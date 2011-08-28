本页面将详细解释双面牌的用法。因此，本文将会重述依尼翠机制介绍文章的基本讯息。如果你只需要查询基本讯息，阅读机制介绍文章便已足够。

至今，万智牌已经印行了几百亿张的牌；而目前为止，它们都有一个共同之处：牌背都是一样。但，也就到此为止了。这是有史以来第一次：依尼翠将双面牌引入万智牌。

（不知道发生什么事了吗？请点选「转化」按钮！）

本文将逐步向您介绍双面牌的运用方式。此处所介绍的资讯并非长篇大论，并且在依尼翠上市之后，也可能因完整规则与比赛规则的更新而扩充内容或是有所改变。如果你遇到本文并未解释的问题，它很有可能已经包括在依尼翠常见问题集里面。

顾名思义，双面牌有两个牌面。它没有一般万智牌的牌背。其预设的正面，会标记着太阳符号并具有法术力费用。双面牌进战场时都会是正面朝上。不论它是以施放的方式从堆叠进入战场，或是以其它方式从坟墓场（举例来说，由于 灵俑化 ）之类的地方进战场，都会是这样。

双面牌的背面则标记着月亮符号，没有法术力费用，并且有个颜色标志～位于类别栏的一个圆点～来注明其颜色为何。双面牌的两面经常会是同一个颜色，但并非一定是这样。只于这张牌在战场上、并且展示着背面时，它才会具有背面印制的特征。在其他状况下，则只会考虑正面印制的特征。（举例来说，当卡兹特牧人在你的牌库中，其总法术力费用会是2，而不是零。）

每张双面牌至少都有一个能让它转化的异能。转化双面牌的方法，是将它翻转出另一面来。

若要在套牌中利用双面牌，你有两种选择：可以整副套牌都套上许多牌手爱用的不透明牌套，或是利用许多依尼翠补充包里面附有的列表牌。

如果你玩牌时会用到牌套，那么应该不须多加解释了。你会把双面牌以展示正面的方式放入牌套，当它转化时则将它拿出来翻个面。（而要不要放回牌套则随你高兴，至少它还没离开战场前都是如此。）

列表牌具有一般万智牌的牌背，而正面则是像这样子：

利用列表牌的方法，是将你的双面牌先放到一边，并在列表牌上印了此双面牌名称的栏位旁作记号。在列表牌上作记号时，请不要让它能从牌背发现，并且每张列表牌都只用来代表一张双面牌。

只有正式的列表牌才能用来代表套牌中的双面牌。如果你利用列表牌来代表套牌中的任一张双面牌，则你就必须用列表牌来代表所有的同名牌。

在必须隐藏牌张内容的状况下，你都要利用列表牌～也就是说，当它在你的牌库，手牌，或是牌面朝下被放逐时。当这张牌在堆叠，在战场，在坟墓场，或是牌面朝上被放逐时，你就要将它换成双面牌。

只要是可以检视双面牌的情况下～例如它在公开区域，它被展示（例如由于 心灵感应 ），或某牌手由于某效应而能够看到它（比如说 威迫 ）～，牌手就能够看到它的两面。能够在不公开区域看到某张列表牌的牌手，便可以看它所代表的双面牌。

在某张双面牌转化之后，它依旧是同一张牌，因此其上的任何灵气，指示物，或是其他效应都会留在上面（除非该双面牌的特征有了改变，让该灵气不能合法结附）。

不论该牌目前展示出那一面，「转化」一词都会生效。换句话说，卡兹特牧人可以转化成卡兹特嚎狼，然后卡兹特嚎狼可以转化成卡兹特牧人。

虽然所执行的动作完全相同，但转化与「翻为牌面朝下」并不是同一件事。也就是说，转化的双面牌并不会触发 睁眼水泡 这类牌的异能。双面牌总是牌面朝上；它们永不会牌面朝下。如果某效应（例如 意塑影 ）试图将某张双面牌翻为牌面朝下，则什么都不会发生。

如果任一张不是双面牌的牌或衍生物被要求转化，则什么都不会发生。它不会被翻为牌面朝下。

所有依尼翠的狼人都具有跟卡兹特牧人与卡兹特嚎狼相同的转化条件。由于狼人进入战场的时机可能各自不同，战场上有可能同时存在着正面朝上的狼人与背面朝上的狼人。

并非所有的双面牌都是狼人，也并非所有的双面牌都会双向转化。

各种与双面牌的互动中，最复杂者就是类似 仿生妖 与 纺镜咒 这类的复制效应。

如果某效应复制了某张双面牌，则它会复制目前所展示那面的特征。它不会复制另一面的任何特征。

只有真正印制了两个牌面的物件才能转化。如果某个衍生物，或是某张具有一般万智牌背的牌被要求转化，则改为什么都不会发生。即使某个衍生物或并非双面牌的牌复制了某张双面牌的其中一个牌面，它也不能转化。

如果某张双面牌成为其他东西的复制品，则只要此复制效应依旧持续，其复制过来的特征值就会盖过自身的特征值，就算此双面牌转化了也是一样。如果某张双面牌复制了其他东西、且被要求转化，则由于这张牌确实印制了两个牌面，它将会转化；但其特征值依旧会是它目前所复制的东西。就算它所复制的物件正是某张双面牌的其中一个牌面，也不会有影响。