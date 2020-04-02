最新系列依克黎：巨兽时空将带我们来到依克黎。各位热爱探险的鹏洛客能够在这个美到令人屏息的世界中欣赏到无与伦比的景观。无际的水晶石阵，深不可测的洞窟，高耸入云的尖塔～还有更多景观待你发现。但我们并未将本系列命名为依克黎：烦人游客之拥挤时空。原因很简单：这里有巨兽。你将成为它们的身边友，还是盘中餐？这取决于你能否好好掌握这里的新机制。

循环

广受欢迎的机制循环能帮你找到自己最需要的那张牌～前提是它离你的牌库顶不远。

循环能让你用一张手牌交换一张新牌。或许现在已经是游戏后期，卓尼斯术击师用出来不够划算。或许你已经操控一个卓尼斯术击师，并需要造成那1点额外伤害。无论出于什么原因，循环一张牌能给你一个机会，找到一张你需要的牌。

循环异能于具此异能的牌在你手上时生效。每个循环异能都有费用。在本系列中，循环的费用均为法术力，但以前的牌张曾经出现非法术力的循环费用。要起动循环异能，支付该费用并从你的手中弃掉具有循环异能的那张牌。循环异能结算时，你抓一张牌。

有些牌在你循环它们时还会有额外奖励。它们会注明「当你循环[牌名]时，[效应]」。该效应会在你因循环异能而抓牌前发生。有些永久物，例如卓尼斯术击师，有奖励你循环其他牌的异能。只有该永久物已经在战场上，且你循环另一张牌时，这些异能才会触发。

关键字指示物

依克黎将推出关键字指示物。正如生物上的+1/+1指示物让其获得+1/+1一般，只要某永久物上有这些关键字指示物，它便获得所列出的异能。这使某些咒语和异能更有持续影响力。

为方便各位牌手，我们准备了撕取式的指示物，来帮助大家轻松记录哪个生物拥有哪个异能。这些指示物并不是非用不可，只不过当场上的关键字指示物达到一定数量后，它们还是很方便的。

对这类指示物而言，拥有多于一个同种类指示物不会带来任何额外好处。请注意，如果这类指示物被置于非生物的永久物上，则它们不一定会立即生效；但如果该永久物成为了生物，它们便会生效。不过辟邪指示物就算是在非生物的永久物上，其也会有效；死触与系命指示物也是如此～只要这类永久物能以某种方式造成伤害就行。

合变

合变这个全新关键字，让你以新的方式结合生物来变成更强怪物。越强越坏越有乐趣！

每张具有合变的牌都能用两种方式施放。显然，其一就是直接支付其法术力费用施放之。颇为安全，相当可靠，愿你顺利。其二则比较新奇：并非直接施放该生物咒语，而是让其与战场上的一个生物合变！方法如下。

当你支付合变费用施放生物咒语时，会有以下几点不同。首先，你将支付合变费用，而非其法术力费用。其次，你需为此咒语选择一个目标。具体一些说，选择目标由你拥有的非人类生物。我猜这是因为依克黎的人类为了生存已经竭尽全力，所以他们的细胞还没能准备好合变。只有当你施放咒语时，才可利用合变。如果一张具合变的生物牌以其他方式进战场，则它就只是进战场而已。

利用合变的生物咒语结算时，它并非进战场，而是与其目标融合为一个生物。由其操控者选择将所结算的合变生物咒语放置在其目标的顶上还是底下。完成后，你将获得一叠牌（或衍生物～详见后述）所代表的一个生物。该生物将具有顶上牌的所有特征，同时具有其下所有牌的异能。

举例来说，如果你支付穿云庞龙的合变费用并选苔皮猿牦为目标。于穿云庞龙结算时，你可以选择将穿云庞龙放置在顶上。这样你将获得一个5/4红色恐龙，它具有合变、延势异能，还有一个我们即将谈到的触发式异能以及警戒异能。而如果你选择把穿云庞龙放置在底下，则会获得一个2/4绿色野兽生物，且具有相同的一组异能。

大多数情况下，你会凭力量和防御力作出选择。在异能完全相同的前提下，5/4通常比2/4要强。不过要记住，生物的名称、总法术力费用、颜色和生物类别都由顶部的牌决定。或许有时，你甚至会希望自己的生物能小一点，来避免被击灭、放逐这类庞大恶物经常面临的厄运。

所结算的合变生物咒语并非进战场。它只会改变已在战场上的生物之特征。如果原生物已横置，则融合而成的生物也是已横置。如果其上有任何指示物，结附有灵气或装备了武具，这些都不会变。而它应该仍是一个由你拥有的非人类生物，因此你还能再利用合变施放另一个生物咒语，并将这叠牌增至三张。规则维持不变：可以将新加入的牌放置在该生物的顶上或底下，并将根据这一选择影响该生物的特征。但你有什么理由让一个生物反复合变呢？

其中一个原因是「每当此生物合变时」的触发式异能。当某个合变生物咒语结算时，所产生的生物上所有具该触发条件的触发式异能将会触发。这是合变前既存生物的异能，还是合变后新增的异能，则并不重要。它们全都会触发，并能以任意顺序放进堆叠。

有些生物（例如上面这个鬃毛野猪）其上的异能会提及自身牌名。请谨记，从规则的角度来看，一张牌在其异能中要是用到自身的牌名，实际上就是指「我」。举例来说，如果穿云庞龙最终置于鬃毛野猪顶上，则该异能对所产生的整个生物都有效。

如果一切顺利，你用合变创造的巨兽将粉碎敌人，为你带来胜利。但我猜他们总会交上好运，能设法将你的生物移离战场。那会怎样？如果已合变的生物离开战场，则组成它所有的东西都会进到相应的区域。所以如果它死去，所有的牌都会进到坟墓场。注记于「每当一个由你操控的生物死去」的异能（或类似者）只会触发一次。离开战场后进到的区域是放逐区、你手上或你牌库中的状况也一样。如果该生物会被置于你牌库中的特定位置，例如说牌库顶（或牌库底）数来第三张，则由你来决定这些牌之间的相对顺序。

我们已经介绍了当合变生物咒语结算时会发生的种种事情。但如果它没能结算又会怎样？只要合变生物咒语还在堆叠上，它就是个咒语，因此可以被反击。如果有这样的咒语被反击，它将毫不意外地进入坟墓场。但是，以下情况可能在你意料之外：如果有合变生物咒语试图结算，但由于其目标已不合法或不存在而不能以此法结算，则合变生物咒语会以普通方式结算并放进战场。因此，这并没有「把恐龙蛋全放在一个篮子里」这类风险。值得一提的是：虽然咒语会照常结算、生物会进战场，但其「每当此生物合变时」之异能不会触发。

要记住，合变生物咒语对目标的要求是由你拥有的非人类生物。（讲得详细些，这得是个非人类生物，并且其拥有者与合变生物咒语的拥有者得是同一玩家；但施放这类咒语而且还不由你拥有，算是很不常见的情况。）这句话中并没有提到「非衍生物」。正如非衍生物的永久物一样，衍生物可以合变。如果融合后的生物之顶部是衍生物，则这个生物就是衍生生物。如果顶部是一张牌，则这个生物就是非衍生物永久物。

合变这个关键字带来了很多规则上的创新，看起来可能会有点头昏。但我很确定，把一头怪兽贴在另一头怪兽上，制造出超级怪兽并碾过对手，此等快感无价；我等不及看你们能组合出什么新怪兽了。

行侣

依克黎有十个行侣，每个都是传奇生物，并且其行侣异能列举某种套牌构组规定。如果你的起始套牌遵循该规定，就可以选该传奇生物为你的行侣。举例来说，如果你想让威风凛凛的好朋友刻卢佳成为你的行侣，你的起始套牌中就不能带有总法术力费用为1或2的牌张。

你每盘游戏至多只能选择一个行侣。开始游戏时，所选的行侣并不在你的主牌；而是在你的备牌中。（如果是没有备牌的休闲游戏，它就只是游戏外你的牌张收藏之一。所有其他规则依旧生效。）也就是说，它不会计入你所玩赛制的套牌最低张数限制；而在构组赛制中，它是你的十五张备牌之一。在游戏开始前，你向所有牌手展示你所选的行侣。在游戏过程中，你可以支付{3}来将所选行侣置于你手上，但只能在你的行动阶段中堆叠为空的时机下如此作，且每盘仅限一次。（请注意，这与过往的规则不同。原本牌面印制之「你可以施放」的规则提示现已不准确。）

一旦你将所选的行侣带进游戏，它便就此留在这盘对战中。由于它在你手上，因此你能施放它，弃掉他，如此等等。如果你稍后施放它，它便会如常进入堆叠。如果它结算，便会在你的操控下进入战场（好极了！）。如果它被反击，它会进入你的坟墓场（太糟了！）。一旦它进到对战后，便可以被放逐、洗入你的牌库等等。在这盘游戏结束前，它不会回到你的备牌。

行侣的套牌构组规则仅对你的起始套牌生效，也就是每盘游戏开始时你利用的套牌。它不会计较你的备牌中有什么，所以你的备牌不必遵循其规定。此外，你也可以无视行侣生物牌所列的套牌构组规定，直接将它们放进你的主牌。这在补充包轮抽此类赛制中特别重要，因为在这些赛制中很难满足行侣的套牌构组规定。但如果你能办到，就等着好事发生吧。

概括来说，行侣就是不在你的起始套牌中、但对你的套牌有很大影响的传奇生物。听起来很熟悉吗？没错，是指挥官。指挥官玩法爱好者们，就算你并未选用备牌，也可以得侣同欢。每副指挥官套牌可以选用一个行侣。游戏开始时，它会位于游戏外，不计入你的100张牌之一。如果你打算选它当作行侣，此套牌的指挥官将和其他牌一样，也需遵循行侣的套牌构组规定。

身为弱小的人类，或许你在遍布依克黎的巨兽面前毫无胜算，但至少你无需独闯天涯！