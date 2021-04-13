斯翠海文：魔法学校的传奇角色就跟茂典阁里的书一样多。好吧，你难倒我了－茂典阁里有数不尽的书，因此那句叙述有点夸张，但还是有很多可以让我们认识的传奇角色。所以，和你的苑像舒适地窝在一起（这个步骤对衡鉴学生来说可能有点困难）并且自行研习这些斯翠海文的传奇角色吧。

斯翠海文

学生辅导员玛雯达

玛雯达锋喙是斯翠海文的学生辅导员。无论是协助学生处理人际问题或选择学院，玛雯达已准备好随时提供睿智话语以及抚慰人心的翅膀。

虽然她看起来既平静又善解人意，但人们绝对不能低估玛雯达。身为斯翠海文的雇员，她本身就是一位强大的法师并且能够操纵强大的共感魔法。尽管她通常会使用那份魔法来安抚她的学生并更了解他们的感受，她也能够在紧要关头时召唤让人更加衰弱的情绪。

絮聒抄本阿典

絮聒法典是一本几世纪老的巨著，记载了繁复的神秘知识并且逐渐拥有了爱抱怨的自我意识。它气冲冲地在大学里游荡，经常大声地朗读它自身的文句。如果他发现你感兴趣，它将会跟随你好几个小时直到你陷入一阵沮丧情绪中。

有些人相信这本法典是衡鉴精怪召唤术出错的结果，而其他人则相信它是宇宙开的残忍玩笑。他不太喜欢学生们帮它取的昵称「阿典」，但很不幸地，它的反对竟让这个昵称一直跟着它。

创院巨龙

沙垂兹银毫、贝雷卓靡华、塔那吉量析、加拉泽粹丽，以及维洛马楚衡鉴

在这座时空诞生之时，随着两座时空的法术力以冲突的方式重合，有许多生命形式适应了这个新架构并且也诞生了许多新型态的生命。五个格外强大的重合法术力漩涡变成灿烂光球，接着从光球中孵出了五只龙。这五只龙已成为此时空的魔法徽记，活生生地象征了五种二元相斥之力。

创院巨龙是第一个专精五种敌对颜色魔法组合的生物。当人形生物崛起时，一开始巨龙为了凡人设法操纵魔法的狂野之力而感到恼火，但他们渐渐明白只有透过严谨的学习才能让魔法被妥善运用。于是，几世纪前，巨龙们创立了一座致力于研习五种二元法术力的机构，而该机构也就是我们现今所知的斯翠海文。这五个学院皆以每一位巨龙专精的魔法为基础。

直到今日，创院巨龙依然在这座时空漫游，成为五位致命的空行智者。他们已不再直接过问斯翠海文的事务，偏好让学院院长，或是他们的人类代言人泰瓦，替他们发声。巨龙拥有浩瀚的智慧，但他们的脾气可不好。法师只为了学到最深奥的秘密而前去寻找他们。

银毫

舞墨斗客齐力安

齐力安是一位有竞争力又积极的银毫学生，而且他给了自己许多压力。或许齐力安看似毫不费力就拥有那些天赋，不过他每天都会进行长时间的秘密训练。

辉光院长莎依儿

银毫的莎依儿院长是一位永远乐观的猫鹰，拥有一种强大且戏剧性的说话声音。她是一位文学大师而且经常引用知名文章内晦涩难解的段落。据说她那充实灵魂的忠告与饱读诗书的引经据典能让人真正地散发光芒。

莎依儿相信人性本善并希望能教导她的学生如何把世界变得更好。她和安博斯院长经常对银毫的课程抱持不同意见，但在两者之间找到的平衡却远比他们所能描述的更具有说服力。

黯影院长安博斯

银毫的安博斯院长是一位顶级诗人，他的墨魔法既强势又无情。能够迅速说出犀利的评论，安博斯院长已见过许多修习法师被赶出斯翠海文并且对那些撑不下去的人说不出什么好话。

身为一个怀疑论者，安博斯相信大部分人都是自私的。他要求学生学习如何使用以语言为基础的魔法以「获取他们应得之物」。虽然他经常与莎依儿院长起争执，但他对这位猫鹰仍怀有一份深刻的（不情愿的）敬意。

煽动师布莉娜

布莉娜总是有一份为所欲为的才能。如果她想要你做某件事，你不会就只是做那件事－你还会很确信那一直以来都是你的点子。她的学生与同事都谨记着她说的每一个字，而且她在群众面前拥有强大的领袖风范，并用优雅盘绕的墨魔法来强化她的演说。她是一位能够在战斗中轻易地坚守阵地的菁英法师，但她却偏好只用言语击败她的对手。

曾经有一位欧理可特务困住她并设法招募她，一边威胁着如果她不顺从的话就要夺取她学生的性命。在一个小时内，她就说服他将她释放，舍弃他的邪恶信仰，并且前去寻求古旅人的智慧。

规纪巡查倪尔兹

倪尔兹称自己为乐观者，因为他相信每一个学生都有成就伟大的潜能。不过，这也表示他总是对他们不甚理想的选择感到失望，而且他也以极端严格和容易触发的责骂而闻名。

掮客斐恩

遗失了一本重要的课本吗？渴望尝到稀有的家乡味吗？需要某个违禁品吗？联系斐恩吧。他在校园内外都拥有一片广大的人脉网络，而且他几乎能够取得任何东西－只要你负担得起他的价格。

银毫之牙斐莉莎

吸血鬼斐莉莎是支配银毫的女王蜂。她既时髦又受欢迎，而且 更是惊人地聪明。当你受到她的恩宠时，正如每一个人都想要的，她就是一幅迷人的图画－但若她讨厌你，那么她（以及她忠诚的随从）可以变得极为恶毒。如果她无法只用文字击溃你，她就会在一场课余的法师对决中这么做。

粹丽

善变艺家如莎

如莎斯奎哈特是一位粹丽修习法师。她积极、热情，醉心于使她的艺术趋于完美。她经常沉浸于预想的点子中，花了好几个礼拜让它看起来十分惊人，然后突然厌恶她的作品并在隔天摧毁它。她寻求自身艺术的名声与认可，因此她经常使自己超越能够负荷的极限。

精进院长乌薇妲

身为一位艺术技巧大师，粹丽的乌薇妲院长确实永不入睡（阿凯维沃的巨灵不需要睡眠）。每当她未专注于课程上时，她都在进行关于水元素魔法的各种训练。她因她个人的反馈而闻名－在审核过后，她能够告诉一位修习法师一则小忠告，使他们留下深刻的印象并且撼动了他们的世界观。

乌薇妲相信优秀的艺术都来自于头脑。对她来说，仔细测量的笔画与精心策划的对象摆设造就了完全体现艺术与一团混乱之间的差别。如果纳撒理院长再一次用她那浮夸的表现形式干涉她的细心创作，乌薇妲就准备加入量析学习把它们变小的方法。

展现院长纳撒理

纳撒理院长总是想看见规模庞大的艺术－在概念上更为激进并且对情感造成更强烈的冲击。作为一位修习法师的最终计划，纳撒理曾经「缴交」一场几乎摧毁三栋校区建筑的知名地震。这个作品受到全体修习法师的起立鼓掌 ... 以及来自校区施工魔像的不满。

纳撒理知道真正的表现发自于心。他鼓励他的学生将整个世界视为他们的画布，在所经之处散播情感与激昂。纳撒理不太留意乌薇妲的安静杰作－其实，她经常完全忘记乌薇妲也在那里工作。

雷鸣通导师冉非

在冉非一成年后，他的父母就把他送去斯翠海文，以确保他刚展露头角的音乐天赋受到世界上最棒的指导。（实际上，虽然他的才华确实相当卓越，但每当他练习时他们的房子就会随机被闪电击中或被飓风吞噬，对此他们也逐渐感到厌烦。）即使他同时成长为法师与音乐家，他却发现了一份新天赋：指挥。

除了教学以外，他也是斯翠海文神秘管弦乐团的指挥大师，一项属于顶尖粹丽学生的菁英课外活动。基于某种显而易见的原因，他们只在户外练习，而且他们的音乐会总让天空充满了美丽的元素魔法爆破。

活体论文八爪薇

多年前作为毕业生的最终计划而被制作而成，八爪薇便定居在校园里并且从未离开过。毕竟，依它的浅见，每个学生都值得拥有亲眼见到真正艺术的机会。有些人说它语无伦次，但它真的只是一个非常概念性的思想家。

舞火莉昂雅

粹丽学生能够自由地进行单独或团体计划。莉昂雅是第一位选择同时进行「两种」计划的学生。她没耐心向其他人解释她的想象，但有一个合作对象总是完美一致地跟随她的舞步：她自己。

二元之声薇兰

除了身为一位技艺高超的元素师，薇兰也是许多粹丽证法师的导师。她热切地提倡在追求任何艺术形式时纯粹情感与精炼技术的重要性。如果有新生感到沮丧或压力过大，她能够迅速召出有趣、美丽的元素生物来逗他们开心。

衡鉴

实地史家昆托力

昆托力康德是一位温和、真诚的古语术士。被一所军事学院开除，他发现自己对于衡鉴修习法师的身分怀有真正的热诚。昆托力博览群书，学富五车。在经历于不同道路上摸索的漫长青春期之后，他一心只想「寻找自我」，而且他相信自己能够藉由探索世界上奇妙的历史名胜而达成该目标。他当然能够利用一点指引来协助他找到方向。

混沌院长帕葛

衡鉴的帕葛院长是一个声音粗哑且专精于军事史的目盲半兽人。尽管他被公认为一位严苛的老师，学生仍为了他对于数百则历史故事的完美记忆以及操纵强效卷轴咒语的课程而求教于他。他发明了「热刻字」，一种魔法羊皮纸浮雕形式，能够让人以触摸的方式阅读文章。

帕葛相信历史充满了无法预测、无尽战争的混乱，而且他的学生需要为任何事做好准备。他主张没有不具风险的奖赏，而他的短程旅行总是以多次前往医务室作结。他不太关心欧歌塔院长的工作，认为她试图在混乱中寻找秩序是一种浪费时间的愚行。

秩序院长欧歌塔

衡鉴的欧歌塔院长，也是一位精怪研究教授，一直以来都被称作该学院的天才掘古师－她不只能召唤历史人物的鬼魂，也能够为了她的演讲召出一整个历史事件的立体模型。

欧歌塔相信历史会不断重演，循序推进直到成为理想典范。她认为过去的错误能够影响现在的决定，创造出一个和平、秩序，与规范的世界。她一切都按照规定行事，并对参与帕葛院长那危险的实地考察的学生感到非常失望。

铸魂霍非

衡鉴的战斗灵媒能够召唤精怪，并透过让精怪居住于描绘其生前样貌的雕像内将其转化为坚韧的士兵。如果没有可用的雕像，一般的灵媒便无法将精怪实体化。霍非可不是一般的灵媒。

当霍非一开始就读斯翠海文时，他相信他的未来属于粹丽学院。身为一位勤勉的学生，他很快就精通专业技术，但他的魔法却还有很大的进步空间。在跟学校顾问玛雯达谈过以后，霍非决定到衡鉴碰碰运气。结果显示他天生就是精怪魔法的好手－一个彻头彻尾的衡鉴人。

不过，他待在粹丽的时间几乎没有浪费。合并了他的艺术技巧与敏锐的精神感官，霍非能够想象出一个精怪的世俗样貌并组构一个可用的雕像形体让它们居住。在衡鉴的历史中还没有人能够凭空创造出一座精怪雕像，于是学校在霍非毕业后提供他一份教授职位，而他也欣然接受了。

重建师奥席格

即使是以衡鉴的标准，奥席格仍着迷于过往的遗宝。无论它是个华丽的珠宝王冠或是一把丑陋的旧铲子，每一件珍宝都将他与古老的文明连结。在学生时期，他经常因为在房里囤积来自衡鉴挖掘场的伟大发现而被拘禁；他已数不清有多少次被严厉地告知，「历史是属于我们大家的！」

因此，他便自然而然地精通于复制性复原的魔法技艺。他不只能够完美地用最小块的碎片重制一个远古物件或装置－他每次都能制造出第二个一模一样的版本作为私人收藏品。每周他都会在他的衡鉴办公室里展示不同的物品，从一把屠杀恶魔的巨剑到一个精致的妖精八音盒。

发条学者萝绣

萝绣自豪地承认自己为了能够尽量偷懒而愿意非常努力地工作。她将聪明才智用于组构永远有效的机械帮手，目标是有朝一日不必起身就能完成任何她想做的事。

重铸利锋拉耶梨

当拉耶梨的精怪第一次苏醒时，她很愤怒地发现自己已经死了。无法向在很久以前背叛她的士兵复仇，她便创立了一个决斗俱乐部，并且在此训练学生学习魔法格斗术。

远古见证人阿力布

数十年前，一组衡鉴挖掘团队兴奋地从瑟盾遗迹中挖出一个远古战争魔像。更让他们感到兴奋的是，当它突然活起来时并没有屠杀他们，反而开始纠正他们对于血腥时代战斗技术的误解。比起流血冲突它更偏好对话，但它也立誓会在必要时刻守护这所大学。

靡华

浸灵迪娜

迪娜是一个古怪、具有黑色幽默感，并醉心于茶饮的靡华修习法师。她总是希望能治疗疾病而且她正在学习如何用怪异的沼泽生物调制成各种草药秘酿。如果她邀请你喝茶，你或许该婉拒。

血脉院长瓦伦丁

靡华的瓦伦丁院长是一位敏感的上古吸血鬼，啜饮所有河口生物的鲜血。瓦伦丁是一种鲜血术士－他从摄取的血液中获得预视，并且能够利用那些预视来习得关于一个生物或地点的黑暗真相。

瓦伦丁一点也不介意为了私利而压榨河口生物。他的课程通常以解剖和腐败为重点。关于他随意对待动物的方式，他和莉塞特院长经常抱持不同观点，但那并没有阻止她将他的发现使用于她自己的研究上。

根系院长莉塞特

靡华的莉塞特院长是一位强大的自然女巫。她是世界级的治疗师和草药学家；甚至有人说她曾经治愈了衡鉴创院巨龙的神秘疾病。比起文字或演说，莉塞特的课程较着重于示范与实作。当莉塞特说话时，她的声音轻柔，充满了怪异且多采多姿的隐喻。

莉塞特认为要保存自然并且拓展生命。她要求学生尊重所有活物并积极地协助阿凯维沃蓬勃发展。尽管瓦伦丁对待活物的方式令她作呕，但她也清楚自己能够利用他残酷行径的结果来帮助未来的生命。

乱心害虫毕雷兹

一只靡华害虫的生命既愉快又短暂。由学生们饲养，害虫受到细心又友善的照料－直到它们的生命力无可避免地在施放强大咒语时被消耗。在看见许多害虫同伴被带离围栏并且从未折返后，毕雷兹便计划了它的逃亡。

展现了对一只害虫来说超常的节制与智力，毕雷兹藏起了一些食物－活生生，不停蠕动的昆虫－直到它要被带走的时刻。那位把手伸进它的笼子里的可怜学生被洒了满脸的蜈蚣，接着毕雷兹便消失在河口的灌木丛中。

作为一种霸凌形式，靡华新生们被告知有一只害虫已逃脱并且他们的工作就是要找回它。少数学生设法找到了毕雷兹的位置，但那些人都被眼前这只不停打嗝、体型过大的生物吓了一跳。

菁华预言师柳霞

没人知道柳霞真正的年龄有多大。她宣称自己从血腥时代起就已存在，虽然很多人怀疑那只是夸饰，但却没有人活得够久以反驳之。多年前，有一群叛逆的学生无助地在拘禁腐沼内迷了路，而且尝试避难于原来是柳霞树根的东西底下。她亲切地保护他们免受一群饥饿的腐沼痂犬袭击并且护送他们返回韦德胫学堂，一边在旅行的路上教导他们适当的草药采集法则。

她的课程确实非常有效，于是学校便请求她留下来担任教授。她喜爱向好几世代的新生传授关于医用草药、害虫培育，以及解剖技术的知识，而且她的办公室里总是有一壶沏好的茶。

幽光召唤师提瓦什

研究生与死的秘密时很难不把手弄脏－这是提瓦什教导靡华新生的第一件事。有些人把他操纵的黑暗力量称为「邪恶」，但他坚称力量只有根据你使用的方式才有善恶之分。

护墓灵叶多拉

叶多拉是首席家园守卫，也是非正式的斯翠海文葬仪员。学生和毕业生通常希望能在他们挚爱的大学里渡过他们的来世，而她则乐见其成。她种下的每一棵树都代表一位殒落法师的菁华，而且她记得他们每一个人的名字。

主厨纪尧姆

任何一位认为巨魔不可能成为伟大主厨的人都没见过纪尧姆。他将当地食材与他狂野的蕨树家乡风味融合为一份千变万化的新美食菜单，而来自各个学院的学生则为了他的食物成群结队地跋涉穿越蓑草原。他唯一收过的「抱怨」是他给的份量都过于庞大。

量析

量析逸才琦梦

琦梦沃拉是一位被斯翠海文提早录取的年轻逸才。她是多种秘术形式的专家，但最终被量析的数学魔法吸引。她目前专注于解开著名的沃札尼猜想，那是一道尚未破解的魔法定理，跟无法预测的法术力轮替形式中的无限序列有关。有人注意到她的才华，欧理可众的黑暗势力正准备采取行动。

物质院长齐安妮

既聪颖又古怪，量析的齐安妮院长是这个时空的卓越法术力学者之一。她已造访并研究过阿凯维沃各地的怪异法术力现象，从魔旋与星拱到无名的远古祭祠。她喜爱向愿意聆听的人分享她狂野的法术力理论。

齐安妮主张使用数学来帮助了解实界的物理本质。她重视透过应用计算来改善日常生活的实用魔法。她对英巴罕院长的理论感到不耐烦，轻蔑地认为他生活在一个幻想世界里。

理论院长英巴罕

量析的英巴罕院长是一个严肃、精明的猫鹰，他的心智就跟他弯曲的鸟喙一样锋利。他以能够把头旋转180 度向学生讲课，同时仍迅速地在石板上画出繁复的理论而闻名。比起人们或户外，英巴罕更喜爱数字－有些人说已经有好几年没看过他走出量析校区的某几个房间了。

英巴罕一心想透过令人生畏的复杂理论来解开阿凯维沃的秘密。他长期向他的学生提供解开任一方程式的奖金－一直无人领取奖金，直到琦梦入学。

双咒法师艾季与涅夫

位于蕴含法术力的平札里群岛水域之间，双胞胎艾季与涅夫确实在魔法中悠游长大。在很年轻的时候，他们开始在潮汐与洋流中看见图案，甚至连其社群中备受尊崇的学者们也没发现。有一次，尽管海面风平浪静，他们仍藉由预测一场突如其来的狂暴海啸而拯救了数百条性命－从那时起，再也没人怀疑他们的技艺。

在斯翠海文，他们被特别允许以双人组合进行教学，同时精通蓝色与绿色法术力。他们经常争辩不同神秘数学原理的长处，但若有其中一位学生遭遇危险，他们就会合作无间地采取行动。

分灵理论师荻卡

荻卡眼中的世界是一串相互连接的无尽方程式序列，这对她来说是所能想象到最美丽的事物。她透过赋予它们实体来探索新的理论，而且她那些精致的几何生物总是一种振奋人心的校园景象。

耐心教授鲁克夏

尽管新理论如此令人兴奋，鲁克夏知道若没有对于基础的深入理解，它们将一文不值。他教导各种层级的学生，在更深入了解组构这个世界的基石后，即便是最老练的学生也能获益良多。

繁盛分灵埃席兹

有一次，一群量析学生被指派设计一个无限方程式的工作，他们不小心创造出了埃席兹，一个着迷于无限大的理论活物。多年来，一些教授尝试要让它失去活性，但最终他们所有的公式看似都被零除而导致失败。埃席兹看似从未注意到这些可能的威胁，并一如往常地沉浸在自己的计算中。

大阿凯维沃地区

欧理可权首埃陀斯

多年前埃陀斯就读于斯翠海文，成为银毫学院的一份子，但五位创院巨龙却完全不考虑让他担任圣法谕这个身份。为了要执行复仇计划，埃陀斯希望能召出一个被称作血腥圣者的庞大毁灭性生物，摧毁斯翠海文大学，并将那举世闻名的咒语图书馆据为己有。

埃陀斯自视甚高－他自认为是整个阿凯维沃时空最杰出的法师。他的傲慢伴随着暴怒－他对于其他人没欣赏与认可他的优越感到愤怒，而且他会把脾气发泄在任何没向他显示绝对敬意的人身上。

阿凯维沃圣法谕贾琦

圣法谕是此时空最睿智并且成就非凡的法师。圣法谕的终生要务就是确保魔法被用于帮助他人而非为恶。为了成为圣法谕，一个人必须了解魔法本质的基础真相，知晓并操纵数百或数千种咒语，并拥有无懈可击的判断力与美德。

目前的圣法谕是一位名叫贾琦的年长女性。她毕业自斯翠海文并拥有不可思议的记忆力。据说她知道阿凯维沃中每一座星拱的位置。

灵巧行侣米拉

米拉是一个原生自阿凯维沃的狐形魔法生物。当遭受威胁时，它能够召唤烈焰以自保。当卢卡来到这个时空，米拉便开始四处跟随他－卢卡也勉为其难地接受了。就在卢卡以灵绊之力与它形成魔法「连结」后，一段真正的伙伴情谊也随之诞生。

朋友们，以上就是斯翠海文的众多传奇角色。打算更深入探究吗？请在此查阅斯翠海文鹏洛客指南。希望你的学习成果丰硕而且成绩过关，我们下次见！