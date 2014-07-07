追觅已经展开！贾路已经遭锁链面纱腐化，原本的自我变得扭曲阴暗～他手执利斧，在荒野中游荡。只要进入他视线的鹏洛客，都会成为他的猎物。他的下一个目标会是你吗？

别担心，应该没事的。贾路已经干掉了售前赛入门前作者Mike McArtor，不过看来你的脑袋还待在你的肩膀上。（至少目前是这样。）听我的建议，说不定我们能摆脱这个困境。

准备好了吗？很好，让我们开始吧！

欢迎参加售前赛！

售前赛一直是我最喜欢的万智牌比赛之一。

售前赛是我11岁时第一次参加的大型赛事，即使现在，它们仍能让我和当时一样兴奋。它是你率先使用新牌，在朋友之间抢占先机的机会。此外，由于是全新推出，所以它将是公平的比赛环境；牌手还没有花数星期的时间仔细研究这个赛制和找出最佳战略。最重要的是，这是一项低门槛，更加休闲且充满乐趣的赛事！

如果你是一名现开老手，你可以直接跳到下一部分。在那里，我将谈谈你在当地牌店体验万智牌2015时可能会感受到的不同。但是，如果你是这场现开赛狂欢盛会的新手，或者只是需要一些建议，就继续读下去吧。

好。第一步是要先获得一份神秘的「售前赛」物品（这是我们的专门用语）。

如果你还没有常去的当地店家，请务必在店家搜寻器中找一家离你较近的。那家店甚至可能提供预先报名。现开赛是我们最受欢迎的赛事之一，所以务必查询店家是否接受预报名。最好不要在你到达赛场时才知道参赛人数已满，而你无法报名。所以务必提前询问。

扰时迷术 | Art by Seb McKinnon

好。相当不错。你找到了店家～好极了！

就像其他好猎手一样，确保你也带上了适当的补给品。当你参赛时，会用发给你的牌来构组赛事用的套牌，但是你也可以自带一副套牌，利用对局之间的空档畅玩游戏；还可以带交换用卡本，以及记录生命的纸笔，甚至还可以带一瓶水和一些点心。要知道，追猎别人是项艰苦的工作！一场售前赛会进行四到五个小时，所以做好准备。

很好，让我们来看看。你找到了牌店，你将一天比赛所需要的基本物资都装进了可信赖的包里。这就只会意味着一件事……

狩猎即将开始！

没错，是时候坐下，拿起你的售前组合，开始构组套牌了。

售前赛的运作方式很简单：先选择一个颜色，然后你会拿到漂亮的同色盒子。在盒子里，你会发现几件东西。但是对售前赛而言，最关键的是各种补充包！（五包一般的万智牌2015补充包外加一包相当特别的补充包～这我稍后就会谈到。）

打开这些补充包，你会获得一堆牌。那么，现在干什么？当然是构组套牌了！

构组现开套牌和常规套牌有一点不一样。你只能用眼前的牌构组套牌，然后随你的喜好加入基本地。另外，和常规构组套牌不同，你的套牌最少只需四十张牌。

你需要做的第一件事请是将你的牌按颜色放好，这样你就能知道每种颜色你各有多少了。即使如此，这挑战可能还是有点难度～这时就要用到我之前提起的特别补充包了！

你选好颜色并拿到盒子后，会发现盒内用塑料袋包装的特别「选色补充包」，其中包含跟该色搭配的牌。这包「选色补充包」可以帮你确定要使用的颜色。尽管这个补充包里有各种颜色的牌，但你所选颜色的牌会是其中最强的～意思是如果你不知道该从哪里着手，该色牌的强度足以成为安全选择。

假设你就用了该颜色，它也确实是个不错的选择，你接下来要做的就是把生物按照法术力费用的顺序排列。你能够在下方的套牌列表里找到例子（来自万智牌2014），请点击统计标签页：

[decklist] Title: 生物法术力曲线

Format:

Commander:

1 Soulmender

1 Angelic Wall

1 Capashen Knight

1 Imposing Sovereign

1 Sentinel Sliver

1 Banisher Priest

1 Ajani's Chosen

1 Charging Griffin

1 Pillarfield Ox

1 Dawnstrike Paladin

1 Stonehorn Chanter

[/decklist]

接下来，你要仔细找出有哪些可以补强这个颜色。这套牌的「法术力曲线」上有什么漏洞吗？

好吧，如果你看了上面那个套牌列表，你会发现在三费和五费处有巨大的缺口。所以，你能做的就是查看其他颜色，看有没有哪些颜色能填补你「法术力曲线」中的缺口。（别担心一费的生物～我们原本设计得就不太多。)当你在寻找搭配的颜色时，可用这个当成参考指标来判断它是否适合你的套牌。

另一种补充你套牌的方式是寻找能帮助你完成策略的咒语（正如上方统计标签下的类别图片表明的）。

[decklist] Title: 咒语的法术力曲线

Format:

Commander: 1 Soulmender

1 Angelic Wall

1 Capashen Knight

1 Imposing Sovereign

1 Sentinel Sliver

1 Banisher Priest

1 Ajani's Chosen

1 Charging Griffin

1 Pillarfield Ox

1 Dawnstrike Paladin

1 Stonehorn Chanter

1 Scroll Thief

1 Air Servant

1 Cancel

1 Divination

1 Traumatize [/decklist]

举例来说，在现开套牌中，消灭对手的生物是一件相当重要的事情。红色通常有能造成伤害的「烧杀」咒语，黑色则有直接杀生咒语，这可以帮你填补白色、蓝色或绿色套牌中的弱点。

对更多此类建议感兴趣？这里有一些事情是构组套牌时需要记住的：

你使用的牌张数可以超过四十张，但是你真的应该尽可能限制在四十张。每超过一张牌，就意味着你抓到套牌中强力稀有牌的机会便少了一分。

地的比例应当是大约十七张地和二十三张非地。这并非100%正确，但是大多数限制套牌最后都和这个差不多，通常来说，我是这么选择的。

只用两种颜色。如果你有许多「调色手段」（能够产出其他颜色的牌，例如 魔力巨石 ），你可以依情况放入几张高费用的第三色牌～但是通常来说，我会只用两种颜色。如果你抓不到正确的地，你就无法随心所欲施放咒语！

），你可以依情况放入几张高费用的第三色牌～但是通常来说，我会只用两种颜色。如果你抓不到正确的地，你就无法随心所欲施放咒语！ 混合利用费用低的牌与费用高的牌。如果你都用低费小生物，那么一个大生物就会让你束手无策；但如果你都用高费大生物，那么你就得冒着被快速推爆的风险。混合使用施放费用主要为二、三、四以及五的生物。现开比赛大多数对局的胜利方都是从第二或第三回合开始，每回合都施放生物。

躲避式异能很重要！当现开赛双方都有许多生物，却都无法有效攻击时，游戏常常会陷入僵持。具有诸如飞行之类异能的生物能确保你打破这种生物僵持。

攻城巨龙 | Art by Karl Kopinski

如果你想对现开赛了解得更深，这里有一些文章，你可以从中学到更多：

双头巨人

有些店家也支持一种称为双头巨人的现开赛（经常缩写为2HG），比赛中两名牌手组队和其他队伍对战。每对牌手会获得两个售前组合（不必是同一个颜色！）用以构组他们的套牌。如果店家举办这类赛事，比赛组织方能告诉你更多有关2HG的信息。

现开决斗

如果花一天时间参加比赛会令你却步，或你只是想用万智牌2015多玩几次，你可以加入现开决斗。

在这个外围赛事中，你会获得一包60张、打开即玩的起手包，并用它和其他参加现开决斗的牌手对战，包括已打完一局、正等待下局开始的正赛牌手！如果你不确定售前赛符合你的口味，或者你无法为售前赛空出五个小时，那么这是一个试水的好方法；你可以只在自己有空的时候进行现开决斗。此外，它真的很好玩！

我们先在这里打住，来谈一些闪亮亮的好东西...

好，我们暂不讨论策略，来看一些你可以在售前组合中找到的超酷东西：也就是闪卡。

根据你选的盒子不同，你会获得不一样的闪稀有牌。你可以将它加入你的套牌。想要确保能用龙来直接攻击对手吗？这就是你的机会！

让我们来看看，你能从盒子里获得什么。

如果你选了以勇追觅（白色），你会获得这个很棒的天使：

如果你选了以谋追觅（蓝色），你会获得一些诡计牌：

如果你选了以志追觅（黑色），你可以创造一个将对手逼入绝境的恶魔：

如果你选了以猛追觅（红色），你就能获得上面提到的龙：

最后，如果选了以力追觅（绿色），你会获得这个杀不死的家伙：

当然，你也会获得看起来超赞的Spindown 20面骰子.

哦，不管你选了哪个颜色，你都能获得这些东西之一。现在最好小心你的项上人头，因为贾路正在追猎你！

追猎

这是什么？！你盒子里这张巨大的贾路牌是干什么的？

这是 万智牌2015 体验的关键部分～也是我们制作过最酷的体验之一。由Ethan Fleischer和Gavin Verhey（嘿，也就是我）设计，然后由Adam Prosak开发，这是一种简单易学、快捷而且可一再回味的体验。它让你对抗贾路...或者如果你愿意加入猎人那一边，甚至可以扮演贾路！

这很简单：一名牌手如常地使用其现开赛万智牌套牌。此牌手总是先手。相当简单。另一名牌手，当然是扮演贾路！贾路的起始忠诚值是20，而且每回合可以起动一种忠诚异能。

就像其他鹏洛客一样，贾路能被攻击～如果他的忠诚为0，则他输掉游戏。但是如果贾路的狼群将牌手生命减至0，则贾路获胜！（我知道你在动什么脑筋，但是不行：这张超大鹏洛客牌不能回到其拥有者手上，也不能以其他方式移除。）

对抗贾路的游戏不会耗时太长，是一项在现开赛局与局之间进行的精彩活动。

说到贾路，你可能也注意到了，牌店里有一个八英尺高的巨型贾路立牌，看起来是这样的：

在游戏结束后，依照你的战果到贾路旁摆出胜利或战败的姿势拍一张照片，然后将它上传至www.HuntBiggerGame.com。（也可以使用#magic2015和#huntbiggergame这两个标签在Facebook或Twitter上展示照片。）

你可以在这里阅读完整的条款与细则。简而言之：对抗贾路，获得乐趣，和贾路合照，有机会获得免费战斧。很棒吧？我也这么想！

召集归来

万智牌2015 中含有一个我们有一阵子没见的回归异能：召集！上一次看到它是在2007年的预知将来中短暂出现，最初则是在2005年的拉尼卡公会城中。它再一次回来了，还带来了许多新牌。而且这一次，每个颜色都有召集！

如果你不确定召集异能可以做什么，在这里可以看一下召集的规则：

万智牌2015 核心系列有回归的召集异能，它最早出现于拉尼卡公会城的瑟雷尼亚公会。当你的法术力有些短缺时，召集异能允许你的生物协助你施放咒语。当你施放一个具召集异能的咒语时，除了支付法术力之外，你还能横置由你操控的生物。你每横置一个便支付了 1 或一点该生物颜色的费用。也就是说你可以少支付一点费用！让我们来看一个例子。 攻城亚龙 是一个具有召集异能的生物咒语，其费用为 5GG 。但是假设你操控了三个绿色生物和一个红色生物，而且你决定把他们全部横置来协助施放这个咒语。横置两个绿色生物用于支付其法术力费用中的 GG 另一个绿色生物和红色生物用于支付 2 ，所以现在 攻城亚龙 的费用只需 3 。对这样身材的威胁来说，这个费用很不错了。

你支付费用的同时便要横置这些生物。这意味着如果你的生物之一具有横置产费的异能，例如 妖精秘教徒 ，你不能既横置它产费又用于召集异能。你也不能横置超过你需要支付费用之数量的生物。

追猎游戏

万智牌2015 售前赛本周末就将在全世界的牌店内举行！欢迎过来瞧瞧！售前赛是最好玩的万智牌赛事之一。

我涉及了你在售前赛上可能遇到的大多数问题，但是仍然可能有一些等待发现的惊喜。哦，如果你想更仔细地看看这个系列里有什么，别错过牌图集合。在那里你能详细看遍 万智2015 中的每一张牌的不凡之处。

如果你有问题，随时在论坛里发帖或者给我发送一条推特，我一定会尽力帮助你。无论你是寻求有关现开赛的帮助或是想了解大型贾路活动如何开展，我都有你需要的答案。

祝你周末愉快，愿运气永远站在你这一边！

Gavin

@GavinVerhey