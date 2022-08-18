多明纳里亚，这片大地曾满是纷争、腐化、动荡，如今又重焕新机。从最底下开始。如今我们又重回此处。团结一心，众志成城。现在眼前似乎没有明显威胁来袭，不如我们先放松小憩一下。来看些新牌如何？就让我们一起来看看在多明纳里亚：众志成城系列中有什么激动人心的新老机制在等着我们。

征列

不是每个生物都善于冲锋陷阵，突入「战区」，与敌人短兵相接。但这并不意味着它们就无法为战斗出力～如今征列这一新关键字令它们也可助阵攻击。

征列代表的是攻击时的可选择费用。于你以具征列异能的生物攻击时，你可以横置另一个由你操控、未横置且未进行攻击的生物。该生物（即受征列的生物）不能具有「召唤失调」，亦即须自你的回合开始便受你操控或具有敏捷异能。这并不意味着受征列的生物本身要能进行攻击。具守军异能的生物，或是受诸如和平主义这类灵气结附的生物，都是绝佳的征列对象。你不能征列正进行攻击的生物，就算它们由于警戒异能而未横置也是一样。

当你征列生物时，该具征列异能之进行攻击的生物得+X/+0直到回合结束，X为受征列生物的力量。此加成的大小是在触发式异能结算时确定。如果此时受征列的生物已不在战场上，则会利用其最后在战场上时的力量。一旦该异能结算，+X/+0的大小就已锁定。之后再改变受征列生物的力量，或再将它移离战场，都会不影响具征列的生物。

跳读

多明纳里亚一直都是传说之地。英雄之地。但真英雄的标准，则是要看…嗨，我自己都觉得无聊了。跳到最后吧。

如果你想要快速重温一下传纪，请参阅本节结尾的部分。

跳读是见于本系列传纪牌上的异能。具跳读异能的传纪进战场时可以从任何你指定的章节开始，意味着其进战场时上面就有该数量的学问指示物。对赛费尔跃离史而言（其实是对多明纳里亚：众志成城系列的所有传纪而言），这就意味着它进战场时上面就可以带有一个，两个或三个学问指示物。但如果你跳读了的话，你就会错过一些内容。你跳过的章节都不会触发。

举例来说，如果你的对手有些身形巨大，难以去除的怪兽准备终结游戏，相比之下其他2/2的非瑞人（等等，非瑞人？它们在这里做什么？）看起来就更人畜无害一些，那你就可以施放赛费尔跃离史，并令它进战场时上面带有三个学问指示物。这样章节三的异能会触发。而章节一和章节二的异能都不会。章节三仍然是最后一张，因此一旦该异能结算后，你就要牺牲赛费尔跃离史。虽快速略览，但效果非凡。

以下是传纪机制的重温：传纪是一种结界，其进战场时上面会有一个学问指示物，会令其章节一的异能触发。在你战斗前的行动结算开始时，你在传纪上放置一个学问指示物。两个学问指示物，代表着章节二的异能会触发。此流程会一直重复，直到完成最终章节为止，至此整篇故事都已讲完，你就要牺牲传纪。有些最近出现的传纪会进而转变为更大更强的结界生物留在战场，但对大多数传纪而言，其故事始于第一章，然后每回合前进一节，直到牺牲传纪为止。

领土

领土是复出的异能提示，提醒你这些异能会随着你操控的基本地类别数量增多而变得更强。基本地类别包括平原、海岛、沼泽、山脉和树林。切记，领土异能在乎的是地的类别，而非名称，因此具有一种或数种上述类别的非基本地也会计算在内。

你操控的基本地类别数量会在零（你不该这样）到五（你就是榜样）之间，每个领土异能利用此数量的方式各不相同。举例来说，好斗尼索巴就会用此数值来设定其力量。

有些瞬间或法术会利用领土来确定其效应的效果。有些生物上的进战场触发式异能会因此变得更强。有些费用会因此减少。有些伤害会因此增加。有的东西有很多。更不用说你在能用到所有五色法术力之后，就能接触到其后更多的厉害牌张。多明纳里亚此时空会令敢于探索者有所回报，不妨快去看看都有些什么。

增幅

你已经探索过了。你现在能够用到的法术力已经多过了你的想象。接下来干什么？端坐家中写些无聊的「探索一族」笑话？这可不是你的风格。你该想要施放些爆炸性的咒语，而增幅此复出机制正适合你。

增幅的逻辑很简单：付出越多，回报越多。增幅是你施放咒语时可选择支付的额外费用。如果你在某咒语的其他费用之外，还支付了增幅费用，则该咒语便已增幅，其上内文会明确告诉你这样好处何在。

忿怒大天使实际上有两个增幅费用，你可以只付其中一个，两个都付，或两个都不付。如果忿怒大天使增幅过至少一次，则其第一个进战场触发式异能会在它进战场时触发。如果它增幅过两次，则它第二个进战场触发式异能也会触发。这些异能可以都指向同一目标，也可以指定不同目标。

不过不是所有增幅牌都如此…激动人心。有些瞬间和法术在增幅后，其效应便会增加或改变。有些生物增幅后可能进战场时上面会有+1/+1指示物，或是像忿怒大天使一样，在增幅后会有在进战场时触发的异能。

晕眩指示物

晕眩指示物在本系列首次登场，你会在一些牌上见到它们，且往后的系列中也会经常出现。晕眩指示物会延长永久物（大多数时候是生物）无法行动的时间。

如果上面有晕眩指示物的已横置永久物将成为未横置（即将要重置），则改为它仍为已横置，且你从其上移去一个晕眩指示物。你可以在已横置的永久物上放置晕眩指示物。举例来说，你可以施放阻碍动势，并指定一个已横置的生物为目标。这样你会在其上放置三个晕眩指示物并占卜1。该生物要试图重置三次，才能移去其上这些指示物，等到第四次尝试重置时才能成功。

只要该永久物因任何原因要尝试重置，包括在其操控者的重置步骤中要重置，有咒语或异能要将它重置，或甚至是其操控者要重置它来支付费用等情况，都会从其上移去一个晕眩指示物。厉害吧！

团结一心，众志成城

历史的声息仍在我们周围回响。这里是多明纳里亚。没人知道前方有何试炼在等待，阴影之中藏着何种威胁。你无法知道前路为何（但可以在8月18日来观看威世智巨献）。但只要我们身处此处，我们就与历史同在。我们就和传承并肩。我们就会众志成城。