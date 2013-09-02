目次

塞洛斯时空云集着勇敢的英雄、狂暴的怪物和天界强大的众神。

勇行

每当你以具勇行异能的生物为目标施放咒语时，该生物会让你获得巨大的好处。

每当你以具勇行异能的生物为目标施放任何咒语时（包括同时以其他生物为目标的咒语），即会触发勇行异能。如果咒语以数个具勇行异能的生物为目标，则它们的勇行异能均会触发。起动式异能，例如佩带，不能触发勇行异能。

如果瞬间或法术咒语的规则叙述中包含「目标」字样，则其具有目标。每个灵气咒语也都有目标，由其结附异能标示。生物咒语和其他永久物咒语（灵气咒语除外）不可能具有目标。

勇行异能只有在该生物的操控者以具勇行异能的生物为目标时才会触发，其他牌手如此做时不会触发。

结界与尼兹

塞洛斯的诸神居住在尼兹，那是塞洛斯夜空中的繁星神域。诸神、其仆从及其武器无不彰显着尼兹的强大和威严。

塞洛斯系列包含一些结界生物，代表诸神及其密使，以及代表诸神武器的五个结界神器。塞洛斯环境中的结界生物和结界神器都有着独特的牌框，表现了尼兹的星空。

尼兹边框没有与之相关的规则。它只是提醒牌手这些生物和神器也是结界。塞洛斯的其他结界采用的是普通牌框。

任何能影响结界与生物（或神器）其中一个类别的效应都能影响结界生物（或结界神器），这和神器生物很像。在其他方面，它们和普通生物或神器一样。

塞洛斯中的结界生物不是诸神本身，就是具神授异能的生物

神授

塞洛斯的诸神派遣其仆从前往凡间，以神授赐福给值得此力量的生灵。

具神授异能的生物让你有机会将其作为结附于某生物的灵气施放，将其力量、防御力和异能赐予该生物。

当你的手牌中有具神授异能的牌时，你有两种选择：按常规支付其法术力费用来施放，或支付其神授费用来施放。如果你按常规施放神授牌，则它是一个结界生物咒语，结算后并在战场上成为结界生物。它的神授异能及其「所结附的生物得...」的规则叙述会被忽略。

如果你支付神授费用施放一张神授牌，则它不再是生物咒语。它会是具有「结附于生物」异能的灵气咒语，因此你必须以生物为目标才能施放。如果该生物具有勇行异能，这种情况将会触发该异能，就像其他任何灵气咒语一样。

如果目标生物在你将具神授异能的牌当作灵气施放之后、该咒语结算之前的时段离开战场，则该灵气咒语结算时会是结界生物，而不是像普通的灵气咒语那样被反击。如果目标生物在灵气咒语结算时仍在战场上，则它会当作结附于该生物的灵气来结算。

具神授异能的灵气结附于生物时，它会给予该生物其文字栏中所列的加成。如果此灵气所结附的生物由于某种原因离开战场，则它灵气会立即再次变为结界生物，而不是如其他灵气一样被置于坟墓场。

献力与诸神

塞洛斯的诸神会对献力足够强大者施以帮助。

你的某色献力，便是由你操控的所有永久物之法术力费用中，该色法术力符号的总数量。有些会计算你五色之一的献力，它们会根据此献力产生很多不同的效应。举例如下：

费用为 的永久物给你的黑色献力加一。

的永久物给你的黑色献力加一。 费用为 的永久物给你的红色献力加三。

的永久物给你的红色献力加三。 费用为 的永久物给你的绿色和白色献力分别加一。

献力只计算永久物法术力费用中（牌张右上角显示的费用）的法术力符号。文字栏中的法术力符号，例如起动费用或基本地牌上的大法术力符号，不计入你的献力。只会计算有色法术力符号，这与施放某个永久物的费用无关，只与有色法术力的数量相关。检视你的某个颜色献力的永久物会将它自身费用中的法术力符号计入。

尽管在塞洛斯中没有出现，但是混血法术力符号和其他较特别的有色法术力符号也计入你的相应的颜色献力。例如，费用为 的永久物给你的红色和绿色献力分别加二。

例如卡拉美特拉的侍僧总是至少加 到你的法术力池中，因为在其法术力费用中有 。在其文字栏中的 符号不计算在内。

五位塞洛斯的神在牌张中以传奇结界生物出现，生物类别为神。但是唯有在你相应颜色的献力够高时，它们才会以生物身份显现在战场上。

塞洛斯的每一个神都具有不灭异能，且唯有在你相应颜色的献力够高时才会是生物。如果神在你的对应颜色献力少于必需数量时进入战场，则生物进入战场时触发的异能不会触发。如果某个神在战场上时已是生物，且你相应颜色的献力下降到必要数量以下时，该神立即不再是生物。神在进战场的回合不能攻击，除非它具有敏捷异能；即使于它进入战场时还不是生物也是如此。

神一直会是传奇结界，且不论是否为生物，其异能都会产生效应。倪勒娅都会赋予你的生物践踏异能，不在乎你目前的绿色献力多寡。

蛮化

怪物在塞洛斯的荒野四处肆虐，残忍地惩罚所有碍事者。

蛮化是一种起动式异能，只要支付其费用便可随时启动。在它进行结算时，会检查该生物是否已蛮化。若该生物未蛮化，则此异能会在其上放置若干+1/+1指示物并使其蛮化。这表示再次结算蛮化异能不会有任何效果。如果蛮化异能因故被反击，则该生物不会获得指示物或蛮化，且可再度利用其蛮化异能。

许多具蛮化异能的生物还具有会在该生物蛮化时（换句话说，即其蛮化异能首次结算时）触发的触发式异能。

撼岩巨人的触发式异能会在其蛮化异能首次结算时触发。如果撼岩巨人在其蛮化异能结算时不在战场上，其触发式异能不触发。

还有一些具蛮化异能的牌，只要蛮化便会获得异能。

占卜

占卜机制在塞洛斯复出。

占卜总是与一个相关的数字同时出现。占卜的流程是检视你牌库顶这些数量牌，然后将其中任意数量的牌置于你牌库底，其余则以任意顺序置于你牌库顶。占卜1意指检视你牌库顶的那张牌，决定将其置于牌库顶还是牌库底。在你占卜2或以上时，你有更多选择。

每当你占卜时，焰语专家的异能便会触发一次，不论你检视了多少张牌或将它们置于何处。例如，示兆先知进战场会使焰语专家触发一次。