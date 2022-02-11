重返神河揭开了一个与我们上次造访时截然不同的时空。我们在此刻的摩登时代裡遇见许多新的传奇角色，同时也重新认识一些熟悉的人物，包括一位远古神明兼神河之魂本身。

新的传奇角色

帝皇玉音轻脚

在她年轻的时候，聪明的轻脚以金尾学院班级的第一名之姿毕业并开始在宫廷裡工作，监控并管理许多灵界与实界的融合之地。她因真正关心人民的安危而尽忠职守。她的仕途看似相当顺遂，直到一个迷途的神明突破建筑地点并开始在困惑的状态下伤害人们。冒着生命危险，轻脚坚守对抗这个愤怒的神明并只利用外交手段便说服祂。在那一刻，她赢得了她的第二条尾巴。当时的帝皇对她的机智与技巧留下了深刻的印象，因而邀请她成为他的私人顾问并教导居住于皇城内的年轻世代。

从那时起，轻脚漫长的人生已辅佐过多位神河帝皇，而且她现在拥有的七条尾巴更是象徵了替她赢得满朝崇敬的智慧。然而，身为宫廷皇室与其律法和程序的忠实信徒，她从未面对过和此时一样严峻的挑战：一个没有帝皇的神河。

实界筑师多枚实

多枚实是一位才华洋溢的月人科学家，同时也是赛博派成员。不像其他赛博派成员，他们认为比起更为普及的科技，神明魔法已经过时，但多枚实却一直想研究神明是如何跨越凡界与灵界。或许这能够为实界的本质提供新的见解。

在青少年时期，多枚实是知名月人科学家贺津间佐门下的一位天才学徒，他在此製造了能够协助安置迷途或新神明的纸摺无人机。他把其中一台无人机给了他的好友漆月魁渡，而魁渡至今仍戴着那台无人机。一旦多枚实拥有他自己的实验室，他便开始研究神河的形上学本质并开发实界晶片，那是一种能够被嵌入肌肤并让使用者与时空物理学进行神秘连结的怪异装置。

浅利军指挥官理想那

理想那是一位在霜剑山市镇裡出生长大的神器大师。她替皇室製造武器与铠甲，从而开启她的事业。不过，当帝皇消失后，宫廷也陷入混乱。官僚独揽大权，随之而来的政治操作也让霜剑山市在严冬期间缺乏粮食。理想那永远不再相信皇室朝廷。

而且她不是唯一一个这麽想的人。有许多她的工匠同伴与战士们加入她的团队组成了浅利军起事者。他们此刻正在计划一场政变，打算用一个以市民的利益为核心的政府取代皇室。

奇驭科托莉

从年轻的时候，早熟的科托莉就展现了她在驾驶方面的神秘天赋。为了在研究员贺津间佐的指导下学习，她加入了赛博派的载具探索计划。他的理论是把一个神明精灵通联至机体内将会让驾驶与机械统合得更好，大量提升了操纵力与火力。

科托莉自愿参加测试。她与被安置在机体内的神明建立一份情感连结，并且超越了贺津间佐的所有预测。但一场行动出了差错，于是原型机体便拒绝朝一个挫败的自然神明造成致命一击。科托莉知道如果胜利械不再完全接受赛博派的操控，他们就会把它摧毁。她是否愿意抛开她那即将绽放的赛博派事业－还有贺津间佐的信任－只为了拯救她的巨大机械伙伴呢？

灵机贺津间佐

贺津间佐是个知名的赛博派研究员。虽然他的自傲本性代表他可能难以共事，但他在同侪之间却备受尊崇，而且学生们都争相进入他门下鑽研。他是第一位在神明与现代科技之间创造有效连结的研究员。他目前最伟大的成就是胜利械，一台与神明连结的机体。

碎剑治郎

治郎是树海团的一位菁英武士，他能够透过他的剑通联森缘神怪磨的魔法。这份力量能够被延展至其他人身上，端看他与他们之间的情感连结有多强大。不过治郎却落入了赛博派设置的陷阱。他的朋友们遭到杀害，怪磨被驱离，而他的剑也碎裂。

心灰意冷且不愿让其他人有生命危险，治郎离开树海团并独自旅行，以训练武士自我防卫来赚取金钱。当一座小村落被一群无孤帮成员袭击时，治郎从他过往的人生中找到了一丝同袍情谊并选择与他们并肩作战，带领他们赢得一场来之不易的胜利。

碎宁怪磨

怪磨是一个生活在母圣树根且持有高度戒心的神明。身为森林情谊的化身，祂不信任科技并怀疑赛博派正在摧毁自然的和谐与平衡。 因此，祂自愿协助树海团保护祂的森林家园。祂像一隻拥有熊爪的巨型野猪。

怪磨将祂的魔法通联至一位名叫治郎的蛇人武士的剑中，而这两人便成为一股可怕的力量。怪磨甚至能把祂的魔法延伸到治郎的队伍。在经历多场失败后，赛博派尝试了一个不同的战术：他们困住治郎，破坏他的剑，然后杀了他的伙伴。怪磨变得极为愤怒，祂被驱离治郎身边并开始到处乱闯。人们开始生活在对这位林间破碎神明的恐惧下，直到有一天，怪磨突然感受到一股熟悉的同袍情谊：那来自一座齐心抵御外侮的村落，而且领导者竟是治郎！看见祂朋友的侠义精神让怪磨重燃希望，于是祂便回到好友身边展开新生活。

乘蟾达成

如果无孤帮成员被视为外人，那麽达成就是外人中的外人。比同侪更虚弱瘦小，他只能从事商店行窃与破坏公物等小恶。有一天他设法窃取一个修行僧的零钱包－却被与这位修行僧连结的神明逮到了。在那一刻，他明白如果自己也有一个神明，他就会是无孤帮裡最强大的成员，而且再也不会有人瞧不起他。

不过神明魔法并非凭空被赐予。众精灵都看穿了达成的自私动机。于是这位沮丧的忍者决定靠自己的力量并从陋街运河裡钓出了一隻蟾蜍。他花了好几年照顾它，而它则不断成长直到变得跟一匹马一样大。达成跃上它的背成为蟾蜍骑士，在都和市裡到处恐吓无辜的人民，但他却对母圣树与神明怀有特殊的怨恨。因此当他在一间二手零件商店裡发现一个属于树海团的剑柄时，他立刻就买下它并将它锻造成一把专属于他的新武器。

二天一流一心

一心的第一份工作是作为神河乡村的一位皇室政治家的保镳。他喜爱他的工作，并且发现他的雇主是一位值得尊敬的人－但接下来帝皇却失踪了，这使中央政府开始分裂。与永岩城相距甚远，一心以为他们会安然无恙，但这场混乱却让他的主人变得穷困潦倒，于是一心被解雇了。当他被一位霜剑山市的铁匠雇用时，他正在乡间游荡并从事古怪的工作。他在那裡认识了浅利军起事者，一群致力于推翻皇室并且还政于民的团体。现在，他和他们并肩作战，希望能为这块土地带来自由。

悔罪军头恆征

虽然有许多食人魔社会并非天生暴力，但恆征却来自一个崇拜碑出告的村落－那位吞噬了一个邪鬼并为自己赢得恶魔之力的传奇食人魔。他的同胞们认为掠夺是一种向他们的偶像致敬的方式，但随着恆征造成愈多毁灭，他也变得愈不开心。为了恐惧而恐惧感觉毫无意义。当他的部落袭击另一个食人魔村落时，他的观点改变了－这个村落遵从神明的教诲并与自然和谐共存。了解到自己也能获得内在的平静，恆征便在掠夺行动过后返回该村落并自愿藉由劳役赎罪：他耕作土地，修復破损建筑，最终得到了宽恕与归属。这座村落欢迎他成为他们的一份子，而现在他只会为了守护他锺爱的一切而拿起武器。

垂影琴濑

琴濑在贫苦的陋街裡长大并为了生存而加入无孤帮。她靠着回收被其他人丢弃的科技而赚取微薄的收入。不过在垃圾堆裡潜行多年的经验让她学会如何无声地移动，而长年的修復工作则教会她如何修理与複製她找到的物品。随着她的技术逐渐成熟，她也变得愈来愈大胆。她决定以一间极机密的赛博派工作室为目标，但她却被首席研究员逮到了。没有把她送进监狱，他反而对于她躲过防卫措施的能力印象深刻，于是便提供她更多工作：从敌对实验室裡窃取并複製智慧财产。琴濑接下这份工作并开始搜集一串需要类似服务的顾客名单。从此她没再被抓到过。

风暴利刃雷游

雷游是一位浅利军起事者队长。他和他的团队前去协助一座霜剑山村落摆脱一群不公平的皇室收税员的掌控。但他们的战斗却被在他们上方酝酿的一场致命暴风雨打断。雷游的朋友们被困在一场雪崩中，很快就被皇室成员逮捕。雷游跪在悬崖边并以投降的姿态举起剑，希望能用它来交换队友们的性命，此时有一道闪电击中他的剑。不知何故，风暴没有杀死他，却反而让他获得闪电与雷霆之力。他独力救出他的朋友并成为其馀浅利军起事者的英雄。

忠犬义丸

长久以来，皇室会为了安全与陪伴而在皇宫裡养狗。当今帝皇也不例外。在她受训的第一天，她的导师轻脚给了她一隻小狗，并要她亲手养育它：现在照顾这隻狗，那麽未来你就能照顾这个王国。年轻的帝皇将这些话铭记于心，于是义丸便成了宫廷裡最聪明、最忠心的狗。她喜爱有个能让她分享皇室秘密与减轻责任重担的朋友。在帝皇消失的那天，义丸感到极为震惊。它到处搜寻却找不到她的身影，因此它便前往他们最喜爱的地方。直到今日，它依然守着她的王座，等待着她的归返。

共念御神体

一群位于神河乡间的农夫发现自己已身陷险境，因为有一条邻近的河流即将氾滥并淹没他们的城镇。为了寻求上天的援助，他们建造一座小型祭祠作为贡品并引来了共念神的注意。这位神明指导他们如何分工合作以及挖渠灌溉，而当洪水来袭时，田野便生长而没有被淹没。被人们的表现所感动，神明选择永远居住在祭祠内，把祂的魔法永远借给这座城镇。

遗智御神体

很久以前，有一位野心勃勃的水面院教授相信如果她能与正确的神明连结，她就能够得知宇宙的所有秘密。她建造的小型祭祠引起了遗智神的兴趣。这位好奇的神明向教授分享祂的知识，包括她死亡的时间与方式。被这份资讯冒犯，教授要求神明移除她新发现的真相。神明照办了，但直到今日祂还居住在祭祠内，用极难解答的谜语嘲弄旅人。

掩暴御神体

有个年轻的食人魔被一个凶暴的军阀逐出了她的洞穴。这个食人魔曾见过她的族人用小型祭祠召唤邪鬼，因此她认为自己也能召唤出一位神明来为她的无家可归提供解法。她的挣扎不小心召唤出掩暴神。这位神明在食人魔耳中低语着愤怒、復仇的念头，直到她拿起武器谋杀了军阀。对自己所做的事感到震惊不已，食人魔逃离了，但神明却还留在祭祠内，向那些内心黑暗的人们提供復仇。

古战御神体

数百年前，有一群霜剑山叛军被皇室军团围攻。他们的人数与补给衰减，而在绝望中，他们建造了一座小型祭祠并希望能召来灵界援军。一位古战神前来协助他们，让他们配戴燃烧刀刃。叛军与皇室交战数日，当鲜血溅洒在雪地上时神明便高声欢呼。当最后一名士兵终于倒下时，两边都已无人生还。这位神明依然逗留在山顶的祭祠裡，希望开启另一场争斗并重现那一刻的刺激。

蓬勃御神体

一位年轻的修行僧因为都和市的扩张而被迫离开树海森林。为了保存对于他故乡的记忆，他建造了一座小型祭祠，并且围绕着一颗来自他被毁坏的花园的种子。神奇的是，这颗种子在没有土壤的情况下生长，最终成为蓬勃神。神明与修行僧同心协力收復他那区的森林。每一棵被魔法砍下的树都在隔天长回。在过世前，修行僧把神明的祭祠搬到重生的森林裡，而祂也在该处生活至今，将力量赐予那些狂野本性无法被城市驯服的人。

命源御神体

很少人见过神明死去，但这是可能发生的事。当树海森林在都和市的扩张过程中被消灭时，有一些神明崩碎为尘土。不过，这些尘土安顿在森林中央的一座远古祭祠中并开始合併成某个新东西。这座祭祠活了过来并且有了自身的神明之力。这个新生精灵持续在神河各地游荡，随着併入其他殒落神明的残骸而变得愈来愈强大。

诗人山崎典花

既细心又内省，山崎典花受训成为一名学者与诗人，但战术才华却驱使她在皇室成员之间升迁，成为他们最辉煌的年轻将军之一。最近，她被赋予消灭浅利军起事者的任务，这场日益普遍的叛军行动的目标就是推翻皇室的统治。这是一项困难的任务，而且让事情更複杂的就是她即将面对她的堂妹与曾经的儿时好友：山崎兵子。

名将山崎兵子

身为历代皇室参谋家族中的唯一一个女儿，山崎兵子在和她的堂姐经历一场意外悲剧后突然醒悟。她看清了皇室对于科技创新的禁令不成比例地影响了某些阶层的民众，于是她很快地加入浅利军起事者。在那裡她为自己打出一片江山，成为那场行动中最卓越的游击斗士之一以及起事者首领理想那信任的参谋。驻扎于霜剑山市，目前她已设法击退每一场皇室行动以稳固他们在这座山间城市的控制权－但当她被迫面对她的堂姐与曾经的儿时好友山崎典花时，谁知道又会发生什麽事。

澄穹猗旺

猗旺是阳星转世，曾经为神河平原以及永岩城的守护者龙神。受到祂在与大口绳的战斗中被撕成两半的暴死回忆纠缠，猗旺拒绝于永岩城重建后再次担任该城的保护者，并且儘可能试着让自己远离凡尘事务。不过，祂偶尔会违背自己的誓言，无法在有人犯下极端不义之事时袖手旁观。

旋穹开璃

身为海岛龙神京河转世，开璃持续守护水面院直到该院于乱世中式微。当大田原开始跃升为卓越的学习与创新中心时，他们便寻求这隻龙神的保护，不过开璃却因为怀疑月人的意图而断然拒绝。今日祂大部分的时间都在探索神河的海洋与天空，发掘那些祂不愿向人透漏的秘密。

夜穹殉至

不像其他许多龙神，黑瘴并没有在逆神之战中死去，而是在数十年后因守护竹沼居民对抗一场邪鬼袭击而被杀害。当祂转世为殉至时，祂选择完全脱离沼泽，遗弃竹沼并让其居民自生自灭。祂居住在都和市陋街中蜿蜒的运河裡，祂的存在彷彿一直无声地警告着各帮派别让其地盘之争太过失控。

炽穹轧赐

在所有龙神之中，轧赐是最欣然接受其转世身份的一位。虽然祂从未死亡过，但祂却选择与其他龙神一同转世并化为新的形体。大部分的时候祂既亲切又逍遥，不过人们也知道当有人触怒祂时祂会陷入毁灭性的愤怒中。祂持续担任霜剑山的守护者而且也经常造访霜剑山市，在此人们总是热烈欢迎祂的来访。

芳穹空罗

空罗是珠眼的转世，为树海森林的前任保护者。祂被蛇人復活为原本的形体，但却发现随着其他大部分龙神死去，自然的平衡已陷入险境。祂收集了所有龙神的菁华然后把它们放在一颗蛋裡，最后这颗蛋孵出了五名转世的龙神。身为空罗，祂持续担任树海森林的守护者，积极地保护它免于一切侵犯－尤其是逐渐扩张的都和市，蓬勃发展的神河大都会。

噬生浑魔碑出告

在早年的时候，碑出告只是一个崇拜吞世浑魔的食人魔。不过，当他的恶魔主人失败后，他做了任何人都会做的事并前往灵界执行復仇计画：吞噬这隻邪鬼，与其残骸融合，接着取代他成为神河最可怕的恶魔实体。他的暴行与在大地上造成的毁灭迫使香醍亲手干预并将他囚禁于灵界－至少，目前是如此。不过碑出告静候时机到来，有朝一日他将重获自由并再次于这片土地上释放混乱。

流星信徒骨碌骨碌

作为一个年轻的恶鬼，骨碌骨碌在成长的过程中听了所有关与流星的故事，也就是轧赐的前世。这些故事让他对这位龙神心生敬畏而决定将一生奉献给流星，但却从未发现流星早已在数百年前转世。他不辞辛苦地翻山越岭，一路跟随轧赐并大声地以流星之名向祂进献贡品。轧赐原本会在很久以前出于恼火而杀了他，但骨碌骨碌的贡品价值却足以让龙神饶他一命－至少，暂且让他活着。

西树木灵

阴鬱、危险，又野蛮，西树木灵极度重视狩猎并秉持着「适者生存」的信念。祂对都和市及其所有居民怀有强烈的仇恨并经常徘徊于森林与城市接壤之处，跟踪且袭击任何未受神明赐福便尝试进入森林的凡人。祂那和平的外表只是一种诡计：那些愚蠢到被祂散发出的安详光芒所吸引的人往往会发现自己遭遇到迅速又无情的死亡。

树海幻视师茂树

树海团是由蛇人茂树所创，当时他正在与一位强大的自然神明沟通，却经历了一场关于灵界瓦解的预视。相信这一切新科技发展所带来的压力正在撕裂灵界，他决定在实界的结构发生无法修復的伤害前採取行动。随着其他拥有相似预视的人们加入，树海团已迅速茁壮。透过一位仅自称为「森」的神秘神明协助，茂树主张对多个创新科技中心採取迅速的破坏行动。

炽场帮头目脂牙

穿梭于都和市陋街的炽场帮是纯粹由鼠人组成的机车骑士帮派，其狡诈又足智多谋的头目脂牙拒绝让其他人瞧不起她的鼠人身份。在她的指挥下，炽场帮的成员和影响力已逐渐增加并且迅速地成为都和市陋街的帮派之首。任何入会的鼠人都是她的家人，而且她会毫不犹豫地报復那些侮辱她亲族的人。她的讯息相当清楚：招惹我们任何一人，就等于招惹我们所有人。

冠晓麒麟日向

麒麟天生总是对凡尘俗世感到好奇，但没有一个像日向如此好奇－或爱管閒事，而祂也被称为「无礼者」与「烦人精」。不过，对祂而言，祂就只是赠与凡人他们应得的礼物而已。但其他麒麟却认为日向的行径相当有趣并厚着脸皮鼓励祂这麽做。

秩序柱础直美

直美是一位皇室参谋的女儿，她在成长过程中展现对权力的渴望，一心想做出对神河最有利的事。身为政治大师，她小心翼翼地经营与皇室内部和外部的关係，总是在留意改善皇室政策的机会－同时也顺势扩张她在宫廷内的权力与影响力。毕竟，为了公众利益工作并不表示你得忽视自己的私人获利。最近，她一直在接触都和市裡某些最强大的帮派头目－至于是为了什麽，她绝口不说。

梅泽悟

梅泽悟是冰山帮的冷血头目，他们是神河最庞大也最知名的帮派。在他的统治下，冰山帮的行事作风变得更加鲁莽大胆，有时甚至到了在其地盘上攻击皇室巡卫的地步。梅泽悟因将另一位打算挑战他的敌对帮派成员灭门而恶名昭彰－就只是为了要传递一份讯息。他自称是传奇人物梅泽俊郎的后代，这是一份无人能够验证的声明，但也没人敢提出质疑。

绽晓明神

绽晓明神是希望之力的体现并且被广泛地认为是一位仁慈的神明。未曾有人近距离看过这位难以捉摸的神明，只有瞥见祂远处的身影，不过人们能够透过祂行经之处绽放的花朵来追踪祂在大地上的漫游行迹。有些神河最古老、最传统的诗歌形式是基于其铃声节奏演变而来。

诡梦明神

诡梦明神是灵感之力的体现。祂从未在实界完整现身过。相反地，祂造访凡人的梦境，在此祂只以镜中映象的形态现身并向他们低语，在他们心中植入新念头。明神的每一个映象都是一个独特的镜面角度。祂拥有无数个这样的镜像，每一个都代表了这时空中从未有人想过的新念头。

离叛明神

离叛明神是野心之力的体现。在远古时代，有一个军阀向神明祈祷希望能成为神河的下一任帝皇。离叛明神回应了他的祈祷，赋予他无与伦比的战斗技艺－但却刻意不提及祂也回应了其他人相似的祈祷并赐予他们相同的恩惠。随后的冲突最终开启了王朝的内战时代，历史上称之为乱世。

咆刃明神

咆刃明神是动荡之力的体现。祂的刀刃由熔岩尘构成，会自行断裂并植入那些从祂的袭击中存活下来的人身上。存在于那个人体内的尘土会持续燃烧，让他们永远充满一股焦躁不安的情绪，不分昼夜。受害者同时被赐福与诅咒－可能会在其他人无法匹敌的程度上创造并影响变化，也同时陷入混乱与持续不满的情绪中。

雄力明神

雄力明神是进化之力的体现。祂多半潜伏于树海森林深处，倾向让事情自然发展而不加以干涉。祂很少出现在这个时空的其他地方，而且祂的现身通常表示灵界正在发生一场巨大的转变。上次有人看见祂的时候是在树海团成立之前－或者，换句话说，刚好就在树海团创始人茂树经历灵界衰败的预视之时。传闻这位明神即将再度现身，但至于时间、地点，以及原因，就没人说得准了。

归返的传奇角色

神河之魂香醍

1200年前，神河的实界与灵界被一道由大口绳大神看管的屏障所隔开，直到当时的统治者偷走了这位巨蛇精灵的一部分并将其囚困在一个石盘裡。凡人与神明之间发生一场全面性的战争，而这场战事最后被该统治者的女儿魅知子阻止。大口绳死去，两界之间的屏障消逝，而窃来的物品则化为香醍，神河统一后的新神明。香醍将自身的魔法传输给魅知子，于是这两人便开启了和谐时代。

在魅知子的统治期结束后，香醍持续与继任的每一位神河帝皇连结并提供睿智建言，直到今日。当目前帝皇的鹏洛客火花点燃时，这让帝皇在多重宇宙裡游荡，也使香醍迷失在持续不断的困惑状态中。

进展暴君金吉塔厦

金吉塔厦是来自另一个时空新非瑞克西亚的访客。那裡住着一种半机械生物，他们打算吸收剩馀的多重宇宙以创造出更多同类。他是掌管进展引擎的魔判官，此非瑞克西亚阵营相信他们能透过致命与不道德的实验来成就完美状态。

身为没有灵魂的生物，非瑞克西亚人天生无法发展出鹏洛客能力。为了要征服多重宇宙，另一位名叫艾蕾侬的魔判官向金吉塔厦挑战找出将鹏洛客变为非瑞克西亚人的方法。在一位追逐私利的鹏洛客泰兹瑞的协助下，金吉塔厦来到神河，相信该时空的双界本质能够让他的研究获得进展。他的实验成功了，而且他把月人鹏洛客多美代转变为第一个非瑞克西亚鹏洛客。

月智者后裔哪失

哪失出生于神河乡间的一座鼠人沼泽村落，但一位名叫泰兹瑞且深信鼠人拥有一件珍稀神器的恶毒鹏洛客却焚毁了他的家园并杀了他的父母。幸运的是，他很快就被月人鹏洛客多美代收养。

哪失已长回了皮毛，不过他烧伤部位的毛发却转为白色，这给了他一种与其他鼠人截然不同的花色。虽然他的新家人都疼爱且支持他，但他依然觉得自己身形矮小并且是个外人。不过，他已学会如何应付悲伤情绪，甚至还透过他对科技的兴趣结交了新朋友。他也在母亲于多重宇宙裡收集的故事中得到慰藉，并希望自己有朝一日能够亲眼看见。

鹏洛客

漆月魁渡

漆月魁渡是一位忍者大师，他利用天生的念力来增强其渗透技巧。他心中有一份促进故乡神河科技进展的蓝图，并决心让他自己和他家人的时空变得更美好。魁渡本质上是个冒险者，儘管他与神河帝皇曾是青梅竹马，但他为了达成目的仍不介意破坏规则或无视当权者。

飘萍皇

飘萍像个密码，是一个身份与动机都笼罩在迷雾中，不停游荡且身怀绝技的剑客。把容貌藏在一顶宽边帽底下，她无声无息地现身支援战斗或防卫无辜者，接着又毫无理由地突然消失。只有少数人知道真相：飘萍就是失踪的神河帝皇，正在寻找最终回家的方法。

完化智者多美代

多重宇宙的故事跨越无数时空并且上推数千世代－而多美代在将它们全数纪录之前不愿停歇。身为一位搜寻深度真相与隐匿秘辛的无畏研究员，她试着避免干涉她正在研究的历史。虽然她尽力保持中立，但她却拥有一种奇妙的天赋，会让自己成为影响多重宇宙未来世代的重大事件中心。

叛生逆徒泰兹瑞

身为一个能够操纵金属的狡诈发明家，泰兹瑞能以惊人的速度创造出複杂装置或致命机械奴僕。虽然他有好多年都在侍奉更强大的主人，但泰兹瑞已逐渐累积了实力与影响力，等待他的时机自阴影中现身成为一股无法忽视的力量。