骑士游侠艾紫培提瑞来到塞洛斯，不是为了成为旭日天尊。而是为了逃避过去的恐惧，哀悼逝去的朋友。

只可惜，她在塞洛斯仍然不得清闲！

哎，都拜谢纳戈斯所赐。这个坏蛋！好在，艾紫培并非孤身一人面对命运挑战。勇敢的英雄们，艾紫培需要你的帮助！现在就来看看要怎么帮她。

售前赛体验

如果这是你第一次参加售前赛，那么你即将享受的是充满乐趣的游戏体验。（如果你不是第一次参加售前赛，那大可跳到英雄征途章节。）售前赛是水平各不相同的牌手～从新手到名人堂成员～汇聚在一起，享受友好、轻松游戏环境的场合。它也可能让你有些不知所措，所以让我们一起来看看比赛时会遇到什么，你又该怎么做。

首先，找一间牌店。希望你附近有一家！一旦你找到了牌店，请和他们联系看看是否能预报名。如果可以，就预先报名。全球各地的售前赛名额持续热卖，因此只要你当地的店家允许，最好预先报名！

Divination | Art by Willian Murai

在售前赛当天（或者当晚，如果牌店举办午夜场比赛的话），切记随身带些必备物品。虽然可能这些东西店内都有提供，但最好自己带上一些以备不时之需：

水和零食。你永远没办法在饥肠辘辘、口舌生烟的情况下发挥最佳水平！

牌。参加售前赛的其他牌手很有可能会随身带着他们交易用的牌本。许多人还将带着指挥官套牌、休闲套牌甚至竞赛用套牌，所以你也把套牌带上吧！

牌套。保护你的牌张不会跟黏糊糊的桌子亲密接触！

配备。骰子、衍生物、纸张、铅笔等等。带些东西记录指示物、生物和生命。是的，店里会有许多这些东西，但事先准备比较好。

上述这些事并没有什么特别，但要玩万智牌一整天，务必事先准备妥当！

选色现开

售前赛的主要活动是选色现开赛。你可能会有疑问：「哦，Mike，你想说的一定是『现开』赛吧！」错了，朋友。跟之前的塞洛斯售前赛（还有更早的兵临古城和再访拉尼卡！）类似，天神创生售前赛的特色将是选色补充包。我回头再来详细解释选色补充包是什么，最重要的是，你要知道售前组合里的选色包能为您想打的颜色提供帮助。虽然不一定能帮得上忙，但总归会有些帮助。

Chromanticore | Art by Min Yum

选色现开赛这名字来源于「现开赛」这个赛制名称。在现开赛这种万智牌比赛中，你是利用比赛现场开到的牌来构组套牌（类似玩法被统称为万智牌限制赛）。以天神创生售前赛为例，你会得到一包选色补充包和五包普通补充包（三包塞洛斯，两包天神创生）。将这些补充包全部打开，你从中得到的所有牌就是你用来构组套牌的牌池。构组一个选色现开套牌的基本原则和建议如下：

至少四十张牌。你可以多放，但不能少放。（使用恰好四十张牌能让套牌稳定性更高，但是许多人指出多加一张地组出一副四十一张的套牌，能得到比较满意的法术力曲线。要组出怎样的套牌由你自己决定！）

二十三张咒语和十七张地。二十三张咒语牌中，你需要十六或十七个生物，剩下的空间则放入一些去除或支援咒语。

两种颜色。无论如何只用两种颜色！好吧，「无论如何」并不适用于万智牌。如果一种颜色里就有足够的可用牌，那么你可以构组单色套牌，但是因为万智牌中每种颜色都有多个弱点，所以加入第二色能帮你在套牌乏力时渡过难关。然而，加入第三、第四或者第五色对套牌的法术力基础是一个挑战，会导致套牌稳定性不佳。如果你每一色的牌都想玩（如果你有这想法也不足为奇，因为真的有许多有趣的牌！），只要构组第二副套牌，并在当天替换使用！

关于如何构组超棒的现开赛套牌以及万智牌限制赛大致玩法，这里有许多建议。以下链接是过去在DailyMTG上，有关现开赛套牌和限制赛的文章中我最喜欢的几篇：

双头巨人

有些店家还举办一种称为双头巨人（经常简称为「2HG」）的选色现开赛，在这项比赛中两名牌手组队和其他队伍对局。每对牌手会获得两个售前组合（不必是同一个颜色！）并用以构组套牌。如果店家举办这类赛事，比赛组织方能告诉你更多有关2HG的信息。

现开决斗

如果说花一天时间参加比赛有点吓人，或者你只是想多用一些天神创生的牌来多打几次万智牌比赛，那么你可以参加现开决斗。在这个外围赛事中，你会获得一个起手包并用它和其他参加现开决斗的牌手对战，也包括已打完一局、正等待下局开始的正赛牌手！如果你是新手，这是进一步了解万智牌的绝佳方法，对于有经验的牌手而言，这也是教新牌手或者帮助他们进步的极好方法。还有，你懂的，这很有趣。

英雄征途

资深设计师Dave Guskin，同时也是个技术全面的一流牌手，他带领一支团队将英雄征途塑造成一场空前的，持续整个环境的体验，让你在整个塞洛斯环境内，每次参加售前赛、上市赛和欢乐日都能有所收获。任务一共有九个，但鉴于本文的重点是天神创生的售前赛，所以接下来我就来谈谈这个任务！

决定命运

你要选择要迎接那种英雄命途。五种选择（与万智牌五种颜色相对应绝非偶然）摆在你的面前，为了帮助你确定哪种命途最适合你，我特意制作了下面这个图表：

命途 颜色 英雄牌 赠卡 领袖命途 白 将军 沉静哨卫 智取命途 蓝 学者 理念仲裁者 支配命途 黑 暴君 希望噬魔 征服命途 红 好战者 锻焰巨龙 强旺命途 绿 供养人 奈西安荒野噬怪

你决定了自己的命途之后，就将得到这样的一个售前组合：

在我深入讲解售前赛组合或者给你看英雄牌和赠卡的样子前，让我先简单介绍一下！

英雄牌能赋予你特殊的异能，你可以在欢乐日的活动中使用（天神创生欢乐日的具体日期是2014年3月1日）。Dave在天神创生英雄征途常见问题集更新里说了更多相关内容。不过，更直接的东西是英雄牌背面的专有代码，能让你在PlaneswalkerPoints.com上获得成就。自豪地展示这成就，告诉所有人你选择的命途以及你在英雄征途上的历程！英雄牌的背面就跟下面这张图片差不多：

你的赠卡是天神创生中某张稀有牌很漂亮的特卡版（也叫闪牌），它有不一样的插画，上面印有售前赛的日期。你应该很高兴听说你的赠卡能用于售前赛（就像塞洛斯、兵临古城和再访拉尼卡一样）并且可以包含在你四十张牌的套牌内。好好享受！

现在，如果你好奇售前组合中英雄牌和赠卡的样子，我现在就给你看一下。

如果你选了领袖命途（白色），你会获得：

如果你选了智取命途（蓝色），你会获得：

如果你选了支配命途（黑色），你会获得：

如果你选了征服命途（红色），你会获得：

如果你选了强旺命途（绿色），你会获得：

啊，这里面有些新的机制。别担心，这些都会在下面天神创生机制部分介绍！

售前组合

好了，你可以按照吸引你的颜色、英雄牌和/或赠卡来选择你的命途了。说了这么多，这个售前组合里到底有什么呢？这里有一张清单：

2包 天神创生 补充包

补充包 3包 塞洛斯 补充包

补充包 1包选色补充包

1张赠卡

1张活动卡

1个Spindown生命计数器

1封欢迎函

1张英雄牌

补充包应该不用多解释了，选色补充包需要另外用篇幅说明（接下来会有），而我已经在上面介绍了赠卡和英雄牌。欢迎函和活动卡是英雄征途特有的，它们将反应出你命途的类型。另外，如果你完成了活动卡并上交给比赛主办方，你会收到一份奖品（赠完即止）！Spindown生命计数器的颜色和你命途的颜色相符。

好了，现在我们来说说选色补充包。你的选色补充包内有许多牌的颜色与你所选命途的颜色相对应，但是，有一点最重要！选色包里并非每张牌都是那个颜色的。所以如果你选了 支配 命途（因为黑色是最好的颜色～咦，我好偏心！）你的选色补充包里大多数是黑色牌，但是也会有其他颜色的牌。请注意，虽然在选色补充包中你可能会一个与你所选颜色相符的多色神，但不会得到其他秘稀牌。

另外一件需要注意的事情是，你在一场售前赛中所选的命途仅针对该场售前赛。如果几小时后，你报名参加了另一场售前赛，你可以选择另一个命途。你也不需要在天神创生中选择与塞洛斯时所选征途对应的命途（如果你参加了那场售前赛）。

天神创生机制

我们出色的编辑Kelly Digges帮我总结了会在天神创生中出现的机制。谢谢Kelly！

启悟：具有启悟异能的生物代表了它们从梦境世界中获得了神圣的启示。生物的启悟异能在该生物每次成为未横置时触发。欲知更多详情，请参阅天神创生机制文章中启悟的部分。

致敬：具有致敬异能的生物会让对手面临严峻的选择：要么它变得更大，要么它进战场时做一些让对手头疼的事情。欲知更多详情，请参阅天神创生机制文章中致敬的部分。

神授：具神授异能的生物让你有机会将其作为结附于某生物的灵气施放，将其力量、防御力和异能赐予该生物。欲知更多详情，请参阅天神创生机制文章中神授的部分。

献力：你的某色献力，便是由你操控的所有永久物之法术力费用中，该色法术力符号的总数量。欲知更多详情，请参阅天神创生机制文章中献力的部分。

神：天神创生中神都是双色，会在你对应的双色献力足够时具现成为生物。你的双色献力，便是检查由你操控的所有永久物之法术力费用，并统计所有这些法术力符号当中属于该两色之符号的总数量。欲知更多详情，请参阅天神创生机制文章中神的部分。

勇行：每当你以具勇行异能的生物为目标施放咒语时，该生物会让你获得巨大的好处。欲知更多详情，请参阅天神创生机制文章中勇行的部分。

占卜：占卜是一个关键字动作，总是与一个相关的数字同时出现。占卜的流程是检视你牌库顶这些数量牌，然后将其中任意数量的牌置于你牌库底，其余则以任意顺序置于你牌库顶。欲知更多详情，请参阅天神创生机制文章中占卜的部分。

典范：天神创生包含了一组五张结界生物，每种颜色各一张，名叫典范。每个典范都有两个异能：其一是赋予你所有的生物一个关键字异能，包括它自己，而另一个是让对手的生物失去同样的关键字异能。欲知更多详情，请参阅天神创生机制文章中典范的部分。

时间快到了！

以上就是本次售前赛的入门介绍。我希望这能帮你为本周末的售前赛做好准备，别忘了如果店家允许，先预报名！

如果这篇入门里有你特别喜欢或不喜欢的内容，请给我发电子邮件或者推特我一下。我们一直在寻找方法让售前赛入门为新牌手和老牌手提供更多帮助，不过没有你们，我们无法做到！

祝您过关斩将、玩得愉快！

哦，就我个人而言，天神创生中有张牌一出来我就要收集：

为什么是一张重印的普通牌？！因为这是首次有我亲手写下的文字（这张牌的话是背景叙述）印在了万智牌上。超激动的！^_^