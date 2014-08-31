目次

延生

灵技

掘穴

突击

威猛

变身

具有模式的咒语和异能

鞑契可汗系列引我们进入萨坎沃的故乡：鞑契。此时空的五个部落彼此之间为争夺霸权征战不休。每个部落都能运用三色魔法，并由一位强大的可汗统率。若本系列的牌张与部族密切相关，包括具有部族标志机制或异能的所有牌张，则其文字栏中将显示对应部族的部族标记。

延生

阿布赞（白黑绿部落）的标志异能是延生。延生属于起动式异能。

阿布赞部族关乎坚韧，对于持久战而言，没有什么比让你的生物不断变强更能助你取得最终胜利。你能在你的行动阶段且堆叠为空的情况下起动延生异能～亦即你可以施放法术的时机。延生异能包括有横置符号（ ），因此除非从回合开始时便持续操控某生物，否则其上的延生异能便不能起动（具敏捷异能的生物除外）。当延生异能结算时，在该生物上放置一个+1/+1指示物。本系列中还有几张牌能让其上有+1/+1指示物的生物获得加成。这类牌能与延生异能形成良好配合，不过所有的+1/+1指示物都能因此获益。

灵技

洁斯凯（蓝红白部落）的标志异能是灵技。灵技属于触发式异能。

洁斯凯部族擅长智取，常以出其不意的方式展开攻势。每当你施放非生物咒语时，灵技异能就会触发。当灵技结算时，该生物得+1/+1直到回合结束。任何非生物咒语都会触发此异能：神器咒语，结界咒语...甚至是鹏洛客咒语！

生物咒语不会触发灵技异能，就算是同时具有其他牌张类别者～比如说神器生物咒语～也是一样。瞬间咒语效果尤佳，如此一来它们不仅能够发挥原本的功效，同时还能成为让你的攻击或阻挡生物变大的战斗诡计。

当灵技触发时，它会进入堆叠，并位于触发此异能的咒语上方，这意味着灵技异能会首先结算。一旦灵技异能触发，则即便该非生物咒语有任何变化，都不会影响到灵技。就算该非生物咒语被反击，只要具灵技异能的生物仍在战场，灵技依然会结算。

掘穴

苏勒台（黑绿蓝部落）的标志异能是掘穴，此异能曾出现在预知将来系列当中，现于本系列中复出。

具掘穴异能的咒语非常强大，但通常法术力费用也很高。幸运的是，你并不需要用法术力支付全部费用。苏勒台的残忍无情令他们不择手段地利用一切资源，就连亡者也不放过。于你为这类咒语支付费用时，你可以从你坟墓场中放逐牌。你每以此法放逐一张牌，便支付了 。所以，如果你将要施放跛行随侍，则你可以支付 。你也可以从你坟墓场中放逐四张牌，并支付 ，这实在是一笔很划算的交易。如果你的坟墓场中有七张牌，那么你可以把它们全部放逐，这样你只需支付 便可施放跛行随侍！

掘穴无法支付咒语法术力费用中的任何有色法术力。同时，你放逐的牌张数量也不能超过法术力费用中无色法术力的数量。所以你于施放跛行随侍时所放逐的牌不能超过七张，即使你是你因故想要多放逐也不行。如果具掘穴的咒语被反击，这些牌也不会从放逐区中移回，就像你已支付的法术力不会退回一样。

突击

玛尔都（红白黑部落）的标志机制是突击。突击属于异能提示，其本身并无规则意义，但此字眼会出现在部分异能的开头，提醒你这类异能会留意本回合中你是否曾以生物攻击。

玛尔都以速取胜，因此如果你希望用其来击溃对手，就请保持攻势，不断进攻！突击异能的效应各不相同，请仔细阅读每个突击异能的叙述，以确定其效果。突击异能只留意你是否曾以生物攻击。它不在乎你实际用来攻击的生物数量，也不在乎生物攻击的是对手还是对手的鹏洛客。突击异能在对手回合和你的战斗阶段之前都没有什么意义，但你的进攻则能获得许多回报。

威猛

铁木尔（绿蓝红部落）的标志机制是威猛。跟突击类似，威猛属于异能提示。其本身并无规则意义，但此字眼会出现在部分异能的开头，提醒你这类异能会留意你是否操控力量等于或大于4的生物。

铁木尔倚靠蛮荒之力在鞑契的险恶地境中求生存。虽然不同威猛异能的效应各不相同，不过这类异能均会根据你是否操控力量等于或大于4的生物之实际情况来确定最终的效应。至于由你操控且力量等于或大于4的生物数量有多少，这点并不重要。举例来说，每当蛮荒传人攻击时，它的异能便会检查你是否操控力量等于或大于4的生物。如果是，此异能就会触发，并进入堆叠。即使你操控十个力量大于或等于4的生物，此异能也只会触发一次。于此异能试图结算时，它会再次进行检查。如果你依然操控力量等于或大于4的生物，此异能就会结算，令蛮荒传人得+1/+1直到回合结束。

具威猛异能的瞬间和法术是在于其结算时检查你是否操控力量等于或大于4的生物。如果威猛异能的叙述中注记了「改为」字样，则威猛效应会替代此瞬间或法术通常效应的一部或全部。如果叙述中未出现「改为」字样，则威猛异能的效应和该咒语的通常效应均会生效。

变身

五个部落都会使用诈术战胜对手。变身此复出机制让你能将咒语当作牌面朝下的生物来施放，让对手无从得知该生物的真实身份，直到你将其翻回正面为止。

对于具变身异能的生物牌而言，你可以于你通常情况下能施放该牌的时机，牌面朝下地施放之。一般这是指在你的行动阶段当中，且堆叠为空的时候。要将牌张以牌面朝下的方式施放，你先将该牌面朝下地放入堆叠，好让其他牌手不晓得它是什么。牌面朝下的生物咒语为2/2无色的生物咒语，没有名称、生物类别、异能和法术力费用。你不需支付其法术力费用（因为牌面朝下的咒语没有法术力费用），而是改为支付 。如果该咒语结算，该牌便会带着前述之特征牌面朝下地进入战场，而不是带着该生物的通常特征。你依然可如常支付具变身异能之生物牌的法术力费用，牌面朝上地施放此类生物牌。

在鞑契可汗补充包中可能会含有一张这样的覆盖牌：

于你牌面朝下的生物在战场期间，你可以将此牌盖在该生物上面。这只是贴心提示而已；如果你不想用的话也不必使用。这不会改变牌面朝下生物的任何功能。

牌面朝下的生物在任何方面都是生物。它们能够攻击和阻挡，以生物为目标的咒语和异能也能以它们为目标。它们能够被灵气结附，也能佩带武具。你可以随时查看你牌面朝下的生物。你不能查看对手的牌面朝下的生物...除非某张牌让你这样做。

你能在任何你具有优先权的时机下，支付牌面朝下之生物的变身费用，将其翻成牌面朝上。这会让此生物立即翻回正面，恢复其正常特征。这称为特殊动作：它不用到堆叠，且不能被回应。这类动作会即刻发生。比如说，你操控一个牌面朝下的阿布赞向导。我手中有一张电震，我很想消灭你的生物。如果我以你的牌面朝下生物为目标施放电震，你就能支付 来将它翻回牌面朝上。电震会对你的阿布赞向导造成2点伤害，但现在后者的防御力为4。郁闷吧。没错，至少对我来说很郁闷。而你也许会很高兴。

假如说，你首先行动，将阿布赞向导翻回牌面朝上。对我而言，不幸的是，你的动作不用到堆叠，所以当我能施放电震的时候，阿布赞向导和他的4点防御力已经牌面朝上了。还是郁闷。而你则在偷笑了。变身相当强大。

如果牌面朝下生物的上面贴有任何灵气或武具，则生物翻回正面后，此灵气或武具会依然贴在该生物上。此生物身上的指示物也是如此。它并非新生物，将牌张翻回正面也不算是让牌进入战场。如果有变身异能的生物在战场上已经是牌面向上，则除非有牌张指示你将其翻成牌面朝下，否则你无法如此作。（鞑契可汗中没有牌能这样做，但过往某些牌张可以办到。）

某些生物在翻回正面的时候会触发异能。

如果你操控多个牌面朝下的生物，你必须确保这些牌面朝下的永久物之间有显著的分别。你不能将它们混淆，并以此迷惑你的对手。它们进战场的顺序应能清楚分辨。你能使用骰子或者其他标志物来区分它们，或者你要清楚地按次序将它们在战场上排列好。比如说，如果你在上一回合中用你的三个牌面朝下生物其中之一攻击，则所有牌手均应能清楚指出哪一个是进行过攻击的生物。

如果一个牌面朝下的生物离开战场，要将它向所有牌手展示，让他们明确知道这是具变身异能的生物牌。无论这张牌要去哪里，都要这样做～无论是回到手上，放逐，进入坟墓场，还是其他地方。如果这盘游戏结束，或者你离开一盘多人游戏，你也必须展示你牌面朝下的生物。这在比赛中尤其重要。

具有模式的咒语和异能

鞑契可汗系列使用了新颖的方式来表现具有模式的咒语和异能。以往，看到咒语或异能叙述中注明｢选择一项～｣或类似字样，你便会知道它具有模式。往后，咒语或异能供选择的模式选项以项目列表的格式展现，让人一目了然。

而这些牌作用的方式没有任何变化。你依然是于你施放咒语或起动异能的时候选择模式。如果该咒语或异能被复制，复制品也必须采用同样的模式。一旦咒语已经施放，你便不能改变所选的模式。

在鞑契与强大的部落并肩作战，享受战斗的乐趣吧！