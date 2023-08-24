艾卓仙踪的衍生物
迎接艾卓仙踪之前，来了解一下此次童话主题旅程中会遇到的一系列衍生物！本系列共推出了29种全图衍生物、6种角色（每张衍生物上有两个角色）以及1种外出历险辅助用牌，遍布艾卓仙踪各类产品。
轮抽和系列补充包里总共会出现15种全图衍生物、3种角色衍生物（每张衍生物上有两个角色）以及1种外出历险辅助用牌。以上15种全图衍生物在聚珍补充包里为传统闪双面衍生物，角色衍生物和外出历险辅助用牌为轮抽和系列补充包专有。
艾卓仙踪指挥官套牌中同样有衍生物。剩下的14种全图衍生物和3种角色衍生物（每张衍生物有两个角色）为艾卓仙踪指挥官套牌特有，每副套牌内含10张以特定内容为主题的双面衍生物。
抓紧机会购买艾卓仙踪，开启专属冒险。本系列将于2023年9月8日上市，现在你就可以在本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购！
艾卓仙踪的衍生物
艾卓仙踪的指挥官套牌衍生物
Virtue and Valor衍生物
- 1 牛//人类／士兵衍生物
- 1 猫（系命）//飞马衍生物
- 1 鸟//人类衍生物
- 1 猫（2/2）//人类衍生物
- 1 象//腐生物衍生物
- 1 精怪//腐生物衍生物
- 1 人类／修行僧//腐生物衍生物
- 1 飞马//腐生物衍生物
- 1 怪物角色/善人角色//皇族角色/善人角色衍生物
- 1 术士角色/善人角色//怪物角色/善人角色衍生物
牛//人类／士兵
猫（系命）//飞马
鸟//人类
猫（2/2）//人类
象//腐生物
精怪//腐生物
人类／修行僧//腐生物
飞马//腐生物
怪物角色/善人角色//皇族角色/善人角色
术士角色/善人角色//怪物角色/善人角色
Fae Dominion衍生物
- 3 仙灵／浪客（黑色）//海盗衍生物
- 2 仙灵／浪客（黑色）//仙灵（蓝色）衍生物
- 3 仙灵／浪客（黑蓝双色）//仙灵（蓝色）衍生物
- 2 仙灵／浪客（黑蓝双色）//复制品衍生物
仙灵／浪客（黑色）//海盗
仙灵／浪客（黑色）//仙灵（蓝色）
仙灵／浪客（黑蓝双色）//仙灵（蓝色）
仙灵／浪客（黑蓝双色）//复制品
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