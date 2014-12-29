目次

振励

灵技

掘穴

掩袭

威猛

显化

混血法术力

具有模式的进战场异能

欢迎回到鞑契！ 在此要特别强调「回到」，因为龙命殊途系列的故事发生在鞑契可汗故事的一千多年前。 你在上一个系列认识的五个部落依然在此登场，但现在这五个部落并非崇敬灭绝巨龙具有的特质，而是在崇敬之余与活生生的巨龙对抗！

除了五个部落外，龙命殊途还出现了五个龙族。 每个龙族均由一个强大的巨龙统领，并且特别受到五个部落的其中之一所崇敬。 若某张牌与其中一个部落或龙族密切相关，其文字栏背景就会有独特的标记。 这些标记不会影响游戏进行。

振励

阿布赞（白黑绿部落）试图仿效巨龙的强韧。 为了生存，阿布赞努力让自身的防御没有弱点。 在这个系列里，他们利用新的振励机制来做到这一点。 振励属于关键字动作，并总会有一个数字接着出现。

振励的流程是，首先找出一个由你操控且防御力最低的生物。 如果有同为最低的生物，则从中选择一个。 然后，在其上放置等同于振励数字的+1/+1指示物。 振励不指定任何生物为目标，而在你执行振励动作之前，你也不会决定哪个生物将获得指示物。

那么，假定你操控两个3/3生物和一个2/2生物，且你施放了荣耀报偿。 作为回应，对手消灭了你的2/2生物。 荣耀报偿结算时，你获得4点生命，然后你振励2。 因为你的两个生物同为防御力最低，所以你选择其中之一。 它获得两个+1/+1指示物，你拥有了一个全新闪亮的5/5生物。

灵技

灵技异能在此系列中作为洁斯凯（蓝红绿部落）的机制复出。 自从它在鞑契可汗系列中现身之后就没有改变过。

洁斯凯认为，仿效巨龙的狡黠可以将他们引向启悟和胜利。 灵技的确是能体现出狡黠的触发式异能，它能将你的非生物咒语转变为强力的战斗加成。

生物咒语不会触发灵技异能，就算是同时具有其他牌张类别者，比如说神器生物咒语，也是一样。 瞬间咒语效果尤佳，如此一来它们不仅能够发挥原本的功效，同时还能成为让你的攻击或阻挡生物变大的战斗诡计。

当灵技触发时，它会进入堆叠，并位于触发此异能的咒语上方，这意味着灵技异能会首先结算。 一旦灵技异能触发，则即便该非生物咒语有任何变化，都不会影响到灵技。 就算该非生物咒语被反击，只要具灵技异能的生物仍在战场，灵技依然会结算。

掘穴

自古以来，苏勒台（黑绿蓝部落）一直利用所有他们能得到手的资源。 他们以巨龙的冷酷为特点。 掘穴是利用亡者作为强力咒语资源的复出机制。 自从它在鞑契可汗系列中现身之后就没有改变过。

具有掘穴异能的咒语可能法术力费用很高，但是通常你不会支付其所有法术力。 于你支付具掘穴异能之咒语的费用时，你能够从你的坟墓场中放逐牌。 你每以此法放逐一张牌，便支付了1。 所以如果你要施放谷尔玛钓客，你可以支付6B。 你也能从你的坟墓场中放逐四张牌并支付2B，这样就相当划算了。 如果你的坟墓场中有六张牌，那么你可以将它们全部放逐，并只需支付B施放谷尔玛钓客！

掘穴无法支付咒语法术力费用中的任何有色法术力。 同时，你放逐的牌张数量也不能超过法术力费用中无色法术力的数量。 所以你于施放谷尔玛钓客时所放逐的牌不能超过六张，即使你是你因故想要多放逐也不行。 如果具掘穴的咒语被反击，这些牌也不会从放逐区中移回，就像你已支付的法术力不会退回一样。

掩袭

玛尔都（红白黑部落）欣赏巨龙之神速，无情地不断攻击直至敌人崩溃。 他们标志性的机制是掩袭。

掩袭是出现在生物咒语上的替代性费用。 于你施放具掩袭异能的咒语时，你可以支付其掩袭费用而非支付其法术力费用。 若你如此作，则该生物会具有敏捷异能，所以该回合它就可以攻击。 在下一个结束步骤开始时，你会将该生物从战场上移回其拥有者手上。

如果你选择支付掩袭费用，那么你仍然是施放该咒语，所以它会进入堆叠且可以被反击。 掩袭不会改变你能够施放生物咒语的时机～通常是只能在你的行动阶段。 如果你利用生物咒语的掩袭费用来施放之，则在下一个结束步骤开始时，它便会移回你手上，但只有它仍在战场上时才需如此作。 如果它在此之前离开战场，则它会留在所在的地方。

有些生物牌的掩袭费用低于其法术力费用。 因此，如果你有三点法术力可用，你可以比原本可施放的时机早一点施放削踵鬼怪，并额外用它攻击一次。在下一回合，你可以支付其法术力费用来施放它，它便会如常留在战场上。 其他牌的掩袭费用与其法术力费用相同或比其更高。 用这些生物立即进行攻击会十分强力，所以即使你能支付其法术力费用，你可能也想利用其掩袭费用来施放。

威猛

铁木尔（绿蓝红部落）模仿巨龙的蛮野。 威猛异能在这个系列做为铁木尔的机制复出。 它是异能提示，所以它本身并无规则意义，但此字眼会出现在部分异能的开头，提醒你这类异能会留意你是否操控力量等于或大于4的生物。 自从它在鞑契可汗系列中现身之后就没有改变过。

如果你与铁木尔并肩作战，生物是越巨大越好，因此力量等于或大于4的生物在套牌中的数量请务必充足，以使你的威猛异能力度强劲。 虽然不同威猛异能的效应各不相同，不过这类异能均会根据你是否操控力量等于或大于4的生物之实际情况来确定最终的效应。 至于由你操控且力量等于或大于4的生物数量有多少，这点并不重要。 举例来说，如果你操控力量等于或大于4的生物，则锋疆乳齿象进战场时上面会有一个+1/+1指示物。 即使你操控十个这样的生物，该异能也只会加一个+1/+1指示物。

具威猛异能的瞬间和法术是在于其结算时检查你是否操控力量等于或大于4的生物。 如果威猛异能的叙述中注记了「改为」字样，则威猛效应会替代此瞬间或法术通常效应的部分或全部。 如果叙述中未出现「改为」字样，则威猛异能的效应和该咒语的通常效应均会生效。

有些威猛异能是起动式异能。 如果该效应取决于由你操控且力量等于或大于4之生物的数量，则会于该异能结算时计算该数量。 其他异能要求你操控力量等于或大于4的生物才能起动该异能。 对这类异能而言，一旦你起动该异能，力量等于或大于4的生物发生了什么就不重要了。 即使有人回应该异能让它死去，其异能依然会结算。

显化

在鞑契久远的过去，灵龙乌金依然健在。 他那植根于隐瞒和欺骗的魔法，呈现在新异能显化中。

当你显化一张牌时，你将它牌面朝下地放进战场。 这样就向对手隐瞒了其真实的信息。 当牌面朝下时，它是一个2/2无色生物，没有名称、异能和生物类别。 牌面朝下的生物在任何方面都是生物。 它们能够攻击和阻挡，以生物为目标的咒语和异能也能以它们为目标。 它们能够被灵气结附，也能佩带武具。

如果你用过鞑契可汗系列中具变身异能的牌（或来自更早的系列），那么你可能已经熟悉牌面朝下的生物如何运作了。 实际上，我们很贴心地为显化的牌准备了专用的覆盖牌，以作为提醒：

当你的显化生物在战场期间，你可以将此牌盖在该生物上面。 覆盖牌只是用于提醒。 如果你不愿意，完全可以不用它；这也不会改变牌面朝下生物的运作方式。

但是，如果你迟些时候无法展示你的牌并让对手大吃一惊，那隐藏其真实信息有什么乐趣？ 如果已显化的牌为生物牌，你便能在拥有优先权的时机下，将该牌翻回正面。 要这样做，你需要展示其法术力费用并支付该费用。 这样也能让对手看到这确实是张生物牌。 一旦该牌翻回正面，那么它便拥有其正常的特征。 如果你显化了一张非生物牌，则它不能以此法翻回正面。 如果你恰好显化了一张具变身异能的牌，则你既可以支付其法术力费用（如果它是生物牌）也可以支付其变身费用将它翻回正面。

将牌面朝下的生物翻回正面不用到堆叠且不能被回应。 它运作的时机和变身一样，所以如果你没有看过「鞑契可汗机制」这篇文章，那么我建议你去看一下。

如果牌面朝下的生物上有任何指示物，当生物翻回正面后，它们依然会留在生物上。 它并非新生物，将牌张翻回正面也不算是让牌进入战场。 如果已显化的生物上有任何灵气或武具，当生物翻回正面后，它们依然会结附或装备于生物上。 在龙命殊途系列中，有三个结界能显化一张牌，继而成为结附在其上的灵气。

如果有人回应怒火赋形的触发式异能来让它离开战场，你依然会显化你的牌库顶牌。 一旦该异能结算，怒火赋形便是一个灵气，所以如果所结附的生物离开了战场，那么它会置入坟墓场。

混血法术力

龙命殊途系列中有一些牌，包括五个部落首领，拥有包含混血法术力符号的异能。

混血法术力符号能用所包含两种颜色法术力中任意一种来支付。 如果某费用包含了数个混血法术力符号，你支付每个符号时都可以选择不同的颜色。 举例来说，当龙爪娅绍娃的异能结算时，你可以支付1UU、1UR或1RR来获得目标生物的操控权。

具有模式的进战场异能

有一组生物，当它们进战场时，会让你进行选择：在该生物上放置一个+1/+1指示物或者得到一些其他的效应。

当你将该异能放入堆叠时，你一并选择要利用的模式。 一旦你选择了模式，在该异能结算之前，无论发生什么，你都不能换成其他模式了。 举例来说，假如覆篷杀手进战场且你选择了第二个模式。 然后你选择目标，也就是该回合受到伤害的某个生物。 有人回应此异能让该生物离开战场。 此状况下，你不能改变主意来改在覆篷杀手上放置一个+1/+1指示物。 该异能只是没能做成任何事情。

你在鞑契过去的战斗可能会重铸整个时空，乃至此时空之外的命运。 祝您游戏愉快！