使用抽牌和生物去除。

这是在暗示我们什么？今天，我很兴奋地向大家展示这个名门世家的另一张牌。

如果你喜欢迅咒法师及它所提供的选项，这里有张适合你的烽会拉尼卡预览牌。

来看看任务简报：

哇。

这张牌很耀眼。虽然不会得到一只2/1的生物——额外生物绝对是迅咒法师很大的一个优势——但刺探在这里也远不只是背景叙述文字而已。别忘了你甚至可以考虑把他跟史上一张最强的蓝色牌迅咒法师 做比较 . . . 这似乎挺有说服力的。

但为什么是如此？是什么给了任务简报在高咒语比例的蓝色套牌中主要组件的框架？

让我们深入来看看。/p>

利用机会

表面上来看，我想这个问题挺合理的。「我为什么要为坟墓场里的咒语支付两点额外的法术力，而不是直接另外把一张不用付额外法术力的牌放进套牌里？」

这个点不错。任何用任务简报施放的咒语在把两点额外费用加上去后，牌张的费用效应比都会变得很差。四点的菁华离散成了更贵的取消、六点的瓦丝卡的藐视变得比扫场的费用还要高，就连闪电击都直接变成了开火。

然而这依然是值得的，依然是极好的。为什么？因为你能选择让它变成任何想要的东西。

在构筑套牌的时候，你会依据有多符合策略来把一些牌放进去。选择的原因是希望可以抽到及使用它们，任务简报增加了你可以再次使用它们的机会。

甚至它在你需要时就会变成正确的东西。假设你的控制套牌放了菁华离散跟失效。

菁华离散在对上快攻和中速这类重生物的套牌时极好，但当碰到控制套牌时就很弱——控制套牌一般只有少数几只可以反击的生物。

失效则一般是反过来：它在对上重生物的套牌时很弱，但在对上有很多非生物咒语的套牌——像是控制时就会发光发热。

随着对局的进行，任务简报将会成为这些牌中你希望它成为的那一张。

如果拿到了一个包括失效、菁华离散跟任务简报的起手，在这盘对局中你就能加倍对你有利的效应。如果你希望有第二张失效也没有任何问题！

另外当然，这类的选项在游戏后期会有更好的效果。如果在坟墓场满满时抽到一张任务简报，基本上就代表你抽到了坟墓场中任何一张的法术和瞬间牌！

任务简报提供了坟墓场中任何你最需要的效应，而两点法术力能换到这样的强度实在是物超所值。

上面都没有提到牌上刺探的这个部分，那既然提到了，就让我们继续下去吧！

利用刺探获得优势

到目前为止，这张牌都是在扩大你的选择，不如再提供更多吧？

底密尔（蓝黑）里的新关键词刺探，就是给你想要的牌。除了牌上主要的效应，刺探让你更深入套牌来找到需要的牌。

迅咒法师这类牌的部分强度是让你在整体上多一张牌：用一张牌获得一个生物永久物和一个咒语，在牌张优势的计算上，这是一个原生的一换二。

而刺探是虚拟的牌张优势。如果你把一张不想要的牌放进坟墓场——像是游戏后期的一块地——那就跟抽一张牌有差不多好的效果。而如果是放弃两张不想要的牌 . . . 那跟抽两张牌也相差不远；你更深入了套牌两张牌。这是虚拟的牌张优势。就算没有实际抽任何牌，结果却是类似的。

Mathias Kollros 作画

迅咒法师另一个较为保守的优势，是在必要时可以二回拍下它作为阻挡者。任务简报也有在需要时可以二回使用的能力，不过是以另一个截然不同的方式。

如果地牌不够或很需要一张特定的地牌，你可以随时施放任务简报事先看看并试着找到你需要的牌。这是理想的状况吗？不是—但有时候确实很有帮助。

然后是这些异能该如何合作。

在完成刺探之前，你不需要为任务简报选择法术或瞬间。这代表你可以从牌库顶的两张牌中找到正确的那张，用刺探放进坟墓场，然后即刻施放！像迅咒法师这类牌有个明显的问题，在于如果当下坟墓场里没有正确的瞬间或法术，它们的效应就不会给你想要的东西。任务简报的刺探让这一切都看似你更有机会找到需要的东西。

任务简报的刺探帮助我确保找到要执行的任务。

这个讯息将会在十秒后自行销毁

任务简报为重咒语的套牌在构筑上提供了一个有趣的点子，我也绝对预期在标准赛看到它出现——并有出现在其他有更大牌池赛制中的潜力。你会发现套牌想要使用更广泛多样性的咒语，这代表任务简报在持久战中，将会有更多可行的选择可以考虑！

在构筑新标准赛套牌的同时，给任务简报一个机会吧。我知道我一开始在我们的很多套牌列表里先放了两张 . . . 然后很快地就增加到三张或四张。

有选择不好吗？

我希望你们喜欢烽会拉尼卡到目前为止的预览！能参与到这个系列中很开心，而把拉尼卡再一次带回来对我也有很多意义。第一个拉尼卡系列时，我正准备开始更认真地看待万智牌 ，而再访拉尼卡则是我在威世智中工作的第一个系列，所以能有另一个系列带着我现在所有的设计经验参与其中——让一切都圆满了。

有任何想法或反馈吗？请让我知道！你可以发推特给我，在Tumblr上问我问题，或写 email到BeyondBasicsMagic@gmail.com。

享受探索拉尼卡城吧，我们很快就会再见面了！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight