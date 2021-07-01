我们的冒险从一群谦虚的游戏设计师走过漫长且蜿蜒的道路开始，他们花了许多时间徜徉各地，解决任何碰到的设计问题，希望可以搜集足够强力且很酷的万智牌牌张和整个王国一同分享。 某天在经过一整天漫长且繁重的冒险后，大家围在营火旁边，此时灌木丛发出了窸窸窣窣的声音—

「大伙儿快醒来！ 」Jules Robins大喊，他是一位来自海岸的强力巫师，也是这群令人信赖冒险者的领导者。 「我们正被游戏的设计问题攻击！ 」

「我认得这些声响，」一位同样来自海岸的前巫师利用他的智慧向同伙发出警告：「过去我曾跟这些游戏设计的问题奋战多次。 他们是强大的敌人，千万别轻忽了。 」

一阵窸窸窣窣的声音之后，一堆强大的问题露出了他们的长矛、锐爪、鳞甲、翅膀、尖牙、利嘴等，像是这样的：

「你们是怎么把 万智牌 做出 龙与地下城 的感觉？ 」

做出 的感觉？ 」 「有许多机制倚赖玩家的选择。 我们可以加入更多的随机元素来增加多样性吗？ 」

「我们可以在黑框万智牌里丢骰子吗？ 」

「等等，我们才刚得到适合的机制！ 」一个声音从背后传来。 那是 Corey Bowen，整个团体里最帅也最酷的冒险者。 巧合的是，Corey 也是来自同一座海岸的巫师。 「我们可以丢 20 面骰！ 」

「黑框牌？ 玩家们会接受吗？ 」Jules 问。

「许多玩家都很喜爱拥抱随机性的机制，像是倾曳和执硬币。 只要我们制作玩起来或对到会很有趣且很酷的牌，玩家都会很开心地接受的！ 」

Corey有在近代新篇里设计掷硬币牌的经验，且在玩龙与地下城时也喜欢和伙伴一起掷骰子。 他知道要什么会让所有玩家都对这个新机制感到有趣，同时还可以满足那些喜爱随机性得玩家。 因此，他开始编造一个全新的万智牌咒语：

哥布林钉头锤使用了全新机制，是一张会要求玩家掷骰子的武具。 当这张牌进战场时，你掷一颗 20 面骰！ 依据所掷出值的不同，这张牌的异能会找着牌上所写的数值表格对应有所升级。

「当然，」巫师同意了，「我们利用数值表，就像是在龙与地下城里一样！ 如此一来，我们可以控制每个效应随机性的范围，牌也会看起来就像是来自龙与地下城的冒险模块一样！ 」

「就是这样，」Corey继续说，「在龙与地下城里没有什么东西比20 面骰更经典的了。 只要玩家掷出这个熟悉的二十面体，他们就会感觉自己在进行龙与地下城的对局，决定自己的异能！ 」

Corey 告诉其他巫师他在设计这些咒语时的逻辑：

虽然掷硬币很有趣，他并不喜欢会那些会让施放者搞砸的掷硬币牌设计。 他想避免那些为咒语支付魔法力和一张牌的空间，却什么都得不到并让你落后的掷硬币牌—更糟的情况下还会让你受伤。 这个异能效应的多样性不应该完全改变你咒语的结果。 如果这个咒语是要让你获得生命，那就应该获得生命;如果是派出衍生物，那就应该派出衍生物。 举例来说，我们想要避免像是一般打2点升级打4点的烧牌。 以4点防御力的生物为目标，期待咒语可以发生效果，但运气不好时让你一无所获似乎是个太过严厉的惩罚。 你会发现 哥布林钉头锤永远会派出一个衍生物，且有时会为你省掉在下回合让生物攻击时佩带所需的魔法力，但当回合的决定并不会有太多依据掷骰子的结果而有所改变。

Jules 同时参与了多个角色扮演的游戏，并了解最多人参与且喜爱掷骰子的时刻正是掷 20 面骰。 他开始设计当玩家在 掷得极好 时可以产生强度有着不可思议的增长的效应—这并不是件容易的事。 因此，他设计了这样的万智牌咒语：

当轻足族盗贼攻击时，他会获得死触并增加攻击力。 因为死触的关系，他可以交换掉任何的阻挡者，所以骰子的结果只会在未被阻挡时对对手造成更多伤害。 但丢到 20 的话呢？ 这个小东西将几乎不会在战斗中落败，因为先攻和死触的结合将可以击倒任何阻挡者，让浪客得以活下！

「就是这个！ 」巫师们高喊。 加入Corey逻辑中更多多样性的限制后，掷20面骰少了许多高报酬的时刻。 但在牌张设计上加入一些关键一击的结果，绝对可以帮助玩家保持兴奋的情绪！

巫师们开始设计更多更多有着20面骰机制的牌，以征服那个区域里所有对局设计的问题。 新牌开始在系列设计的文件里出现的同时，它们也开始找到不同方式来设计能支持有这个机制套牌的牌。

「如果我们在绕着这张非普通牌构筑的牌上为骰子点数 +2 会怎么样？ 」一位巫师小声说。

「我想那无法让人满意，」另一位巫师否定道。 「那会在有些情况下变得非常数学，且大多数时候也很难感觉出差别。 如果我们的数值大部分都是1–9 和 10–20，那 +2 只有在你掷 8 或 9 时才会有影响—这大概是 10% 的机率。 是否有其他的方式可以改良骰子？ 在最新版本的龙与地下城里他们是怎么做的？ 」

皮克精向导是一张能在丢骰子套牌里帮助你的一张普通牌，就像在龙与地下城第五版里一样—如果有皮克精向导的优势，你可以多掷一颗骰子并选择比较大的点数。 掷两倍数量的骰子甚至比掷一颗还要有趣！ 那会让你每次掷骰子时感觉有更大的影响，因为你将感觉自己有两次成功的机会。 把龙与地下城里的优势直接移植到万智牌的牌上十分合适。

因此，游戏设计的问题被击倒了。 巫师们在系列里设计了使用 20 面骰的牌张，并把他们着重在蓝红的色组里。 当他们回国向领导者展示所发现的东西时，整个王国都十分高兴。 女王一直都喜爱在传统的蓝红色组像是伊捷和粹丽学院里有一些混乱。 他们在王国古老的游戏店龙与地下城：被遗忘国度战记售前现开赛找到了一个很棒使用这些牌的机会，并借此庆祝售前现开赛组合提供了传统的 20 面骰而非转动的记血器—这让骰子变成完全地随机。 一切都十分顺利，而来自海岸的伟大巫师们，被赏赐了十分丰富的经验指示物及很多的珍宝衍生物。