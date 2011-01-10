秘罗地这金属时空已完全化为战场。阴险的非瑞克西亚长期影响着此时空的法术力核心。在秘罗地创痕中，秘罗地居民开始怀疑自己的世界出现异状，而非瑞克西亚人则已作好战争的最终准备。到了围攻秘罗地中，非瑞克西亚的惊惧兽冒出地表，袭击尚未遭其影响的本地居民：秘罗人。

在这场将决定整个时空命运走向的大战中，双方都备妥最新的武器与计策。究竟是未受污化的部队能守护纯净秘罗地，或是这些已「完化」的怪物大军会在秘罗地开创新非瑞克西亚？

秘罗人晓得生存唯一之道就是团结，而战嚎这个新机制让你齐心出击的生物能获得强大的效应。

当具有战嚎的生物攻击时，其他每个进行攻击的生物会各得+1/+0。举例来说：

如果你只用一个轮驻军神圣武士来攻击，这样就没有其他进行攻击的生物可获得加成。

如果你用两个轮驻军神圣武士来攻击，则这两个神圣武士会让彼此获得加成。当结算他们的触发时，这两个会各得+1/+0。

如果你用两个轮驻军神圣武士与一个1/1秘耳衍生神器生物来攻击，则这两个神圣武士分别会让另一个神圣武士与该秘耳获得加成。当结算他们的触发时，这两个神圣武士依旧会各得+1/+0，而该秘耳衍生物总共会得到+2/+0。这次攻击的力量总计会是11！

只要你具有战嚎之生物宣告攻击，就算是那时候并不由你操控的生物，也可能会获得战嚎的加成～举例来说，在双头巨人游戏中由你队友所操控的生物。

而在战嚎异能结算前，便已横置放进战场且正进行攻击的生物，也会获得此加成。举例来说，假设你有锐锋城塞勇士；这是围攻秘罗地的秘罗阵营售前赛纪念卡。

锐锋城塞勇士具有两个触发式异能～战嚎，另一个异能则会将士兵衍生生物横置放进战场且正进行攻击。由于这两个异能都由你操控，你就可以选择将它们放进堆叠的顺序（这也包括在那同时触发、且由你操控的其他触发式异能，例如其他的战嚎异能）。如果你把产生衍生物的异能最后才放入堆叠，则它会首先结算，并且这些衍生物将会得到锐锋城塞勇士的战嚎之加成（以及你把产生衍生物的异能放进堆叠之前，就先一步放进去的任何其他战嚎异能）。

只要你操控三个或更多神器，金技这个重新登场的异能提示就会让你获得加成。该加成有可能会是飞行之类的关键字，或增加力量与防御力，或某些更特别的东西。

只要你操控三个或更多神器，锐草原犀牛便得+2/+2。只要你操控的数量没那么多，它就失去此加成。所以如果某个获得加成的锐草原犀牛受到4点伤害，并且稍后在该回合中（或者就在那同时，例如在战斗中），你的第三个神器离开战场，则锐草原犀牛也会被消灭。

某些具有金技异能的牌，例如锐草原犀牛，本身就是神器。他们会把自己也算进去，所以只要你持续操控另两个神器（并且锐草原犀牛也并未因故变得不是神器），你的犀牛将会获得此加成。其他具有金技异能的牌，例如甲壳塑师（出自秘罗地创痕），其本身并不是神器，也就需要有三个其他的神器才行（除非它因故变成神器，例如由于秘罗地创痕的液金包覆这张牌之影响）。

秘罗人正忙着磨练计策、铸造兵器来应战，非瑞克西亚人也展现了扭曲的新创造。当你打开围攻秘罗地补充包时，你可能会看到这样子的衍生物牌：

0/0的衍生物！你也许会好奇这有什么用处：怎会有人想要这种东西。这答案则与非瑞克西亚全新的活化武器机制有关。

当具有活化武器的武具进战场时，其操控者会将一个0/0黑色病菌衍生生物放进战场，且将此武具装备在该病菌上。通常来说，0/0的生物会由于防御力为0或更少而立刻置入其拥有者的坟墓场，但由于劫掠空壳装备于其上，这病菌衍生物将能以1/1生物的身份健康地活着拼斗下去。其他具有活化武器的武具牌则会赋予不同的力量与防御力加成，但至少都会有1点的防御力。

在病菌衍生物死掉之后，此武具依旧会如常地留着，需要时就可以佩带在其他由你操控的生物上。但如果你要更强烈的非瑞克西亚感受，大可不用等上那么久！如同其他武具一样，你可以在自己能施放法术的时机下，起动劫掠空壳的佩带异能来将它装备在另一个由你操控的目标生物上。如果当该病菌衍生物依旧在战场上时，你成功地如此作了（并且该病菌衍生物并未得到其他的防御力加成，例如来自元帅赞美诗或轮驻军之盾），则此病菌衍生物会由于防御力为0或更少而置入其拥有者的坟墓场。

不论你是需要个生物或武具，活化武器都能罩得住。（就别太要求这些武具的长相了。）

在新式的活化武器之外，非瑞克西亚人依旧靠着中毒指示物与-1/-1指示物打天下；此两者在此系列中主要还是藉由再度登场的侵染机制四处散布。

在秘罗地创痕中，侵染只会出现在黑色、绿色与神器上；而在围攻秘罗地中，侵染的颜色分布也大致上会是如此。但即使是秘罗人最团结的白色，也已被某些非瑞克西亚渗透者染指了。

你应该还记得，具有感染异能的生物会以-1/-1指示物与中毒指示物的方式，分别对生物与牌手造成伤害。所以这到底是什么意思？

当具有感染异能的生物向某牌手造成伤害时，该牌手不会因此伤害而失去任何生命，而是改为得到该数量的中毒指示物。牌手若具有十个或更多中毒指示物，便会输掉这盘游戏！

当具有感染异能的生物向某生物造成伤害时，-1/-1指示物便会一直留在后者上面。它们不会因为该生物重生或是回合结束而移除。防御力为0或更少的生物会置入其拥有者的坟墓场，就算是不会毁坏或能重生者也是一样。

侵染会因任何伤害而生效，而不只是战斗伤害～所以你要是有法子让你的放荡烈焰术士具有侵染，其 异能将会以-1/-1指示物的方式对生物造成伤害，并以中毒指示物的方式对牌手造成伤害。

而具有侵染之来源所造成的伤害依旧是伤害，虽然它与其他的伤害的处理方式不太一样。系命，死触，以及会因生物受到伤害而触发的异能都会如常运作，且该伤害就像其他的伤害一样，可以被防止或转移。

具有侵染之来源所造成的伤害也会如常地影响鹏洛客。

在围攻秘罗地中，你可能会遇到这个新的规则用词：已中毒。

牌手只要具有至少一个中毒指示物，就算是已中毒。不论牌手具有几个中毒指示物，他只会是「已中毒」或不是这状态；而败血鼠攻击时不是得+1/+1，就是没有此加成。

增殖这复出的关键字行动，正是非瑞克西亚人散播扭曲污染的手段。执行增殖时，选择任意数量其上有指示物的永久物和／或牌手，然后在其上放置一个它已有之类别的指示物。每位被选上的牌手会得到一个他已有之类别的指示物（目前来说，牌手会得到的指示物只有中毒指示物一种）。而被选上的每个永久物，也都会得到一个它已有之类别的指示物。对每个永久物来说，你只会依此法在其上放置一个指示物，就算该永久物上有数种指示物也是一样。

所以当你增殖时，如果某生物上已有了一个或数个-1/-1指示物，你就可以在上面多放一个。如果某神器上已有了一个或数个充电指示物，你就可以在上面多放一个充电指示物；但你不能放在上面原本没有充电指示物的神器上。你甚至可以只在对手的生物上多放-1/-1指示物、并忽略掉自己已有-1/-1指示物的生物；或是在双方都有中毒指示物的情况下，只增加对手的中毒指示物，且不让自己的变多。

围攻秘罗地有几张新的增殖牌。其中的一些，例如扩散病症，是具有目标的瞬间或法术。

如果在扩散病症将要结算时，你替扩散病症选择的目标生物已经不在战场上，则该咒语就会被反击，且你无法执行增殖。如果该咒语结算，则该生物是否确实被消灭，与增殖并没有关系。即使该生物重生或是不会毁坏，你依旧能够增殖。