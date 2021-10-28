依尼翠：腥红婚誓中的机制让我想起最近的热门话题：吸血鬼婚礼。「一点旧，一点新，一样借，一抹腥。」看来这边的婚礼也有这样的习俗。看看这轰轰烈烈的爱情！就让我们一起携手并肩，瞧瞧马路尽头的游戏店里有什么在等着我们。

见习

对普通人类来说，存活于这恐怖世界并非易事～他们得刻苦磨练才能拼出生天。全新的见习异能即是鲜明写照。见习属于触发式异能，能让生物在攻击时变得更强。

每当一个具见习异能的生物和力量较之为大的生物一起攻击时，在具见习异能的生物上放置一个+1/+1指示物。检查攻击生物力量的时机，就只有在生物实际攻击那一刻。一旦见习异能触发，无论另一个生物发生何事，也不论两个生物之间的力量大小关系发生何种变化，都不会对已经触发的异能产生影响。于见习异能结算时，只要该具见习异能的生物仍在战场上，它就会得到+1/+1指示物，与此时的力量大小（包括已比另一个生物更大的情形）、是否正进行攻击，或另一个生物是否还在战场上都没有关联。

就算有多个力量更大的见习对象，也不会让见习异能触发多次。不管神射手学徒是跟一个力量比它大的生物一起攻击，还是跟五十个力量比它大的生物一起攻击，它的见习异能都只会触发一次。不过如果你有得选的话，五十个比较好。

贯通

万智牌的编辑作业可谓洒脱异常，而全新的贯通关键字让你有机会来体会编辑的日常工作～感受亲自从牌面上删去词句的快乐。

贯通此关键字会出现在瞬间和法术牌上，同时附有一个替代性费用。当你要施放具贯通异能的牌时，你如往常一般，支付该牌的法术力费用来施放、若你如此作，则该咒语的效应也跟平常没有区别。意即你需要遵循牌张规则叙述中每一个字来行事～就跟一直以来一样。

但如果你选择支付贯通费用而非法术力费用，你就能忽略方括号中的所有文字。从而在根本上改变咒语的效应。举例来说，如果你支付{G}来施放深挖探寻，则该咒语的叙述就是「从你牌库中搜寻一张基本地牌，展示该牌，将它置于你手上，然后洗牌。」如果你支付{1}{B}{B}{G}来施放它，它的规则叙述便视作只有以下文字：「从你牌库中搜寻一张牌，将它置于你手上，然后洗牌。」

无论你是支付什么费用来施放具贯通异能的牌，所成咒语的颜色和法术力值均是根据该咒语的法术力费用来确定。具体来说，就算你施放深挖探寻的贯通费用来施放之，深挖探寻也还是一个法术力值为1的绿色咒语。一如既往，依尼翠让你有大把机会一路贯通，把麻烦甩在身后。

血滴衍生物

依尼翠：腥红婚誓新引入一种预定义衍生物：血滴衍生物。血滴衍生物是无色神器衍生物，且具有「{1}，{T}，弃一张牌，牺牲此神器：抓一张牌。」

血滴衍生物虽功能简单，但用途广泛～比如说到了游戏后期，你便可以利用这种衍生物来滤掉手牌，以期能抓到其他更有用的咒语。也许此时你手上全是多余地牌，或是此时已不能影响场面的低费咒语。也许你有办法在操控更多神器时获利。此外还有许多牌张让你在血滴指示物本身的异能之外获得更多收益。

鲜血。其意义已超乎晚餐。不过我还是要强调一点，对我们大多数同胞来说，它还是很重要的晚餐。

昼形与夜形

当昼夜机制在上个系列中初见天日时，太阳还只是垂暮时分。还是 …… 已经垂落了？啊呀，文字游戏玩脱了。总之就是这机制回归了！这是见于转化式双面牌的狼人机制，令游戏本身有机会具有白昼与黑夜两种称号（中文版规则提示中会以「天色」指称），而这整个机制就是围绕昼夜变化来运作。

翻面

一开始再快速重复一下，游戏一开始时既非白昼也非黑夜。在大多数情况下，天色会先成为白昼。最常见的原因是由于具昼形异能的永久物出现在战场上。一旦天色成为了白昼或者黑夜，游戏便只会具有其中正好一个称号，并在两者之间交替直到游戏结束，而且也不会再回到没有称号的状态。

只要当前是白昼，则具昼形与夜形异能的双面牌进战场时均是昼形面朝上。只要当前是黑夜，则上述的牌进战场时均是夜形面朝上。

有两种方法可以变更游戏的白昼／黑夜状态。如果于回合开始时是白昼，而且前一回合的主动牌手在他的回合里没有施放过咒语，则天色成为黑夜。类似地，如果于回合开始时是黑夜，而且前一回合的主动牌手在他的回合里施放过两个或更多咒语，则天色成为白昼。

为了帮助大家记录白昼和黑夜，许多依尼翠：腥红婚誓补充包里有这样一张辅助用牌提醒牌手上述规则。

翻面

另一种改变天色的方法，便是利用某些牌上「当前成为白昼或黑夜」这类效应。天色成为白昼时，所有具夜形异能的双面牌转化为其昼形的那一面。天色成为黑夜时，所有具昼形异能的双面牌转化为其夜形的那一面。

更多有关转化式双面牌以及白昼／黑夜的信息，请参见依尼翠：黯夜猎踪发布释疑；当然如果你有耐心的话，也可以等待即将上线的依尼翠：腥红婚誓发布释疑。

惊扰

惊扰自其于依尼翠：黯夜猎踪首次登场后再度复出。这一关键字异能让你能够从坟墓场中施放已转化的某牌。上个系列中的惊扰牌两面均为生物（具体说来正面都不是精怪，背面都是精怪）；而本系列的惊扰牌正面都是精怪生物，背面则都是灵气。

翻面

惊扰牌与大多数转化式双面牌不同的地方在于，你会实际施放该牌的背面。此时你并非支付该牌背面的法术力费用（因为根本就没有），而是支付印制在正面的惊扰费用。于你施放灵气咒语时，你需要在施放咒语的过程中一并指定其目标。

具惊扰异能的牌之背面具有一种异能：如果它将从任何区域进入坟墓场，将改为将它放逐。实际上，这里的「任何区域」指的就是堆叠或战场；它只有在这两个区域才能以背面朝上。所以，如果该灵气咒语被反击，它会前往放逐区。如果它在战场上时将前往坟墓场，则改为将它放逐。

榨取

最后一个复出机制是榨取，这一触发式异能初看感觉并不属于这个世界，但细品后感觉回归本源。焦点或许都在吸血鬼身上，但别忘了狼人依然在转化、人类依然在战斗，而灵俑也依然还在这里，依然同样饥饿。

当具榨取异能的生物进战场时，你可以牺牲一个生物。这就是榨取。感谢大家阅读本文！我们神河再见！

啊，等等。总感觉还有话没说完。许多具榨取异能的生物都会有另一个异能，让你在利用该生物榨取其他生物时（也就是当你利用该生物的榨取异能牺牲其他生物时）获得好处。

有几点需要注意：榨取异能只允许你牺牲一个生物。虽然你并非一定要牺牲生物不可，但如果你要牺牲的话，你是于榨取异能结算时才决定要牺牲哪个生物。你可以利用榨取异能来牺牲具该异能的生物自身。如果该生物具有注记于「当[此生物]榨取生物时」触发的异能，则你利用其榨取异能牺牲自身时，该异能会触发。最后，于你牺牲生物时，该具榨取异能的生物要在战场上，其上的「当[此生物]榨取生物时」异能才会触发。如果于其榨取异能结算时，具此异能的生物就已经不在战场上，则你虽然仍能牺牲一个生物，但相信你一定是有更好的理由才会这么作～因为此时前者生物的最后一个异能根本不会触发。

恭请各位宾客归位！

依尼翠历史上最重要的婚礼即将拉开帷幕。你会出席吗？婚前派对贵客？婚宴嘉宾？掌勺大厨？还是席上盛筵？我相信你一定不会错过这件人生大事。祝各位售前赛上玩得开心，无论你是在家中还是在其他地方，都请诸位尽情享受。