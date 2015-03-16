现在的鞑契与你的记忆稍有不同。

我们在鞑契可汗中开展的鞑契，是一个没有巨龙的世界。 在龙命殊途中，我们回到了过去；萨坎沃复活了乌金，让巨龙再次翱翔在鞑契天空。

而如今，我们在这里。 再次回到了鞑契。 虽然是同一个时空，但它却是截然不同的世界。

欢迎来到鞑契龙王。

现在到了跟这个新世界的五大巨龙之一结盟的时候了。 你会为卓茉卡而战，还是欧祝泰、席穆嘉、寇安甘，或是安塔卡？

当然，结盟的最佳方式便是售前赛！

在售前赛上，你将有机会宣誓效忠，甚至化身巨龙去焚烧倒霉的鞑契居民！ 如果你觉得这听起来很棒，或者只是想了解在售前赛上构组套牌和玩牌的秘诀，就继续读下去吧！

巨龙战士

鞑契可能危机四伏，不过售前赛可是前去打探究竟的最好（也是最安全的）方式！ 售前赛一直是我最喜爱的赛事之一。 大家面对的是全新的系列，每一个人都是第一次玩，所以起始点大致相同。

我参加的第一场赛事实际上就是2001年的售前赛，当时只不过11岁的我玩得可开心了。自那之后，我便一直期待着参加售前赛！ 一晃十四年，时至今日，已经在威世智工作的我仍然热切期盼着售前赛将如何展开！

它是你率先使用新牌，在朋友之间抢占先机的机会。 对所有人都是公平的。 最重要的是，这是一项低门槛，更加休闲且充满乐趣的赛事！

如果你是一名现开老手，可以直接跳到下一部分。我会在那一部分谈谈你在当地牌店体验鞑契龙王时可能会感受到的不同和特别之处。 （例如，你准备如何用火焰焚烧鞑契的居民！） 但是，如果你是这场现开赛盛会的新手，或者只是需要一些建议，就继续读下去吧！

好的。 第一步是要先参加一场「售前赛」。 怎么才能参加呢？

好吧，如果你还没有常去的当地店家，请务必在店家搜寻器中找一家离你较近的！ 那家店甚至可能提供预先报名。 售前赛是我们最受欢迎的赛事之一，所以务必查询店家是否接受预先报名。 最好不要在你到达赛场时才知道参赛人数已满，而你无法报名，所以务必提前询问。

好的。 很好。 你找到了店家，好极了！ 下一步！

闯荡鞑契危险重重，不论你是鹏洛客，还是巨龙，或者只是一个四处闲晃的独眼造妖，最重要的便是为旅程准备好合适的基本物资！ 当你参赛时，会用发给你的牌来构组赛事用的套牌，不过除此之外，你还有许多事可准备。

比如，你也可以自带一副标准赛或指挥官套牌，利用对局之间的空档进行娱乐；还可以带交换用卡本，以及记录生命的纸笔，甚至可以带一瓶水和一些点心。 一场售前赛会进行四到五个小时，所以就像狮子王里那样，跟我唱～快准备！

好啦，现在音乐剧插曲时间结束，我们继续。 你找到了牌店，你将回到过去所需要的基本物资都装进了可信赖的包里。 你可能已经看了四遍驯龙高手，也已经给你开出的每头巨龙想好了名字。

那就是说，是时候迎接...

巨龙到来

无论你是一直追随着鞑契环境至今，还是把鞑契龙王当作你进入这个世界的第一站，你都将站在一个全新的起点上。 毕竟，这是一个全新的世界！

如果你还习惯于考虑鞑契可汗中的三色牌，你可能需要换个想法。 鞑契龙王是双色系列。 是的，没错。 你会跟五大龙王之一结盟，每一个龙王都是双色。 我们首次在龙命殊途中见过他们，千年过后，他们依然在此～甚至各自统治了一个部落！

这些新部落是什么？ 运用起来又有什么特点？ 接下来我们将逐个介绍五个部落！

卓茉卡族

卓茉卡喜欢组建军队，然后用其屠杀敌人。 身为绿白卓茉卡部落的成员，你将能运用大量生物，然后利用从龙命殊途复出的振励机制来增强其力量。 与卓茉卡携手并肩，指派你的大军碾压敌人！

欧祝泰族

白蓝欧祝泰的追随者喜欢掌握游戏节奏，依靠咒语建立优势。 大部分的欧祝泰咒语都具有弹回机制，这意味着你能获得两次该咒语的效应！ 无论是强大的法术或是简单的瞬间，在帮助你的生物赢得战斗的同时，你还能再度利用你的咒语！ 如果你喜欢在天空翱翔，用咒语智取对手的生物，那么欧祝泰就是最适合你的巨龙！

席穆嘉族

席穆嘉残忍无情，而追随他的人同样狡猾。 蓝黑席穆嘉的卡牌狡猾多变，这部分要归功于全新的榨取异能！ 榨取生物能让你牺牲生物（包括它自己！）来获得额外的效应。 拥有以「当此生物死去时...」为触发条件的生物，或有不再需要的小型生物？ 让它为了席穆嘉的伟大荣耀牺牲吧！ 如果你喜欢灵活多变，又不怕牺牲自己的生物，投身于席穆嘉吧！

寇安甘族

迅速。 野蛮。 高效。 寇安甘的黑红军团招招致命，期望能快速结束游戏。 寇安甘施展我们在龙命殊途中见过的异能：掩袭！ 有了掩袭，你就能更早打出你的生物；配上敏捷，它们便能更快速地造成伤害。 如果你想要咄咄逼人、快速消灭敌手，寇安甘便是你的盟友。

安塔卡族

在漫天巨龙的世界里，红绿的安塔卡让你拥有桌面上最强大的生物。 最新的强横机制意味着如果你在战场上的生物力量总和至少为8，它们便能更加强大。 所以，无论你喜欢的是几个大生物或是一堆小兵，安塔卡都愿意伸出援手。 如果你喜欢用大生物进行肆虐，并享受在桌面上堆砌8点力量的刺激感，选择安塔卡吧！

好的！ 现在你已经选好了你想并肩作战的巨龙！ 是时候开始了！

你将去店里，选择你的部落（或者如果你预先报名了，也许你已经同时选好了部落），拿到一个盒子，准备开始比赛！

在这个盒子里，你会发现许多好东西。 但最关键的是那六包补充包，它们将会让你得到构组现开套牌所需的卡牌（四包鞑契龙王、一包龙命殊途，以及一包特殊补充包，里面放满了有利于你所用颜色的牌）。

首先，打开这些补充包。 如果你希望加入一些有趣的音效（音效会让一切变得更加好玩），可以假装正在朝它们喷火。 然后，你会获得一堆牌。

那么...现在干什么？

当然是构组套牌了！

构组现开套牌和常规套牌有一点不一样。 你只能用眼前的牌构组套牌，然后随你的喜好加入基本地。 同样，和最小套牌数量为60张的普通构组赛套牌不同，这时你只需要用40张牌。

构组套牌可能是一件棘手的事情。这时，特别的补充包就要发挥作用了！

你选好龙王并拿到盒子后，会发现盒内用塑料袋包装的特别「选色补充包」，其中包含跟该龙王匹配的牌。 这包「选色补充包」可以帮你确定要利用的颜色。 这个包里的牌只属于你所选择的龙王颜色，利用它，你能够更加稳妥地用那两个颜色构组自己的套牌。

虽然你可以利用任何颜色的牌，但利用你龙王颜色的牌往往是最好的选择。 所以，我建议你尽可以将其他颜色的牌放到一旁，并拣选出那两个颜色中最优秀的牌。 如果你在另一种颜色中看中了某张超酷的稀有强牌，也可以将它先放到一旁，过一会儿再去考虑它。如果你能增补相应的法术力，你也许可以考虑让这张牌成为套牌中的「混色」，但一般来说，其他颜色的牌此时对你是不会有什么用处的。

好了，那么，你又该如何从你所有的牌中选出22～23张，将它们放进你的套牌里？ 现在，该把你的牌摆开了！

拿起你部落颜色的牌，将生物以法术力费用的顺序逐次排列。 这能让你看出在游戏的各个时段，你可以施放什么生物。 （这时不要把你的非生物摆开，除非那些是你一有足够的法术力就准备施放的牌。举例来说，你通常会在第二回合施放魂火宗师，但通常不会施放炙烤。 我通常还会将所有能够显化的瞬间和法术算成是生物。）

适当的生物「法术力曲线」对于成功的现开套牌来说至关重要。 你肯定不会希望手中握着的一堆牌都集中在这条曲线的某一个点上：适当的混合搭配非常重要，这样你就能在牌局早期使用低费用咒语，在牌局后期使用高费用咒语。 根据限制賽的通则，我会希望让套牌如下分布：

1费法术力： 0-2个生物 2费法术力： 4-6个生物 3费法术力： 3-5个生物 4费法术力： 4个生物 5费法术力： 3个生物 6费或更多法术力： 1-2个生物

这规则并非不可改变，但却是个不错的起点。 按照以上数量精心挑选你的生物，找出你最喜欢的牌。 请记住，你的任何具威力变身的牌同样能用三点法术力施放，所以通常你会少放几张三点费用的牌来平衡那个曲线！

现在，你已经规划出了核心生物基础，该添加其他咒语了！ 从你的颜色中选出你喜欢的其它咒语，将你的套牌增加到22或23张，咒语也就安排好了！

最后一件事是完成你的法术力基础！ 虽然我在玩鞑契龙王时通常只用双色，但因为龙命殊途中有一些调色牌，以及鞑契龙王中的纪念碑，你有时最终会用到三色。 所以，尤其在你使用三色套牌时，必须特别注意让咒语都能顺利施放。

如果是我，就绝对会选择所有产生所需颜色法术力的非基本地。 即使它们需要横置进入战场，和确保你能够及时使用手中的牌相比，这也只是一个很小的代价。 你一定想利用更多产生你套牌中低法术力费用牌之颜色的地，而不是费用更高的牌之颜色，这样才能确保你可以及时使用手中的低费用牌。

想要知道更多窍门吗？ 这里有一些事情是构组套牌时需要记住的：

你的套牌可以超过40张牌，但是你真的应该尽可能限制在40张。 每超过一张牌，就意味着你抓到套牌中强力稀有牌的机会便少了一分！

地的比例应当是大约17张地牌和23张非地牌。 这并非100%正确，但是大多数限制套牌最后都和这个差不多，通常来说，我是这么选择的。

混合利用费用低的牌与费用高的牌。 如果你都用低费小生物，那么一个大生物就会让你束手无策；但如果你都用高费大生物，那么你就得冒着被快速推爆的风险。 最好混合利用费用为二、三、四以及五的生物。 现开比赛大多数对局的胜利方都是从第二或第三回合开始，每回合都施放生物。

躲避式异能很重要！ 当现开赛双方都有许多生物，却都无法有效攻击时，游戏常常会陷入僵持。 具有诸如飞行之类异能的生物能确保你打破这种生物僵持。

如果你想对现开赛了解得更深，这里有一些文章，你可以从中学到更多：

双头巨人赛

有些店家也举办一种称为双头巨人的现开赛（经常缩写为2HG），两名牌手必须组队和其他队伍对战。 每对牌手会获得两个售前组合（它们不必是同一个部落；你们能够研究哪两个部落合作能产生最强效果，或者直接让一个部落的力量倍增！）并以此来构组套牌。 如果店家举办这类赛事，比赛组织方能告诉你更多有关2HG的信息。

现开决斗

如果花一天时间参加比赛会令你却步，或你只是想用鞑契龙王多玩几次，你可以加入现开决斗。

在这个外围赛事中，你会获得一包60张、打开即玩的起手包，并用它和其他参加现开决斗的牌手对战，包括已打完一局、正等待下局开始的正赛牌手！ 如果你不确定售前赛符合你的口味，或者你无法为售前赛空出五个小时，那么这是一个试水的好方法；你可以只在自己有空的时候进行现开决斗。 此外，它真的很好玩！

卡牌之外

在你的组合中，除了那些很酷的一般卡牌（希望能有些巨龙！）之外，你还会发现一些其他很酷的东西！

第一件就是你的售前赛赠卡。 你可以在自己的套牌中利用它，而你也很可能想这样做，因此请务必将它放入你用于构组套牌的牌堆中！

其中还有一样又酷又独特的东西，那便是一个非常特别的Spindown生命计数器！ 不开玩笑，来瞧瞧吧：

每个计数器都印着与每盒龙王主题对应的龙息武器。 比方说，寇安甘的主题是闪电，因为她会喷出闪电！ 这些一定值得收藏，所以请不要忘在桌上哦。

它们还不止能用于收藏...

你可以把它们用作火焰肆虐鞑契！

不明白我说的？ 好吧，是时候介绍这次鞑契龙王售前赛的一个非常特殊的环节了，我们保证与之前做过的完全不同。 准备迎接……

Tarkir Dragonfury（鞑契龙怒）！

每个店铺将收到一个这样的精美纸板，上面竖着一个个立牌：

这就是鞑契。 哇，看看那些成群结队的半兽人、人类和鬼怪。 他们如此可爱又如此无害...

现在该变成巨龙，尽量消灭它们，越多越好！

方法如下。 首先站在纸板前，观察一番。 找到最好的攻击角度。 然后，掷出你售前赛盒中特制的Spindown生命计数器（还记得上面印的主题是龙息武器吗？ 现在你就能用上龙息武器了！），击倒的立牌越多越好。

每个立牌上各有一个点数。 按照你击倒的点数计算总得分；

此外，还有额外的加分。 看见上面中间的圆圈了吗？ 如果你的骰子最后掷到了圆圈中，你的得分就会翻倍！ 如果你瞄得够准，你就能累积大量的分数。

看来，现在要打破陈规，问问物理好的朋友，研究一下掷骰子的最好方法！

当然，不是所有人都有那么好的耐心。 所以，你能总共掷两次。 把较高的那个得分写在旁边的计分表上。 这就是排行榜。 争取获得店内最高得分！

噢，我是不是忘了说特制赠卡奖品了？

如果你击倒立牌，得到至少3分，你就能获得一张赠卡！ 看看你能获得什么。

击倒3分？ 我看看，来一张成形野地吧！

消灭9分的敌人？ 得到一张巨龙食粮，外加那张成形野地！

如果你能击倒12分，你不但会得到那张巨龙食粮和成形野地，还能获得一张龙王仆役！

另外，如果你够残暴，得到惊人的18分，除了以上三张牌之外，你还能获得稀有的焚敌龙侯。

所以，简要来说：你可以在对局之间的空档掷两次你的Spindown龙息武器，然后根据得分获得赠卡。 免费礼品外加成为巨龙？ 算我一个！

万智牌从没有做过像Tarkir Dragonfury这样的活动，所以出门去看看吧！ 让我们瞧瞧你这头巨龙有多厉害。

新鞑契，新机制

鞑契龙王的内容可真丰富！ 我简要地介绍了一下五个龙王各自的机制，甚至还不包括威力变身！ 在这次的售前赛上，你还将跳进你的时间机器，倒转时光来到龙命殊途，因为这次有许多来自该系列的异能。

让我们逐一把它们过一遍，下文摘录自《鞑契龙王机制》：

振励

振励自从在龙命殊途系列中现身之后就没有改变过。 振励的流程是，首先找出一个由你操控且防御力最低的生物。 如果有同为最低的生物，则从中选择一个。 然后，在该生物上放置等同于振励数字的+1/+1指示物。

弹回

弹回在奥札奇再起系列中首次出现后，于本次复出。 其运作方式没有改变。 弹回让你能免费再次施放某个瞬间或法术咒语。 如果你从自己手上施放具弹回异能的咒语，则改为将它放逐，而非直接将它置入你的坟墓场。 然后，在你的下个维持开始时，你可以再次施放该咒语，且不须支付其法术力费用。 从放逐区施放它后，它将被置入你的坟墓场。

榨取

榨取是一个全新的异能。 当具榨取异能的生物进战场时，你可以牺牲一个由你操控的生物。 每个具榨取异能的生物都另有其他异能，当它「榨取生物」时便能使你从中获益； 这是指当你因其榨取异能而牺牲一个生物。 如果你由于任何其他原因牺牲生物，包括因为其他生物的榨取异能，则该异能不会触发。

掩袭

掩袭自从在龙命殊途系列中现身之后就没有改变过。 掩袭是出现在生物咒语上的替代性费用。 于你施放具掩袭异能的咒语时，你可以支付其掩袭费用而非支付其法术力费用。 若你如此作，则该生物会具有敏捷异能，所以该回合它就可以攻击。 在下一个结束步骤开始时，你会将该生物从战场上移回其拥有者手上。

强横

强横属于异能提示，因此每一个强横异能各不相同，但它们全都与「所操控的生物力量总和等于或大于8」有关。 在计算由你操控之生物的力量总和时，采用这些生物力量的实际数值，即使它们小于0也是一样。

威力变身

如果你了解变身异能的运作方式，那么威力变身异能几乎完全相同。 唯一的差异在于：如果你将具威力变身异能的牌面朝下生物翻回正面，它不仅会突然获得在正常状况下的特征，你还能在其上放置一个+1/+1指示物！

另外，以下两个龙命殊途中的机制也可能出现在你的组合中：

显化

当你显化一张牌时，你将它牌面朝下地放进战场。 当牌面朝下时，它是一个2/2无色生物，没有名称、异能和生物类别。 牌面朝下的生物在任何方面都是生物。 如果已显化的牌为生物牌，你便能在拥有优先权的时机下，将该牌翻回正面。 要这样做，你需要展示其法术力费用并支付该费用。 这样也能让对手看到这确实是张生物牌。 一旦该牌翻回正面，那么它便拥有其正常的特征。 如果你显化了一张非生物牌，则它不能以此法翻回正面。 如果你恰好显化了一张具变身异能的牌，则你既可以支付其法术力费用（如果它是生物牌）也可以支付其变身费用将它翻回正面。

混血法术力

龙命殊途系列中有一些牌拥有包含混血法术力符号的异能。 混血法术力符号能用所包含两种颜色法术力中任意一种来支付。 如果某费用包含了数个混血法术力符号，你支付每个符号时都可以选择不同的颜色。

放轻松，变巨龙

相较于鞑契环境的其他系列，鞑契龙王是一个崭新的体系。 一堆新的机制，一群巨龙，着重于双色，你看到的是同一个时空，但是充满着新的变化。

希望你们能在售前赛上玩得开心，为各自的龙王作战，用龙息武器肆虐鞑契居民。

另外，如果你想查看更多本系列中你能开到的卡牌，千万不要错过完整的牌图集合，其中包含了系列中的所有卡牌，以及所有龙中精华。

如果你还有任何关于售前赛或其他你想了解的问题，都请给我发条推文，或者在我的Tumblr上问我，我一定及时查看，尽我所能帮助你！

周末愉快！ 现在该华丽又热闹地迎接鞑契世界最终章！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight