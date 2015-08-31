是时候再次闯荡壮丽时空赞迪卡； 是时候再次面对超凡浩劫奥札奇。 而最重要的是，是时候查看新的万智牌卡牌，了解再战赞迪卡中的异能。

醒转

赞迪卡的大地在自我防卫方面一直担当着重要的角色。 某些瞬间和法术具有醒转异能，让你能够为大地赋与生命，起身战斗。

醒转有两个部分：一个数字和一个醒转费用。 当你施放具醒转异能的咒语时，你会有一个选择。 你可如常支付它的法术力费用来施放它。 若你如此作，便会获得其第一个效应。 如果有一个生物或鹏洛客让你头痛不已，你也支付得出1BB，则你能施放毁坏之径来缓解头痛。

但你可能想获得更多乐趣。

你还可以选择支付咒语的醒转费用来施放它。 若你如此作，则你会选择一个由你操控的地作为咒语的目标。 当咒语结算时，除了咒语的第一个效应外，由你选择为目标的地也会成为0/0，具敏捷异能的元素生物，且仍然是地。 你也会在该地上放置若干+1/+1指示物。 如果你支付得出5BB，你能支付毁坏之径的醒转费用来施放它。 该敌对生物或鹏洛客将会被烤焦，而你将拥有一个准备就绪的全新4/4地生物。 该地会保留其法术力异能，所以你仍能在需要的时候横置它来产生法术力。 请谨记，大部分的地为无色，利用醒转异能使它们成为生物不会为其赋予颜色。

你可能会想，为什么地会成为0/0并获得+1/+1指示物，而非成为4/4的元素。 问得好！ 其中一个原因是你可能想选择一个已经是生物的地为目标。 你的第二张毁坏之径在折磨对手的同时，既可以你在施放第一张时选择的同一张地作为目标，也可以选择一个新的目标。 也许一个8/8地生物会比两个4/4地生物更好？ 醒转让你可以有更多选择。

还有一些注意事项： 如果你支付醒转费用来施放咒语，你便必须为每处「目标」字样选择一个合法目标（包括醒转异能中的「目标」字样）。 这代表即使你只是想拥有地生物，也必须要选择一个生物或鹏洛客为目标才可施放毁坏之径。 如果你施放咒语时没有支付其醒转费用，便可以忽略醒转异能的目标要求。

因此，如果一个具醒转异能的咒语通常不需目标，而你选择支付其醒转费用来施放它，这样做便会为咒语添加一个目标。 如果在该咒语试图结算前，目标地成为不合法的目标，则该咒语会被反击。 你不会获得其任何效应，包括其不需要目标的第一个效应。 这情况不会经常出现，但绝对需要注意。

奋扬

伙伴回归了！ 伙伴最先于原版的赞迪卡环境中出现，并运用团队精神和机智（没错，机智）来对付奥札奇。 它们已回归，再战赞迪卡再次并肩作战。 奋扬属于异能提示，其本身并无规则意义，但它会提醒你，每当一个伙伴在你的操控下进战场时，异能便会触发。

利用奋扬异能的方法非常简单直接：在你的套牌里放满伙伴，并把它们派上战场。 每当一个伙伴在你操控下进战场时，你所有的奋扬异能都会触发。 你可以自行安排这些异能进入堆叠的顺序。 你最后放进堆叠的异能将会首先结算，以此类推。 如果具奋扬异能的伙伴与其他伙伴在你的操控下同时进战场，则每有一个这样的伙伴，该异能便会触发一次，且本身具有该异能的生物也会使该异能触发一次。

这就是机智。

聚辉

这类似于赞迪卡团队的「齐心协力」，而聚辉展示出赞迪卡的所有居民如何团结一致。 这是另一个本身并无规则意义的异能提示；聚辉会提醒你，咒语的效应与你施放该咒语时用来支付费用的法术力颜色数量有关。

要施放辉光火焰，你便要支付2R。 所以，你基本上算是至少锁定了一种颜色，但是你能以不同的方式来支付另两点费用。 你可以全都支付红色法术力来施放辉光火焰。 它便会对每个生物各造成1点伤害。 但是，如果你支付三种不同颜色，比如BRG或URW，辉光火焰会将每个生物各烧3点。

你为每个咒语支付的费用会受其法术力费用所限制。 无论你多想对每个生物都烤5点，你都不能支付WUBRG来施放辉光火焰。 但是，如果某效应对具聚辉异能的咒语加上了额外或替代性费用，所检查的就是你实际支付的法术力。 因此，如你施放的咒语因故需要增加一点法术力来施放，则你的辉光火焰将可以造成4点伤害。 但是，如果你施放的咒语减少法术力来施放，也会有相同影响。 如你施放的咒语因故需要减少一点法术力来施放，则你的辉光火焰最多只能造成2点伤害。

请注意，如果当具聚辉异能的咒语在堆叠中被复制，则它单纯是在堆叠上产生。 施放此复制品时没有支付过法术力，因此施放它时所支付的法术力颜色数量为零。 该复制品很可能不会有太大效应。

地落

地落是来自原版赞迪卡环境的强大机制，现在它将回归并发挥更大作用。 地落也属于异能提示，它提醒你每当一个地在你的操控下进战场时会触发异能。

无论该地以何种方式在你的操控下进战场，地落异能都会触发。 这可能是因为你正常地使用地， 也可能是某效应让你将地放进战场。 这点并不重要。 每个地都会使你的所有地落异能触发，而顺序由你来选择。 如果进入战场的地具有某个基本地类别，某些地落异能甚至会产生额外的效应，例如欧兰黎多头龙的异能。 那并不仅限于名称为「树林」的牌。 如你碰巧有任何具有树林类别的非基本地进战场，你的欧兰黎多头龙上便可放置两个+1/+1指示物。

在这场冲突中，我们已听过很多赞迪卡方面的异能。 但也许你选择站在奥札奇这边。 虽然你是个恶人，但也能得到一些很酷的新异能。 例如…

摄食

肆虐整个时空需要大量的能量 摄食是一个新异能，让你能吃饱喝足。 （你将会明白箇中含意。）

摄食是颇为直接的异能。 具摄食异能的生物会对任一牌手造成战斗伤害，并会放逐该牌手的牌库顶牌。 吃掉。 经肠胃消化。 你明白了吧？ 该牌会牌面朝上被放逐。 摄食会耗尽对手的牌库，但奥札奇可能还有些更好的想法（或者只是灵机一动）。 事实上的确有。

噬体

在本系列中，放逐区中由对手拥有的牌非常有用。 留意本系列中具有噬体此额外生物类别的奥札奇。 每个都具有一种异能，需要你将对手被放逐的牌置入其坟墓场，以获得某些效应。 （还有一个法术能以额外费用做到这一点，而其名称中也有「噬体」此名称。 设计不错吧？）

你将牌置入坟墓场的时机可能各异，而所产生的效应也不一样。 请仔细阅读你的牌，以了解细节。 例如，枯萎牧体的异能会在你施放枯萎牧体时触发。 该异能会比枯萎牧体先一步结算。

你只能「吞噬」由对手拥有的牌，由你拥有的牌则不能。 在多人游戏中，如果一张牌要求你吞噬多于一张牌，你便可以选择由不同对手拥有的牌。

你是否有注意到，枯萎牧体能产生奥札奇／孽裔衍生物？ 我也注意到了！ 我们来了解一下它们。

奥札奇／孽裔

在奥札奇再起系列中，我们认识到奥札奇／后裔： 可以被牺牲以产生法术力的0/1生物。 有用的小家伙。 很不错的阻挡者，同时还能加速施放奥札奇巨怪。 但它们不太能攻击。 现在已有一点改善。

奥札奇／孽裔与奥札奇／后裔非常相似。 他们都是由奥札奇主题的咒语产生的，只是方式不同。 有时是进战场触发式异能产生的； 有时则是「死去时」之触发式异能产生的； 有时则是法术产生的。 无论如何产生，奥札奇／孽裔全都具有「牺牲此生物： 加1到你的法术力池中。」的异能。 这种法术力异能不用到堆叠，且不能被回应，就如同将地横置一般。 而更重要的也许是奥札奇／孽裔为1/1。 尽情攻击吧！

虚色

奥札奇有时和有色法术力合不来。 本系列的一些奥札奇具有叫做虚色的异能。

具虚色异能的牌是无色的，即使其法术力费用中有有色法术力也是如此。 猛掷暴君是无色牌，而非红色牌。 虚色能在所有区域生效，因此如果某张牌要求你在你的牌库中搜寻一张无色牌，你便可寻找猛掷暴君。 正如猛掷暴君的异能所展示，在本系列中，无色可以是种优势。 每张具虚色异能的牌都拥有特殊的边框，以此显示其无色的特征，同时提醒你实际施放它时所需的法术力颜色。

加入无色行列的不止是那些具有虚色异能的牌。 有些较大的奥札奇和一些以奥札奇为主题的瞬间和法术是传统的无色牌～不需要用有色法术力来施放。

请勿忘记，「真正无色」的生物并非神器。 它们只不过没有任何颜色而已。

介绍就到这里。 一场殊死搏斗； 两个强大阵营； 无数精彩时刻。 准备全新冒险吧。