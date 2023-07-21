回顾Magic: The Gathering® – Doctor Who™在San Diego Comic-Con上新发布的内容
在San Diego Comic-Con 2023，万智牌设计师Gavin Verhey预览了即将发售的万智牌：神秘博士系列的大量插画、牌张和机制。该系列包括四副指挥官套牌，里面满是讲述神秘博士故事和历险的万智牌全新牌张。时间领主、同伴、外星世界……还有更多等你探索。如果你错过了Gavin的发布，无需担忧：本文荟萃了这场发布的所有内容。出发吧！
The TARDIS
Gavin展示了万智牌：神秘博士各指挥官套牌中的部分牌，彰显了它们各不相同的风格和精彩。每副博士主题的套牌有一张牌是共通的，那就是TARDIS。当然不只是一个TARDIS。我们还展示了这个经典蓝盒子的特色牌框版本。
Blast from the Past
Gavin展示的首副套牌是Blast from the Past，一副绿白蓝三色套牌，包含前八任博士。不少万智牌画家倾力绘制了神秘博士们，让我们得以一览这些角色的英姿，其中甚至包含第一任博士。
每副套牌还包含突出展现电视剧《神秘博士》某一集的传纪牌。比如这张插画描绘的就是第四任博士著名的“City of Death”一集。
每副套牌还会内含时空牌，让牌手在竞逐时空游戏中体验穿越时间与空间，前往《神秘博士》中的各个地点。让我们回到一切开始的地方——TARDIS Bay。
另外，我们还带来了昆虫衍生物！而且不是普通的昆虫。是外星昆虫衍生物！
Timey-Wimey
第九任、第十任和第十一任博士的历险收录在了这副万智牌指挥官套牌中。“Timey-Wimey”是一副蓝红白三色套牌。我们向展会观众展示了这副套牌的封面指挥官——The Tenth Doctor及其特色牌框版。我们还展示了这副牌中的一张传纪牌，体现的是“The Parting of The Ways”一集。妙！太妙了！
这些精湛的插画为故事注入了生命，并且带来了不少广受喜爱的角色。展示中还包含经典的“The Eleventh Hour”一集的传纪牌插画。
Bad Wolf Bay成为了一张时空牌，Gavin还展示了一张符合这副牌背景的食品衍生物。
Paradox Power
第十二任和第十三任博士是“Paradox Power”的主角，这副套牌的颜色为绿蓝红。来看看出自这副套牌的神秘博士角色的精美插画，和The Flux——一张展现了第十三任博士历险的传纪牌。
Gavin还展示了一张新时空牌和一张线索衍生物，均出自这副套牌，两张都展现了神秘博士宇宙永不过时的元素。
Masters of Evil
并非所有套牌展现的都是博士们在各个时间和空间中惩恶扬善。蓝黑红套牌“Masters of Evil”代表的则是各任博士对抗过的经典反派。这副套牌中展示的第一张牌便将Dalek带进了万智牌的世界。
画家在作品中栩栩如生地还原了这些反派——Weeping Angle、Valeyard，甚至Missy本人！Missy最有名的场面之一——“Death in Heaven”一集是这副牌中的一张传纪牌。
这副套牌中还有一张时空牌是博士的坟墓！最后，Gavin展示了一张Dalek衍生物，为展示会圆满收场。
这些套牌现可以预订，并将于2023年10月13日发售。你可通过以下方式预订它们：访问亚马逊等线上零售商网购，造访本地游戏店购买，或通过其他出售万智牌的渠道购买。