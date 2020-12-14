我叫Gerritt Turner，是万智牌的资深叙事设计师。今天，我很荣幸能够向你们介绍在凯德海姆中初次登场的两位新鹏洛客之一：尼科阿理斯！有几位负责构想并设计尼科的创意团队成员会和我一起进行介绍：Katie Allison（游戏设计师）、Chris Mooney（游戏设计师）、Allison Steele（数字产品经理），还有Lake Hurwitz（主要概念艺术家）。我们将谈谈尼科的角色身份以及我们在创造他们时的想法。所以，话不多说，我们开始吧！

尼科阿理斯|Winona Nelson作画

Gerritt Turner：嘿大家好，谢谢你们的参与！我们就从基本的部分开始吧：尼科阿理斯是谁而且他们的故事是什么？

Chris Mooney：尼科是一位来自塞洛斯时空的新鹏洛客。在尼科年少的时候，有一位先知预见尼科的未来将有一番伟大成就：他们注定要成为一个伟大的运动员，一个百发百中的无敌标枪手。多年来尼科锻炼并参与竞赛，但在那整段期间，他们听闻了关于英雄的故事与歌曲，讲述英雄们为了保护人民而战并开始质疑那些早已替他们安排好的命运。最后，尼科决定挑战命运本身并且，在许多人的震惊中，故意输掉一场比赛。明白了能够操纵自己的命运，这使尼科走上一条新的道路：一个年轻的鹏洛客，寻求能成为梦想中真正的英雄。

Allison Steele：在塞洛斯：冥途求生期间，命运神克洛缇丝自冥界现身。她的目标就是重织每一个人的命运并且强化它，以确保万物都在它们应待的轨道上。克洛缇丝派出她的命运特务，凯利斯，追踪艾紫培并设法阻止她离开塞洛斯的冥界，但他却不是唯一的一个：克洛缇丝派出特务追踪许多胆敢违抗其命运的人，包括了尼科。他们在那场最终竞赛里已过度挑衅，于是神明便派出一名特务前去引导他们回归「正途」。尼科的火花在那场冲突中被点燃了，接着在一刻恐惧与反抗的情绪中，他们穿梭时空离开了，塞洛斯无人能够追上他们。

命运神克洛缇丝|Magali Villeneuve作画

GT：既然尼科已逃离命运的魔掌，凯德海姆又有什么在等着他们？

Katie Allison：我们在尼科的故事早期就遇见了他们，所以，在某种程度上，他们还在设法弄清楚！他们知道他们想成为一个英雄－为了正义、拯救生命、让历史变得更好而战－但他们很快就发现真实的人生并无法被整齐地区分为善与恶。而在凯德海姆，身为一个「英雄」所代表的意义与在塞洛斯 相当不同。我想尼科的旅程最重要的部分会是试图厘清身为英雄并同时在一路上设法帮助任何人对他们而言的意义。

AS：没错，他们需要回答的最重要的问题就是「是什么造就了一个英雄？」塞洛斯英雄的美德是否就是他们想要在内心培养的美德？在任何一个人的人生中这都是个令人兴奋的时期，而且我们不只得以看见尼科穿越多重宇宙，还有他们对于自我决定的追寻。

CM：对于我们许多的鹏洛客角色来说，他们从最低处开始他们的旅程，而且他们必须开始寻找或改造自我。相对地，尼科的旅程从个人胜利的时刻开始。他们一直等待在他们的时空造成正向改变的机会，而且他们才刚得知还有好多需要他们的时空！

GT：我喜欢尼科反抗「天选之人」的模式并且成为一个不管命运的英雄。他们不顾命运的选择而决心成为自身期盼的样貌，这感觉起来正强烈反应了真实世界的英雄气概。不过，我们知道多重宇宙对一个崭新的鹏洛客来说可能是个危险的地方（同样地，对经验老道的鹏洛客也是）。尼科拥有什么能够在旅途上帮助他们的能力？

KA：尼科能够召唤宛如镜子般的魔法能量断片，他们能够将其形塑成各式各样可抛掷的武器。当然，这些东西可以是简单的穿刺用长矛或匕首，但它们也具有另一种令人兴奋的特质。每一个断片都具有吸收它第一个触碰到的活物（除了尼科以外）的力量，并将它们关在超维空间内一段时间。他们能够在一场战斗的关键时刻把敌人困住，拘留某人以备询，或甚至让盟友脱离险境。

AS：一但到了空间里面，目标会被困住一段短暂的时间，无法影响世界。人们能够看见他们并且跟他们说话，彷佛透过一面厚玻璃，但仅此而已。不过，断片无法永远地困住任何人；一个正常人或许在几分钟内就能脱身，但若尼科遇上一个强大的对手，可能就只需要几秒钟。在一则故事里，你或许能看见尼科偷偷藏起一个盟友使自己看似孤身一人，或是将一个关着盟友的断片抛过战场。想象尼科「没丢中」目标并且把一个断片抛到敌人后方，接着贾路或阿耶尼突然冲出来包夹他们的对手。这个能力也可以用来囚禁敌人足够长的时间以将断片抛入牢房里。

KA：我们想要一组能够让尼科创造性地使用他们的聪敏和身体技艺的能力。尼科一开始是个运动员，接着才是魔法师。我们想要创造一组因为他们如何使用它而产生效率的能力，不是一个拥有纯粹蛮力的大炮。

GT：尼科的力量真正展现了他们创意与战术思维。从机制和视觉的观点，他们力量背后的思维过程为何？

Lake Hurwitz：在视觉上，以尼科的力量作为一种观点，一种看待他们周遭世界的方式对我们而言是非常重要的。他们具有强烈的价值和一种强烈的人格，因此其他人会在他们的行为中看见他们自身的某个部份。我们想确保我们体现了尼科的能力，以向人们展示关于他们自身那或许未曾检视过的东西。

CM：从一开始，我们就知道尼科最后会是一个蓝色的角色，但我们想找到一组既独特又具有动态视觉的能力。许多经典的蓝色能力套组早已被使用在其他现存的鹏洛客身上，不过我们尚未探索的一个面向就是（这缺乏一个更好的名称）「精准抛射」。蓝色魔法的角色经常专注于大脑或学术，但蓝色的一个尚未充分探索的面向就是它透过练习与训练而改善独特技能的能力。一个拥有超精准武器投掷能力的角色感觉起来就像一个很酷又适合蓝色的能力套组，不过跟现有的角色也能做出区别。它也非常自然地与尼科原初的运动员方向产生连结。

KA：正如Chris提到的，我们当时正在设计一个不属于粉丝们经常预期的那种典型醉心于知识的蓝色法师角色。一种常见的蓝色特质就是无止尽地追求自我提升。若不追寻自我提升，一个运动员的勤奋练习又是为了什么？尼科的体格、灵敏度，以及难以置信的精准度都来自多年的练习与纪律；即使他们丧失了任何魔法，他们依然能以致命的精准度抛出一支镖枪（或是任何手边的东西）。

GT：我们已经谈了很多关于尼科运动员的部分，我相信有些人会纳闷为何我们选择了「来自塞洛斯的运动员」作为他们的起源。当我们开发尼科的人格与故事时，你心里想的是什么？

CM：在我们开发尼科的起源时，我们想讲述一个能够表达非二元性别族群之间共享经验的故事，而且不聚焦在他们的性别认同上。这是特别为了确保尼科是一个让所有人都能够产生连结的角色，但这也是为了确保尼科的角色不会被他们身份的单一面向完整包覆。我们的方法是设法创造出一个带有熟悉的情绪核心的起源，而且我们希望能够与非二元性别的人们产生共鸣。

身为一个非二元性别者，这个故事最令我产生共鸣感的就是质疑你世界公认的规范准则：有一个被社会接受为事实的观点，但当你知道的愈多，你就会开始质疑它。最后，你决定亲自挑战这个观点并发现你拥有超越它的自由。这就是我们想替尼科建立的旅程。

我们检视了许多存在于万智牌的时空作为尼科可能的故乡，但最后，我们发现塞洛斯非常搭。宿命与命运的概念在塞洛斯时空非常重要，不过我们已在两度造访塞洛斯时看见宿命并非总是一成不变而且个人的行为能够改变他们的命运。它感觉像是个完美的地方，可以用来讲述一则关于一个人学会「世界运作的方式」其实并不等于世界真正的运作方式的故事。

启蒙殿堂|Svetlin Velinov作画

至于尼科的运动员起源，我们知道我们想让尼科拥有一个被预知的命运（他们终究会挑战它），而专业运动员感觉 则是个非常适合塞洛斯的原型，并且在我们现有的角色中是个崭新的尝试。这也跟尼科透过长年的练习与训练而发展的技能相当契合。

KA：首先，我们想设计一个有趣的英雄角色，而其非二元性别身份只是他们的其中一个面向。无可否认，这是个相当重要的部分，但却不是唯一一个赋予他们定义的项目。我个人非常高兴我们赋予尼科的样貌，感觉像一个拥有共鸣故事的人，同时也刚好是一个我自身性别的代表。

AS：在他们的核心，尼科就是每一个被告知他们应该成为的样貌但却知道自己应该是另一种样貌的人。我真的很高兴我们创造出一个如此普遍存在的人物。我认为许多人（我可以说大部分人吗？）知道违抗不想要的期望时的感受，因此大部分人将能在那个层面上与尼科产生连结。

LH：角色设计的意思是真正地了解你所制作的人物的人格与价值，因此作为设计过程的一部分，我们花了很多心力去了解尼科的非二元性别认同会如何改变他们的审美选择。通常，当创造一个符合传统性别角色的人物时，为了强调吸引力、力量、自信，以及时髦所做出的选择将会依循在文化与社会上建构而成且相对狭窄的模式。对尼科，我们确保会探索他们做出刻意偏离那些传统观念的审美选择。

GT：每当万智牌增加一个新的鹏洛客角色时，那总是个令人兴奋的时刻。团队里的一部分人负责创造尼科，长久以来我一直期待当我们终于能在卡片上以及商店里看见尼科的时刻。既然他们终于面世，你们认为尼科对万智牌的重要性为何？

CM：我很兴奋能够在万智牌中看见一个非二元性别鹏洛客。在我最喜爱的游戏里看见某个能够代表我自己的人物总是好事，但对我来说更特别的是尼科可能会协助将非二元性别族群的概念介绍给各个年龄层的粉丝或使它正常化。万智牌是个随着它周遭的世界以及参与的玩家而不断适应与改变而茁壮了几十年的游戏。我很兴奋能够看见尼科的影响力还有他们如何让更多元的角色在未来加入我们的游戏。

万智牌在过去曾出现非二元性别的角色，我确信将来我们会看到更多。像万智牌这样的一个奇幻产业令我最喜爱的部分是我们可以加入来自各种不同背景的非二元性别角色，就像尼科和贺拉尔，他们来自拥有传统性别的文化，但也包括以太种耶赫尼，来自一个毫无性别表征的文化。我认为自己能够以不同的方式将自身投射到这两种非二元性别角色上，我很高兴我们有机会去探索它们。

KA：显然，我自己身为一个非二元性别人士，看见一个非二元性别英雄加入鹏洛客行列是一件极为有意义的事。我认为代理人的力量很容易被低估－毕竟，我并非无法将自身投射到男性或女性的角色上－但开始在你喜爱的史诗故事里看见一部分的自我认同真的是一件非常特别的事。尼科并不是刻意要成为「那个 非二元性别角色」；他们是一个拥有自身力量、缺点、目标，以及人格的个体。从长远来看，我希望尽可能呈现更多不同的非二元性别（以及其他）的经验，让更多粉丝有机会在我们的故事中看见他们自己。

GT：我想每个参与创造尼科的人都找到了与这个角色的私人连结，使这段开发过程变得特别。关于尼科这个角色或是在创造他们的过程中是否有任何方面对你来说格外有意义？

KA：这个嘛，显然那里有整个性别的议题，但那并不是全部。尼科是一个规划者，他们总是在涉入其中之前先彻底了解一个情况。既然他们现在已前往多重宇宙处理各种全新的危险事物，他们会考虑你们不见得有时间顾虑到的现实，而有时你就只需要相信你的直觉并行动。我真的对此很有共鸣！我是那种玩电视游戏会每六秒存盘一次以及在决定看一部电影前先读过十篇评论的人。不过人生中有些最棒、最有意义的经验却来自我让自己冲动的那一面主导的时候。遗憾的是，我并无法将自己投射到尼科那精湛的身体协调上。我今天早上才刚绊倒自己。

LH：对我来说，尼科代表一股选择展现自我的力量，而不是展现由其他人加诸于你的期盼。跟着前人的脚步过上与其他人一样的生活相当有压力。在许多方面尼科都是与万智牌一切相关的典范－寻找你内在的力量。

CM：那感觉有点像作弊，因为我确实在尼科起源的灵感旅途中加入许多我私人的想法与感受。我发现关于尼科的一个非常激励人心的部分就是他们对于蓝色角色的表现方式。我觉得蓝色通常会以自鸣得意、高傲，还有智能菁英的方式呈现。有时候扮演这些东西很有趣，但我想尼科正在协助展现一些蓝色更积极乐观且怀抱远大志向的那一面：渴望学习，致力于改善自我，严格练习技巧，以及好奇地质疑可能被其他人视为理所当然的世界。

AS：尼科里面有很大一部分的我。有一次，当我们在讨论他们的颜色定位时，我说我自认为拥有白色的道德观与蓝色的方法学，而那也协助引导我们将尼科放在一个类似的位置。至于尼科的性别，我并没有非二元性别的人生经验可以参考。身为一个二元性别的女性，我最接近的样本就是类似身为跨性别者的模糊经验。因此，我便套用了当时在龙命殊途中（我是核心成员 ）创造阿列莎的经验并且接受来自房间内非二元性别人士的建议。关于他们的性别经验，有什么主题对他们来说是最受挫的？带着一个来自五六年前的计划里的优先事项是一件很有趣的挑战，但团队却凝聚得非常快，而且我们彼此脑力激荡并建设性地争论直到某人提出一个很棒的点子将我们拉回来，那是一种奇妙的交流。和Chris、Katie、Gerritt、Lake，以及团队其他人合作创造尼科是一个美好的经验，我希望来自那间写作室的爱与尊重能够透过他们的角色让大家感受到。

GT：虽然我想继续谈论这个我最喜爱的新鹏洛客，但我们或许该做个结尾了。非常感谢Katie、Chris、Allison，还有Lake向我们分享你们惊人的作品以及深思的洞察。另外也要大力感谢每一位协助创造出尼科的人！

我希望这点幕后花絮能让你跟我们一样对尼科感到相当兴奋！请持续留意接下来的凯德海姆预览季，我们即将揭晓更多信息。