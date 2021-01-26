长舟起锚，各位请戴好头盔～我们即将前往凯德海姆！

凯德海姆是万智牌首个受北欧启发的系列，其中满是维京人、神祇、符文，甚至还有一只传奇松鼠！

此系列充满各种精彩新牌，等你来收集。问题来了：在哪里才能玩到它们？当然是在售前赛！

要想亲身体验新系列牌张的乐趣，售前赛周末是你的最早机会。活动中会遇到哪些事情？如何才能报名参加？让我来逐一介绍！

如果比起读文章，你更喜欢看影片的话，也可以直接在我的Youtube频道Good Morning Magic上观看视频：

如果你更喜欢读的话，让我们继续。开始吧！

凯德神奇

售前赛是一年当中我最喜欢的万智牌赛事。

在售前赛上，你可以首次体验新系列～对我来说，售前赛体验的精髓就在于拿到新牌并用之游戏。就算你是在家里打开全新系列，你也是跟全世界许多人一起做这件事情，你的体验也会成为全球牌手游戏体验和交流之一部分。感谢互联网，我们彼此相连！

售前赛吸引我的地方在于，比赛用的是全新系列，大家都是第一次玩，起始点大致相同，而且大家都是抱着平常心来参加比赛，共同享受探索新牌张。新老牌手都能尽享其乐！

如果你是一名现开赛老手，你也许可以略过下面的文字，直接跳到后文，了解凯德海姆有什么新奇之处。但如果你是这个现开赛世界的新手，或者只是需要一些建议，就继续读下去吧！

好的。那么让我们先从可能是最重要的一步开始：入手售前赛产品！毕竟，如果你不知道哪里能买到你需要的补给，你就不能在对局中有好的表现。

这一点，你需要去联系你的牌店。如果你还没有常去的当地店家，请务必在店家搜寻器中找一家离你较近的。那家店甚至可能提供预先报名。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一，所以务必查询店家是否接受预先报名。提前规划准没错。

虽说以往的传统售前赛是在店内举办，但这次由于2019冠状病毒病（COVID-19）疫情，牌手可以购买售前组合回家游戏！实际上我们也推荐各位如此进行售前赛。受世界各地因应疫情防控订立的规章制度影响，店家不一定能够正常营业～因此请务必做好相应防护措施，遵循政府规定，选择你个人感觉最合适的方式来参赛。

如果你因故无法亲自前往本地牌店，你还可以在《万智牌：竞技场》上参加售前赛！游戏中也会提供现开赛事，你仍能在其中享受完整的万智牌愉快体验。另一方面，如果你还没尝试过《万智牌：竞技场》，现在也是加入的最佳时机。

很好，让我们看下去。你选好了店家，也已经看过凯德海姆牌图集合中的牌张全貌。

万事俱备！现在该来打开补充包了！

探索凯德海姆

现在你拿到了一盒售前组合。其中都有什么东西呢？

首先，你手中的盒子会是这样：

里面有六包凯德海姆补充包，外加一张印有戳记的随机稀有或秘稀牌，这是你的售前闪卡！它可能是该系列中任何一张稀有牌或秘稀牌！

里面还有其他精采好物：超棒的Spindown生命计数器、一份简介……百闻不如一见，我们打开一个售前组合来看看吧！

这里面的东西能在凯德海姆之旅中为你提供不少（心灵上的）温暖。

当然了，前面和中间就是最重要的补充包。就让我们来聊聊接下来要怎么做！

首先：打开补充包！然后，你会获得一堆牌。

那么……接下来怎么办呢？

当然是构组套牌了！

构组现开套牌和常规套牌有些不一样。你只能用眼前的牌构组套牌，然后随你的喜好加入基本地。另外，和最小套牌数量为60张的普通构组赛套牌不同，这时你只需要用40张牌。

首先，你要想办法选出你准备用的颜色。我个人推荐用两种颜色和23张左右的非地牌。偶尔你也可以「混入」第三色，但整体来说，你需要坚持以两种颜色为主轴。

决定颜色的主要因素包括：

令人兴奋的强力稀有牌

大量能「去除」对手生物的牌

在某个颜色上有大量可用的牌

在某个颜色上有不错的「法术力曲线」～意思是在各种不同费用上都有很多生物

最理想的状况下，你所选的颜色会满足上述所有条件。但如果只满足两到三项也算不错。

好，现在你已经选定颜色。接下来，你怎么才能从那么多牌里选出要加入套牌的那22或23张牌呢？

下面的流程或许可以派上用场！

首先，将生物以法术力费用的顺序逐次排列。这能让你看出在游戏的各个时段，你可以施放什么生物。（此时先不要摊开非生物牌，除非是你一有足够法术力便会立即施放的牌～举例来说，你通常会在第三回合施放境域行者，但通常不会急着在第三回合立刻施放翅翼断裂。）

适当的生物「法术力曲线」对于成功的现开套牌来说至关重要。你不会想在曲线的任何一点有过多的牌。适当的混合搭配非常关键，这样你就能在游戏早期使用低费用咒语，后期使用高费用咒语。通常我会希望让套牌如下分布，这可以算是限制赛的一般原则：

1点法术力：0–2张

2点法术力：4–6张

3点法术力：3–5张

4点法术力：2–4张

5点法术力：1–3张

6点及更多法术力：0–2张

这规则并非不可改变，但却是个不错的起点。按照以上数量精心挑选你的生物，找出你最喜欢的牌。

想了解具体怎么做，可以观看上文链接的视频，我在其中做了演示。

现在，你已经规划出了核心生物基础，该添加其他咒语了！在你的颜色中选出你喜欢的其他咒语，让你的套牌增加到22或23张，咒语也就安排好了！

你最需要的咒语俗称「去除咒语」，即通过各类方法永久消除对手生物威胁的咒语，比如说造成伤害、持续横置，或是直接消灭。万智牌的现开套牌是围绕生物构组的，所以你需要充分利用你颜色中能去除对手生物的牌。

如果你想了解更多有关法术力曲线的内容，你也可以点击这里，查看我先前写过关于如何构建法术力曲线的文章。

我前面提到的变数，就是凯德海姆这个系列中含有模式双面牌。如果你开到模式双面牌，它们可以占据「法术力曲线」上的多个位置！

翻面

这些牌要放在曲线上的哪里呢？

如果预计两面用上的机会相差不多，则我建议将它当作两面中较低的法术力费用安排在曲线上，因为那是你能施放它的最早时机。

反之，如果你更倾向于使用其中的某一面，那就最好只把它算作那一面。举例来说，如果你的套牌没有很强的部族主题，蔻沃莉作为生物的表现想必会比神器那一面更好；因此这情况下我会将其算作四费牌张。

想要知道更多窍门吗？这些事情是构组套牌时需要记住的：

雄伟奇观

在一年多之前，我们推出「补充包添趣」计划，持续推出封入补充包内的特定牌张异画或特别版本。凯德海姆自然也不例外。

本系列中可能会开到采用特殊边框的传奇牌，带来浓厚的北欧神话风味。快来看看！

翻面

本系列中还有几张无边框的新插画牌！首先是鹏洛客牌：

还有四张通路地，完成了首次出现在赞迪卡再起的这一组合。

翻面

更棒的是，我们还为秘稀预示牌制作了无边框版本！

以上牌张都会在补充包中出现！

噢，别忘了我们的老朋友弗霖凯，现推出特殊的非瑞文版：

另外，宽图牌张也将继续在Collector Booster（聚珍补充包）中登场！像是：

聚珍补充包里的好东西多得要溢出来了，不开玩笑。如果你对这些牌张及其特色版本感兴趣，不妨去阅读Mike Turian的《收集凯德海姆》一文。

保持距离的万智牌

由于COVID-19疫情蔓延，在世界上某些地方进到实体店畅玩万智牌可能有些困难。那如果你买了产品回家，但没有办法在店内游戏，要怎么做？

当然，我们还有《万智牌：竞技场》和万智牌线上版，它们都能让你在保持距离的同时体验新系列。不过还有一种玩法是通过电话和摄像头来玩！

想我当年小时候，我还跟朋友打电话来对战万智牌呢。如你所想，我们碰到的一个问题是：记住所有牌是个大难题，而用到新牌的售前赛尤甚！

但如今我们的时代已大不相同～网络摄像头随处可见，笔记本乃至手机上都能方便用到！

根据你和朋友手中设备的情况，有很多种方法可以实现网络万智牌对战。我热情推荐其中一个平台：Spelltable。这个网站自带生命值记录功能和牌张查询功能，而且支持电脑和手机双平台，只要有摄像头就行！使用起来也非常简单：用威世智帐号登入，大功告成。有部分店铺还将在Spelltable上举办远程售前赛！欢迎访问Spelltable.com了解Spelltable。

但这不是唯一的游戏方法。感兴趣的话，不妨来阅读我写的用摄像头玩万智牌的文章，里面谈到了用摄像头的种种小技巧。

满盒珍宝

当你到店家购买售前组合时，也许还可以顺便看看其他产品～例如补充包盒！一定要事先预订才能拿到「买一盒」赠卡，因为它们赠完即止。

凯德海姆还有两副指挥官套牌！也请咨询店家了解相关产品。

凯德海姆机制

凯德海姆有不少机制，从模式双面牌这样的老机制，到炫威和预示这样的新机制。它们是如何运作的？来看看Matt Tabak制作的这些机制视频。

准备争战！

大家引颈期盼的北欧世界终于登场了！我非常高兴能和大家分享这些，希望这个系列能满足各位对它的高度期望。

如果你有问题，请通过Twitter、Tumblr、Instagram、TikTok或YouTube联系我，也可以给BeyondBasicsMagic@gmail.com发邮件。我很期盼听到各位的反馈！

希望你们都能喜欢凯德海姆的预览，并祝福各位在玩这系列时能够收获快乐！我们冰原冻土上见！

Gavin

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