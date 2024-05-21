摩登新篇3关键详情

万智牌和专为近代赛所做的设计在摩登新篇3相遇：满是强力的牌，从整个万智牌历史选择内容参考和混合，精美（且有收藏价值）的处理，重印牌手的最爱且能拓展近代赛的可能性。

MH3系列符号

M3C系列符号 M3C系列符号

SPG系列符号 SPG系列符号

摩登新篇3系列代码：MH3

摩登新篇3指挥官系列代码：M3C

复古框重印：H2R

特别登场系列代码：SPG

网站：摩登新篇3

立即预订

摩登新篇3现已开放预订，可以在本地游戏店预订，在亚马逊网上预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。

摩登新篇3预览活动

WeeklyMTG上系列首次登场并开启预览 ：5月21日

：5月21日 牌图集合 和预览完成时间 ：5月31日

：5月31日 桌面版全球发售：6月14日

摩登新篇3赛事

本地游戏店售前赛举办时间 ：6月7日

：6月7日 《MTG竞技场》 全球发售 ：6月11日

：6月11日 发售欢庆会周末 ：6月14日

：6月14日 阿姆斯特丹MagicCon摩登新篇3专业赛：6月28日至30日

牌张系列信息

摩登新篇3（MH3）共有80张普通牌、101张非普通牌（81张单面牌和20张双面牌）、60张稀有牌和20张秘稀牌（15张单面牌和5张双面牌）。这里面有20张非普通牌、18张稀有牌和4张秘稀牌原本可用于指挥官和薪传赛制，如今首次加入了近代赛。摩登新篇3内含5种基本地（平原、海岛、沼泽、山脉和树林）且有多种处理，外加一张非普通的覆雪荒野（为101张非普通牌之一）且有多种处理。

特别登场

特别登场牌在摩登新篇3复出，特别登场牌的出现几率为每64包常规补充包中有1包，以及大约每15.5包聚珍补充包里有1包。共有10种无边框秘稀特别登场牌会出现在常规补充包（不闪）和聚珍补充包（传统闪）中，其中5种为质纹理闪元素且为聚珍补充包独有。

摩登新篇3补充包添趣

无边框

0353_MTGMH3_BdlFetch: Flooded Strand 0044_MTGMH3_SPGElem_MH3SpecialGuest: Solitude

无边框牌在摩登新篇3的常规补充包和聚珍补充包中盛大回归，有5种双面鹏洛客和12种地展示了这种精美的处理。这17种牌都有不同的插画和经典的无边框处理，其中10种是稀有牌，7种是秘稀牌。此外，10种秘稀特别登场牌也都有无边框处理。

无边框肖像

0364_MTGMH3_Portrait: Phelia, Exuberant Shepherd 0016_MTGMH3_CommPort: Ulalek, Fused Atrocity

无边框肖像处理回归，除了摩登新篇3的牌外，本系列新加入近代赛的牌也有这种处理（共12种稀有牌和7种秘稀牌），它们会出现在常规补充包和聚珍补充包内。你还有机会开到摩登新篇3指挥官套牌中的8种秘稀无边框肖像指挥官，可以在常规补充包和聚珍补充包里开到，在聚珍版指挥官套牌中有独有的涟漪闪版本（后文会详细介绍涟漪闪）。

无边破框牌

0343_MTGMH3_FrameBrk: Kaalia of the Vast 0349_MTGMH3_FrameBrk: Sapphire Medallion

在摩登新篇3的常规补充包和聚珍补充包中，你还有可能开到无边破框牌，整个系列里有30种牌（26种稀有牌和4种秘稀牌）具有这种处理。某些新加入近代赛的牌和摩登新篇3的牌具有不同插画以及配有无边破框处理。摩登新篇3是对万智牌的颂扬，所以我们请回了经典万智牌的画师，例如Richard Kane Ferguson、Mark Poole、Ron Spears等等，他们为牌张注入了万智牌曾经并且赖以成名的出色视觉风格。

无边框概念奥札奇

0382_MTGMH3_Concept: Kozilek, the Broken Reality 0383_MTGMH3_Concept: Ulamog, the Defiler

在摩登新篇3的常规补充包和聚珍补充包里还有3种奥札奇巨体，有不闪和传统闪两个版本。这些牌使用了精美的概念插画和经典的无边框处理。

限量编号无边框概念奥札奇

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除了不闪的和传统闪无边框概念奥札奇外，摩登新篇3聚珍补充包里还有复合虹彩无边框限量编号版奥札奇巨体。这三个巨体各有250张限量编号牌，用了概念插画和十分精美的复合虹彩闪。

这些牌只有英语版，但会出现在所有语言的聚珍补充包里。他们在机制上和没有序列号的牌完全一样。

纹理闪

0468a_MTGMH3_EclDFCPW: Ajani, Nacatl Pariah

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纹理闪处理首次出现在双星大师2022中，这次也出现在摩登新篇3里，且为聚珍补充包特有。在聚珍补充包中，有机会开到纹理闪无边框特别登场元素（1.9%）或无边框双面鹏洛客（1.9%）。这种独特的闪工艺让这些无边框处理更加出众。

涟漪闪

互动数字渲染非实际牌张。 残暴合体钨拉雷

（涟漪闪无边框肖像）

我们最新的闪处理使用了类似光环的精巧效果，在每副摩登新篇3聚珍版指挥官套牌中的全100张牌上都有这种涟漪效果，包括每副套牌中10张双面衍生物的正面，以及蚀刻涟漪闪展示型指挥官（印制在硬纸板上，不可用于认证的指挥官游戏）。涟漪闪处理为摩登新篇3聚珍版指挥官套牌中独有。

蚀刻闪

0482_MTGMH3_FEModern: Laelia, the Blade Reforged 0483_MTGMH3_FEModern: Eladamri, Korvecdal

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某些牌和变体还有蚀刻闪处理，且为聚珍补充包独有，包括常规指挥官套牌中的8种秘稀指挥官，以及摩登新篇3里的12种稀有牌和10种秘稀牌。

复古牌框

0436_MTGMH3_RetroMH3: Flooded Strand 0003_MTGMH3_RetroRep: Solitude

互动数字渲染非实际牌张。 血斑泥沼（复古牌框）

摩登新篇3里有58种牌（7种普通牌、16种非普通牌、26种稀有牌和9种秘稀牌）使用了深受喜爱的复古牌框处理，另从摩登新篇和摩登新篇2里精选了16种的重印牌也用了这种处理，且系列代码为H2R（2种普通牌、6种非普通牌、2种稀有牌和6种秘稀牌）。

全图

全图牌以全图奥札奇地的形式复出，展现了美丽的地貌和强大的奥札奇居民（就在它们毁灭这些美丽地貌的前一刻）。

0304_MTGMH3_MbLand: Plains 0305_MTGMH3_MbLand: Island 0306_MTGMH3_MbLand: Swamp 0307_MTGMH3_MbLand: Mountain 0308_MTGMH3_MbLand: Forest

这类牌会出现在10%的摩登新篇3常规补充包里，外加6.67%的几率会出现这类牌的传统闪版（总几率约为每6包常规补充包里有1包）。在聚珍补充包里，必有一张传统闪版本。

宽画

0052_MTGMH3_CommExP2: Final Act 0462_MTGMH3_ExtRM: Winter Moon

宽画牌在聚珍补充包里复出，每副聚珍版指挥官套牌里还各有13张新加入近代赛的牌。摩登新篇3里有67种牌具有宽画处理，其中8种是秘稀牌，59种是稀有牌。一般来说，我们会给没有其他版本的牌添加宽画处理。在摩登新篇3里，我们破例给5张临色找地地添加了宽画处理，配合摩登新篇2里宽画的对色找地地。

摩登新篇3常规补充包

摩登新篇3常规补充包如其名：如果你计划和好友一起游戏，参与店内售前赛或轮抽赛事，或者只是好奇这个系列里有什么东西，那么常规补充包能满足你的常规需求，既能在游戏使用，也可以用来构组万智牌收藏。

摩登新篇3常规补充包展示盒

摩登新篇3常规补充包内含以下内容：

14张万智牌的牌张： 6张普通牌*——摩登新篇3里80种普通牌有可能出现在这个位置。 3张非普通牌，包括双面牌（DFC）——这个位置可能出现81种MH3非普通牌中的任意一种（共计平均2.4张牌）和20种MH3双面非普通牌任意一种（共计平均0.6张牌）。 1张稀有或秘稀牌，包括补充包添趣、双面和复古牌框牌——这个位置可能出现60种MH3稀有牌中的任意一种（79.8%），或20种秘稀牌中的任意一种，包括双面鹏洛客（13.0%），以及复古牌框牌（24种稀有和8种秘稀，共2.1%），或者补充包添趣无边框牌，其中有找地地、概念奥札奇、双面鹏洛客、破框牌、肖像牌和其他无边框稀有或秘稀牌（共5.1%）。 1张新加入近代赛的牌——MH3将20种非普通牌、18种稀有牌和4种秘稀牌从指挥官和薪传赛制首次带到了近代赛中。这个位置只会有新加入近代赛的牌。这个位置的普通牌框有20种非普通牌（75%）、18种稀有牌（21.3%）和4种秘稀牌（2.3%）。补充包添趣或复古牌框版本也会出现在这个位置。有6种稀有牌和1种秘稀牌具有无边破框处理（共0.8%），2种稀有牌和2种秘稀牌具有无边框肖像处理（共0.3%），2种稀有牌和1种秘稀牌具有复古牌框（共0.2%），另有一种无边框秘稀牌（少于0.1%）。 1张任意稀有度的牌——除了80种普通牌（41.7%）、81种非普通牌（33.4%）、双面非普通牌（8.3%）、60种稀有牌（6.7%）和20种秘稀牌（包括双面鹏洛客，1.1%）外，这个位置还有： 无边破框牌（20种稀有、3种秘稀）、无边框肖像牌（10种稀有、5种秘稀）、无边框概念奥札奇（3种秘稀）和其他无边框牌，包括临色找地地和双面鹏洛客（10种稀有、6种秘稀）。总的来说，在常规补充包的任意稀有度位置，你有0.4%的可能获得这些无边框处理的稀有或秘稀之一。 MH3复古牌框牌，包含新加入近代赛的非普通牌（7种普通牌、16种非普通牌、24种稀有牌以及8秘稀牌，总几率为4.2%）。 指挥官秘稀（8种牌，有常规牌框，也有无边框，总几率为4.2%）双面牌等。 全图覆雪荒野（1种牌，少于0.1%）。 1张任意稀有度的传统闪牌**——这个位置是一张传统闪的新加入近代赛的牌、复古牌框新加入近代赛的牌（任意稀有度），以及传统闪版的任意稀有度牌（除了特别登场，这些牌的传统闪仅出现在聚珍补充包里）。 1张地牌或普通牌——有一半几率，MH3的80种普通牌都有可能出现在这个位置（50%）。剩余的情况下，有机会得到10种常规基本地之一，可能是不闪（20%）或传统闪（13.3%），或者是全图奥札奇基本地，可能是不闪（10%）或传统闪（6.7%）。

14张万智牌的牌张：

*64包常规补充包里有1包，10种不闪的秘稀特别登场牌之一会取代一张普通牌。

请注意，少数英语摩登新篇3常规补充包里，传统闪双面非普通牌错印为面不匹配。使用这些牌时应视为与其未错印的版本，对应正面牌正确的双面牌，而非这种独特的版本。

摩登新篇3聚珍补充包

摩登新篇3聚珍补充包是本系列中最激动人心的补充包！聚珍补充包里满是闪亮的闪牌、精美的补充包添趣处理（从无边框到复古牌框等），还有机会开到高收藏价值的限量编号牌，这种补充包是体验的盛宴，且极适合往收藏中加入新牌。

摩登新篇3聚珍补充包展示盒

摩登新篇3聚珍补充包内含以下内容：

4张传统闪普通牌——在这些位置出现的牌属于80种MH3普通牌。

3张传统闪非普通牌——在这个位置上，平均来说，2张出自MH3的81种非普通牌，0.5张出自MH3的20张双面非普通牌，0.5张出自20种新加入近代赛的非普通牌。

1张传统闪全图奥札奇地——5种全图奥札奇基本地中的1种。

1张不闪的普通或非普通复古牌框牌或全图覆雪荒野——这个位置可能会有全图覆雪荒野（2.4%），除此之外还会有MH1、MH2和MH3中精选的一些普通牌和非普通牌，都是复古牌框。 有7种复古牌框MH3普通牌（30.7%）、12种复古牌框MH3非普通牌（31.6%）、4种复古牌框MH3中新加入近代赛的非普通牌（10.5%）、首次出现在摩登新篇和摩登新篇2的2种复古牌框普通牌（8.8%）和6种复古牌框非普通牌（15.8%）。

有7种复古牌框MH3普通牌（30.7%）、12种复古牌框MH3非普通牌（31.6%）、4种复古牌框MH3中新加入近代赛的非普通牌（10.5%）、首次出现在摩登新篇和摩登新篇2的2种复古牌框普通牌（8.8%）和6种复古牌框非普通牌（15.8%）。 1张传统闪普通或非普通复古牌框牌或全图覆雪荒野——牌张范围和出现几率和前面那个位置一样，不过这个位置都是传统闪。

1张传统闪稀有或秘稀牌，包括双面和新加入近代赛的牌——这个位置可能有60种MH3的稀有牌（66.7%）、15种MH3的秘稀牌（8.3%）、5种MH3的双面秘稀牌（2.8%）、18种MH3的新加入近代赛的稀有牌（20%）或4种MH3里新加入近代赛的秘稀牌（2.2%）。

1张蚀刻闪指挥官秘稀牌或者不闪或传统闪补充包添趣指挥官稀有或秘稀牌——在这个位置会有摩登新篇3指挥官牌，可能是蚀刻闪、不闪或传统闪处理。 8种指挥官秘稀牌都有蚀刻闪处理（3.3%），还有不闪的无边框肖像版本（6.1%）和传统闪无边框肖像版本（3.5%）。8种指挥官秘稀中有7种会有不闪的宽画版本（5.3%）或传统闪的宽画版本（3%）会出现在这里，残暴合体钨拉雷虽是秘稀，但是没有宽画版。 这个位置还有39种宽画版摩登新篇3指挥官稀有牌，每种都是不闪的，另有奥札奇指挥官套牌中13种新的稀有牌（共78.9%）。所选的牌张包含了指挥官套牌里机制上的新稀有牌。值得注意的是，Eldrazi Incursion中13种新稀有牌和其指挥官套牌中的插画与处理一样，因为奥札奇已经有了无色透明牌框。

1张蚀刻闪指挥官秘稀牌或者不闪或传统闪补充包添趣指挥官稀有或秘稀牌——在这个位置会有摩登新篇3指挥官牌，可能是蚀刻闪、不闪或传统闪处理。 2张不闪的稀有或秘稀牌，可能是无边框、宽画或复古牌框处理——这个位置有一系列具有收藏价值的精美牌张，包括无边框和复古牌框找地地、无边框概念奥札奇、宽画牌、复古牌框牌等等！请注意，有些牌具有两种补充包添趣处理；出现这种情况时，每个版本的出现几率约为总出现几率的一半，这个总几率和单一补充包添趣版本牌张的出现几率一样。以下是你在此处获得两张牌的情况，请注意，所列百分比是在两个位置获得牌的总可能性，因此百分比相加是两张牌的总情况： 20种MH3宽画稀有牌（45.4%）和1种MH3宽画秘稀牌（1.1%）。 无边框处理，包括20种稀有（29.6%）和3种秘稀（2.8%）无边破框牌、10种稀有（18.2%）和5种秘稀（4.6%）无边框肖像牌、3种秘稀（1.7%）无边框概念奥札奇牌，以及其他无边框牌，例如5种稀有（5.7%）找地地、5种其他稀有（11.4%）地和1种其他秘稀（1.1%）地，还有5种秘稀（5.7%）双面鹏洛客牌。 新加入近代赛的牌：6种稀有（13.6%）和1种秘稀（0.6%）无边破框牌、2种稀有（4.6%）和2种秘稀（1.7%）无边框肖像牌，以及1种秘稀（1.1%）普通无边框牌。 在这些位置还有可能开到摩登新篇2和摩登新篇3的复古牌框牌。从MH3选了24种复古牌框稀有牌（28.4%），包括找地地，有8种复古牌框秘稀牌（5.7%），还有新加入近代赛的复古牌框2种稀有牌（4.6%）以及1种秘稀牌（1.1%）。从MH2选了2种复古牌框稀有牌（4.5%）和6种复古牌框秘稀牌，即MH2的5个元素和巧手窃猴勒格文（6.8%）。

1张传统闪稀有或秘稀牌，可能是宽画、无边框或复古牌框牌，也可能是以下一种： 复合虹彩限量编号奥札奇（每种250张）。 蚀刻闪稀有牌（9.3%）或秘稀牌（3.9%）。 传统闪特别登场秘稀牌（10种牌，共4.4%）。 纹理闪特别登场元素（1.9%）或双面鹏洛客（1.9%）。 这个位置剩下的牌和前文不闪的位置内容一样，几率经过了适当降低，因为加入了限量编号、蚀刻闪、纹理闪和特别登场牌。

1张传统闪双面衍生物

摩登新篇3指挥官套牌

摩登新篇3指挥官套牌使用了系列中的强力机制和主题，开盒即玩，随时可以用来在本地游戏店和好友对战。每副指挥官套牌都有新加入万智牌的牌张、双面衍生物和聚珍补充包尝鲜包，带来了更多可能性，它们很适合用来直接加入万智牌最流行的玩法之一。

Tricky Terrain Graveyard Overdrive

Creative Energy Eldrazi Incursion

每一副摩登新篇3指挥官套牌都内含以下内容：

1副打开即玩的100张牌套牌，其中有： 1张传统闪秘稀封面指挥官 1张传统闪秘稀特色指挥官 13张全新的万智牌 稀有牌

1张蚀刻闪展示型指挥官（硬纸板的指挥官封面牌复制品，牌框和插画上有蚀刻质感的闪牌效果，不能在认证的指挥官赛中使用）

1包 摩登新篇3聚珍补充包尝鲜包

摩登新篇3聚珍补充包尝鲜包 10张不闪的双面衍生物

1个套牌盒

1个生命计数器

1份策略简介

摩登新篇3聚珍版指挥官套牌

摩登新篇3聚珍版指挥官套牌和通常版指挥官套牌里的内容一样，但是以特有的涟漪闪处理印制。聚珍版指挥官套牌里许多牌有补充包添趣处理，衍生物的一面也有类似涟漪闪的效果，它们用吸睛的方式表达了你最爱的主题，并且升级你现有的指挥官套牌。

Tricky Terrain聚珍版 Graveyard Overdrive聚珍版

Creative Energy聚珍版 Eldrazi Incursion聚珍版

每一副摩登新篇3聚珍版指挥官套牌除了100张牌都使用了新的涟漪闪处理外，还内含以下内容：

1副打开即玩的100张牌套牌，其中有： 1张无边框肖像封面指挥官 1张无边框肖像特色指挥官 13张全新的 万智牌宽画稀有牌

1张涟漪蚀刻闪展示型指挥官（硬纸板的指挥官封面牌复制品，牌框和插画上有涟漪蚀刻质感的闪牌处理，不能在认证的指挥官赛中使用）

1包 摩登新篇3聚珍补充包尝鲜包

摩登新篇3聚珍补充包尝鲜包 10张双面衍生物（正面为涟漪蚀刻闪，背面为不闪）

1个套牌盒

1个生命计数器

1份策略简介

摩登新篇3售前组合

摩登新篇3售前组合内含几包常规补充包和配件，方便各种牌手体验万智牌最新的系列。售前赛是牌手第一次开到新牌并用于游戏，并且在店内赛事上分享发现强力组合和有趣互动的快乐。

赶紧预报名，就能参加附近的售前赛事，率先打开摩登新篇3的产品。

摩登新篇3售前组合

每个摩登新篇3售前组合包含以下内容：

6包摩登新篇3系列补充包

6包摩登新篇3系列补充包 1张带有年份戳记的传统闪稀有或秘稀牌

1张《MTG竞技场》代码卡（仅部分地区可用）

1个套牌盒

1个Spindown骰子

摩登新篇3套装

摩登新篇3的套装可以完善——或开启——任何万智牌的收藏。套装内含常规补充包、基本地（包括传统闪版本）、一张赠卡、一个用来收纳的盒子等等，这是探索摩登新篇3的一种便利方式，任何爱好者都会喜欢。

摩登新篇3套装

每个摩登新篇3套装均包含以下内容：

9包摩登新篇3系列补充包

9包摩登新篇3系列补充包 1张传统闪牌，印有套装特有的特殊插画

15张传统闪基本地（5张为全图版本）

15张不闪的基本地（5张为全图版本）

1个大型Spindown生命计数器

1个套牌收纳盒

2张参考卡

摩登新篇3礼盒版套装

摩登新篇3礼盒版套装和套装的相异之处为，其中有不一样的大型spindown生命计数器，牌张收纳盒的也用了新插画，外加一包聚珍补充包，里面满是闪亮的闪牌和值得收藏的牌。这是送给万智牌爱好者的完美礼物，因此我们称之为”礼盒版“。

摩登新篇3礼盒版套装

每个摩登新篇3礼盒版套装包含以下内容：

9包摩登新篇3常规补充包

9包摩登新篇3常规补充包 1包摩登新篇3聚珍补充包

1包摩登新篇3聚珍补充包 1张传统闪牌，印有套装特有的特殊插画

15张传统闪基本地（5张为全图奥札奇基本地）

15张不闪的基本地（5张为全图奥札奇基本地）

1个大型Spindown生命计数器

1个套牌收纳盒

2张参考卡

来看看摩登新篇3套装和礼盒版套装的传统闪冲销赠卡：

0495_MTGMH3_Promo_Bundle: Powerbalance

来DailyMTG.com阅读奥札奇的故事，了解摩登新篇3更多内容，其中涉及本系列的牌张、角色和情节。现在你就可以通过以下方式预订摩登新篇3产品：前往本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌的地方订购！