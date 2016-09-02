我们曾在万智牌：起源中，通过茜卓纳拉一瞥她的家园时空，但不久你便会发现这个世界还有更多的精彩。这个世界珍视天赋，到处都是神奇的发明。大家还会在这段预览期当中见到许多创新成果。我们将在这篇文章中向大家一一介绍会在卡拉德许的所有重要全新游戏机制。不过在此之前，我们先来简单介绍一下一个全新用词。

祝大家阅读愉快！

派出

从卡拉德许开始，大家将会在牌张上看到新规则用词：派出。这是用来表述「将一个永久物放进战场」的全新叙述格式。这不属于功能性更改。衍生物依旧会跟以前一样进入战场。在此改动之前，大家可能都看到过类似于「将一个1/1无色，具飞行异能的振翼机衍生神器生物放进战场」这样的叙述。现在变成了这个样子：

祝大家派出愉快！

载具

有什么是比看着自己的大军迈向战场面对敌军更畅快的呢？当然就是看着自己的大军 开向 战场面对敌军！载具是全新的神器类别，代表我之前提到的部分神奇发明。这是飞空舟：

每个载具起初就只是神器。好吧，不止是个简单的神器。但它们没办法发动自己杀向对手。就连卡拉德许都还没有成熟的无人驾驶车辆技术。每个载具上都有一个搭载异能，能将自己变成神器生物。

要起动搭载异能，需要横置任意数量由你操控且力量总和等于或大于搭载数值的生物。由于搭载异能上没有用到横置符号，因此你能横置任何由你操控且未横置的生物，包括刚刚进入战场者。你甚至可以横置已经成为生物的载具来搭载另一个载具。比如说，你操控一个力量为1的生物，飞空舟，以及另一个具搭载2异能的载具。该生物可以搭载飞空舟，且飞空舟可以随后搭载另一个载具。我就说这是一个充满神器发明的世界，对吧？

虽然不管你横置什么未横置的生物都能够搭载载具，但有些生物的车技是比其他人要好。留意驾手这一新的生物类别，比如说这张狂热赛手。

每个驾手都具有一个与搭载载具有些许联系的异能。他们之中的多数（例如狂热赛手）能让载具获得某个异能或加成。值得一提的是，一旦驾手搭载了载具，就算驾手在稍后时段离开了战场，载具也会继续享有此加成。实际上，一旦搭载异能起动后，载具和搭载它的生物之间便不再有任何实际联系。就算把载具给炸掉也不会影响搭载的人员，反之亦然。

你也许会有其他办法来让载具未搭载乘员的情况下就变成生物。比如说可能会有张牌让你启动引擎。

如果有效应将你的载具变成神器生物，但并未指定其力量和防御力，则使用印在载具上的力量和防御力。可能会有其他效应在将载具变成神器生物的同时，指定了其力量和防御力。此时便使用所指定的力量和防御力。它们会盖过印在载具上的数值。另请记住，不管在什么情况下，只要载具不是生物，他们便不具有力量和防御力。

祝大家发车愉快！

能量

乙太是一种流淌在多重宇宙中的魔法能量，但它们成为了卡拉德许生态系统中的一部分。精炼乙太是卡拉德许大部分地区的主要能量来源。在牌张上，这类魔法能量用能量指示物（一种牌手能得到的新指示物）来表示。

大多数能让你得到能量指示物的牌，上面同时也会有让你用掉这些指示物的方法。请注意，得到指示物的是你，正在打牌的你。举例来说，如果某生物具有的异能会在它进战场时让你得到能量指示物，则就算该生物稍后离开战场，你也会留着这些指示物。能量指示物不会随阶段或步骤结束而消失。能量指示物也不会随回合结束而消失。你只有用掉它们，能量指示物才会消失。你可以将从某张牌上得到的能量指示物攒起来，用到其他牌的异能上。虽然让八个地进战场确实能让野地筑师为你召唤出一头野兽，不过也还有更快的方法。

祝大家充能愉快！

装配

生活在卡拉德许的一大精彩之处便是见证批量生产这一现代化奇观。装配是见于生物牌上的新异能，让你在具此异能的生物进战场时进行选择。

正如在我们的朋友晶袖会工匠上见到的一样，你要作出的选择是，：在该生物上放置若干+1/+1指示物，或派出若干1/1无色自动机衍生神器生物。装配异能后的数字会告诉你将有多少个+1/+1指示物或自动机。

装配异能是在生物进战场时触发，但你是在异能结算的时候，才需要选择是放指示物还是衍生物。这就是说，在你作决定并最终放出+1/+1或自动机之前，对手有机会来回应此异能。于装配异能结算时，如果具装配异能的生物已不在战场上，且你没有任何其他生物，则你必须选择派出自动机衍生物。这样一来，就算你的工匠不幸离世，你至少还能有小伙伴。

祝大家装配愉快！

必备工具

卡拉德许机制。新鲜刺激。一同参与。我们全情期待。就在9月24-25日的售前赛！但在此之前. . .

祝大家预览愉快！