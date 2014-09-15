欢迎来到鞑契，鹏洛客。

统治鞑契的是五个历史悠久的部落。五部落之间交战不息，所以他们欢迎任何新人～现在，每个部落的大门都愿为你而开。你会选择为哪个部落扬旗参战？

要选择与哪个部落并肩作战是个重大决定～当然，你不会想贸然闯入鞑契的荒野。你首先需要了解各个部落的特点，以及你将要面对些什么！我正是为了帮助你而来。鞑契很危险，但这篇文章可帮助你在鞑契度过愉快（又得享胜利）的时光。

又有什么地方能比售前赛更适合开始你的鞑契之旅呢？

称霸售前赛

啊，售前赛。

售前赛是我最喜爱的赛事之一～而环境首个大型系列正是最佳参加时机！对所有牌手而言，一切都是崭新的。我们都将首次体验新的系列。

售前赛是我11岁时第一次参加的大型赛事，即使现在，一场售前赛仍能让我和当时一样兴奋。它是你率先使用新牌，在朋友之间抢占先机的机会。此外，由于是全新推出，所以它将是公平的比赛环境；牌手还没有花数星期的时间仔细研究这个赛制并找出最佳战略。最重要的是，这是一项低门槛，更加休闲且充满乐趣的赛事！

如果你是一名现开老手，你可以直接跳到下一部分。在那里，我将谈谈你在当地牌店体验 鞑契可汗 时可能会感受到的不同和特别之处。但是，如果你是这场现开赛狂欢盛会的新手，或者只是需要一些建议，就继续读下去吧！

好。第一步是要先获得一份神秘的「售前赛」物品（这是我们的专门用语）。

如果你还没有常去的当地店家，请务必在店家搜寻器中找一家离你较近的。那家店甚至可能提供预先报名。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一，所以务必查询他们是否接受预报名。最好不要在你到达赛场时才知道参赛人数已满，而你无法报名，所以务必提前询问。

好。相当不错。你找到了店家～好极了！

当你前往一个全新的时空时，你肯定想要确认你的鹏洛客背包里是否放好了你在这次冒险中所需要的一切！当你参赛时，会用发给你的牌来构组赛事用的套牌，不过除此之外，你还有许多事可准备。

比如，你也可以自带一副套牌，利用对局之间的空档畅玩游戏；还可以带交换用卡本，以及记录生命的纸笔，甚至还可以带一瓶水和一些点心。鞑契没有龙，所以，如果龙肉是你喜欢的食物，你一定要带上一些，因为那里可没有这种东西！一场售前赛会进行四到五个小时，所以要做好准备。

很好，让我们来看看。你准备好辎重，整理好背包，确信你已将一切必要物资（可能也包括龙肉）收入其中，足以让你应付充满未知与竞争的鞑契荒野一日之旅。太好了！这意味着，现在是时候……

构思你的套牌

鞑契可汗 和我们接触过的任何 万智牌 都略有不同：这是一个将焦点放在部落上的系列。每个部落都包括「楔形三色」。一个楔形代表两种「友好」颜色和一种「敌对」颜色。

每个部落均各有主张，并拥有其独有的出色异能（我稍后会谈及），但你需要作出的首个选择是要加入哪个部落。你将得到一只盒子，里面装着你构组套牌所需的一切。其中包括一个装满牌的特别补充包。它能够帮助你完成一副部落套牌！

不确定哪个部落适合你？好吧，这里有一个快速指南：

阿布赞

久经风霜的阿布赞战士因他们的坚韧而著称。全赖延生异能，他们的生物会随时间而越趋壮大：因此只要你在游戏早期能坚持下来，你的阿布赞军团便可在持久战中取胜！

洁斯凯

这些聪敏的僧人和有天分的狡黠弟子，能在战斗中智取对手。灵技异能让他们的生物能够在战斗中凭空变大。这让每个即将与洁斯凯战士发生冲突的对手都会三思而后行。

玛尔都

玛尔都部落是龙之神速的化身，速度是这些嗜血战士在 万智牌 游戏中最大的特点！玛尔都迅捷、野蛮又无情，其很多卡牌均具有突击异能～要是你曾在本回合进行攻击，便可获得额外加成～当然，身为玛尔都人，怎可能不去攻击！

苏勒台

苏勒台部落富甲一方，但绝不要忘记他们的残忍无情。苏勒台使用亡者作为其资源，并会充分利用掘穴机制来及早派出重大威胁。

铁木尔

铁木尔部落信奉狂野的战法。充斥着巨大生物的铁木尔部落，只要你有力量为4或以上的生物在战场上，其威猛机制便会奖赏你～使你的巨大威胁更具危险性。

不确定哪个部落适合你？ 进行部落测验！

好了，现在你心里应该已经清楚，自己要选择哪个部落了！报名，将你的部落告诉你的比赛主办人，他就会发给你一只外观超酷的部落盒子。在盒子里，你会发现几件东西。但是对售前赛而言，最关键的是各种补充包！（五包一般的 鞑契可汗 补充包外加一包相当特别的部落补充包～这我稍后就会谈到。）

打开这些补充包，你会获得一堆牌。那么，现在干什么？当然是构组套牌了！

构组现开套牌和常规套牌有一点不一样。你只能用眼前的牌构组套牌，然后随你的喜好加入基本地。同样，和最小套牌数量为60张的普通构组赛套牌不同，这时你只需要用40张牌。

在一个多色牌如此众多的世界中，构组套牌可能是一件棘手的事情～这时，特别的部落补充包就要发挥作用了。

你选好部落并拿到盒子后，会发现盒内用塑料袋包装的特别「选色补充包」，其中包含跟该部落匹配的牌。这包「选色补充包」可以帮你确定要利用的颜色。这个包里的牌只属于你所选择的部落颜色～利用它，你能够更加稳妥地构组自己的套牌。

虽然你可以利用任何颜色的牌，但利用你的部落颜色的牌往往是最好的选择。所以，我建议你尽可以将另外两种你的部落并不拥有的颜色弃置一旁，并尽量拣选出你的部落中最优秀的牌。如果你在另一种颜色中看中了某张超酷的稀有强牌，也可以将它先放到一旁，过一会儿再去考虑它。如果你有增补相应法术力的地，你也许可以考虑让这张牌成为套牌中的「混色」，但一般来说，其他颜色的牌此时对你是不会有什么用处的。

好了，那么，你又该如何从你所有的部落牌中选出22～23张，将它们放进你的套牌里？现在，该把你的牌摆开了！

拿起你的部落颜色的牌，将其中的生物牌以法术力费用的顺序逐次排列，就像这样：

拿起你的部落颜色的牌，将其中的生物牌以法术力费用的顺序逐次排列，如同下方的范例（此处所用为 万智牌2015 的牌），你点击「统计」标签页即可见到：

[Decklist]

Title: Creature Mana Curve

Format:

Commander:

1 Cruel Sadist

1 Ajani's Pridemate

1 Black Cat

1 Kinsbaile Skirmisher

1 Oreskos Swiftclaw

1 Satyr Wayfinder

1 Walking Corpse

1 Carrion Crow

1 Geist of the Moors

1 Heliod's Pilgrim

1 Hornet Nest

1 Hushwing Gryff

1 Midnight Guard

1 Preeminent Captain

1 Reclamation Sage

1 Xathrid Slyblade

1 Accursed Spirit

1 Gravedigger

1 Paragon of Eternal Wilds

1 Paragon of New Dawns

1 Razorfoot Griffin

1 Roaring Primadox

1 Shaman of Spring

1 Avacyn, Guardian Angel

1 Blood Host

1 Charging Rhino

1 Indulgent Tormentor

1 Rotfeaster Maggot

1 Serra Angel

1 Shadowcloak Vampire

1 Kalonian Twingrove

1 Ob Nixilis, Unshackled

1 Phytotitan

1 Soul of Theros

[/decklist]

适当的生物「法术力曲线」对于一副好的现开套牌来说至关重要。你肯定不会希望手中握着的一堆牌都集中在这条曲线的某一个点上：混合搭配是非常重要的，这样你就能在牌局早期使用低费用咒语，在牌局后期使用高费用咒语。根据限制賽的通则，我会希望让套牌如下分布：

1费法术力：0～2个生物

2费法术力：4～6个生物

3费法术力：3～5个生物

4费法术力：4个生物

5费法术力：3个生物

6费或更多法术力：1～2个生物

______________________

生物总数： 15～22个，基本应在18个左右

这规则并非不可改变，但却是个不错的起点。按照以上数量精心挑选你的生物，找出你最喜欢的牌。（或者感觉一下，哪些生物的名字最像好听的摇滚歌曲，然后就选择它们。在这个系列中，我绝不会因此而责怪你。）

还有一件事你应该记住，那就是有时候，你应该主要使用你的部落的两种颜色，并将第三种颜色作为混色。这意味着你应该以两种颜色为主，只从第三种颜色中挑选一些强力牌。（包括你的三色牌。）如果在你削减生物的时候，你注意到其中一种颜色只剩下几张牌了，也可以考虑将此种颜色作为混色。

现在，你已经规划出了核心生物基础，该添加其他咒语了！在你的颜色中选出你喜欢的其它咒语，让你的套牌增加到22或23张，咒语也就安排好了！

最后一件事是完成你的法术力基础！在主打三色的系列中，必须特别注意让咒语都能顺利施放。如果是我，就绝对会选择所有产生所需颜色法术力的非基本地。即使它们需要横置进入战场，和确保你能够及时使用手中的牌相比，这也只是一个很小的代价！一般来说，你的套牌中会有两种颜色包含许多低法术力费用牌，你一定想使用更多产生这两种颜色法术力的地牌，而不是费用更高的牌之颜色，这样才能确保你可以及时使用手中的低费用牌。

想要知道更多窍门吗？这里有一些事情是构组套牌时需要记住的：

你使用的牌张数可以超过40张，但是你真的应该尽可能限制在40张。每超过一张牌，就意味着你抓到套牌中强力稀有牌的机会便少了一分。

地的比例应当是大约17张地牌和23张非地牌。这并非100%正确，但是大多数限制套牌最后都和这个差不多，通常来说，我是这么选择的。

混合使用费用低的牌与费用高的牌。如果你都用低费小生物，那么一个大生物就会让你束手无策；但如果你都用高费大生物，那么你就得冒着被快速推爆的风险。最好混合使用费用为二、三、四以及五的生物。现开比赛大多数对局的胜利方都是从第二或第三回合开始，每回合都施放生物。

躲避式异能很重要！当现开赛双方都有许多生物，却都无法有效攻击时，游戏常常会陷入僵持。具有诸如飞行之类异能的生物能确保你打破这种生物僵持。

如果你想对现开赛了解得更深，这里有一些文章，你可以从中学到更多：

双头巨人

有些店家也举办一种称为双头巨人的现开赛（经常缩写为2HG），两名牌手必须组队和其他队伍对战。每对牌手会获得两个售前组合（它们不必是同一个部落；你们能够研究哪两个部落合作能产生最强效果～或者直接让一个部落的力量倍增！）用以构组他们的套牌。如果店家举办这类赛事，比赛组织方能告诉你更多有关2HG的信息。

龙拳双子 | 画家： Wesley Burt

现开决斗

如果花一天时间参加比赛会令你却步，或你只是想用 鞑契可汗 多玩几次，你可以加入现开决斗。

在这个外围赛事中，你会获得一包60张、打开即玩的起手包，并用它和其他参加现开决斗的牌手对战，包括已打完一局、正等待下局开始的正赛牌手！如果你不确定售前赛符合你的口味，或者你无法为售前赛空出五个小时，那么这是一个试水的好方法；你可以只在自己有空的时候进行现开决斗。此外，它真的很好玩！

隐藏的好东西

从 鞑契可汗 售前赛开始，我们给你特别售前赛赠卡的方式会有一点变化。

过去，无论是谁，只要选择了同一个盒子，盒子里面装的售前赛赠卡也会完全一样。这样能确保每一个人都会有一张精彩的稀有牌，但经过一段时间之后，这也难免会让售前赛显得千篇一律。

可汗对此做出了改变。

选择同一部落的人不会获得相同的稀有牌，而是每个部落会有一组八张、各自不同的售前赛稀有闪卡可供你获取。你仍会得到一张能够从这场赛事中带走的牌，牌上还会有售前赛日期～但这会比过去的售前赛赠卡更独特一些。

我不打算在这里告诉你它们都是什么牌，不过我能说的是，那其中有小生物、大生物和咒语。而且，每个部落都有机会开出部落领袖的售前赛赠卡！至于说另外七张闪卡是什么，去售前赛亲眼看看吧。

当然，并非一切都改变了。

在你的盒子里仍然有一个超酷的 鞑契可汗 Spindown生命计数器，还有每个部落都有的一张成就卡：

不过这些成就卡还有一些特别的地方：

嗯，这就是说，现在该谈一谈...

群英会

鞑契可汗 的每一个售前赛盒子里还有一个有趣的小活动，让你能够做出一个支持你的部落的永久标记。

每家牌店都会有五面旗帜，每个部落一面。它们看上去就像是这样：

够酷吧～但更酷的是，你有机会用你的胜利标志装饰这些旗子。在每一只售前赛盒子里，都有一个这样的贴纸：

你可以在上面写下你的名字，把它贴在你的部落旗帜上！要完成这个标志，你该怎样做？

首先，你需要完成你的部落的七个成就。请在游戏期间多加留心，以达成这些成就。

一旦你完成了足够的成就，就能使用你的贴纸了！在上面签下名字，把它贴到旗帜上。这样，所有走进店里的人都能看到你和你的部落的战绩。恭喜！你已瞬间成名。人们会世代传颂你的故事...或者至少能偶尔从挂在店里的旗帜上看到你的名字。

对各种异能感到迷惑？

鞑契可汗 设计了五种全新的机制（还有一种狡诈的老招数！），因此有很多新内容尚待适应。幸运的是，这一节要说的就是这个！让我们简单地把它们过一遍，一个接一个，以下内容来自于文章《鞑契可汗 机制 》：

延生

延生属于起动式异能。当延生异能结算时，在该生物上放置一个+1/+1指示物。

灵技

灵技属于触发式异能。每当你施放非生物咒语时，灵技异能就会触发。当灵技结算时，该生物得+1/+1直到回合结束。

掘穴

具掘穴异能的咒语非常强大，但通常法术力费用也很高。于你为这类咒语支付费用时，你可以从你坟墓场中放逐牌。你每以此法放逐一张牌，便支付了1。掘穴无法支付咒语法术力费用中的任何有色法术力。同时，你放逐的牌张数量也不能超过法术力费用中无色法术力的数量。

突击

突击属于异能提示。突击异能只留意你是否曾以生物攻击。突击异能的效应各不相同，请仔细阅读每个突击异能的叙述，以确定其效果。

威猛

威猛属于异能提示，其标示的异能都与你操控力量大于或等于4的生物有关。虽然不同威猛异能的效应各不相同，不过这类异能均会根据你是否操控力量等于或大于4的生物之实际情况来确定最终的效应。

变身

变身是复出的机制，让你能够以牌面朝下的方式施放生物咒语。牌面朝下的生物咒语为2/2无色的生物咒语，没有名称、生物类别、异能和法术力费用。你不需支付其法术力费用（因为牌面朝下的咒语没有法术力费用），而是改为支付3。如果该咒语结算，该牌便会带着前述之特征牌面朝下地进入战场，而不是带着该生物的通常特征。你依然可如常支付具变身异能之生物牌的法术力费用，牌面朝上地施放此类生物牌。

相信你能胜利

现在，你已经读过了这篇文章，准备好了在鞑契旅行的一切装备。售前赛即将在本周末举行～到你的当地牌店，选择你的部落，玩得开心！

除售前赛之外，还想有更多方法支持你的部落？不要忘记在PlaneswalkerPoints.com上选择你的部落，这样你就能在部落排行榜上支持它们。此外，每个部落在每周的周五认证赛中成绩最优异者，将有机会在旗帜写下自己的名字，在店家留下印记，因此切勿错过这个扬名立万的机会。

哦，还有最后一件事：如果你对 鞑契可汗 中所有那些强悍的牌张感到好奇，现在这个系列的所有牌面都能在牌图集合中看到了。

另外，如果你还有任何问题，都请在tweet上给我发消息，或者在我的Tumblr上问我。我将很高兴能尽我所能帮助你。无论你是要寻找更多关于现开赛的窍门，还是选择部落的建议，我都能提供一些答案来帮助你。我给你一个提示：现在我在办公室里的外号是「阿布赞队长」。

好好探索鞑契吧！希望你不要遇上萨坎～至少不要在桌子的另一边遇到。

周末愉快！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight