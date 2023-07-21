回顾Magic: The Gathering® – Doctor Who™在San Diego Comic-Con上新发布的内容

在San Diego Comic-Con 2023，万智牌设计师Gavin Verhey预览了即将发售的万智牌：神秘博士系列的大量插画、牌张和机制。该系列包括四副指挥官套牌，里面满是讲述神秘博士故事和历险的万智牌全新牌张。时间领主、同伴、外星世界……还有更多等你探索。如果你错过了Gavin的发布，无需担忧：本文荟萃了这场发布的所有内容。出发吧！

The TARDIS

Gavin展示了万智牌：神秘博士各指挥官套牌中的部分牌，彰显了它们各不相同的风格和精彩。每副博士主题的套牌有一张牌是共通的，那就是TARDIS。当然不只是一个TARDIS。我们还展示了这个经典蓝盒子的特色牌框版本。

TARDIS TARDIS（特色牌框）

Blast from the Past

Gavin展示的首副套牌是Blast from the Past，一副绿白蓝三色套牌，包含前八任博士。不少万智牌画家倾力绘制了神秘博士们，让我们得以一览这些角色的英姿，其中甚至包含第一任博士。

每副套牌还包含突出展现电视剧《神秘博士》某一集的传纪牌。比如这张插画描绘的就是第四任博士著名的“City of Death”一集。

每副套牌还会内含时空牌，让牌手在竞逐时空游戏中体验穿越时间与空间，前往《神秘博士》中的各个地点。让我们回到一切开始的地方——TARDIS Bay。

TARDIS Bay

另外，我们还带来了昆虫衍生物！而且不是普通的昆虫。是外星昆虫衍生物！

外星昆虫衍生物

Timey-Wimey

第九任、第十任和第十一任博士的历险收录在了这副万智牌指挥官套牌中。“Timey-Wimey”是一副蓝红白三色套牌。我们向展会观众展示了这副套牌的封面指挥官——The Tenth Doctor及其特色牌框版。我们还展示了这副牌中的一张传纪牌，体现的是“The Parting of The Ways”一集。妙！太妙了！

The Tenth Doctor The Tenth Doctor（特色牌框） The Parting of Ways

这些精湛的插画为故事注入了生命，并且带来了不少广受喜爱的角色。展示中还包含经典的“The Eleventh Hour”一集的传纪牌插画。

Bad Wolf Bay成为了一张时空牌，Gavin还展示了一张符合这副牌背景的食品衍生物。

Bad Wolf Bay

食品衍生物

Paradox Power

第十二任和第十三任博士是“Paradox Power”的主角，这副套牌的颜色为绿蓝红。来看看出自这副套牌的神秘博士角色的精美插画，和The Flux——一张展现了第十三任博士历险的传纪牌。

Gavin还展示了一张新时空牌和一张线索衍生物，均出自这副套牌，两张都展现了神秘博士宇宙永不过时的元素。

Fixed Point in Time

线索衍生物

Masters of Evil

并非所有套牌展现的都是博士们在各个时间和空间中惩恶扬善。蓝黑红套牌“Masters of Evil”代表的则是各任博士对抗过的经典反派。这副套牌中展示的第一张牌便将Dalek带进了万智牌的世界。

消灭

画家在作品中栩栩如生地还原了这些反派——Weeping Angle、Valeyard，甚至Missy本人！Missy最有名的场面之一——“Death in Heaven”一集是这副牌中的一张传纪牌。

这副套牌中还有一张时空牌是博士的坟墓！最后，Gavin展示了一张Dalek衍生物，为展示会圆满收场。

The Doctor's Tomb

Dalek衍生物

这些套牌现可以预订，并将于2023年10月13日发售。你可通过以下方式预订它们：访问亚马逊等线上零售商网购，造访本地游戏店购买，或通过其他出售万智牌的渠道购买。