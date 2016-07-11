只有一句话：伊莫库来了。

绝望终局伊莫库 | 插画作者：Jaime Jones

依尼翠狂影的源头已经揭示，正是奥札奇灾难之源：伊莫库。

现在要由你来帮助守护者（和灵俑大军）对抗这股狂乱。若要问拿起全新牌张了解最新进展的最佳方式是什么？当然是异月传奇售前赛！

什么是售前赛？为什么对各类牌手而言，这是最为精彩的万智牌赛事？赛事中有哪些你能期待的东西？继续阅读！

拥抱售前赛

无论我身处世界的哪个角落，也无论当地处于什么季节，我总会找机会去当地的售前赛前去打探究竟。为什么？售前赛是最好玩的万智牌赛事之一！

十一岁那年，我参加自己的第一场售前赛时的场景仍让我记忆犹新；之后我便爱上了这项赛事。一晃十五年过去了，每一场售前赛依旧会让我兴奋不已！

售前赛吸引我的地方在于，比赛用的是全新的系列，大家都是第一次玩，起始点大致相同，而且大家都是抱着平常心来参加比赛，共同享受探索新牌的乐趣。总之就是能让人流连忘返！即使是有多年玩牌经验的牌手也会对每一场售前赛充满期待。

如果你是一名现开老手，你也许可以略过下面的文字，直接跳到后面关于本地店家举办异月传奇的售前赛与你过往比赛相异之处的部分。但是，如果你是这个现开赛丰富世界的新手，或者只是需要一些建议，就继续读下去吧！

好的。那么让我们先从可能是最重要的一步开始：找到参加售前赛的地方！毕竟，如果你不知道能去哪儿玩，你就不能在比赛中有好的表现。怎么才能参加呢？

好吧，如果你还没有常去的当地店家，请务必在店家搜寻器中找一家离你较近的！那家店甚至可能提供预先报名。售前赛是现今最受欢迎的赛事之一，所以务必查询店家是否接受预先报名。最好不要在你到达赛场时才知道参赛人数已满，而你无法报名。所以务必提前询问。

那么，你找到了店家。太棒了！

现在要花点时间准备一下。如今奥札奇四伏～你需要准备齐全！当你参赛时，会用发给你的牌来构组赛事用的套牌，不过除此之外，你还有许多事可准备。

比如，你还可以带上一副标准赛或指挥官套牌，可以在两局之间的空档进行娱乐；交换用牌本；记录生命的纸笔；甚至是一瓶水。你会希望保持对胜利的饥渴感，但在万智牌赛事中击败对手无法实际填饱你的肚子，所以你可以带上一些小零食，比如苹果或能量棒。一场售前赛会进行四到五个小时，所以你要留出足够的时间。

很好，让我们看下去。你找到了店家，也收拾好为应付奥札奇侵袭所需的一切。你甚至可能已经读完了近期刊登的万智牌故事，知道了万智牌世界中最近发生的各种奇闻异事。你也肯定看过了异月传奇牌图集合。

一切准备就绪！现在该前去开几包牌了！

灵俑国度

当你来到店里开始售前赛后，你会拿到一个漂亮的全新套牌盒，里面有你构组套牌所需的一切。快来看看！

进行游戏所需的一切都已包含在了这里（基本地除外，店家会提供），外加还有几样小东西。

比如说，里面还有这枚小巧的20面Spindown骰子。

此外，在异月传奇中，你还能获得一张精美炫酷的双面灵俑衍生物闪卡。这些东西非常棒。来看看吧：

Turn Over

值得注意的是，这些衍生物是闪卡版本～我们首次推出衍生物闪卡！你绝对会想要拿一张，在定会出现灵俑衍生物的场合使用。

灵俑是异月传奇中的一大主题，你可能也发现了，它们是这次的大英雄！

通常来说，灵俑每天只想着吃你的脑子。（这当然也合情合理。我意思是，没人会想吃眼睛。）但在这个系列中，它们得以随着守护者一同闪耀全场。为你的灵俑们欢庆吧！装扮成灵俑，穿上你最钟爱的灵俑T恤，或者匍匐进店里～以任何你喜欢的姿势高举灵俑大旗。

某些店家可能会在自己的售前赛上举办灵俑主题的外围活动，例如扮装大赛或化妆站。欲知详情，请垂询你的当地店家！

还有一个重要因素我还没介绍，也就是最关键的一点：构组套牌！我们赶紧来说一下。

售前组合的丰富内容

售前组合中最关键的是那六包补充包，它们将会让你得到构组套牌所需的卡牌，外加一张闪亮的售前赠卡（该赠卡可能是系列中任何一张稀有牌或秘稀牌！）。

首先，打开这些补充包！然后，你会获得一堆牌。

所以……接下来呢？

当然是构组套牌了！

构组现开套牌和常规套牌有一点不一样。你只能用眼前的牌构组套牌，然后随你的喜好加入基本地。同样，和最小套牌数量为60张的普通构组赛套牌不同，这时你只需要用40张牌。

首先，你要想办法选出你准备用的颜色。我推荐用两种颜色。

决定颜色的主要因素包括：

令人兴奋的强力稀有牌

大量能「去除」对手生物的牌

在某个颜色上有大量可用的牌

在某个颜色上有不错的「法术力曲线」，意思是在各种不同费用上都有很多生物

最理想的状况下，你所选的颜色会满足上述所有条件。但如果只满足两到三项也算不错。

无论你是怎么挑选颜色，你都需要选出你会用的牌。如果你在售前赛上遇到瓶颈，向周围的牌手求助即可。（你在售前赛可以这样做；大家来这里就是为了享受欢乐的赛事！）如果你遇到瓶颈，一种有趣的方法便是选择依尼翠上对应某个生物类别的色组，例如精怪（蓝白），灵俑（蓝黑），吸血鬼（红黑），狼人（红绿），或人类（白绿），然后围绕着它们开始构组！

无论你采用何种方法，现在你已经选定颜色。接下来，你怎么才能从那么多牌里选出要加入套牌的那22或23张牌呢？

以下一点能为您提供帮助！

首先，将生物以法术力费用的顺序逐次排列。这能让你看出在游戏的各个时段，你可以施放什么生物。（这时不要把你的非生物摆开，除非那些是你一有足够的法术力就准备施放的牌。例来说，你通常会在第一回合施放战墓收成，但通常不会在第三回合施放碾碎心智。）

适当的生物「法术力曲线」对于成功的现开套牌来说至关重要。你不会想在曲线的任何一点有过多的牌。适当的混合搭配非常重要，这样你就能在游戏早期运用低费用咒语，在游戏后期运用高费用咒语。通常我会希望让套牌如下分布，这可以算是限制赛的一般原则：

1费法术力：0–2个生物

2费法术力：4–6个生物

3费法术力：3–5个生物

4费法术力：4个生物

5费法术力：3个生物

6费或更多法术力：1–2个生物

这规则并非不可改变，但却是个不错的起点。按照以上数量精心挑选你的生物，找出你最喜欢的牌。

现在，你已经规划出了核心生物基础，该添加其他咒语了！在你的颜色中选出你喜欢的其它咒语，让你的套牌增加到22或23张，咒语也就安排好了！

你最需要的咒语俗称「去除咒语」。这些是通过各类方法永久消除对手生物威胁的咒语，比如说造成伤害、持续横置，或是直接消灭。万智牌的现开套牌是围绕生物构组的，所以你需要充分利用你颜色中能去除对手生物的牌。

想要知道更多窍门吗？这里有一些事情是构组套牌时需要记住的：

你使用的牌张数可以超过40张，但是你真的应该尽可能限制在40张。每超过一张牌，就意味着你抓到套牌中强力稀有牌的机会便少了一分！

地的比例应当是大约17张地牌和23张非地牌。这并非100%正确，但是大多数限制套牌最后都和这个差不多。通常来说，我是这么选择的。

混合利用费用低的牌与费用高的牌。如果你都用低费小生物，那么一个大生物就会让你束手无策；但如果你都用高费大生物，那么你就得冒着被快速推爆的风险。最好混合选用费用为二、三、四以及五的生物。现开比赛大多数对局的胜利方都是从第二或第三回合开始，每回合都施放生物。

躲避式异能很重要！当现开赛双方都有许多生物，却都无法有效攻击时，游戏常常会陷入僵持。具有诸如飞行之类异能的生物能确保你打破这种生物僵持。

双头巨人

有些店家也举办一种称为双头巨人的现开赛（经常缩写为2HG），比赛中两名牌手组队和其他队伍对战。每个双人队伍都能获得两副售前组合，并用以构组套牌。

它该如何运作？

简而言之，你需要与你的队友协作构组两副40张的套牌。然后，你会与另一对牌手来场一盘定胜负的对决。

这类多人游戏如何运作？很简单，你们各自的生物和地都会分开，但你们会共享30点总生命，且会同时进行回合～外加你还能为彼此进行阻挡！你们需要通力合作才能发挥各自的优势，以此击败对手。

双头巨人另一个有趣的地方在于，探索哪些牌张在双头巨人赛制中能发挥奇效！以热力炼金术士为例。

它能向每位对手各造成1点伤害，即意味横置一次能向每一位对手分别造成1点伤害，也就是向他们的30点总生命造成2点伤害！轰！

想要进一步了解双头巨人赛制的运作，以及精妙的牌张互动吗？务必前往此页仔细阅读。

现开决斗

如果花一天时间参加比赛不是你喜欢的万智牌玩法，或你时间不多，只是想自己体验异月传奇中的精彩内容，你可以加入现开决斗。

你会获得一副60张、打开即玩的起手包，并用它和其他参加现开决斗的牌手对战，包括已打完一局、正等待下局开始的正赛牌手。如果你不确定售前赛符合你的口味，或者你无法为售前赛空出五个小时，那么这是一个试水的好方法。你可以只在自己有空的时候进行现开决斗。此外，它真的很好玩！

有关售前赛上现开决斗的详细情况，请垂询你当地的店家，准备披挂上阵！

异月传奇机制

异月传奇中不但有化生而出的生物和增效的异能，还有大量全新的异能！你应该阅读一下机制文章，了解系列中包括的各种内容。

那可不是月亮

如果你曾想过要参加售前赛，抓紧时机！异月传奇是一个不能错过的系列，所以召集你最棒的灵俑主题物品，重新浏览一遍牌图集合，确保自己已经在你当地的店家进行了预报名，准备享受欢乐吧！

我想说的都说完了。希望这些介绍能帮你在异月传奇售前赛上存活下来，并找到你最钟爱的灵俑，一同击退奥札奇的攻势。

如果你有任何想法、问题或发现了什么有趣的东西，请记得告诉我！你可以发推给我，或到我的Tumblr上来向我提问。我非常愿意回答任何问题或疑虑。

尽情享受售前赛，畅享异月传奇的欢乐吧！

～Gavin

@GavinVerhey

GavInsight