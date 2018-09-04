鹏洛客，好消息来了！正如本系列的名称烽会拉尼卡所示，我们将在万智牌最新系列当中重回拉尼卡，了解各公会最新动向。本系列中将有十公会中的五个公会登场亮相：底密尔、伊捷、葛加理、波洛斯和瑟雷尼亚。如果你更关心另外五个公会，也不必担心。本系列当中全部五色当中都有强力牌张，而且我可以向大家保证，我们还会在拉尼卡待上好一阵子。

各公会最近如何？一言以蔽之：紧张。寒意与不安萦绕着居民的生活。公会首领不是一命呜呼，便是一去无踪。人人都感到会有大事发生。但没人知道会是什么，因此没有丝毫松懈之机。每个公会都有自己的标志性机制与游戏风格。本次重回公会城，让你有机会来更新现有公会套牌，构组新的搭配，以及尝试更多花样。希望各位能够喜欢我们在此系列中为你最爱公会带来的补充。如果你希望尝试其他公会，现在正是最佳时机～本季最流行的元素就是背叛。

底密尔会堂和刺探

底密尔从暗处窥视一切，以此维系自身的力量。他们早在事情发生之前就知道最终结果，而且如果发展不如自己所意，他们会立即动手予以阻挠。全新的刺探异能可以让你预知之后会抽到的牌，并在一定程度上对其加以控制。

刺探的说明通常包含数字，例如夺命造访的刺探2。检视你牌库顶等量的牌。将其中任意数量的牌以任意顺序放回你的牌库顶。将其余的牌置入你的坟墓场。刺探能帮你布局未来，确保自己抓到有用牌张。就算你把看到的所有牌都放进坟墓场，你也能离关键张更近一些。

虽然刺探与占卜这两个异能很相似，但千万别低估将牌置于坟墓场（而非牌库底）的作用。你的坟墓场是更方便利用的资源，有大量牌张能在坟墓场中生效，更不用说其他公会也有与坟墓场相关的异能。如果要说底密尔热爱什么，那一定是「优势」二字。对未知事物加紧刺探，以此战胜毫无准备的对手。

伊捷联盟和再起

伊捷的发明家和疯狂科学家们负责建造（偶尔炸毁）拉尼卡的基础设施，这一点无公会能出其右。他们的最新成果源于一个简单原则：如果实验成功，那就再做一次！于是我们就有了再起异能。

再起是见于瞬间和法术的异能。你能从你的坟墓场施放具再起异能的牌，但除了支付其所有常规费用之外，还需支付一个额外费用：弃一张手牌。施放具再起异能的咒语时需遵循所有一般时机规则，因此具再起异能的法术依然只能在你的行动阶段中施放。从你坟墓场中施放之具再起异能的咒语也可以被反击，且若该咒语有目标，则如果其所有目标均消失或全部不合法，该咒语便不会生效。在从你坟墓场中施放之具再起异能的咒语结算、被反击或因故离开堆叠之后，将之放逐。

让我们来看看在利用再起异能时可以弃掉哪些牌。在游戏后期，这么做能有效处理多余的地牌或其他价值平平的牌。你也能弃掉另一张具有再起异能的牌，好在之后从你的坟墓场施放之。如果你和底密尔并肩作战（这真是个危险的提案……很好！），刺探异能可以将具有再起异能的牌置入你的坟墓场，进而增加你的行动选择。如果施放一次咒语效果不错，那么施放两次效果肯定更好。如果要说伊捷热爱什么，那一定是「优势」二字。在施放完一串令人眼花缭乱的咒语后，再起辉煌！

葛加理群落和朽力

生命就是一个闭合的圆环。而这个圆环底部完全淹没在死亡世界的泥沼当中。整个时空都是葛加理公会的肥料，他们深知：停止呼吸并不代表失去作用。朽力这一全新异能提示便用来提醒你留意那些会关心你坟墓场中生物牌数量的牌张。

每个朽力异能各不相同，请务必仔细阅读每张牌，了解逝去的生物将会为你带来何种帮助。葛加理套牌热衷于填充坟墓场。生物对攻固然高效，但弃牌或从牌库顶将牌置入坟墓场也不失为好的方法。朽力异能的效果会随着游戏的进行不断增大，前期可能作用有限，但到了后期就能主宰游戏。如果要说葛加理热爱什么，那一定是「优势」二字。请务必善用朽力，让死者发挥余热。

波洛斯教团和训导

腐败和内乱威胁着拉尼卡的核心，但军事至上的波洛斯教团随时准备为正义而战。在动荡时期，他们容不得自身出现短板。新关键字训导能保证全军自上而下战力充沛。

训导此异能会在每当具这一异能的生物攻击时触发。你选择另一个力量较小的攻击生物作为目标。于该异能结算时，再次比较两个生物的力量。如果目标生物的力量仍小于具训导异能者的力量，则在目标生物上放置一个+1/+1指示物。如果有牌手回应训导异能，最终出现目标生物的力量不再小于训导生物的情况，则训导异能没有效果。

利用数个具训导异能的生物攻击时，你可能需要作适当调整才能如愿获得所有加成，这在数字版万智牌中尤为重要。举例来说，假设你用重锤巨人、莽撞军士长以及一个3/3生物攻击。再假设你想让两个训导异能都指定3/3，好让其壮大成5/5巨兽。两个训导异能会同时触发，因此你能以任意顺序将它们放进堆叠。但要小心！如果你先将莽撞军士长的异能放进堆叠，再将重锤巨人的异能放进堆叠，那么重锤巨人的异能会先结算。3/3生物的力量低于5/2的重锤巨人，因此你的3/3能壮大成4/4。当莽撞军士长的训导异能试图结算时，它会发现目标当前的力量与自身相等。这样一来，4/4便成了训导异能的不合法目标，因此该异能不会生效。该生物只能成长至4/4。

这不是最优选择，士兵！让莽撞军士长的异能最后进堆叠（因此它会先结算），3/3就会先通过该异能的检查，成为4/4。接着，4/4会通过重锤巨人的训导异能检查，进而获得第二个+1/+1指示物，使其成为强大的5/5生物。做得好！如果要说波洛斯热爱什么，那一定是「优势」二字。帮助弱者变强，便能组成一支无惧失败的精英部队。

瑟雷尼亚盟会和召集

群体和团结是瑟雷尼亚的一切。他们只想追求拉尼卡的统一，但在当前的气氛下，这种可能性越来越低。瑟雷尼亚盟会决心对可能到来的事情做好准备。在本系列中，他们采用了一种行之有效的战术，即复出关键字召集。

召集能让你横置生物来施放咒语，从而免于支付通常施放咒语时所需支付的部分或全部法术力。每个生物都能支付一点自身颜色的法术力，如果该生物的颜色与咒语的颜色不符，则该生物能支付一点一般法术力。如果你横置了一个多色生物，那么你可以选择用该生物来支付哪种颜色的费用。

举例来说，你能支付3GW来施放玫瑰鬃半人马。这算是笔不错的交易，但无法展现你的家园时空所具有的特色。你也能横置一个绿色生物并支付3W来施放它。或横置一个白色生物并支付3G。或横置三个蓝色生物并支付GW。或横置两个绿色生物并支付2W。或横置五个生物，其中包括至少一个绿色生物以及白色生物，这样就完全不用支付法术力了！

需要记住的是：因召集异能而横置生物并没有用到T符号，所以你能以此横置受到「召唤失调」影响的生物，即本回合才受你操控的生物。你是先起动完法术力异能，而后再为召集横置生物。这就是说，如果你横置了某个生物来产生法术力，等到了你要为召集来横置生物的时候，它就已经是横置的了。简单来说，它不会算两次。另外，利用召集异能并不会改变咒语的法术力费用或总法术力费用。玫瑰鬃半人马的总法术力费用是5，无论你实际上是怎样为其支付费用的，这数字都不会改变。

召集是提前部署大型生物的绝佳方式。如果要说瑟雷尼亚热爱什么，那一定是「树木」二字。还有经过精心打理的花园。去看看吧。

连体牌

烽会拉尼卡包含两组连体牌。不需要调整屏幕。因为它们实际看上去就是这样：

这些公会连体牌有两半：一半是混血多色，另一半是传统多色。我们先暂停一下连体牌的介绍，来快速重温一下混血法术力。

混血法术力

混血法术力符号能用所包含之两种颜色法术力中的任意一种来支付。举例来说，费用为b/g（例如上图所示的立威）的咒语之费用可通过B或G来支付。若一张牌的法术力费用中有混血法术力符号，则它同时属于该符号所表示的两种颜色。无论你利用哪种法术力来施放，立威都是黑绿双色的咒语。当你考虑要加入套牌的牌张时，混血法术力能提供极大的灵活性。现在，我们回到连体牌。

连体牌

如果你之前没有利用连体牌，现在快速说明一下。基本上，这就是把两张牌印在了一张牌上。于你施放连体牌时，便一并选择要施放哪一边。于该咒语位于堆叠期间，只考虑正在使用的那一半。忽略你没有施放的那一半。每张连体牌永远只算是一张牌。举例来说，如果你要弃两张牌，那么立威//立像只能算一张。于不在堆叠上时，连体牌的特征为其两边之综合。也就是说，于立威//立像不在堆叠上时，其总法术力费用为5。（这可能与你上次利用连体牌时有所不同。）

拉尼卡精彩不断

以上就是烽会拉尼卡系列中的新老关键字和机制。还有更多精彩内容等你来探索。在售前赛上玩个痛快，关注本网站，了解所有最新资讯、策略和信息。预祝你的公会大获全胜（至少别被彻底摧毁）！