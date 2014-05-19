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追求权力是致命的游戏。想在翡欧拉的重重阴谋中生存，你不仅需要力量，还要有手段。合适的盟友能带来财富，但想登上王座，就需要选择一个背叛的好时机。只有一个人能最终获胜。会是你吗？

诡局轮抽

诡局是一个为轮抽和万智牌多人游戏设计的新系列。多亏了诸如指挥官这样的赛制，万智牌多人游戏比以前更加受欢迎了。和三五好友围在桌旁并对战直至最终胜者诞生，其间乐趣妙不可言。诡局采用了经受时间考验的概念并且打破常规，其中大量针对多人游戏设计的机制让游戏始终精彩刺激。哦，还有另一样东西...影响轮抽本身的牌张！后文会有更多相关内容。

一场诡局轮抽最适合八个人，轮抽结束后将他们分成四人一组的两个小组。然而，牌手人数并不影响游戏乐趣。我们建议在轮抽中不要多于八名牌手，在游戏中不要多于五名牌手，但各位可以尝试最优组合。

每位牌手在游戏开始时有20点生命。在多人游戏中，当你第一次再调度时，你抓七张牌而非六张。游戏使用自由互斗规则，所以你能在战斗中攻击多名牌手和／或鹏洛客。如果发生这样的情况，每位防御牌手按照回合顺序宣告阻挡。游戏以顺时针进行，消灭其他所有牌手后，你便赢得游戏。

轮抽异能

诡局包含一些万智牌系列前所未有的东西：具有影响轮抽过程之异能的卡牌。

具有轮抽异能的牌有各种各样之效应，所以请仔细阅读每张牌，才能知道该怎么做。如果你正要利用轮抽异能，请大声说出来！让整桌人都知道发生了什么事。在轮抽时，没有堆叠、回合顺序以及优先权。如果两名或更多牌手同时要利用轮抽异能，他们以随机顺序来利用。你会发现，在轮抽中，让所有牌手在同一时间选牌以及传补充包将十分有帮助。也就是说，不要让补充包“堆积”在某牌手旁边。

如果有异能要求你将某张牌以牌面朝上的方式进行轮抽，则将该牌面朝上并放置在你的前面，和你已选且牌面朝下的那堆牌并排放置。这种牌会一直牌面朝上，直到它翻回牌面朝下（该牌会告诉你什么时候要如此做）或者放入其他区域，比如放回补充包中。如果有异能要你选到某牌时展示它，则你在选到它时需要向所有人展示。该牌可能还有其他说明。它们大多会要你记录一些信息，例如一个数字，一张牌的名称或者一位牌手。因此，随身带纸笔是个好主意。这些记录下的信息将用于游戏之中。

诡局

诡局（系列）引入了诡局（牌的新类别）来用于诡局轮抽（赛制）。你看懂了吗？很好。如果你选了一张诡局，你可能想知道它如何运作。让我们来看其中一张：

你可能立刻会注意到它没有法术力费用。那是因为诡局不用施放。实际上，它们甚至不会放进你的套牌。诡局在游戏开始时就放在统帅区（很像指挥官游戏中的指挥官）。游戏开始时，你能将你抽到的所有诡局放在统帅区之中。它们不会计算进你套牌中牌张的数量，所以你仍然需要一副最少四十张牌的套牌。

诡局的异能在统帅区生效。这些异能会以奇特的方式影响游戏。拿权力争斗举例，不需要再靠掷骰子来决定谁是起始牌手。嗯...因为那个人就是你。这对你相当有利，因为在多人游戏中，起始牌手不用跳过其第一个抓牌步骤。

秘案

有些诡局牌拥有称为秘案的异能。

这些诡局要求你在比赛开始前私下决定一个牌名。通常最简单的方法是写在一张纸上，并将它和这张面朝下的诡局放在一起。但愿你能说出一个自己选到很多张的牌名。游戏中，每次你有优先权时，你可以将诡局牌翻回正面，并展示所决定的名称，以及该名称的牌将因此诡局牌获得何种好处。想像一下对手脸上会是何种表情：他发现了你的生物其实具有敏捷异能，或者...嗯，其他秘密异能。

义勇

如果你想取得王座，首先要将已经占据该处的人除掉。

每当一个具义勇异能的生物攻击生命值最高或同为最高的牌手时，义勇异能就会触发。当该异能结算时，你在该生物上放置一个+1/+1指示物。这会在宣告阻挡者之前发生。一旦该异能触发了，任意牌手的总生命稍后若发生变化也没有关系。即使防御牌手在该异能结算时不再是生命值最高，该生物仍将获得+1/+1指示物。值得一提的是，生物攻击鹏洛客不会触发义勇异能。毕竟你的目标是皇冠，而非皇家顾问。如果你的生命值为最高，那么你的义勇异能将不会触发，但你有各种手段来避免这种情况发生。

议定

新的议定异能让整桌牌手决定会发生什么事。

每个议定异能会让牌手进行投票。由你开始并按照回合顺序，每位牌手各宣告其投票选择。每位牌手都必须投票～不允许弃权！有时你将在两个效应之间投票，例如品格范师的「恩典」或「定罪」。其他牌有可能让你在不同的生物或者颜色或者...嗯...其他东西间投票。一旦所有人都投了票，统计结果看看会发生什么。投票一旦开始，牌手就不能做任何事情。也就是说，你能回应品格范师的异能，但是一旦它开始结算，你就无法施放咒语或起动异能来打断投票。

每人都有一票。很公平，不是吗？是的，但也许不够好。

如果你可以投好几票，你在通常宣告自己投票选择的时点一次同时宣告。正如规则提示所言，你可以将票投给不同的选项，也可以集中于一个选项。例如Archangel of Strife这类的旧版牌会要求牌手作出选择，但并未用到“投票”这个词。请记住，布莱戈的代表之异能只适用于用到“投票”这个词的异能（也就是说，到目前为止，只有议定异能）。

论争

有时，在白热化的战事中，坐下来商谈会让你受益。要搞得敌人摸不着头脑。

论争异能要求每位牌手展示其牌库顶牌。然后，依照以此法展示出的非地牌之数量，会有个额外的效应据此生效。最后，每位牌手各抓一张牌（正是刚刚展示出的那张）。就像我们刚刚在议定异能里看到的，你可以回应论争异能，但是一旦它开始结算，直到异能完整结算之前，没有人能做事。