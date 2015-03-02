我们回来了。 欢迎再次来到现世的鞑契。 如同以往，强大的巨龙不仅称霸天空，还统治着构成鞑契大多数人口的五大部落。 感谢萨坎！

鞑契龙王是鞑契可汗（等等，那是谁？）环境的最终章，其中包含了一些令人兴奋的新旧异能。 这个系列的名称并非偶然～所包含的龙牌是其他系列的两倍多。

五大部落各有一个相应的标记。 这些标记已在龙命殊途的巨龙族群中推出， 会出现在牌张的文字框中，并且各与一个部落紧密相关，但与游戏进行并无关联。

振励

振励是白绿卓茉卡部落的标志性异能。 自从它在龙命殊途系列中现身之后就没有改变过。

振励的流程是，首先找出一个由你操控且防御力最低的生物。 如果有同为最低的生物，则从中选择一个。 然后，在该生物上放置等同于振励数字的+1/+1指示物。 振励不指定任何生物为目标。 在你执行振励动作之前，你也不会决定哪个生物将获得指示物。

那么，假定你操控一个2/2生物和一个1/1生物，且你施放了塑砂法师。 当塑砂法师进战场时，其异能触发。 作为对该异能的回应，对手消灭了你的1/1生物。 当塑砂法师的触发式异能结算时，你操控两个2/2生物。 由于这两个生物同为防御力最低，所以你选择其中之一。 它获得一个+1/+1指示物，你拥有了一个全新闪亮的3/3生物。

弹回

弹回是蓝白欧祝泰部落的标志性异能。 弹回在奥札奇再起系列中首次出现后，再度复出（你们都预料到了是吗？）。 其运作方式没有改变。

弹回让你能免费再次施放某个瞬间或法术咒语。 如果你从自己手上施放具弹回异能的咒语，则改为将它放逐，而非直接将它置入你的坟墓场。 然后，在你的下个维持开始时，你可以再次施放该咒语，且不须支付其法术力费用。 从放逐区施放它后，它将被置入你的坟墓场。 如果你设法在同一维持中使数个咒语弹回，则你可以按任意顺序施放它们。

如果你有上两个系列中任何具灵技异能的生物，施放具弹回异能的咒语将给你两次加成，你每施放一次该咒语便给予一次。 （灵技在鞑契龙王中没有出现。）

弹回仅在咒语结算时生效。 如果它因故被反击，不论是因为你的对手施放失效这类的咒语，或因为该咒语的所有目标都不合法，则它不会弹回。 它只会置入你的坟墓场且不产生效应。 如果你不能从放逐区施放该咒语，或许是因为它需要目标且当时没有可适用的目标，则该咒语会一直留在放逐区中。

榨取

榨取异能是蓝黑席穆嘉部落的标志性异能。 当具榨取异能的生物进战场时，你可以牺牲一个由你操控的生物。

但你牺牲忠诚的仆从，并不仅仅是为了乐趣而已。 每个具榨取异能的生物都另有其他异能，当它「榨取生物」时便能使你从中获益； 这是指当你因其榨取异能而牺牲一个生物。 如果你由于任何其他原因牺牲生物，包括因为其他生物的榨取异能，则该异能不会触发。

当榨取异能结算时，你可以牺牲任何由你操控的生物，包括具榨取异能的生物本身。 你如果不想牺牲生物，就不需如此作。 如果你要牺牲，则于榨取异能结算时选择要牺牲的生物。 为了充分利用仆从，你可以挑选其上的异能会在它死去时给予你额外好处的生物。

掩袭

掩袭是红黑寇安甘部落的标志性异能。 掩袭让你的生物在出击后立即消失，你的对手甚至不知道发生了什么事。 自从它在龙命殊途系列中现身之后就没有改变过。

掩袭是出现在生物咒语上的替代性费用。 于你施放具掩袭异能的咒语时，你可以支付其掩袭费用而非支付其法术力费用。 若你如此作，则该生物会具有敏捷异能，所以该回合它就可以攻击。 在下一个结束步骤开始时，你会将该生物从战场上移回其拥有者手上。

如果你选择支付掩袭费用，那么你仍然是施放该咒语，所以它会进入堆叠且可以被反击。 掩袭不会改变你能够施放生物咒语的时机，通常是只能在你的行动阶段。 如果你利用生物咒语的掩袭费用来施放之，则在下一个结束步骤开始时，它便会移回你手上，但只有它仍在战场上时才需如此作。 如果它在此之前离开战场，则它会留在所在的地方。

有些生物牌的掩袭费用低于其法术力费用。 因此，如果你有四点法术力可用，你可以比原本可施放的时机早一点施放疾驰战魁，并额外用它攻击一次。在下一回合，你可以支付其法术力费用来施放它，它便会如常留在战场上。 其他牌的掩袭费用与其法术力费用相同或比其更高。 用这些生物立即进行攻击会十分强力，所以即使你能支付其法术力费用，你可能也想利用其掩袭费用来施放。

强横

强横是红绿安塔卡部落的标志性异能。 强横属于异能提示，因此每一个强横异能各不相同，但它们全都与「所操控的生物力量总和等于或大于8」有关。 务必仔细阅读以了解其效应。

在计算由你操控之生物的力量总和时，采用这些生物力量的实际数值，即使它们小于0也是一样。 举例来说，如果由你操控的生物为0/3，4/4，和8/8。 由你操控之生物的总力量为12。 但如果你的对手施放咒语让你的4/4生物得-6/0，则你将有一个0/3，一个-2/4，和一个8/8。 它们的力量总和等于6。

狂奔麋鹿群的异能包括了「以『若』开头的子句」，基本上就是把触发式异能的成立条件夹在此异能句子的中间。 像这样的异能会检查该条件两次：当异能将要触发时检查一次。 如果在该时刻，你所操控的生物力量总和并未等于或大于8，则该异能根本不会触发。 如果触发了该异能，则它在结算前会检查你所操控的生物力量总和是否仍等于或大于8，以决定它会不会结算。 如果未达成此条件，则该异能便失效。

其他的强横异能属于起动式异能。 你必须于你所操控的生物力量总和等于或大于8的状况下才能起动它们。 然而，一旦你起动了此类异能，你的生物接下来发生什么变化就不重要了。 即使它们的力量总和降到8以下，该起动式异能也将不受影响。

威力变身

回想一下鞑契可汗中的变身异能让你喜欢的原因。 威力变身包含那一切，甚至更强大！

如果你了解变身异能的运作方式，那么威力变身异能几乎完全相同。 唯一的差异在于：如果你替具威力变身异能的牌面朝下生物支付其威力变身费用来翻回正面，它不仅会突然获得在正常状况下的特征，你还能在其上放置一个+1/+1指示物！ 请注意，如果你以其他方式将牌面朝下的生物翻回正面（举例来说，你显化了某个具威力变身的生物，并支付其法术力费用来翻回正面），则它不会得到+1/+1指示物。

将生物翻回正面不用到堆叠且不能被回应。 如果我操控了一个牌面朝下的龙巢神弓手并将它翻回正面，它将会在任何玩家能做任何事之前成为4/5（3/4加上+1/+1指示物）。

威力变身甚至有其专属的覆盖牌，你可以在施放具威力变身异能的牌面朝下生物之后利用。 该配件非强制使用。 你不一定要用它，但瞧瞧它让你的牌面朝下生物变得多酷！ 它也可以提醒你记得在该牌面朝下生物离开战场或游戏结束时，向对手展示该牌。

如果你还不知道变身是什么（这要怪萨坎！），可以阅读「鞑契可汗机制」文章。

祝各位所效命的龙王在售前赛和更多赛事中大展雄风。