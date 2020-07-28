你该牺牲什么来获胜？
在万智牌里有数不尽的策略，有些套牌仰赖大生物踏过阻挡者来获胜，有些则是在战场上布满生物于对手开始前即击败他们，还有些套牌会静静地看着，在掌握局势前响应对手所做的每一件事。
但还有一条通往胜利的道路不争你我或压过对手，也不妨碍对手的行为以为事后铺路。它只问你一个直观的问题：你要牺牲什么来获得胜利？
全部抛开
「牺牲」套牌有一个独特的策略：转化。那通常是透过牌上的一些牺牲效应，把一个资源转化成另一个资源来获得胜利。多年以来，这些套牌在万智牌的赛场上持续出现，历史上最有名的那些竞争级别的组合技套牌中，最早出现的是这一个：兴旺繁花
[decklist]
Title: 兴旺繁花
4 Infernal Contract
1 Elven Cache
4 Natural Balance
4 Prosperity
1 Drain Life
4 冲动
4 Vampiric Tutor
1 Three Wishes
2 Memory Lapse
1 Power Sink
1 Emerald Charm
4 Cadaverous Bloom
4 Squandered Resources
4 Undiscovered Paradise
3 Bad River
7 树林
6 沼泽
5 海岛
*1 Memory Lapse
*1 Power Sink
*1 Elven Cache
*3 Emerald Charm
*3 City of Solitude
*4 Elephant Grass
*2 根墙
[/decklist]
[card]Cadaverous Bloom[/card][card]Squandered Resources[/card][card]Drain Life[/card]
这是在早期的标准赛中一副有着很好表现的套牌，运作方式建立在把你的手牌放逐给[autocard]Cadaverous Bloom[/autocard] 及牺牲地牌给 [autocard]Squandered Resources[/autocard] 来施放一发大的 [autocard]Prosperity[/autocard] （能给你更多地牌来产生更多法术力）或是 [autocard]Drain Life[/autocard] （让你直接获得胜利）。但放逐手牌跟今天我们认为的牺牲有些不同。
[decklist]
Title: 「阿布赞」The Rock
4 樱宗长老
5 树林
1 海岛
4 蔓生墓园
1 平原
2 聚污三角洲
1 沼泽
1 殿堂花园
1 积水墓地
4 风袭荒地
2 亚维马雅海岸
4 天堂鸟
1 女雕像柱
3 不朽见证人
1 创生
1 Loxodon Hierarch
1 Ravenous Baloth
1 Withered Wretch
3 未送出的礼物
4 腐烂
3 闷杀
4 Cabal Therapy
1 逼从
1 回声萦绕
3 生机祈愿
2 毒契
1 师范占卜陀螺
*1 女雕像柱
*1 Dimir House Guard
*1 不朽见证人
*1 Kataki, War's Wage
*1 Loxodon Hierarch
*1 Meloku the Clouded Mirror
*1 暗碧族祭师
*2 Withered Wretch
*2 回归自然
*2 逼从
*1 Stabilizer
*1 罗堰荒野
[/decklist]
[card]柯帮疗法[/card][card]毒契[/card][card]Ravenous Baloth[/card]
万智牌职业联盟选手Javier Dominguez 在 2005 年的世界赛中完成了一大突破，使用了一副被称为「The Rock」的白黑绿三色套牌，而那正是近代牺牲套牌策略的先驱。和兴旺繁花不同，这副套牌会为了不同的益处而交换场面上不同的资源：
- [autocard]Ravenous Baloth[/autocard] 可以自行变为生命值。
- [autocard]柯帮疗法[/autocard] 可以把任意生物变成一张针对你已经知道牌的弃牌咒语。
- [autocard]毒契[/autocard] 可以自我牺牲来扫场。
- [autocard]樱宗长老[/autocard] 可以自我牺牲来换得基本地。
这副套牌和其他 Rock 套牌一样，目的在扩大优势并牺牲资源来换取净优势差。但这还不是一副真正的牺牲套牌，它更像是压制型的中速套牌。
[decklist]
Title: 豪族
4 注亡旅人
4 教区斗士
4 联会豪族
2 史革达高阶僧侣
3 恶名骑士
2 银刃神圣武士
4 波洛斯裁定师
4 伐肯纳豪族
1 复归天使
2 狂热民兵
2 徘徊灵魂
4 欧佐夫护符
4 无神祭祠
4 血腥墓穴
4 圣洁锻炉
4 孤立礼拜堂
3 平原
3 灵魂洞窟
1 崖顶修行所
1 大天使地窖
*1 史革达高阶僧侣
*2 徘徊灵魂
*2 渎神行径
*2 得享安息
*2 依尼翠王者索霖
*2 欧节达鬼影议会
*3 悲剧失足
*1 驯良明师
[/decklist]
[autocard_hand]
伐肯纳豪族
联会豪族
注亡旅人
狂热民兵
徘徊灵魂
史革达高阶僧侣
[/autocard_hand]
Tom Martell 在兵临古城专业赛中，用了一副满是牺牲的套牌，击败了未来布鲁塞尔专业赛的冠军 Joel Larsson。
- [autocard]伐肯纳豪族[/autocard]和[autocard]联会豪族[/autocard]—他们也是这副套牌得名的原因—两个都会牺牲生物来换取利益。
- [autocard]注亡旅人[/autocard]并不介意被牺牲，而[autocard]狂热民兵[/autocard]能从对手那里找到一 些可以牺牲的东西。
- [autocard]徘徊灵魂[/autocard]会派出一堆精灵来作为所有东西的肥料，像是 [autocard]史革达高阶僧侣[/autocard]或是飞过去攻击对手。
近代牺牲套牌的策略，在于牺牲东西并利用牌张和效应间的协同以换得稳定且持续的优势—这股力量太过强大，也成为导致一张牌在近代赛中被禁掉的主因。
[decklist]
Title: 梅梨莱诞生荚
4 天堂鸟
3 贵族大主教
2 根墙
2 复苏之音
4 帮厨奥夫
1 拽脏预言师
1 腐食流浆
1 蔑咒兽
1 希沃克黜人梅梨莱
1 夸萨群法师
1 寂静守卫琳法拉
1 非瑞克西亚蜕变妖
1 不朽见证人
1 Orzhov Pontiff
1 醒灵云雀
1 图恩大天使
1 Spike Feeder
1 联会豪族
2 突发衰败
3 和声召集
4 诞生荚
4 新绿陵墓
3 沼地平野
3 雾漫雨林
2 蔓生墓园
1 殿堂花园
1 无神祭祠
3 加渥尼镇区
3 树林
1 沼泽
2 平原
*1 布连屯守炉师
*4 攫取思绪
*1 艾文核灵师
*1 流放之径
*1 汇业僧
*1 Harmonic Sliver
*1 Kataki, War's Wage
*1 最终巨魔图伦
*1 苍鹭天使席嘉妲
*1 乙金盟法规师
*1 顽强巴洛西
*1 尖吼怪
[/decklist]
梅梨莱诞生荚在她的时代里是近代赛最具统治力的套牌之一，也造就了[autocard]诞生荚[/autocard]被禁，那些她曾一展身手的所有赛事将需要一整篇专属于她的篇幅来介绍。
[autocard_hand]
诞生荚
希沃克黜人梅梨莱
醒灵云雀
非瑞克西亚蜕变妖
图恩大天使
Spike Feeder
根墙
[/autocard_hand]
但说到牺牲东西以换取净优势，在万智牌的历史中无人能望其项背。
- [autocard]希沃克黜人梅梨莱[/autocard] 和任何牺牲引擎—[autocard]拽脏预言师[/autocard] 和[autocard]联会豪族[/autocard] 都行—能把带有不息的生物变成可以使用任意次数的循环。 [autocard]帮厨奥夫[/autocard] 和 [autocard]夺魂红帽客[/autocard] 都能用来创造出很大的数字。
- 同样的牺牲引擎也能把 [autocard]醒灵云雀[/autocard] 变成有效的引擎，尤其是搭配上 [autocard]非瑞克西亚蜕变妖[/autocard]。牺牲蜕变妖能把一个攻击力 0 的生物放进坟墓场，触发[autocard]醒灵云雀[/autocard] 让你把它带回来。蜕变妖可以回手来复制像 [autocard]夺魂红帽客[/autocard] 这类的东西，但有 [autocard]醒灵云雀[/autocard] 在场代表你可以 维持 这个循环继续进行下去。有些微妙，但对对手来说足以致命。
- 另一个梅梨莱诞生荚里让人印象深刻的组合技是 [autocard]图恩大天使[/autocard] 和 [autocard]Spike Feeder[/autocard]。你能透过移除钉兽身上的 +1/+1 指示物获得生命，这将会触发 [autocard]图恩大天使[/autocard] 的异能把指示物加回来。更棒的是这是另一组可以连上[autocard]诞生荚[/autocard] （和[autocard]和声召集[/autocard] 的生物），让对手更难制定计划—这副套牌充满了两张或三张的组合技，来让你不需要每次都使用相同的生物就能获胜。
- [autocard]根墙[/autocard] 较不起眼，但却是这副套牌中的关键张。它提供了多个回合所需要的法术力，且很适合喂给 [autocard]帮厨奥夫[/autocard] 或 [autocard]Spike Feeder[/autocard] 来完成组合技。需要的时候他也可以进行阻挡。
豪族和诞生荚套牌把牺牲套牌带进了今日的标准赛。让我们从万智牌职业联盟选手Piotr Głogowski 在Mythic Championship VII中获胜所使用的套牌开始。
[decklist]
Title: 勇得牺牲
2 Korvold, Fae-Cursed King
4 战争伤亡
2 杀戮女郎
4 巫婆炉灶
4 碎屑路径
4 血腥墓穴
4 蔓生墓园
4 晃动大地
2 沼泽
1 山脉
5 树林
3 神奇小径
2 洛司温堡
2 痛击霆伟龙
4 鼎镬佣兽
3 豆茎巨人
2 夺魂骑兵
4 破坏魔鬼
4 金鹅
*1 杀戮女郎
*1 Korvold, Fae-Cursed King
*4 逼从
*2 恶狼
*1 夺魂骑兵
*2 不亡骑士
*1 痛击霆伟龙
*3 热恋野兽
[/decklist]
[autocard_hand]
巫婆炉灶
鼎镬佣兽
破坏魔鬼
金鹅
Korvold, Fae-Cursed King
[/autocard_hand]
如果你在过去几个月艾卓王权 上市后有打过标准赛，你应该已经看过牺牲套牌可以做些什么：
- [autocard]巫婆炉灶[/autocard]和[autocard]鼎镬佣兽[/autocard] 是一个很不错但有些慢的伤害循环，它能确保你的法术力一直都有能做的事。
- [autocard]破坏魔鬼[/autocard] 喜欢看到被牺牲的东西，而 [autocard]金鹅[/autocard] 是一个能产出可以牺牲东西的引擎。
- [autocard]Korvold, Fae-Cursed King[/autocard] 的重点是一个在高费位置的输出，在你想要你牺牲东西的同时，也提供燃料能让你在把东西丢出去的时候获得胜利。
在Players Tour Online 2 时，争先联盟的成员 Eli Loveman 用一副加入了有着[autocard]诞生荚[/autocard]效应的[autocard]塑生邪魔[/autocard].的升级版打进了八强。
[decklist]
Title: 拉铎司牺牲
3 塑生邪魔
4 血腥墓穴
1 夺命狮召唤
2 洛司温堡
4 鼎镬佣兽
4 索求初婴
1 震惧军屠夫
4 神奇小径
4 水沟骷髅妖
1 拉佐特裂肢兽
4 破坏魔鬼
3 午夜镰刀手
2 山脉
4 弃神僧侣
2 晃动大地
7 沼泽
2 恶意殿堂
4 巫婆炉灶
4 悲哀神行客
*1 叛行
*3 苦痛悔恨
*1 枯萎甲虫
*2 鞍博雷破盾手
*2 无情手段
*1 恶毒缠身
*4 腐臭帝王龙
*1 焦热龙炎
[/decklist]
两倍牺牲
所以，这对双星大师来说代表了什么？
打开有两张闪卡和两张稀有牌的补充包，然后在每包当中选两张「第一选」—代表轮抽将会变得很惊人—但这个系列不只是华丽而已。轮抽和限制赛套牌都将会有强力的东西，而牺牲正是其中一个你能在限制赛中使用的策略。
也就是当这些牌出现的时候。
在双星大师 的限制赛中使用牺牲套牌，将会让你使用这三张回归牌来运作。基于万智牌的历史，我们已经有了设定好的蓝图：
- [autocard]寇基雷猎者[/autocard] 就像是[autocard]徘徊灵魂[/autocard]，提供了很多可以牺牲的生物。[autocard]空孳奥札奇[/autocard] 的衍生物也可以在必要的时候帮你加速叫出更大的东西！
- [autocard]血荆灵[/autocard] 就像是[autocard]破坏魔鬼[/autocard] 和 [autocard]Korvold, Fae-Cursed King[/autocard]，纪录你每次牺牲东西的时刻且很快就会变成庞然大物。
- [autocard]血孢叉齿蜥[/autocard] 同时是牺牲引擎和致胜手段，同样和 Korvold 有些类似。你会希望最大化这些类别的牌张来确保套牌完成自己的任务。
当然不只是这样。一或两张能重复使用的牺牲手段将会需要一些时间把彼此连在一起—但我们今天并没有打算要一次揭露 双星大师 里所有的东西。对每张牌的使用方法保持警觉，并准备好在当 8 月 7 日 双星大师 于本地店家上市时加紧脚步。