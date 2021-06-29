传奇夏季已全面展开，怀旧的主题遍布各处。 在谈论到传奇的时候，讲述的都是过去令人怀念的故事。 万智牌有着几近30 年的历史，龙与地下城超过 45 年的历史更是不落人后。

对万智牌来说，这两个的结合是多么经典的一件事！

今年夏天，我们得以享受龙与地下城：被遗忘国度战记，这个系列的补充包添趣异图将能提供龙与地下城和万智牌的玩家满满的怀旧情怀—这创造了属于它们自己的传奇！

认识团队

这两个游戏彼此似乎命中注定有一天要相遇，不过这花了一点时间。 「我们实在非常兴奋，」Chrissy Wiley 在被问到团队对于这两者结合有什么看法时这么说。 「我们热爱经典龙与地下城的插画风格，且看看我们是如何接纳这些并更新到万智牌里是一件很有趣的事。 」

「还记得小时候看到那些经典的怪物手册，一页一页翻过实在是引人入胜。 」Tom 说，「我想做那样的东西！ 」

为被遗忘国度战记开发牌张的处理方式需要一组眼光锐利的团队：确认哪些东西的外观和感觉和龙与地下城相符、能画出纵贯历史不同版本的内容，以及如何把这些转成万智牌的内容。 这个团队由创意经理 Tom Jenkot和资深创意总监 Jess Lanzillo 领衔，UX 设计师Daniel Holt 创造了如地城牌这样有着独特功能的牌框，而 Tom 和前资深图像设计师James Arnold 则负责补充包添趣里的各式牌张处理方式。

一组数字插画的小队协助负责了让这个系列看起来很酷的插画，包括Kevin Yee（同时也为龙与地下城团队做颜色校正）、负责牌张制作的 Silvia Cortese，和把牌框的概念转化成付印成品的 Brandon Bailey—他们保留了深受大家喜爱的龙与地下城经典手绘。 创意制作的经理Chrissy Wiley 则设计了了被遗忘国度战记里丰富的创意内容。

这些人联手完成了威世智历史上一场最大的冒险。

充满牌张处理想法的龙之宝库

「许多人一同完成了牌张的处理。 」Tom说，但这一连串的过程是从 Tom、JamesArnold、DanielHolt 和资深游戏设计师 James Wyatt 之间的脑力激荡开始的。

那次讨论个结果如何？ 「一大堆点子！ 将纸张和白板写得密密麻麻！ 龙与地下城有着太丰富的历史，使得有点子太多让我们不知道要选哪个。 」

团队最后选定了两个：经典的模块和规则书的处理方式。 「很快地所有人便都同意这两个是最好的，」Tom 说「所有其他的想法都被保留了下来—或许有一天我们会使用它们。 」

龙与地下城的怀旧感是这些处理方式要达成的目标。 「要为模组和规则书的牌张找到适当的外观十分重要，这样才能带来龙与地下城真正的感觉。 」Chrissy 说。 「我们进行了几轮颜色构筑和闪卡处理的测试，一直到找到 Tom 想要的外观为止。 」

特色牌框：规则书插画处理

规则书插画处理的特色牌框是受到原版龙与地下城书本跟手册里经典的黑白插画风格启发。 在系列中你会找到 51张规则书插画处理的牌—你可以在轮抽、系列和聚珍补充包里开到—它们分别强调了经典风格里一张新的插画。

「被遗忘国度战记里笔墨风格的插画和我们过去在万智牌里所做过的其他东西都不一样，所以得要找到一个能适合插画的处理方式，且还要能放大到更大数量的牌上。 」Chrissy说「我们最后找到一个比其他万智牌系列更加简单的风格，这样不会和其他插画间有太多的竞争，也不会把牌弄得太现代。 」

规则书的牌张主理方式在视觉上的印象十分简单，但制作起来却不然。 这个插画得要满足「『仅用黑与白两个颜色来忠实渲染』、『着重在单一角色上』，和『必须要在牌的大小上可以阅读』等几个条件。 」Tom 说。

在一些情况下，找到符合这种美学的画家并不困难。 「我们雇用了很久以前在龙与地下城完成这些插画的画家。 」Tom 说「Jeff Dee、Diesel Laforce 和 Russ Nicholson 都是曾参与过的画家！ 跟他们合作实在是一件很酷的事。 」

较新的画家则使用了经典的风格来作画。 「我介绍了其他一些能自然创作这个风格的画家。 （特别感谢Bree Heiss 接受了第二波的委托！ ）超级专业的Justine Mara Anderson，以及像 Pedro Potier、Phil Stone、和 Justine Jones 这些对万智牌来说较新的名字。 」他们都是规则书处理画家的一分子，SecretLair系列的爱好者将会在the Kaleidoscope Killers drop中看到Justine Jones 的名字。

一抹颜色

规则书处理的工作不只这样。 「我们不能只做黑白双色的牌来呼应古老的怪兽手册」Tom 说。 「有什么我们能做的是能让这一切都感觉真实的同时，却依然像是一张万智牌的牌？ 」

「我们很快找到了一张羊皮纸，开始在上面把玩字型以及要如何裁剪。 」Tom 继续说到。 「这个处理方式需要很多内部团队的协助，因为画家所送来的都是数字黑白双色的档案。 」

其中一些需要颜色—特别是使用一张牌的颜色特性以及羊皮纸的触感。

「对龙与地下城规则书牌张的处理方式来说，我们无法使用标准的颜色处理方式。 」Tom 说 「由于一开始是由黑白双色所启发， 所有的颜色看起来似乎都很怪。 但我们需要它且决定要把它变得很酷—把角色背后的颜色用与龙与地下城复古色调相近的颜色完成。 」

「这带出了一个很酷的空间，而这都要归功于James Arnold，以及数字插画家 J.Lonnee、Silvia Cortese、和Kevin Yee 让这一切看起来如此美好。 」

特色牌框：经典的模块处理方式

地牌在被遗忘国度战记中获得了特殊的处理方式，与之前我们看过了所有东西都不一样。 如果你曾购买或玩过在 1970年后期到 1990 年间发行的龙与地下城，或许对使用在这些产品上的「模块」字样并不陌生。 甚至可能马上就能在脑中浮现那个画面。

先保留那个画面，然后准备快转到几十年后的现在。

这个特色牌框的处理方式流露出了经典龙与地下城的感觉，你将能在轮抽、系列和聚珍补充包开到这些共九张的牌。

「地城模块牌的处理方式经历了很多很多的版本」Tom 承认道。 「首先，我们试着去确保它们是万智牌的牌，再来才是让它们看起来像模块。 但早期的版本都更像是妥协后的产物，我们只能选择一个然后继续下去。 」

「这些模块的颜色就是原本设定的颜色—明亮且大胆！ 我们确保搜集了所有旧的模块封面来拟定这些颜色。 它必须要看起来很真！ 」

这些模块牌的处理方式强调了最知名那些经典龙与地下城画家们的全新画作。

「这有一点时光机的效应，」Tom 说「Larry Elmore 的作品是我第一个看到的奇幻插画（在龙枪小说上），年少时期的我有很长一段时间都凝视着那些封面。 」

「透过其他龙与地下城爱好者的帮助，我制作了一个愿望清单并与画家讨论。 能制作当中那么多东西实在是有些不真实，能和 Erol Outs 一起合作更彷佛是美梦成真一般。 Brian Snoddy、Tony DiTerlizzi、Jeff Easley、Ralph Horsley、Adam Rex、Chase Stone 和 Wayne Reynolds—全部都超棒的。 所有的画家都很兴奋可以加入第一个以龙与地下城为主题的万智牌系列，我也很开心能委托他们让这些作品问世！ 」

选择完画家，且送出了插画需求—「感谢 Annie Sardelis 完成了这些完美的插画需求。 」Tom 说—还要感谢整个团队有着无与伦比的经验 以见证系列里这些令人惊艳的画作。

喔，那这些牌张处理方式上模块数字背后的故事又是什么呢？

「这里一个很酷的东西是左上角的模块代码，」Tom 说。 「我们利用了和稀有度一致的字母，而那正巧是之前古老龙与地下城模块所用的字母！ 我与龙与地下城团队的人讨论了数字该从哪里开始，并得出了照着顺序继续下一个数字的结论，让这些新模块仿佛是在同一条产品线上。 这实在很酷。 」

给属于龙自己应得的（无框牌）

龙与地下城不可能没有龙，而当你在万智牌里制作龙的牌时，你得给这些至高无上的野兽他们应得的—尤其是他名叫提亚玛特的时候。

在被遗忘国度战记里，有十二只会获得精美的无边框处理。 除此之外还有五张鹏洛客会有无边框的处理，这总共十七张牌你可以在轮抽、系列和聚珍补充包里开到。

扩图牌

稀有和秘稀牌一共有93 张—56 张来自四套被遗忘国度战记的指挥官套牌而 37 张来自被遗忘国度战记系列—在系列里强调了扩图。 你只能在聚珍补充包里开到这些牌。

除了补充包添趣之外

在被遗忘国度战记里还有更多东西。 为了在万智牌里创造龙与地下城，我们在游戏里使用了新的元素，并配合一致的视觉设计。

带有背景叙述的基本地

前面讲到被遗忘国度战记里地牌上的经典模块处理，自然不能漏掉这个系列里地牌的另一个重点：基本地上的背景叙述。 虽然严格来说这不算是一种牌张的处理方式，但在万智牌里却是一个新的尝试。

「我不太确定这个想法是什么时候从哪里冒出来的，」Daniel 说「但我记得我们的游戏设计总监 Brady Bell 在一次会议后找上我问道『我们有曾经在基本地上放背景叙述吗？ 』我说我们没这个做过。 」

Brady：「那我们可以这么做吗？ 」

Daniel：「当然没问题！ 」

有时候历史就是这么轻易地被创造出来的。

「对龙与地下城来说，说故事是极其重要的，」Daniel 说「把那类能唤起大家记忆的对话放在万智牌对局必须要使用的牌上感觉十分合理。 这个概念是如此地契合，一切仿佛水到渠成，而大家反而十分惊讶我们从来没有这么做过！ 」

怪兽数值插画卡

「在被遗忘国度战记里也有新的插画卡。 万智牌在每次系列上市都有一些令人兴奋的新插画，」Daniel 说「我们通常会把一个选定的群体用系列补充包里的画家系列牌来展示，但这是一个龙与地下城的系列！ 如果这些牌在对局中是对玩家也有帮助呢？ 那正是资深创意总监和热心的龙与地下城玩家 Jess Lanzillo 所要求的。

「加入怪兽数值的牌背」

翻面

「这些牌的外观和感觉是直接从怪兽手册来的。 我们通过使用类似的字体、颜色和排版来完成这件事，并聚焦在特别为了被遗忘国度战记所制作的新画作。 万智牌的玩家会看到这些怪兽出现在系列里，而这些收藏牌则提供了和 龙与地下城对局类似的一瞥。 」

被遗忘国度战记有 27 张插画牌在背面有怪兽的数值，并同时有一般版和画家签名的版本。 你只能在系列补充包里开到。

地城牌

就像龙是龙与地下城体验的本质一般，地下城也是。 许多桌上龙与地下城的玩家都对在格子上进行对局十分熟悉—不管那是一张简单的格子纸，或是精美的白板或树脂—而被遗忘国度战记 里的地城牌把这带到了万智牌里。

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「在龙与地下城的对局探索世界的同时，这些格子在游戏体验中扮演了十分关键的角色，」Daniel 说。 「移动你的角色、攻击敌军、占领物资 . . . 都会在这些格子内发生！ 我想要在万智牌的对局中同样捕捉移动地城牌时的感觉。 」

「我在前期为这个机制提出了用户的界面（一个非常基本的框架），其他人便很快地画出了龙与地下城版本探索的排版跟决策过程。 我们甚至得以利用龙与地下城里既存的一些物件和纹路来重现那个感觉！ 」

准备好要开始你在被遗忘国度战记里的旅程了吗？ 这个系列将会从7月8日起在MTGArena 和万智牌在线版上线。 售前现开赛将会从7月16日到7月22日之间举办，全世界牌店正式上市将会是7月23日。