有人说，游戏已经开始。鉴于卡洛夫庄园谋杀案的牌张很快就要在你的游戏中出现，眼下若能提前了解新的关键字和其他游戏机制，之后定会大有助益。虽然它们看似神秘，但只要你秉承侦探传统细心办案，定能破解谜题。

伪装

如今杀人凶犯依然在逃，因此伪装成他人好处多多，尤其如果你就是……你懂的。利用伪装这一全新机制，你可掩藏生物的真实身份，待时机合适再展现本来面貌。

遗窗幽魅 匿伏和伪装辅助用牌

还记得变身吗？先别急着把你熟悉的一切扔出窗外～它们还有用。伪装不过是变身的升级版而已。如果某张牌具有伪装异能，你可以牌面朝下地施放它。务必始终盖着此牌的正面，好让其他牌手无从知晓它究竟为何。它会成为牌面朝下的生物咒语，意即它是无色，为2/2，没有名称或生物类别。它具有守护{2}，除此之外没有其他异能。它也没有法术力费用，因此其法术力值为0，你只是支付{3}这一替代性费用。

结算牌面朝下之生物咒语，（不出意外地）会得到一个牌面朝下的生物。它仍然没有名称或生物类别。它具有守护{2}，除此之外没有其他异能。它的法术力值依然为0。它是生物，生物能作的事情它一样不差地都能干：攻击、阻挡、贴附灵气武具、放置指示物，如此等等。你可以随时检视由你操控之牌面朝下的永久物，来提醒自己哪个生物是哪个。其他牌手不能检视你的牌面朝下永久物，你也不能检视他们的～除非有效应允许你如此作。大概便是如此。上图所示的辅助用牌为可以选用的游戏配件，你可以利用它们来让你牌面朝下的永久物在被翻回正面之前，于战场上更有存在感。

只要你有施放该牌的许可，你从任何区域施放具伪装异能的牌时，都能牌面朝下地施放之。在某些情况下（例如你从放逐区施放），则这生物本身不会给对手太多惊喜，不过这也无妨。有时先让生物牌面朝下地进战场，而后再翻回正面也会给你带来些许好处。另外也请记住，你完全可以不以牌面朝下地方式来施放。你大可抛却伪装，如常施放该牌，支付正常的法术力费用，让生物以真实身份见诸于世。这是它们自找的！

在你操控了牌面朝下的永久物后，你终于等到了能让它大显身手的时机。你能在任何你具有优先权的时机下，支付由你操控之牌面朝下永久物的伪装费用，将其翻回正面。这会立即发生，不用到堆叠且不能被回应。所成之牌面朝上永久物会立刻具有它原本的特征。你对手原本觉得可以在战斗中安全换掉这个看似毫无威胁的2/2生物？抱歉，它其实是4/3遗窗幽魅。

一旦已宣告阻挡者，原本已被不具飞行之生物阻挡的生物再获得飞行异能（也许是因为把它翻面过来发现是遗窗幽魅），也仍为已被阻挡。如果你希望飞行在战斗中有意义，则你需要在宣告阻挡者前就将幽魅翻回正面。巧妙运用战斗策略，用错误信息迷惑对手，是你赢得胜利的关键。

将永久物翻回正面并不会让它重新进入战场。它仍然是同一个永久物，因此原本贴附在其上的灵气或武具仍会留在上面。原本在其上的指示物也是如此。如果它原本已横置，则它仍为横置。如果它原本正进行攻击，则它仍是正进行攻击，以此类推。留意那些会在「当一个永久物翻回正面」时触发的异能。

如果你操控多个牌面朝下的永久物，你必须确保这些牌面朝下的永久物之间有显著的分别。你不能将它们混淆，并以此迷惑你的对手。应保证牌面朝下之永久物进场的顺序清晰不致混淆。你能使用骰子或者其他标志物来区分它们，或者你要清楚地按次序将它们在战场上排列好。比如说，如果你在上一回合中用你的三个牌面朝下生物其中之一攻击，则所有牌手均应能清楚指出哪一个是进行过攻击的生物。

需特别留意的是，于牌面朝下的永久物离开战场时，你必须将它展示给所有牌手；当游戏结束时或当牌张拥有者离开多人游戏时也须如此作。这是为了确保所有以牌面朝下的方式施放之永久物，均实际上具有让你能够如此施放它的异能。这在比赛中尤其重要。

匿伏

跟变身一样，我们也稍微调整了显化异能的运作方式，令其更加适应现代战场。隆重介绍：匿伏。如果有效应令你匿伏一张牌，则你将它牌面朝下地放进战场。它是2/2无色生物，没有名称和生物类别。它具有守护{2}，除此之外没有其他异能。它没有法术力费用。实际上，所成的生物看起来就跟你利用伪装异能施放生物咒语所得到的牌面朝下生物一模一样。

暴露罪犯

你匿伏的每张牌，在你对手看来都是巨大谜团。跟之前一样，你仍能随时检视这些牌。只要匿伏底下实际是张生物牌，你便能在任何你具有优先权的时机下将之翻回正面。要如此作，你需展示该牌并支付其法术力费用。该生物会立刻翻回正面并具有它原本的特征。巧妙利用匿伏，可在战斗或其他巧妙时刻令对手大吃一惊。

你偶然会匿伏到一张允许你以其他方式翻回正面的牌张（例如伪装或是变身）。如果你确实如此幸运，你也可以利用此异能来将该生物翻回正面。举例来说，如果你匿伏了一张具伪装异能的生物牌，则对该牌面朝下的生物而言，你既可以支付它的法术力费用来将它翻回正面（利用匿伏），也可以支付它的伪装费用来如此作。

伪装异能部分中关于牌面朝下之永久物应遵循的规则，亦同样适用于已匿伏的永久物。这些牌在战场上时应清晰区分，离场时展示确认，然后有效利用它们击垮对手。

探查

探查这一关键字动作在本系列中再度登场，助你深入挖掘当前事件。当有效应令你探查时，你派出一个线索衍生物。线索衍生物是具有「{2}，牺牲此神器：抓一张牌」的无色衍生神器。能抓牌始终都是好事一件，更棒的是本系列中还有些牌会在你牺牲神器的时候给你回报。

朗报到来

怀疑

证明清白之前，所有人都推定有罪。如果你怀疑某生物，则该生物便会具有「（已）遭疑」这一新称号。遭疑生物具有威慑异能，且于其遭疑的时段内，它不能进行阻挡。

正义之魂阿固寇斯

人与人之间的猜疑之情弥漫拉尼卡的大街小巷，难以打破。一旦被怀疑，生物便会一直遭疑，直到它离开战场或有效应使其不再遭疑为止。如果已遭疑生物不再是生物，则它仍为已遭疑。（这样的话，好像就更值得怀疑了。）

搜证

确凿证据远在天边，但如果你要破案的话，不管在哪你都要把它找出来。搜证这一全新关键字动作始终连同数字一起出现。搜证属于费用，各种场合下都可能出现要求你支付该费用的情形。可以是异能的起动式费用，或是咒语的额外费用。甚至可以是守护异能要求的费用。

禁伐林龇牙兽

每次有效应令你搜证时，你需要从你坟墓场中放逐任意数量的牌张，且这些牌的法术力值加总须等于或大于所示之数字。举例来说，要「搜证6」，你既可以从你坟墓场放逐一张法术力值为6的牌，也可以放逐若干法术力值为1加2加2加1的牌。甚至还可以放逐1加1加2加2加1加…的牌～重点在于牌张数量不限，如果你真想的话，甚至可以放逐多于要求的牌。如果有效应要求你搜证，但你无法达到所要求的数字，则你根本无法搜证，且你不能从你坟墓场放逐任何牌。

详查端倪，追寻脚步，或可让你得到更大收获。有些咒语具有让你搜证这一非强制性的额外费用。这类咒语往往还会具有注记着在「如果已搜证」的情况下会发生的额外效应或替代性效应。对于具有此类咒语的永久物咒语而言，其可能也会具有只会在已搜证时才会触发之进战场触发式异能。在上述这两种情况中，它们关心的都只是你是否选择要支付搜证这一额外费用。

案件

说真的，如果不是为了破案，我们来这里干什么？案件是于本系列中首次登场的全新类别结界。

遭窃猎鹰案

每个案件都有三个异能。第一个异能始终都会生效。第二个异能会以「侦办～」打头，列出你侦结此案件须满足的条件。在你的结束步骤开始时，若该案件未侦结、且你已满足第二个异能所述之条件，则该案件成为已侦结。你必须在结束步骤开始时和「侦结」异能试图结算时者两个时点，都满足所述之条件。对于遭窃猎鹰案而言，如果你于你的结束步骤开始时，操控三个或更多神器，则「侦结」异能便会触发并进入堆叠。如果于该异能试图结算时，你仍操控三个或更多神器，则该案件便会侦结。

案件已侦结后，第二个异能便不会再度触发。同时最后一个异能（以「侦结～」大头）便会生效。如果该异能是起动式异能，你现在便能起动之。如果它是触发式异能，则它现在便会触发。如果它是静止式异能，则该异能会从现在开始生效。

案件侦结后，直到它离开战场时位置，都会是已侦结的状态，就算是其操控者发生改变也是如此。如果某案件确实离开了战场，而后又再度翻回，则它便会是以未侦结状态回归的全新案件，你需要再度侦办它。

卡洛夫庄园谋杀案现已开放预订，可以在本地游戏店预订，在亚马逊网上预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。