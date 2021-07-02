同伴情谊。亲撰故事。临场决断。《龙与地下城》在二十世纪的时候就已经是奇幻角色扮演游戏的业界标杆。没错，就是有那么久。如今，万智牌即将喜迎首个D&D主题的系列～被遗忘国度战记。快来看看你的冒险途中有哪些机制相伴。

地下城

地城是D&D体验之主要部分，自然也是被遗忘国度战记体验的重头戏。地城是全新的牌张类别。本系列共有三个地城，其一就是疯狂法师的地下城。D&D的资深爱好者想必对这三个地城都不陌生。

地城不会被放进套牌。游戏开始时，它们位于游戏外，并会在统帅区中停留一段时间。后面再细说。一般在采用比赛规则举办的赛事中，「游戏外的牌」都是指你备牌中的牌，但地城的运作方式略有不同。地城牌不会占用你的备牌。你随时可以选到三个地城，且同一个地城都不会用到第二张。如果你的套牌利用地城，在它们实际出场前和备牌放在一起即可。

让地城加入游戏的途径是一个新关键字动作：深入地城。有几张传统万智牌（指会放进套牌的那种）会让你深入地城。它可以是咒语、起动式异能或者触发式异能的效应，正如以下所见的捷径探寻者一般。

如果你在你统帅区中没有地城的时候深入地城（即是说你现在并非身处地城之中），那就意味着冒险的时候到了！将你想探索的地城放进统帅区，并在位于顶部位置的第一个房间处放置一个进度标记。进度标记只是用来记录你当前所处的房间，就跟D&D地图上用于标示你所在位置的迷你模型一般。每位牌手的地城就只有他自己会动到。目前（只保证这个系列；未来还长着呢）没有牌能让其他牌手跟你的地城或进度标记互动。

你每次进入一个房间时，其房间异能都会触发～包括第一个房间。房间异能均写作「当你进入此房间时，[房间上印制的效应]。」例如，当你进入呵欠大门时，你获得1点生命。请注意，尽管所有房间都有个别的名称，但这些名称仅用于营造气氛，不会影响到游戏。

现在你已身处地城，因此当你下次再深入地城时，便会移动至下一个房间。在完成当前所处的地城之前，你不能开始探索新的地城。当你要移动至下个房间时，只能按照牌上的箭头方向前进。

举例来说，当你身处地城之阶时，你可以选择前往哥布林市集或扭曲洞窟，但不能两边都去。在地城中不能后退（即往牌张顶端方向移动）。只有懦夫才后退。你当然不是懦夫，有战士冲上来挑衅都能挡得下。

如果你能存活下来，终会到达最后的房间。在该房间异能结算或因故离开堆叠后，该地城就会被移出游戏。「将地城移出游戏」此事会算作你已完成这个地城。（在某些不常见的情况下，你可能会回应最后一个房间的异能来深入地城。这种情况下，你也会完成当前所处的地城～即使最后一个房间的异能没离开堆叠也不要紧。然后便可以开始深入下一个地城。后者的首个房间异能会比先前地城的最后一个房间异能先结算。）

完成地城有两大好处。首先，有些牌张会关心这一点。例如幽光伏击客。

需要注意的是，幽光伏击客不需要你在完成地城的那一刻操控它。它就只是进来，看你一眼，知道你完成过地城后，就让自己获得连击异能。行家认得出行家。

接下来，既然你不再身处地城，自然可以深入新的地城！在你下次深入地城时，可以选择刚刚离开的那个，也可以选择新地城。想和疯狂法师再次共舞？想试试湮灭之墓？或者不玩了，去酒馆喝一杯？故事如何书写，都由你定。

龙

这个系列里有不少龙，但它们算不上是个机制。既然前面提了「地下城」，一同冠名的「龙」当然要点名以示敬意。让我们一起呼喊：龙最棒了！

与

够了。停。

风味提示

每张万智牌牌张都是一则故事，而牌上每个部分都与这故事息息相关。名称和创意文案自不必说，而规则叙述有时也风味满满。那我们再进一步会如何？本系列许多异能都会以斜体印制的「风味提示」起头，帮助大家进一步了解牌张本身的故事。（中文版译注：中文的风味提示文字系以楷体印制。）本系列中大多数牌上的风味提示用于点明出自被遗忘的国度世界之技能或能力。而少部分的模式牌则会利用风味提示来生动表明你面临的抉择。

风味提示出现的位置跟规则提示一样，不过两者都没有规则含义。

掷一颗d20

冒险旅途上发生什么都不奇怪，有时你只能接受命运的安排。要是没几颗二十面骰（d20）在桌上滚来滚去，我们都不好意思说这是个D&D主题的系列。银边的冒险家可能还记得过去一些冒险旅途中所用的骰子，这些机率因素此次将首度进入黑色边框的领域。掷掷骰子，开始玩乐！

此系列有些效应会让你掷一颗d20。d20就是指二十面骰。传统D&D游戏会中用到的其他骰子（d4、d6、d8、d10、d12、百分骰）不会出现在主系列中。里面有些倒可能有登场机会。但都不好说；毕竟骰子的特点就是说不准。

主系列中每张要你掷d20的牌上，都会附有一张结果表，上面写明点数对应的效果。好事情是，绝大多数情况下，就算你掷骰结果不佳，你也不会遭到惩罚。虽然可能效果没有你希望的那么好，但你也不会因此倒霉。举例来说，看看轻足族盗贼。

无论你掷出什么结果，它都会获得死触异能。从10到19的任何值会给它提升少许力量，20则会赋予加成，让想要阻挡它的对手头痛不已。

职业

你是率先冲锋的勇敢战士？顾全同伴的勤奋僧侣？魅力四射的吟游诗人？全新的职业结界能帮你通过套牌展现你的职业特色，以及你能为冒险团带来的贡献。

主系列中共有十二张结界牌拥有「职业」这全新副类别。职业有自己的一套运作规则。来看看职业：法师吧。

每个职业的文字栏中都有三个异能。它们叫做职业异能。职业牌上有两个起动式异能，用于升级。只要你操控该职业，第一个职业异能便一直生效。想要获得剩下两个职业异能，你得用数年时间努力训练并雕琢技艺。道阻且长，但坚实的投入必能带来回报。

噢，等等，其实你只要付些法术力就行。

「法术时机」的意思是只有在你的行动阶段且堆叠为空时，你才能起动等级2异能。对职业：邪术师来说，该异能需要你支付{1}{B}。于该异能结算时，该职业会成为等级2，且前两个职业异能都可为你所用。对职业：邪术师来说，它的第二个职业异能是一次性的触发式异能，让你得以挑选一张牌作为回报。不过职业异能的形式不止于此～静止式异能、起动式异能、触发式异能，一切皆有可能。值得一提的是，职业的等级不使用指示物来记录或代表。职业的等级只是该永久物的状态。

如果某职业已经是等级2，那么下一级就是等级3。跟先前一样，于法术时机下，你能够起动等级3异能。你需要支付{6}{B}来起动职业：邪术师的等级3异能。该异能结算后，全部三个职业异能就都将为你所用。请注意，只有当某职业是等级2时，你才能起动其上的等级3异能。你不能直接从等级1跳到等级3。

你还可以兼职！你可以操控任意数量的职业结界，甚至可以同时操控多个同一种职业。每个职业的等级相互独立。也就是说，如果你操控两个职业：邪术师，则你将其中一个升到等级2，另一个也不会受任何影响。但如果你将多个职业：邪术师都升到等级3，则其各自的等级3触发式异能会在你结束步骤开始时分别触发，且如果首先结算者令某对手失去生命，则其因此失去的生命会计入下一个待结算的异能当中。有趣吧！唔，可能对你来说是吧。就对手而言可不尽然。「欢迎来到D&D的世界」

勇闯被遗忘国度绝非易事。你需要一点运气、十足准备，再有先攻权就更好了。本文所涉内容不过是整个世界的皮毛，更多内容还有待各位去亲自探索。这是个真正独一无二的万智牌系列。