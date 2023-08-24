迎接艾卓仙踪之前，来了解一下此次童话主题旅程中会遇到的一系列衍生物！本系列共推出了29种全图衍生物、6种角色（每张衍生物上有两个角色）以及1种外出历险辅助用牌，遍布艾卓仙踪各类产品。 

轮抽和系列补充包里总共会出现15种全图衍生物、3种角色衍生物（每张衍生物上有两个角色）以及1种外出历险辅助用牌。以上15种全图衍生物在聚珍补充包里为传统闪双面衍生物，角色衍生物和外出历险辅助用牌为轮抽和系列补充包专有。 

艾卓仙踪指挥官套牌中同样有衍生物。剩下的14种全图衍生物和3种角色衍生物（每张衍生物有两个角色）为艾卓仙踪指挥官套牌特有，每副套牌内含10张以特定内容为主题的双面衍生物。 

抓紧机会购买艾卓仙踪，开启专属冒险。本系列将于2023年9月8日上市，现在你就可以在本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购！ 

艾卓仙踪的衍生物

鸟
人类
人类
骑士
骑士
鸟
家鼠
人类
仙灵
骑士
梦魇（安梭苛）
老鼠
老鼠
野兽
野兽
元素（白蓝）
元素（白蓝）
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
食品
珍宝
珍宝
怪物角色/术士角色
怪物角色/术士角色
皇族角色/青年英雄角色
皇族角色/青年英雄角色
恶人角色/倒楣鬼角色
恶人角色/倒楣鬼角色
外出历险
外出历险

艾卓仙踪的指挥官套牌衍生物

Virtue and Valor衍生物

  • 1 牛//人类／士兵衍生物 
  • 1 猫（系命）//飞马衍生物 
  • 1 鸟//人类衍生物 
  • 1 猫（2/2）//人类衍生物 
  • 1 象//腐生物衍生物 
  • 1 精怪//腐生物衍生物 
  • 1 人类／修行僧//腐生物衍生物 
  • 1 飞马//腐生物衍生物 
  • 1 怪物角色/善人角色//皇族角色/善人角色衍生物 
  • 1 术士角色/善人角色//怪物角色/善人角色衍生物 
牛
人类／士兵
牛//人类／士兵
猫（系命）
飞马
猫（系命）//飞马
鸟
人类
鸟//人类
猫（2/2）
人类
猫（2/2）//人类
象
腐生物
象//腐生物
精怪
腐生物
精怪//腐生物
人类／修行僧
腐生物
人类／修行僧//腐生物
飞马
腐生物
飞马//腐生物
怪物角色/善人角色
皇族角色/善人角色
怪物角色/善人角色//皇族角色/善人角色
术士角色/善人角色
怪物角色/善人角色
术士角色/善人角色//怪物角色/善人角色
 

Fae Dominion衍生物

  • 3 仙灵／浪客（黑色）//海盗衍生物 
  • 2 仙灵／浪客（黑色）//仙灵（蓝色）衍生物 
  • 3 仙灵／浪客（黑蓝双色）//仙灵（蓝色）衍生物 
  • 2 仙灵／浪客（黑蓝双色）//复制品衍生物 
仙灵／浪客（黑色）
海盗
仙灵／浪客（黑色）//海盗
仙灵／浪客（黑色）
仙灵（蓝色）
仙灵／浪客（黑色）//仙灵（蓝色）
仙灵／浪客（黑蓝双色）
仙灵（蓝色）
仙灵／浪客（黑蓝双色）//仙灵（蓝色）
仙灵／浪客（黑蓝双色）
复制品
仙灵／浪客（黑蓝双色）//复制品

现在你就可以预订艾卓仙踪的产品：前往本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购！