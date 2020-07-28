在万智牌里有数不尽的策略，有些套牌仰赖大生物踏过阻挡者来获胜，有些则是在战场上布满生物于对手开始前即击败他们，还有些套牌会静静地看着，在掌握局势前响应对手所做的每一件事。

但还有一条通往胜利的道路不争你我或压过对手，也不妨碍对手的行为以为事后铺路。它只问你一个直观的问题：你要牺牲什么来获得胜利？

[autocard]血孢叉齿蜥[/autocard] | Ralph Horsley 作画

全部抛开

「牺牲」套牌有一个独特的策略：转化。那通常是透过牌上的一些牺牲效应，把一个资源转化成另一个资源来获得胜利。多年以来，这些套牌在万智牌的赛场上持续出现，历史上最有名的那些竞争级别的组合技套牌中，最早出现的是这一个：兴旺繁花

[decklist]

Title: 兴旺繁花

4 Infernal Contract

1 Elven Cache

4 Natural Balance

4 Prosperity

1 Drain Life

4 冲动

4 Vampiric Tutor

1 Three Wishes

2 Memory Lapse

1 Power Sink

1 Emerald Charm

4 Cadaverous Bloom

4 Squandered Resources

4 Undiscovered Paradise

3 Bad River

7 树林

6 沼泽

5 海岛

*1 Memory Lapse

*1 Power Sink

*1 Elven Cache

*3 Emerald Charm

*3 City of Solitude

*4 Elephant Grass

*2 根墙

[/decklist]

[card]Cadaverous Bloom[/card][card]Squandered Resources[/card][card]Drain Life[/card]

这是在早期的标准赛中一副有着很好表现的套牌，运作方式建立在把你的手牌放逐给[autocard]Cadaverous Bloom[/autocard] 及牺牲地牌给 [autocard]Squandered Resources[/autocard] 来施放一发大的 [autocard]Prosperity[/autocard] （能给你更多地牌来产生更多法术力）或是 [autocard]Drain Life[/autocard] （让你直接获得胜利）。但放逐手牌跟今天我们认为的牺牲有些不同。

[decklist]

Title: 「阿布赞」The Rock

4 樱宗长老

5 树林

1 海岛

4 蔓生墓园

1 平原

2 聚污三角洲

1 沼泽

1 殿堂花园

1 积水墓地

4 风袭荒地

2 亚维马雅海岸

4 天堂鸟

1 女雕像柱

3 不朽见证人

1 创生

1 Loxodon Hierarch

1 Ravenous Baloth

1 Withered Wretch

3 未送出的礼物

4 腐烂

3 闷杀

4 Cabal Therapy

1 逼从

1 回声萦绕

3 生机祈愿

2 毒契

1 师范占卜陀螺

*1 女雕像柱

*1 Dimir House Guard

*1 不朽见证人

*1 Kataki, War's Wage

*1 Loxodon Hierarch

*1 Meloku the Clouded Mirror

*1 暗碧族祭师

*2 Withered Wretch

*2 回归自然

*2 逼从

*1 Stabilizer

*1 罗堰荒野

[/decklist]

[card]柯帮疗法[/card][card]毒契[/card][card]Ravenous Baloth[/card]

万智牌职业联盟选手Javier Dominguez 在 2005 年的世界赛中完成了一大突破，使用了一副被称为「The Rock」的白黑绿三色套牌，而那正是近代牺牲套牌策略的先驱。和兴旺繁花不同，这副套牌会为了不同的益处而交换场面上不同的资源：

[autocard]Ravenous Baloth[/autocard] 可以自行变为生命值。

[autocard]柯帮疗法[/autocard] 可以把任意生物变成一张针对你已经知道牌的弃牌咒语。

[autocard]毒契[/autocard] 可以自我牺牲来扫场。

[autocard]樱宗长老[/autocard] 可以自我牺牲来换得基本地。

这副套牌和其他 Rock 套牌一样，目的在扩大优势并牺牲资源来换取净优势差。但这还不是一副真正的牺牲套牌，它更像是压制型的中速套牌。

[decklist]

Title: 豪族

4 注亡旅人

4 教区斗士

4 联会豪族

2 史革达高阶僧侣

3 恶名骑士

2 银刃神圣武士

4 波洛斯裁定师

4 伐肯纳豪族

1 复归天使

2 狂热民兵

2 徘徊灵魂

4 欧佐夫护符

4 无神祭祠

4 血腥墓穴

4 圣洁锻炉

4 孤立礼拜堂

3 平原

3 灵魂洞窟

1 崖顶修行所

1 大天使地窖

*1 史革达高阶僧侣

*2 徘徊灵魂

*2 渎神行径

*2 得享安息

*2 依尼翠王者索霖

*2 欧节达鬼影议会

*3 悲剧失足

*1 驯良明师

[/decklist]

[autocard_hand]

伐肯纳豪族

联会豪族

注亡旅人

狂热民兵

徘徊灵魂

史革达高阶僧侣

[/autocard_hand]

Tom Martell 在兵临古城专业赛中，用了一副满是牺牲的套牌，击败了未来布鲁塞尔专业赛的冠军 Joel Larsson。

[autocard]伐肯纳豪族[/autocard]和[autocard]联会豪族[/autocard]—他们也是这副套牌得名的原因—两个都会牺牲生物来换取利益。

[autocard]注亡旅人[/autocard]并不介意被牺牲，而[autocard]狂热民兵[/autocard]能从对手那里找到一 些可以牺牲的东西。

[autocard]徘徊灵魂[/autocard]会派出一堆精灵来作为所有东西的肥料，像是 [autocard]史革达高阶僧侣[/autocard]或是飞过去攻击对手。

近代牺牲套牌的策略，在于牺牲东西并利用牌张和效应间的协同以换得稳定且持续的优势—这股力量太过强大，也成为导致一张牌在近代赛中被禁掉的主因。

[decklist]

Title: 梅梨莱诞生荚

4 天堂鸟

3 贵族大主教

2 根墙

2 复苏之音

4 帮厨奥夫

1 拽脏预言师

1 腐食流浆

1 蔑咒兽

1 希沃克黜人梅梨莱

1 夸萨群法师

1 寂静守卫琳法拉

1 非瑞克西亚蜕变妖

1 不朽见证人

1 Orzhov Pontiff

1 醒灵云雀

1 图恩大天使

1 Spike Feeder

1 联会豪族

2 突发衰败

3 和声召集

4 诞生荚

4 新绿陵墓

3 沼地平野

3 雾漫雨林

2 蔓生墓园

1 殿堂花园

1 无神祭祠

3 加渥尼镇区

3 树林

1 沼泽

2 平原

*1 布连屯守炉师

*4 攫取思绪

*1 艾文核灵师

*1 流放之径

*1 汇业僧

*1 Harmonic Sliver

*1 Kataki, War's Wage

*1 最终巨魔图伦

*1 苍鹭天使席嘉妲

*1 乙金盟法规师

*1 顽强巴洛西

*1 尖吼怪

[/decklist]

梅梨莱诞生荚在她的时代里是近代赛最具统治力的套牌之一，也造就了[autocard]诞生荚[/autocard]被禁，那些她曾一展身手的所有赛事将需要一整篇专属于她的篇幅来介绍。

[autocard_hand]

诞生荚

希沃克黜人梅梨莱

醒灵云雀

非瑞克西亚蜕变妖

图恩大天使

Spike Feeder

根墙

[/autocard_hand]

但说到牺牲东西以换取净优势，在万智牌的历史中无人能望其项背。

[autocard]希沃克黜人梅梨莱[/autocard] 和任何牺牲引擎—[autocard]拽脏预言师[/autocard] 和[autocard]联会豪族[/autocard] 都行—能把带有不息的生物变成可以使用任意次数的循环。 [autocard]帮厨奥夫[/autocard] 和 [autocard]夺魂红帽客[/autocard] 都能用来创造出很大的数字。

同样的牺牲引擎也能把 [autocard]醒灵云雀[/autocard] 变成有效的引擎，尤其是搭配上 [autocard]非瑞克西亚蜕变妖[/autocard]。牺牲蜕变妖能把一个攻击力 0 的生物放进坟墓场，触发[autocard]醒灵云雀[/autocard] 让你把它带回来。蜕变妖可以回手来复制像 [autocard]夺魂红帽客[/autocard] 这类的东西，但有 [autocard]醒灵云雀[/autocard] 在场代表你可以 维持 这个循环继续进行下去。有些微妙，但对对手来说足以致命。

这个循环继续进行下去。有些微妙，但对对手来说足以致命。 另一个梅梨莱诞生荚里让人印象深刻的组合技是 [autocard]图恩大天使[/autocard] 和 [autocard]Spike Feeder[/autocard]。你能透过移除钉兽身上的 +1/+1 指示物获得生命，这将会触发 [autocard]图恩大天使[/autocard] 的异能把指示物加回来。更棒的是这是另一组可以连上[autocard]诞生荚[/autocard] （和[autocard]和声召集[/autocard] 的生物），让对手更难制定计划—这副套牌充满了两张或三张的组合技，来让你不需要每次都使用相同的生物就能获胜。

[autocard]根墙[/autocard] 较不起眼，但却是这副套牌中的关键张。它提供了多个回合所需要的法术力，且很适合喂给 [autocard]帮厨奥夫[/autocard] 或 [autocard]Spike Feeder[/autocard] 来完成组合技。需要的时候他也可以进行阻挡。

豪族和诞生荚套牌把牺牲套牌带进了今日的标准赛。让我们从万智牌职业联盟选手Piotr Głogowski 在Mythic Championship VII中获胜所使用的套牌开始。

[decklist]

Title: 勇得牺牲

2 Korvold, Fae-Cursed King

4 战争伤亡

2 杀戮女郎

4 巫婆炉灶

4 碎屑路径

4 血腥墓穴

4 蔓生墓园

4 晃动大地

2 沼泽

1 山脉

5 树林

3 神奇小径

2 洛司温堡

2 痛击霆伟龙

4 鼎镬佣兽

3 豆茎巨人

2 夺魂骑兵

4 破坏魔鬼

4 金鹅

*1 杀戮女郎

*1 Korvold, Fae-Cursed King

*4 逼从

*2 恶狼

*1 夺魂骑兵

*2 不亡骑士

*1 痛击霆伟龙

*3 热恋野兽

[/decklist]

[autocard_hand]

巫婆炉灶

鼎镬佣兽

破坏魔鬼

金鹅

Korvold, Fae-Cursed King

[/autocard_hand]

如果你在过去几个月艾卓王权 上市后有打过标准赛，你应该已经看过牺牲套牌可以做些什么：

[autocard]巫婆炉灶[/autocard]和[autocard]鼎镬佣兽[/autocard] 是一个很不错但有些慢的伤害循环，它能确保你的法术力一直都有能做的事。

[autocard]破坏魔鬼[/autocard] 喜欢看到被牺牲的东西，而 [autocard]金鹅[/autocard] 是一个能产出可以牺牲东西的引擎。

[autocard]Korvold, Fae-Cursed King[/autocard] 的重点是一个在高费位置的输出，在你想要你牺牲东西的同时，也提供燃料能让你在把东西丢出去的时候获得胜利。

在Players Tour Online 2 时，争先联盟的成员 Eli Loveman 用一副加入了有着[autocard]诞生荚[/autocard]效应的[autocard]塑生邪魔[/autocard].的升级版打进了八强。

[decklist]

Title: 拉铎司牺牲

3 塑生邪魔

4 血腥墓穴

1 夺命狮召唤

2 洛司温堡

4 鼎镬佣兽

4 索求初婴

1 震惧军屠夫

4 神奇小径

4 水沟骷髅妖

1 拉佐特裂肢兽

4 破坏魔鬼

3 午夜镰刀手

2 山脉

4 弃神僧侣

2 晃动大地

7 沼泽

2 恶意殿堂

4 巫婆炉灶

4 悲哀神行客

*1 叛行

*3 苦痛悔恨

*1 枯萎甲虫

*2 鞍博雷破盾手

*2 无情手段

*1 恶毒缠身

*4 腐臭帝王龙

*1 焦热龙炎

[/decklist]

两倍牺牲

所以，这对双星大师来说代表了什么？

打开有两张闪卡和两张稀有牌的补充包，然后在每包当中选两张「第一选」—代表轮抽将会变得很惊人—但这个系列不只是华丽而已。轮抽和限制赛套牌都将会有强力的东西，而牺牲正是其中一个你能在限制赛中使用的策略。

也就是当这些牌出现的时候。

在双星大师 的限制赛中使用牺牲套牌，将会让你使用这三张回归牌来运作。基于万智牌的历史，我们已经有了设定好的蓝图：

[autocard]寇基雷猎者[/autocard] 就像是[autocard]徘徊灵魂[/autocard]，提供了很多可以牺牲的生物。[autocard]空孳奥札奇[/autocard] 的衍生物也可以在必要的时候帮你加速叫出更大的东西！

[autocard]血荆灵[/autocard] 就像是[autocard]破坏魔鬼[/autocard] 和 [autocard]Korvold, Fae-Cursed King[/autocard]，纪录你每次牺牲东西的时刻且很快就会变成庞然大物。

[autocard]血孢叉齿蜥[/autocard] 同时是牺牲引擎和致胜手段，同样和 Korvold 有些类似。你会希望最大化这些类别的牌张来确保套牌完成自己的任务。

当然不只是这样。一或两张能重复使用的牺牲手段将会需要一些时间把彼此连在一起—但我们今天并没有打算要一次揭露 双星大师 里所有的东西。对每张牌的使用方法保持警觉，并准备好在当 8 月 7 日 双星大师 于本地店家上市时加紧脚步。