在Magic: The Gathering® – Fallout®中体验后核战时代，集结《辐射》系列自1997年发布首款电子游戏以来的科幻技术与经典角色。2024年3月8日上市的聚珍补充包和指挥官套牌里共含有20种全图衍生物，外加2张辅助用牌。每副指挥官套牌内含10张双面衍生物，聚珍补充包内含1张传统闪双面衍生物。

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你可通过以下方式预购Magic: The Gathering® – Fallout®聚珍补充包展示盒、指挥官套牌等产品：造访本地游戏店购买，访问亚马逊等网络零售商网购，或是在其他出售万智牌产品的渠道订购。

Magic: The Gathering® – Fallout®衍生物

复制品 人类／骑士 人类／士兵

士兵 战士 外星人

灵俑／突变体 聚落 松鼠

士兵（红白） 线索 食品（军事）

食品（生存） 食品（科技） 废料

机器人 振翼机 珍宝（生存、科技）

珍宝（军事） 废土生存指南

能量库（辅助） 辐射量（辅助）

Magic: The Gathering® – Fallout®指挥官套牌衍生物

凯撒万岁衍生物

1 机器人//珍宝（军事）衍生物

1 复制品//珍宝（军事）衍生物

1 机器人//废料衍生物

1 复制品//废料衍生物

1 复制品//人类／士兵衍生物

1 士兵//人类／士兵衍生物

1 士兵//珍宝（军事）衍生物

1 士兵（红白）//食品（军事）衍生物

1 战士//食品（军事）衍生物

1 战士//士兵（红白）衍生物

翻面 机器人//珍宝（军事） 翻面 复制品//珍宝（军事） 翻面 机器人//废料

翻面 复制品//废料 翻面 复制品//人类／士兵 翻面 士兵//人类／士兵

翻面 士兵 // 珍宝（军事） 翻面 士兵（红白）//食品（军事）

拾荒余生衍生物

1 废料//松鼠衍生物

1 废料//珍宝（生存、科技）衍生物

1 聚落//人类／士兵衍生物

1 聚落//食品（生存）衍生物

1 珍宝（生存、科技）//废土生存指南衍生物

1 食品（生存）//松鼠衍生物

2 辐射量（辅助）//复制品衍生物

2 辐射量（辅助）//珍宝（生存、科技）衍生物

翻面 废料//松鼠 翻面 废料//珍宝（生存、科技） 翻面 聚落//人类／士兵

翻面 聚落//食品（生存） 翻面 珍宝（生存、科技）//废土生存指南 翻面 食品（生存）//松鼠

翻面 辐射量（辅助）//复制品 翻面 辐射量（辅助）//珍宝（生存、科技）

科学无敌！衍生物

1 能量库（辅助）//珍宝（生存、科技）衍生物

1 人类／骑士//食品（科技）衍生物

1 人类／骑士//复制品衍生物

1 振翼机//珍宝（生存、科技）衍生物

1 振翼机//废料衍生物

1 复制品//线索衍生物

1 珍宝（生存、科技）//线索衍生物

1 珍宝（生存、科技）//人类／骑士衍生物

1 食品（科技）//机器人衍生物

1 机器人//珍宝（生存、科技）衍生物

翻面 能量库（辅助）//珍宝（生存、科技） 翻面 人类／骑士//食品（科技） 翻面 人类／骑士//复制品

翻面 振翼机//珍宝（生存、科技） 翻面 振翼机//废料 翻面 复制品//线索

翻面 珍宝（生存、科技）//线索 翻面 珍宝（生存、科技）//人类／骑士

翻面 食品（科技）//机器人 翻面 机器人//珍宝（生存、科技）

变种威胁衍生物

2 外星人//线索衍生物

3 灵俑／突变体//复制品衍生物

1 灵俑／突变体//线索衍生物

4 辐射量（辅助）//灵俑／突变体衍生物

翻面 外星人//线索 翻面 灵俑／突变体//复制品

翻面 灵俑／突变体//线索 翻面 辐射量（辅助）//灵俑／突变体

Magic: The Gathering® – Fallout®产品将于2024年3月8日上市，现在你就可以在本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。