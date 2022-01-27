日本对神河：霓朝纪的影响是十分巨大的，这个系列设定了传统与现代之间戏剧化的会面。神河：霓朝纪的补充包添趣设计沉浸在主题的连结之中，结果是如此美丽且能引起大家的共鸣。

创造神河：霓朝纪补充包添趣设计集结了众人之力，有些伙伴也为这篇文章做出了贡献：

Tom Jenkot负责整体的艺术方向，并委任外部画家来提供想法。

Daniel Holt监管整个UX的设计、提出想法及引导测试的过程，并确保所有的游戏内容都被正确地呈现。

James Arnold负责了平面设计，提出很多很棒的概念并在之后精炼出最终的选择。

Lisa Hanson和印刷创意团队一起，探索了新的闪卡及印刷的设计—有些在神河：霓朝纪中第一次亮相。

这些努力的结果提供了所有支持者神河上富饶的内容及视觉上的冲击。

大家最喜欢的无边框和扩图

每个系列裡大家最喜欢的无边框和扩图牌也会在神河：霓朝纪裡出现。实际上，这个系列裡的每张稀有和秘稀牌都会有扩图的版本！

那无边框牌呢？「一如往常，我们也喜欢在系列裡放一些大家喜欢的无边框牌」Daniel説，「在神河：霓朝纪裡，我们想不止放在有趣的循环上，还有一些和过去的设定有所连结的牌。在游戏设计的很早期我们就决定龙会回归，那是这个时空的支持者会想要看到的东西。」

当然，鹏洛客也会有无边框的设计让他们可以以各种方式发光发热。

就是基本地

神河：霓朝纪裡的浮世绘 （发音为oo-kee-oh-ey ）地牌令人惊艳。以传统的日本版画为基底，基本地的设计以全图的方式展现了神河无与伦比的地景。

「我们想要使用浮世绘的方式一段时间了，但知道神河才是最完美的地方，」创意经理Tom Jenkot説。

「我们一直在寻找方式要怎麽展示我们造访的地方，」Daniel说。「全图地测试的结果很好，从上次探索的时候我们就有想尝试木刻字设计的想法。James Arnold和另外两位画家合作出来的成果展现出了它的魅力。」

融合了传统的风格和现代的演绎方式，浮世绘地牌的插画透过现实和虚幻的混合，引导你的感官让被它深深地吸引。

「这些插画的选择是十分重要的，」Tom说。「你会看到这些画家很多已经有参与过万智牌的作品，也是对传统神河的一个致敬，这在系列裡是十分常见的—除了现在是萤光以外。我们也想有着流行的东西，同时也希望这个的排版上只有日文，为其添加更真实的性质。」

柔光设计

没有什麽比萤光更适合代表「未来」，而萤光点亮了神河上的城市。这也反映在萤光牌框上的柔光设计上。

「牌框本身来自神河上光亮的地方，你在任何地方都可以找到萤光，」Daniel说。我们想要混合新旧，就和现实世界中的日本一样，所以我们让萤光和更传统的鸟居设计在牌名栏上搭配—那也致敬了神河群英录的系列标誌。」

柔光设计的插画来自动画和漫画的启发。「我想要和过去万智牌有不同的风格，」Tom说。「所以我们用了一个动画/漫画的表现方式，更倚赖线条而不是绘画的风格。日本画家很完美地完成了这个工作。事实上，大部分的插画指南都是要求画家照着自己原本的风格去画这个系列！」

这也包括知名日本画家们，像是新川洋司—因担任潜龙谍影的主角和机甲设计师而闻名；原哲夫—北斗神拳漫画系列的画家；和寺田克也—动画电影血战：最后的吸血鬼的画家及角色设计师。

除了这三位有才华的画家之外，这个系列需要的插画还需要很多额外的人才。「我们很高兴有机会可以跟日本的工画堂合作完成这个专案。」

工画堂是日本的艺术工作室，已经有了两世纪的历史—没错，200年。威世智曾与他们在过去的专案上有过合作，包括斯翠海文：魔法学校裡日文秘典的异画及火花之战。

「我们跟工画堂在许多专案上都合作过，」Tom说。「这次的专案是和工画堂合作至今最大的专案。火花之战时我们委任了36位鹏洛客，日文秘典牌时是63张。这次在神河：霓朝纪的补充包添趣总共委任了133项—多漂亮的日本插画！」

萤光墨设计

碑出告是声名狼藉的食人魔，他和邪鬼结合，自己变身为恶魔并羡慕神河的崇拜者们。他在神河：霓朝纪裡的回归体现了新旧碰面的主题，并夸耀着一些很不错的新墨迹。

「我们选择碑出告是因为它在机制和风味上很适合萤光墨设计，」Dainel说。「最初神河的设定到这时已经过了1,200年，但碑出告是少数在两条时间线上都有出现的角色之一。」

「我们想要用印刷的设计来加强这个系列的主题，」资深创意艺术总监Lisa Hanson说—Lisa监管了所有的印刷设计。「萤光墨是一个显而易见的选择。在决定最终的设计之前，我们花了一些时间来尝试把萤光墨整合进牌框和插画不同的方式。」

「由于要选择其中一个颜色实在太困难，我们最后决定四个颜色都做。」

时间站在碑出告这边。

「这张牌的印刷一开始用了标准的传统闪卡工序，」Lisa继续说道，「但我们需要移除所有会出现在萤光墨下被印刷出来的颜色，接着在把萤光墨丝印在印刷的牌上—这将会提供这张牌的表面一种很纤细的质感。」

神河：霓朝纪裡，就算是在印刷工序上有能看到传统与现代交会的影子。

忍者和武士设计

忍者和武士都是第一次造访神河时经典的生物。他们在神河：霓朝纪裡也都得到了独特的设计。

「不管是内部还是外部，显然武士和忍者在最初或新的环境都有很广泛的支持者．」Daniel说。「所以我们马上就知道我们需要为这些生物类别专注在补充包添趣的子集上。这两者之间彼此有着很棒的平行。」

「武士设计较为柔软，在绳结和厚甲中有较多圆角和自然的元素。」Daniel说，「反之，忍者设计较为冰冷科技的概念有更坚硬及锐利的稜角。神河：霓朝纪利用了传统碰上现代的主题，而我们可以在补充包添趣设计裡看到种种的暗示。」

「设计是为了要让彼此摆在一起看起来更好，」Tom Jenkot说。「我们想要区分武士、忍者和其他让他们分别都有发光发热的时候—或散发萤光的柔光。」

非瑞克西亚设计

作为习惯的一部分，非瑞克西亚人喜欢把它们令人毛骨悚然的科技夹带到新的地方。在神河，他们造成了一场浩劫。

但等等。你看过小说了吗？如果还没看过小说，也不想被暴雷，现在马上停下来并赶快先去看看神河：霓朝纪的故事。

回来了吗？很好，现在我们可以继续了。

「过去我们曾看过非瑞克西亚设计，」Daniel说，「文字和美感的合作过去曾经出现。从弗霖凯神秘地出现在凯德海姆后，我们发现这开始成为趋势。」

这次，我们在碰到非瑞克西亚牌框的进展暴君金吉塔厦时感受到了明显地不快：

「只有把这个设计再次放在金吉塔厦才合理，他在神河裡可不是什麽好东西，」Daniel说。「不过这次，我们有了使用第一张非瑞克西亚设计的鹏洛客—多美代！」

「最初设计的许多要素都和鹏洛客设计方式有所重叠，像是蜷曲的背景和换成非瑞克西亚的文字。就算是无边框的版本，我们也加进了规则框和牌名栏旁边的小细节。我们甚至单单为了多美代设计了一个混血的非瑞克西亚法术力符号！」

现在你一睹了神河：霓朝纪裡的补充包添趣牌，下一步就是看看Harless Snyder写的神河：霓朝纪产品概览 和Max McCall的收集神河：霓朝纪 文章来了解哪裡可以获得这些激动人心的牌！