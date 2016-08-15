诡局：王权争霸将我们带回帕兰诺，让你能尽情参与阴谋诡计。它不仅集中了你在第一版诡局中钟爱的一切，还加入了更多内容。召集其他志同道合的阴谋家，一同进行轮抽。让我们一起看看扣人心弦的全新牌张，了解你在争夺王位时会遇到的全新机制。

诡局轮抽

诡局：王权争霸经过精心设计，用于进行因其而得名的诡局轮抽此赛制。理所当然，诡局轮抽在开始时会进行补充包轮抽。每位牌手围绕桌子随机坐下，并各有三包补充包。牌手们同时打开一包补充包，每次抽选一张牌放入自己的牌池。如果你未曾参加过轮抽，请详见此处。

然后牌手会分组进行自由互斗的多人游戏。游戏的座次也会随机安排。你在轮抽时的座次不会产生影响。战斗时，你可以（也应该）攻击多位对手或敌对鹏洛客。每个人的起始总生命为20，就像战争一样，持续到最终一人胜出。然后该牌手登上王座，至少能安坐到下一场游戏开始。

一场诡局轮抽最适合八个人，但无论多少牌手加入，它都会精彩纷呈。我们建议在轮抽中不要多于八名牌手，并将牌手分为三至五人一组。

轮抽异能

如果你想要争夺王位，那就需要一支军队，而轮抽则能为你招兵买马。让诡局真正独一无二的，是那些在轮抽进行时便能产生效应的牌张。

每位牌手应带好纸笔（如果你扮装出席，也可以用羽毛笔），因为你需要作记录。例如图中的帕兰诺城先锋这张牌，会指示你记下在游戏中将产生效应的信息。记下的信息可能包括任何内容：牌张名称、生物类别，等等。请注意：同名牌张可互相生效。举例来说，你抽选了帕兰诺城先锋并记下人类／士兵（基本会是这样）。然后你又抽选了另一张并记下奥札奇／鱼（估计不会这样）。在游戏进行时，任一帕兰诺城先锋能为任何由你操控的人类、士兵、奥札奇或鱼提供加成。实际上，你甚至可以获得其他牌手之帕兰诺城先锋的操控权，而它依然能为那些生物提供加成。

其他牌张可能会影响你抽选牌的方式，或对轮抽产生其他别有风味的影响。如果某张牌要求你以牌面朝上的方式进行轮抽，则将该牌面朝上并放置在你的前面，而非将其面朝下地置于抽选出的牌堆上。于该牌面朝上时，其与轮抽相关的异能会生效。那些牌会指示你在轮抽中是否能将其翻回牌面朝下并产生效应。如果某张牌要求你在抽选它时展示某牌，则展示给其他牌手，遵照其上指示行事，然后将其面朝下地置于抽选出的牌堆上。

诡局轮抽时会发生各种情况，因此请确保牌手在你的轮抽中互相沟通，尤其是在轮抽异能生效时。不要让补充包「堆积」在某牌手旁边。如果你在轮抽中要传出补充包时，下一位牌手依然在检视自己的补充包，请耐心等待。你稍后有的是机会碾压他们。

诡局

诡局是先前某个延伸系列中推出的牌类别。具体名称我忘记了。不过非常好玩。诡局在游戏开始时就放在统帅区。此后，它们会对游戏产生（开启复读机模式）别有风味的影响。

诡局不会放入你的套牌，因此它们不会计算进你套牌中牌张的数量。你只是在游戏开始时，将它们放在统帅区之中。坚守阵线能迅速产生效应，让你的防线固若金汤。但并非每一个诡局在游戏开始时都以牌面朝上。某些需要有自己的小秘密。

具秘案异能的诡局要求你在游戏开始前私下决定一个牌名。通常最简单的方法是写在纸上，并将它和这张面朝下的诡局放在一起。但愿你能说出一个自己选到很多张的牌名。游戏中，每次你有优先权时，你可以将诡局牌翻回正面，并展示所决定的名称，以及该名称的牌将因此诡局牌获得何种好处。一些诡局（例如：自然同心）具有与颜色相关的异能，因此并非每种套牌都能从中获益。轮抽也会因此变得非常精彩。

说出一张牌名还不满足？如今，多了一种变化可能会满足你：双重秘案。

值得注意的是：诡局在构组赛制中不合法，但它们非常适合经过调整的限制赛制，例如：方块。

君主

地位越高，责任越大。伴随而来的还有强大的能力和奢华的庆典！君主是万智牌中全新的概念：一种牌手在游戏中能获得的身份。游戏开始时没有君主。牌手能以三种方式成为君主。最直接的方式便是利用黑蔷薇骑士这类牌。

另一种成为君主的方式是攻击现有的君主。如果由你操控的生物对君主造成战斗伤害，则你成为君主。不过，如玛切莎所言，「向女王下手的人，最好别失手。」

还有一种成为君主的方式则是当前的君主离开游戏。当此情况发生时，轮到该回合的牌手会成为君主。如果君主在自己的回合离开游戏，则依照回合顺序，下一位牌手会成为君主。

一旦有牌手成为君主后，在游戏接下来的时段内只会有一位君主。于一位牌手成为君主时，现有的君主（若存在）不再身为君主。

为何要成为君主？身居王座拥有两个显著的好处：首先，在君主的结束步骤开始时，该牌手会抓一张牌。这是一项极大的优势。其次，系列中的几张牌会因你是君主而变得更强。

另一种成为君主的方式是攻击现有的君主。如果由你操控的生物对君主造成战斗伤害，则你成为君主。不过，如玛切莎所言，「向女王下手的人，最好别失手。」

还有一种成为君主的方式则是当前的君主离开游戏。当此情况发生时，轮到该回合的牌手会成为君主。如果君主在自己的回合离开游戏，则依照回合顺序，下一位牌手会成为君主。

一旦牌手成为君主后，在游戏接下来的时段内则只会有一位君主。于一位牌手成为君主时，现有的君主（若存在）不再身为君主。

为何要成为君主？身居王座拥有两个显著的好处：首先，在君主的结束步骤开始时，该牌手会抓一张牌。这是一项极大的优势。其次，系列中的几张牌会因你是君主而变得更强。

议争

帕兰诺神秘的议会在这个系列中再度登场，他们的黑手沾惹上能想到的一切。投票是第一个诡局系列中受人欢迎的机制，它在全新的议争牌上复出。这张是侍卫副官。

对于议争牌而言，每一票都会对整体的效应产生影响。这些牌在人数较多的游戏中更为强大。对手的数量越多，票数就越多。当然，虽然两个选项都对你有利，你肯定有自己的偏好。瞧瞧，我正巧给你准备了这张牌。

所有的议争牌都会依照同样的基本模式：首先，从你开始，每个人进行投票。牌手在自己投票前便会知道前一位牌手投出的票。然后，你会执行第一个效应，并在随后执行第二个效应。一旦议争咒语或异能开始结算，任何人都不拥有优先权，因此你无法中断投票或阻扰任何投票结果的效应。

当然，你可以在议争咒语或异能开始结算前对其回应，这也引出了另一个应注意的情况。举例来说，你施放侍卫副官。它进战场，且其议争异能触发。某位狡诈的对手消灭了侍卫副官作为回应。讨厌！对手依旧能为「力量」投下一票，即使因为副官已经死去而无法在其上放置任何+1/+1指示物也是如此。

煽惑

够胆吗？那就来吧。煽惑是迫使生物攻击的全新异能。具体而言，它能迫使生物攻击除你以外的人。

受煽惑的生物若能攻击除你以外的牌手，则须如此作。另外，这里指的是牌手，而非鹏洛客。受煽惑之生物的操控者依旧会选择该生物攻击的对象。和以往一样，迫使生物若能攻击则须如此作的效应，需要该生物确实能如此作。如果它已横置，则无法攻击。如果要支付费用才能攻击，则其操控者并非必须支付该费用，且若他不支付，则该生物也不至于必须要攻击。煽惑一个具守军异能的生物没什么意义，气焰再大也没用。

如果该生物无法攻击除你以外的牌手，则它若能攻击你或鹏洛客，则须如此作。此情况通常会发生在游戏只剩两位牌手时。请牢记，受煽惑的生物会持续处于受煽惑的状态，直到你的下一个回合。因此，如果另一位牌手在此之前获得其操控权，则其若能按照同等条件展开攻击，则须如此作。

乱斗

游戏中的其他牌手或许是你的亲信，亦或是你登基路上的参谋。不管了. . .全军出击。乱斗此全新的异能会在每当具此异能的生物攻击时触发。在该次战斗中，你每以生物攻击一位对手，它便得+1/+1直到回合结束。

你以多少生物攻击某位牌手则并不重要。因此，如果你的游戏中有五位牌手，你以三个生物攻击一位对手，且以一个具乱斗异能的生物攻击另一位对手，则最后那个生物会得+2/+2直到回合结束。即使生物攻击鹏洛客，乱斗异能也会触发，但只有攻击对手才会提供加成。因此，多多益善吧。

好戏登场

以上便是诡局：王权争霸中的机制。你已经了解了一切须知，那就顺从系列名称，开始王权争霸吧。寻找赛事，找个空位，祝你好运。