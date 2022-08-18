在撕开补充包前，我们永远会稍候片刻，希望能看到最爱的牌张，然后才会回答这个永恒的问题——“这次会开到什么？”

我叫Mike Turian，担任多明纳里亚：众志成城（DMU）的产品架构师。作为一个系列的架构者，我负责设计整个系列的内容结构和其中的推广。我会在这篇文章里谈到你会希望在多明纳里亚：众志成城产品中开到的所有东西。所有产品里都满是各种传奇级的好东西，让我来带你看看都有哪些吧。

失落传承推广

在将近30年前，我第一次打开了一包原版的传承。我在暗黑之后才开始玩，那会儿传承已经过去了几个月，我所在地区游戏店里的传承已经卖光了。我和一个朋友联系上了一家在意大利的游戏店，买到了几盒意大利语的传承。传承是第一个有金色生物和传奇牌的系列。我们当时刚开始玩万智牌的热情牌手，迫不及待地打开了那些补充包。30年后，我为失落传承推广打开补充包时，又感受到了和过去一样的兴奋感。

关于失落传承推广，我们准备了一段揭晓失落传承的视频，由Marshall Sutcliffe讲述探索的故事。你也可以阅读Blake Rasmussen的这篇文章了解有关失落传承推广的详情。

失落传承推广仅出现在3%的多明纳里亚：众志成城聚珍补充包中。

在我看到找到那些传承补充包的仓库的照片时，看到成箱的传承展示盒全都放在了一个桌子上，摆成一面展示盒的墙时，我就知道自己很高兴与各位分享这一万智牌历史性的时刻。我们在3%的多明纳里亚：众志成城聚珍补充包里加上了一张失落传承推广的牌张，取代一张多明纳里亚：众志成城闪普通牌。只有多明纳里亚：众志成城聚珍补充包里会出现失落传承推广牌。Blake的文章里列出了在失落传承推广里可开到的原版传承牌。

重述传承

多明纳里亚的历史上有丰富的传奇角色，我们希望有机会重新设计这些传承的经典角色。资深游戏设计师Ethan Fleischer通过他对传承角色的丰富知识重新设计了19个新传奇生物和一个新传奇鹏洛客。这20张牌均为指挥官游戏所设计，使用传统闪处理，封在仅含一张牌的盒顶赠卡补充包中，每盒多明纳里亚：众志成城的系列、轮抽和聚珍补充包展示盒均内含一包。

除盒顶赠卡的闪牌处理外，这20张重述传承牌还有仅限聚珍补充包的蚀刻闪和不闪的版本。

重述传承牌包括五张非普通牌、十张稀有牌和五张秘稀牌。在盒顶赠卡补充包中，有37.5%的几率开到闪非普通牌，50%的几率开到闪稀有牌，12.5%的几率开到闪秘稀牌。每包聚珍补充包都会有一个重述传承非普通卡位，可能开到不闪的和蚀刻闪版。每包聚珍补充包还会有两个卡位能开到十张稀有和五张秘稀牌，同样能开到非闪版和蚀刻闪版。同卡位中还有机会开出其他补充包添趣版稀有和秘稀牌。这两个卡位上固然有不少好东西，但每包聚珍补充包里至多只能开到两张蚀刻闪重述传承牌。

最后，上文中也提到，重述传承牌面向的是指挥官赛制，因此系列图标也是多明纳里亚：众志成城指挥官（DMC）扩展图标，表示这些牌在指挥官、薪传和特选赛事中合法。

特色牌框彩绘玻璃

为多明纳里亚：众志成城彩绘玻璃特色牌框打头阵的，是Magali Villeneuve绘制的首套基本地。她绘制的插画可谓精美绝伦。这些彩绘玻璃全画基本地可在多明纳里亚：众志成城的轮抽、系列、聚珍和速战补充包开到。每包聚珍补充包必能开到五张牌之一的传统闪版本。多明纳里亚：众志成城速战补充包里一定能开到一张不闪的版本。轮抽和系列补充包均有机会开到彩绘玻璃全画基本地，还有可能开到三种其他版本的基本地。系列补充包的地牌卡位有21%的几率开到闪基本地。

多明纳里亚：众志成城的系列和轮抽补充包中均有一个传奇生物卡位，聚珍补充包中则有复数个，因此我们想借这次机会为多明纳里亚：众志成城的传奇生物带来一种特殊的补充包添趣处理。多明纳里亚：众志成城中的41个传奇生物（20个非普通、14个稀有和7个秘稀）均有上图这样的彩绘玻璃处理。这41个生物可在系列、轮抽和聚珍补充包中开到。

轮抽补充包中，如果开到不闪的传奇生物，则有三分之一的几率是特色牌框处理，剩余的三分之二几率是普通版。彩绘玻璃传奇和基本地的传统闪版本也有机会在轮抽补充包中开到。

每包系列补充包都必出一张不闪的非普通特色牌框彩绘玻璃传奇生物。多明纳里亚：众志成城系列补充包会包含两个任意稀有度卡位，可以开到非普通、稀有和秘稀的不闪特色牌框彩绘玻璃传奇牌。这些牌的闪版本也会出现在必出闪牌的卡位上（该卡位也有机会开到无数其他牌张）。

每包聚珍补充包都必出一张闪非普通特色牌框传奇生物。还有机会开到至多两张稀有度为稀有或更高的不闪特色牌框彩绘玻璃传奇生物。除了这些，还能开到一张闪特色牌框彩绘玻璃稀有或秘稀牌。

指挥官套牌附赠的聚珍补充包尝鲜包的两个卡位之一必出一张闪特色牌框彩绘玻璃非普通牌。另外一张必为稀有或秘稀牌，但可能会是彩绘玻璃传奇，也有可能会是宽画牌或无边框鹏洛客牌。

需要指出，本系列里41个传奇生物中的40个符合上述情况。启示天灾希欧蕊除特色牌框处理外，还有非瑞文版本。开到特殊版本的希欧蕊时，各特殊版本平分了出现的几率。

闪质感牌

在双星大师2022的闪质感广受欢迎后，多明纳里亚：众志成城聚珍补充包会包含多明纳里亚：众志成城的41张传奇生物的新闪质感版本。这次的闪质感会带有独特的闪图案和高反光清漆面。这些处理充分体现出了彩绘玻璃的色彩，边缘的反光装饰出了万智牌传奇生物的美。

每包聚珍补充包均能开到一张闪质感（63.1%为非普通、29.1%为稀有、7.4%为秘稀）。仅41张闪彩绘玻璃牌有闪质感处理版本。这些闪质感版本只能在多明纳里亚：众志成城聚珍补充包里开到。

鹏洛客处理

在多明纳里亚：众志成城中，我们为多明纳里亚：众志成城的四位鹏洛客都制作了无边框版本。用无边框面纱的莉莲娜在对局中压制对手的同时，让他们羡慕吧！

关于其中一位鹏洛客——阿耶尼，我们想体现他被非瑞化前后的两个版本。除普通版鹏洛客插画外和非瑞化前插画的无边框版本外，我们还准备了非瑞化插画的版本、无边框非瑞化插画版和非瑞文版。

无边框稀有双色地

多明纳里亚：众志成城中包含六张稀有双色地牌。这些牌可以在轮抽、系列和聚珍补充包中开到，包含闪和不闪两种版本。

宽画稀有和秘稀牌

宽画稀有和秘稀牌可在多明纳里亚：众志成城聚珍补充包中开到，其中部分牌在聚珍补充包尝鲜包里也能开到。在多明纳里亚：众志成城中，多明纳里亚：众志成城的稀有和秘稀牌如果没有其他特殊处理，则会有闪和不闪的宽画版本。在不闪的版本中，我们还加入了为多明纳里亚：众志成城速战设计的五张新牌的宽画版，以及指挥官套牌中非鹏洛客指挥官牌的不闪宽画版。

不过，传纪牌没有宽画处理，因为它们的插画无法做成宽画版本。

感谢阅读！如果你想了解更多有关多明纳里亚：众志成城各产品的信息，包括各补充包的内容详解，我推荐阅读Tim Brown这篇写了所有详情的文章。如果你准备好了把这些新牌拿到手，就可以开始在本地游戏店或亚马逊上预定多明纳里亚：众志成城的产品了。

希望你能开到喜爱的牌张。如果你开到了，欢迎在推特上使用“@mturian”与我分享！我们下次见！