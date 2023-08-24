迎接艾卓仙踪之前，来了解一下此次童话主题旅程中会遇到的一系列衍生物！本系列共推出了29种全图衍生物、6种角色（每张衍生物上有两个角色）以及1种外出历险辅助用牌，遍布艾卓仙踪各类产品。

轮抽和系列补充包里总共会出现15种全图衍生物、3种角色衍生物（每张衍生物上有两个角色）以及1种外出历险辅助用牌。以上15种全图衍生物在聚珍补充包里为传统闪双面衍生物，角色衍生物和外出历险辅助用牌为轮抽和系列补充包专有。

艾卓仙踪指挥官套牌中同样有衍生物。剩下的14种全图衍生物和3种角色衍生物（每张衍生物有两个角色）为艾卓仙踪指挥官套牌特有，每副套牌内含10张以特定内容为主题的双面衍生物。

抓紧机会购买艾卓仙踪，开启专属冒险。本系列将于2023年9月8日上市，现在你就可以在本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购！

艾卓仙踪的衍生物