天边传来震耳欲聋的轰响声。

异世的尖鸣从四周汹涌而来。

你的眼前是一片残破景象。

这就是赞迪卡。 恐怖的奥札奇正在入侵。 你必须出手反击。

整装备战 . . . . 从你当地的售前赛汲取更高阶的知识，是做好准备的最佳方式！

在售前赛上，你将首度有机会运用再战赞迪卡的全新牌张进行游戏！ 这是绝佳的起点： 每一个人都是首次接触此系列，并且边玩边了解自己想使用的牌。 这是一场全新的战争～穿越时空来赞迪卡参战吧！

一切在此开始

自从我开始玩牌以来，售前赛便成为了我最喜爱的赛事之一。

我十一岁那年参加了我的第一场售前赛～此后我便成了这类比赛的常客，无穷的乐趣让我欲罢不能。 售前赛吸引我的地方在于，比赛用的是全新的系列，大家都是第一次玩，起始点大致相同，而且大家都是抱着平常心来参加比赛，共同享受探索新牌的乐趣。 总之就是能让人流连忘返！ 即使是有多年玩牌经验的牌手也会对每一场售前赛充满期待，就像是拆开全新的礼物一样。

如果你是现开老手，可以直接跳到下一部分。我会在那一部分谈谈你在当地牌店体验再战赞迪卡时可能会感受到的不同和特别之处。 但是，如果你是这场现开赛盛会的新手，或者只是需要一些建议，就继续读下去吧！

让我们先从可能是最重要的一步开始：找到参加售前赛的地方！ 毕竟，如果你不知道能去哪儿玩，你就不能在比赛中有好的表现。 怎么才能参加呢？

好吧，如果你还没有常去的当地店家，请务必在店家搜寻器中找一家离你较近的！ 那家店甚至可能提供预先报名。 售前赛是我们最受欢迎的赛事之一，所以务必查询店家是否接受预先报名。 可不要在你到达赛场时才知道参赛人数已满，而你无法报名，所以务必提前询问。

那么，你找到了店家，好极了！

现在要花点时间准备一下。 如今的赞迪卡变幻莫测～你需要准备齐全！ 当你参赛时，会用发给你的牌来构组赛事用的套牌，不过除此之外，你还有许多事可准备。

比如，你还可以带上交换用牌本；一副标准赛或指挥官套牌，可以在两局之间的空档进行娱乐；记录生命的纸笔；甚至是一瓶水和一些小零食。 （如果你带上一包烤鱿鱼，还能装成在啃食奥札奇！） 一场售前赛会进行四到五个小时，所以你要留出足够的时间。

很好，让我们看下去。 你找到了牌店，准备好了拜访赞迪卡所需的一切东西。 你甚至可能已经读完了近期刊登的Uncharted Realms文章，知道最新的万智牌故事。 你也肯定看过了再战赞迪卡牌图集合。

一切准备就绪！ 现在，让我们来说说. . .

在赞迪卡上如何构组套牌

当你来到店里开始售前赛后，你会拿到一个漂亮的全新套牌盒，里面有你构组套牌所需的一切。 快来看看！

牌盒底部的空间甚至可以放一个20面的Spindown骰子！

非常炫酷～赞迪卡人在打包方面颇有心得！

在这个盒子里，你会发现许多好东西。 但最关键的是那六包再战赞迪卡补充包，它们将会让你得到构组现开套牌所需的卡牌，外加一张闪亮的售前赠卡（该赠卡可能是系列中任何一张稀有牌或秘稀牌！）。

首先： 揭开多重宇宙的秘密。 我的意思是，撕开这些补充包！ 然后，你会获得一堆牌。

那么 . . .接下来怎么办呢？

当然是构组套牌了！

构组现开套牌和常规套牌有一点不一样。 你只能用眼前的牌构组套牌，然后随你的喜好加入基本地。 同样，和最小套牌数量为60张的普通构组赛套牌不同，这时你只需要用40张牌。

首先，你要想办法选出你准备用的颜色。 我推荐用两种颜色。 此系列有个地方会令人有点困惑，因为有些牌具有虚色异能，意思是它们没有颜色～但在套牌构组时，要把它们当作有色牌。 施放它们仍旧需要有色法术力！

决定颜色的主要因素包括：

令人兴奋的强力稀有牌

大量能「去除」对手生物的牌

在某个颜色上有大量可用的牌

在某个颜色上有不错的「法术力曲线」～意指在不同费用上都有大量的生物

最理想的状况下，你所选的颜色会满足上述所有条件。但如果只满足两到三项也算不错。

插画作者：Eric Deschamps

无论你是怎么挑选颜色，你都需要选出你会用的牌。 如果在售前赛上你的大脑突然卡壳，不妨翻阅一下售前盒里包含的指导，从中获取灵感，还可以向周围的牌手求助。 （我们鼓励你在售前赛上这样做～毕竟这是为了乐趣和学习！）

现在你选定了颜色。 接下来，你怎么才能从那么多牌里选出要加入套牌的那22或23张牌呢？ 让我们戳戳看哪些牌自己会跳起来好了.

. . .或者，将生物以法术力费用的顺序逐次排列。 这能让你看出在游戏的不同时段中各可以施放什么生物。 （这时不要把你的非生物摆开，除非那些是你一有足够的法术力就准备施放的牌。举例来说，你通常会在第一回合施放矮丛食腐妖，但通常不会施放巨物现身。）

适当的生物「法术力曲线」对于成功的现开套牌来说至关重要。 你不会想在曲线的任何一点有过多的牌。 适当的混合搭配非常重要，这样你就能在牌局早期使用低费用咒语，在牌局后期使用高费用咒语。 根据限制赛的通则，我会希望让套牌如下分布：

一点法术力： 0～2个生物。

两点法术力： 4～6个生物。

三点法术力： 3～5个生物。

四点法术力： 4个生物。

五点法术力： 3个生物。

六点或更多法术力： 1～2个生物。

这规则并非不可改变，但却是个不错的起点。 按照以上数量精心挑选你的生物，找出你最喜欢的牌。

现在，你已经规划出了核心生物基础，该添加其他咒语了！ 在你的颜色中选出你喜欢的其它咒语，让你的套牌增加到22或23张，咒语也就安排好了！

你最需要的咒语俗称「去除咒语」，即通过各类方法永久消除对手生物威胁的咒语，比如说造成伤害、持续横置，或是直接消灭。 万智牌的现开套牌是围绕生物构组的，所以你需要充分利用你颜色中能去除对手生物的牌。

想要知道更多窍门吗？ 这里有一些事情是构组套牌时需要记住的：

你的套牌可以超过40张牌，但是你真的应该尽可能限制在40张。 每超过一张牌，就意味着你抓到套牌中强力稀有牌的机会便少了一分！

地的比例应当是大约17张地牌和23张非地牌。 这并非100%正确，但是大多数限制套牌最后都和这个差不多，通常来说，我是这么选择的。 在再战赞迪卡中，如果你有很多具地落异能的牌或者有特殊异能的地，你或许可以考虑放入18张地。

混合利用费用低的牌与费用高的牌。 如果你都用低费小生物，那么一个大生物就会让你束手无策； 但如果你只用高费大生物，那么你就得冒着被快速推爆的风险。 最好混合利用费用为二、三、四以及五的生物。 现开比赛大多数对局的胜利方都是从第二或第三回合开始，每回合都施放生物。

躲避式异能很重要！ 当现开赛双方都有许多生物，却都无法有效攻击时，游戏常常会陷入僵持。 具有诸如飞行之类异能的生物能确保你打破僵局。

如果你想对现开赛了解得更深，这里有一些文章，你可以从中学到更多：

双头巨人赛

有些店家也举办一种称为双头巨人的现开赛（经常缩写为2HG），两名牌手必须组队和其他队伍对战。 每个双人队伍都能获得两副售前组合，并用以构组套牌。 如果你的游戏店举办双头巨人赛，可以向比赛主办人询问细节。

现开决斗

如果花一天时间参加比赛会令你乏味，或你时间不多，只是想用再战赞迪卡快速进行对战，你可以加入现开决斗。

在这个外围赛事中， 你会获得一副60张、打开即玩的起手包，并用它和其他参加现开决斗的牌手对战，包括已打完一局、正等待下局开始的正赛牌手！ 如果你不确定售前赛符合你的口味，或者你无法为售前赛空出五个小时，那么这是一个试水的好方法。 你可以只在自己有空的时候进行现开决斗。 此外，它真的很好玩！

赞迪卡瑰宝

在你的售前组合中，除了实用的一般牌和一张印有日期的特殊稀有牌或秘稀牌之外，你还会收到其他的好东西！

你会获得这个漂亮的20面Spindown骰子：

你还会获得这份华丽的赞迪卡介绍～其中包括构组套牌的重要信息！ 来看看精美的全图吧：

如同先前所说，这份简介可以在当下提供你构组套牌的建议。 现在应该一切都准备就绪了！

赞迪卡的众多机制

再战赞迪卡充满了机制！ 前往查看《在赞迪卡机制》文章了解详情。

杀入战场

无论你是否去过赞迪卡，我们都欢迎你的加入！ 这是一个充满创意的新系列，有许多空间等待你前来探索，还有牌张之间的更多精妙配合，只有在亲身玩过后才能真正体会。

奥札奇如今遍布四周，有一件事情可以肯定： 这次的售前赛会充满惊喜！

. . .当然，比对手多了解些情况也未尝不是坏事。 在踏出家门之前，我想再次提醒大家去查看牌图集合。 其中包含此系列所有的牌，方便你随时查阅，并且在参赛前心里先有个底。

我想说的都说完了～现在就有请你前往当地的售前赛亲身体验，用以上学到的知识对抗奥札奇！

如果你还有任何关于售前赛或其他你想了解的问题，都请给我发条推文，或者在我的Tumblr上问我。 我一定及时查看，尽我所能帮助你！

周末愉快！ 愿你在赞迪卡获得无上荣耀！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight