「消灭所有生物。」

作为一名控制玩家，我很乐意看到这些字被印在万智牌的牌上。大规模的生物去除从游戏一开始就是标配，也一直在各种策略中扮演重要的角色。它们是限制赛里的炸弹、构组赛制中不可或缺的工具，也是指挥官里的重置开关。能在对自己有利的情况下使用大规模的生物去除将能带来很大的优势，而这个效应也会自动被放进任何适合的控制套牌里（还伴随着对手的眼泪）。

即便我是被扫场的那一方，也得要赞叹这个设计的简洁以及对整体万智牌所带来的平衡。「消灭所有生物」这句话所带来的策略考虑一直是万智牌 中原生的一部分，也给了热衷于生物的玩家们一个得提心吊胆的原因。

最近几年，这个效应通常会有附带条件。像是天界崩毁这样的牌就出现在Magic World Championship XVI 里，提供了玩家—也是最后的冠军Paulo Vitor Damo da Rosa 只要支付{2}{白}{白}就可获得扫场的效应（与其他五费的牌像是时间抹除 和褪下披风那一边的 披世巨人），但伴随着的是可能会让对手抽一张牌的结果。效忠拉尼卡里的卡娅之怒是另一个扫场咒语在当时华丽现身的例子，它同样也只需要 4 点法术力。

不难了解为什么常被使用的大规模扫场咒语主要都是四点法术力。不管怎么说，它都有成为甜蜜点很好的理由。万智牌的第一个系列开了一个很强的先例，这让其他的牌都只能期望能向它看齐。

这带我们来到了 双星大师 里的这个特别版本。它是大规模生物去除咒语的先驱，也是为什么这个效应在万智牌 里被称为「神愤」的原因。

一开始神之愤怒第一次出现是在限量版（第一版） ，而后又在万智牌的历史中出现多次。它实在太过经典，使得「神愤」—这基本上是个名词— 在万智牌 当中成为了除掉场上所有东西的代称动词。在万智牌的一段历史当中，神之愤怒 一直到第十版前都出现在所有的核心系列里。现在，原版的大规模去除咒语将和 Kev Walker 所绘制的经典插画—第一次是出现在第七版当中—一同回归。

从我在限制赛中施放这个咒语的经验来说（主要是在 Cube 里—我想藉此机会对我成功结算这张牌后计划被我打乱的对手说声抱歉），这是一张你会想在 双星大师限制赛里早早拿下的牌。它在每个限制赛中都是炸弹，所以如果你的对手打白，随时留意别过度扩张你的盘面了。

但这是 双星大师！双倍的趣味，双倍的预览—而在这里，同一张牌将会出现两次！和之前其他的 Masters 系列不同，双星大师 将会有一场售前现开赛，且将会有一些特别的东西在等着大家的参加。

没错，一张由Thomas M. Baxa 所绘制、有着全新插画的售前现开赛版本神之愤怒！你将不会在补充包中开到这张牌，仅能藉由购买一盒 双星大师 的补充包，或是参加上市赛（发完即止—有些牌店可能因为防治新冠肺炎的法令原因而无法举办，所以别忘了先跟本地的牌店确定细节）来获得。

最后，我想用一句话来总结我对神愤的感觉。

「在万智牌里，一个有着很多生物的对手，必定会碰到神愤，这是人所公认的事。」– 简奥斯汀（或许吧）