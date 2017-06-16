再甜蜜的美梦也有醒来的时候。在阿芒凯的世界上也是如此。正如之前允诺的那样，法老神回归了。不幸的是，关于荣耀来生的允诺并非如大家想象中那般景象。尼可波拉斯前来号令他完美的灵俑大军，而那威严的曲形尊角将终结所有其他人的余生。幻灭时刻的新异能颂扬了波拉斯迄今最大的胜利。坟墓场仍是一大重点，生物会在那里死去活来。让我们看看等待我们的是什么。

永生

在拿塔蒙城中，木乃伊是已被接受的日常生活一部分。上一个系列中的遗存异能可以说是让你的生物获得了第二次生命。全新的永生异能与之类似。具永生异能的生物能作为灵俑得以复生。但这一次他们并非简单而无头脑的仆人。它们是波拉斯的永生者：致命的不死者悍将，具有超越往生的超凡力量。

和遗存类似，永生属于起动式异能，如果具永生异能的生物牌位于你的坟墓场，你可以起动该异能。具体方法是，支付永生费用并从你的坟墓场中放逐该具永生异能的牌。你能在任何自己可以施放法术的时机如此作，也就是在你的行动阶段且没有其他事情发生的情况下。和遗存相似，使用永生异能并不算作施放咒语。能反击咒语的东西不会对永生异能起作用。

当该异能结算时，你派出一个该牌复制品的衍生物。如你所料，这位存在了数千年的巨龙鹏洛客具有强大的力量且极端邪恶；而成为他的斗士自然也会经历一些令人「愉悦」的变化。永生者们基本上属于不死者，所以它们会在原本的生物类别之外，额外具有「灵俑」此类别。它们只会侍奉尼可波拉斯一人，所以它们会变成黑色以取代之前的颜色。它们还会失去自己的法术力费用，就像具遗存异能的生物一样。

以下是最精彩的部分：该衍生物会成为4/4，而非其印制的力量和防御力（这个数字较小一些）。许多具永生异能的生物所具有的异能会因其力量增大而变得更强。即使对手能够解决你的永生生物，但再次面对它们会更加棘手。

还记得那些我们为了突出已遗存生物的灵俑面貌而特别印制的衍生物吗？如果你想知道我们是不是也为永生作了特别定制，那么告诉你一个好消息：没错，我们确实这么做了。每个具永生异能的生物都有与之对应的衍生物。

这些衍生物是可以选用的游戏配件。如果你没有合适的衍生物或者不想用的话，也不必使用。但如果你喜欢身边围绕着饰以拉佐特石的配件并取得华美胜利，这自然再好不过。

折磨

法老神的军团生性凶残且极具破坏力，在你举办派对时绝对不会想邀请它们前来参加。但你可能只是去错了派对。无论如何，如果波拉斯的手下要攻击你，那铁定不会有好结果。全新的折磨异能切实地体现了这一点。

正在进行攻击的永生胡狼人会让对手陷入两难的境地。如果对手选择不阻挡，那它就能直接造成战斗伤害。如果选择阻挡，那对手无论如何都会失去1点生命。不同生物所具有的折磨异能具有不同的折磨数值，会导致对手失去不同数量的生命。折磨异能只能在每次战斗中触发至多一次，且与多少生物阻挡该具折磨异能的生物无关。

耗竭

使用过阿芒凯牌张的牌手可能会对耗竭非常熟悉。还记得阿芒凯吧？在那时，这里的灿烂文明尚未溃灭。多美好的时光啊。

耗竭异能在幻灭时刻中复出，并出现在能于攻击时被耗竭的牌上。这意味着它们会在你的下一个重置步骤中无法重置，但作为交换，这样做会触发异能并带来一些正面效应。之前的耗竭表达了为侍奉法老神而展现出的非凡努力，但这一次则更侧重于展现出为了在法老神的暴虐下求得生存而用尽的一切努力。

对于这种牌而言，决定是否耗竭该生物是在将其宣告为攻击者时进行。但幻灭时刻对耗竭作出了一些新的调整。在系列中的一些牌上，耗竭该生物会出现在起动式异能的费用中。

例如绿洲仪式师，决定是否耗竭该生物的时机是在你起动它的最后一个异能时。某些牌的异能会在「每当你耗竭任一生物」时触发，而不仅仅是该牌本身。无论该生物是在攻击时被耗竭或是在起动自身异能时被耗竭，这些异能都会触发。

正如之前一样，如果你有方法在进入你的下一个重置步骤之前重置你被耗竭的生物，那么要你的生物维持横置的规则将不会生效！法老神再一次对你的机智展露出微笑，然后也许会给你来一巴掌。这样的法老神还挺有趣的。

沙漠

阿芒凯系列中已经有过一些沙漠，但如果你觉得那些沙漠预示了本系列中的一个重要主题，那么你猜对了！幻灭时刻中有着相当数量具有沙漠地类别的非基本地，且包含了一组具循环异能的沙漠。

沙漠本身并无任何含义，但系列中的一些牌会在你操控沙漠或你的坟墓场中有沙漠牌时为你带来加成。

会检查坟墓场是件好事，这样你在游戏早期要把沙漠循环掉时就不需烦心了。妥善结合沙漠以及和沙漠有互动的牌，就能迅速将对手埋葬在黄沙之下。

终结时刻

尼可波拉斯似乎会为自己的所到之处带来混沌和毁灭，是时候让你的万智牌套牌借助这样的力量了。我们已经看到了一些将会发生的大事，但正如预言的那样，这些只是冰山一角罢了。享受接下来的预览吧，希望能在售前赛见到你们！