Magic: The Gathering® – Fallout®系列的衍生物
在Magic: The Gathering® – Fallout®中体验后核战时代，集结《辐射》系列自1997年发布首款电子游戏以来的科幻技术与经典角色。2024年3月8日上市的聚珍补充包和指挥官套牌里共含有20种全图衍生物，外加2张辅助用牌。每副指挥官套牌内含10张双面衍生物，聚珍补充包内含1张传统闪双面衍生物。
立即预订
你可通过以下方式预购Magic: The Gathering® – Fallout®聚珍补充包展示盒、指挥官套牌等产品：造访本地游戏店购买，访问亚马逊等网络零售商网购，或是在其他出售万智牌产品的渠道订购。
Magic: The Gathering® – Fallout®衍生物
Magic: The Gathering® – Fallout®指挥官套牌衍生物
凯撒万岁衍生物
- 1 机器人//珍宝（军事）衍生物
- 1 复制品//珍宝（军事）衍生物
- 1 机器人//废料衍生物
- 1 复制品//废料衍生物
- 1 复制品//人类／士兵衍生物
- 1 士兵//人类／士兵衍生物
- 1 士兵//珍宝（军事）衍生物
- 1 士兵（红白）//食品（军事）衍生物
- 1 战士//食品（军事）衍生物
- 1 战士//士兵（红白）衍生物
机器人//珍宝（军事）
复制品//珍宝（军事）
机器人//废料
复制品//废料
复制品//人类／士兵
士兵//人类／士兵
士兵 // 珍宝（军事）
士兵（红白）//食品（军事）
拾荒余生衍生物
- 1 废料//松鼠衍生物
- 1 废料//珍宝（生存、科技）衍生物
- 1 聚落//人类／士兵衍生物
- 1 聚落//食品（生存）衍生物
- 1 珍宝（生存、科技）//废土生存指南衍生物
- 1 食品（生存）//松鼠衍生物
- 2 辐射量（辅助）//复制品衍生物
- 2 辐射量（辅助）//珍宝（生存、科技）衍生物
废料//松鼠
废料//珍宝（生存、科技）
聚落//人类／士兵
聚落//食品（生存）
珍宝（生存、科技）//废土生存指南
食品（生存）//松鼠
辐射量（辅助）//复制品
辐射量（辅助）//珍宝（生存、科技）
科学无敌！衍生物
- 1 能量库（辅助）//珍宝（生存、科技）衍生物
- 1 人类／骑士//食品（科技）衍生物
- 1 人类／骑士//复制品衍生物
- 1 振翼机//珍宝（生存、科技）衍生物
- 1 振翼机//废料衍生物
- 1 复制品//线索衍生物
- 1 珍宝（生存、科技）//线索衍生物
- 1 珍宝（生存、科技）//人类／骑士衍生物
- 1 食品（科技）//机器人衍生物
- 1 机器人//珍宝（生存、科技）衍生物
能量库（辅助）//珍宝（生存、科技）
人类／骑士//食品（科技）
人类／骑士//复制品
振翼机//珍宝（生存、科技）
振翼机//废料
复制品//线索
珍宝（生存、科技）//线索
珍宝（生存、科技）//人类／骑士
食品（科技）//机器人
机器人//珍宝（生存、科技）
变种威胁衍生物
- 2 外星人//线索衍生物
- 3 灵俑／突变体//复制品衍生物
- 1 灵俑／突变体//线索衍生物
- 4 辐射量（辅助）//灵俑／突变体衍生物
外星人//线索
灵俑／突变体//复制品
灵俑／突变体//线索
辐射量（辅助）//灵俑／突变体
Magic: The Gathering® – Fallout®产品将于2024年3月8日上市，现在你就可以在本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。