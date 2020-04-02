Art by: Viktor Titov

序曲

我的名字叫薇薇安瑞德。如果你正在阅读这份指南，那表示你打算探索依克黎的秘密，就和我之前一样。于此，我记录了在依克黎时空的旅程中所累积的观察与教训。我相信你在探索与赞叹这个美丽世界的同时并不会干预其事务。若你早已抵达依克黎，我建议你在继续往下读之前先离开或找个安全处所：对于那些无所事事且毫无警觉心的人来说，这里可不是什么友善的地方。

怪兽

依克黎是个充满怪兽的世界。我曾在旅途中见过许多奇幻生物，但我向你保证多重宇宙里没有任何时空能与依克黎相提并论。这里有各式各样的怪兽，从能够踏平城市的骇人巨兽到娇小玲珑并足以停歇在你肩上的机灵野兽。空鲨翱翔飞越了笨重的猿牦群，带翼的狐狸们飞掠过水晶树林，阴郁的梦魇生物自阴影中现身猎捕毫无戒心的人。到处都是怪兽，而且它们都各自具有令人惊奇之处！

Art by: Jesper Ejsing

有一天我看见这个大家伙正在漫无目的地游荡。一开始他看似温驯，但接着他却朝远方传来的一声嘶喊拔腿狂奔。我从没见过一个如此巨大的东西移动得这么快！

如果你只从这份指南里学到一件事，就学这个吧：你需要尊重依克黎的怪兽。你或许自认为一眼就能理解它们，但每个怪兽却各自拥有你自以为看见的力量与美丽。况且，它们会在你眼前突变成另一种截然不同的东西！如果你小心前行，自远处观看，并预作准备，这些奇妙的生物将会向你展现它们的秘密。但若你低估它们，自认可以全身而退，或自以为占了上风，它们将豪不犹豫地推翻你的想法。

人类

人类是依克黎唯一所谓「文明」的物种，岌岌可危地身处于可怕的食物链中央。我尽量不去在意人们，但任何设法在依克黎求生的人都值得某种程度的赞扬。依克黎不是个容易生存的时空，多亏了各式各样的谋生策略，人类才得以累世脱离灭绝的命运。

依克黎的人类十分清楚他们无法在体能上胜过怪兽，因此大部分人选择生活在避难圣所内。这些社群的规模从小型荒野哨站到巨型高墙城市，每一个都使用各种技术组合来抵抗怪兽进犯。大部分我造访过的圣所同时使用物理性防御（高墙、壕沟、长钉）与魔法性防御（守护咒语、警示水晶）手段。人类博物学家、智者，以及猎人们学习邻近怪兽的习性来抵御它们，或至少不挡它们的路。

尽管人类足智多谋又坚毅不挠，依克黎不是个能够被驯服的世界。人类从痛苦的教训中学到怪兽的进犯是个「无解难题」，尤其当攻击你的怪兽会随意突变的时候。总之，在依克黎能够对抗一只怪兽的就只有另一只怪兽。

持绊人

正当大部分依克黎人类在他们的世界里奋力抵抗时，其余人类却接纳这种生活。持绊人便是少数与怪兽形成魔法连结的特殊人类。此种连结称为灵绊，而且这不只是一种信任与友情的关系；这是一种将人类与怪兽的灵魂紧密连系且历久不衰的神秘连结。我在旅途中曾遇见许多持绊人并向他们学了很多。他们与怪兽的连结赋予他们智慧和洞察力，远胜过那些居住在城里的人们。

每个持绊人都以不同方式建构灵绊。有些人一见到他们的怪兽便产生连结。（对大多数人来说这十分震撼！）其他持绊人则与他们未来的行侣在荒野中生活数年，直到最终与其产生连结。持绊人不会把他们的怪兽视为宠物或资产；它是「他们的」怪兽，正如它是「他们的」挚友或「他们」信任的终生伙伴。

一位名叫薇诺塔的持绊人告诉我她是如何在试图杀掉一只怪兽时失去了她的手臂，但她最后却和这只怪兽产生了连结！现在她和她的行侣正在依克黎各处协助其他持绊人与怪兽学习如何并肩作战。

Art by: Magali Villeneuve

怪兽无法用人类的语言沟通，但持绊人不需言语就能和怪兽沟通。除了肢体语言和语调，他们的灵绊也提供这对战友一种共感的连结。据持绊人说，这份连结运作于潜意识中，代表无论持绊人或怪兽都无法对彼此隐瞒他们真正的感受。我这辈子都在与动物相处，即便是我也十分羡慕持绊人与怪兽之间那固有的亲密度。

持绊人经常穿戴模拟他们怪兽外观的服饰或装备。我遇过一位持绊人戴着一顶与她的怪物那繁复精致的犄角相称的手工头饰。另一位则将头发染色以搭配他的怪兽的毛皮图案。某些拥有小型怪兽的持绊人身穿布满握把的服装好让他们的动物能够轻易地攀上他们的身体，而其他拥有巨型怪兽的人则在铠甲上融入支架与手把结构好让自己能够轻易地被怪兽叼起运载。

大部分持绊人只有一个行侣怪兽，但某些类似季宁的人却可以和许多怪兽形成连结。我试着问他是如何办到的，但他却只是骑在其中一只野兽背上怒瞪着我离去。我猜如果你和怪兽一起长大的话，你也不需要礼仪了吧！

尽管持绊人具有和城市人类一样的适应力与创意精神，他们却相当不友善。圣所社群认为怪兽是可怕的威胁，并严格禁止任何与它们的关联。新的持绊人被迫要放弃他们的连结或是被逐出他们的家园和人类家庭。虽然我在依克黎荒野遇见的持绊人看似相当满意他们的选择，但我确信为了响应一种生活的呼唤而抛下另一种生活是相当困难的事。

群系

Art by: Jonas De Ro

依克黎具有五个被称为「群系」的主要地理区。每一个群系都有它独特的地貌，主要的怪兽群，以及一只可怕的霸兽。另一位名叫娜尔施的鹏洛客旅者告诉我这些群系是由独特的法术力流经这座时空的大地所致。每个区域都是三种不同法术力交融的结果。我不清楚本地人对这类事物了解多少，毕竟他们得经常烦恼更大的问题。

撒维耶

Art by: Titus Lunter

撒维耶是一片沿着辽阔海岸线分布的干裂草原，地表下潜藏着错综复杂的洞穴网络。巨猫群在大草原上狩猎，而草原底下的隧道与沟渠则提供了人类以及其他猎物的藏身处。

简介

地貌－位于山崖峭壁与沼泽地下隧道顶部的草原

主要怪兽群－猫

撒维耶具有干燥的气候，每年只有几英吋的天然降雨量。人类小心翼翼地限量配给这些水分或用魔法制造它，而许多撒维耶的野生动物则得靠伴随着巨型怪兽移动而来的天气系统。

尤南多洞穴系统的峡谷与隧道在撒维耶底下绵延数哩。在漆黑的洞穴里得留心你的脚步；有些隧道会突然中止于一座巨大的坑穴，例如看似无底的葛伦度峡谷。

贾寇恰，又称「险路」，从卓尼斯往西部延伸，一路沿着阿塔雅湖岸穿过洛格凌山区来到熔缘城。这条路在撒维耶的部分包括了穿越许多横跨该群系众多沟渠的危险石桥。

猫

猫怪兽群是成群游荡在撒维耶平原与高地的凶猛肉食动物，猎捕牛、羚羊、大象等草食动物。类似于你可能熟悉且来自其他时空的猫，依克黎的猫享受玩弄它们的食物。此兽群的巨型成员喜欢猎捕人类：逆转怪兽猎人的优势，跟踪旅行商人，并藉由它们的力量、灵敏度，与智谋避开圣所城市的防御网。当与人类缔结灵绊时，猫兽通常以食物作为表达好感的礼物。

Art by: Sidharth Charturvedi

你能够透过某些与「传统」猫类相同的特征来辨识猫怪兽群。它们拥有相似的耳朵、尾巴、脚掌，并通常具有狮子般的鬃毛或类似老虎、猎豹、美洲豹的皮毛图样。许多依克黎猫兽也具有翅膀。令我惊讶的是，本地人看似将此视为该兽群的天然特征而非一种特殊突变。总之，我的建议还是一样：要常常留意天空。

全能猎虎斯达兹

Art by: Viktor Titov

撒维耶是霸虎斯达兹的洞窟巢穴所在地，这只凶猛的猎人从它的杀戮中采集战利品。战利品狩猎是人类最残忍的活动之一，因此让一只怪兽从人类身上夺取战利品看似有种扭曲的正义感（不过我相信依克黎人不懂这份幽默）。身为掠食者的斯达兹无人能敌，融合了猫一般的机敏、梦魇般的匿踪，以及恐龙的侵略性。实在难以想象还会出现比它更有效率的杀戮机器。

Art by: Seb McKinnon

利艾尔说过一则关于斯达兹摧毁所有撒维耶早期人类聚落的远古故事。据她所言，那次攻击的幸存者们连手建造了一座新圣所，并将它命名为卓尼斯。

无敌圣城卓尼斯

卓尼斯是这个时空里最大的人类圣所，是一座拥有数万居民的繁荣城市。位于撒维耶低地的伊格里平原上，其根基为一个巨大的水晶柱，被数个排列成同心圆的高大石墙保护着。卓尼斯训练精良的军队在抵御怪兽进击上无人能出其右；据本地人说，它的城墙自创始以来从未崩塌过。他们说卓尼斯城建于人类族群逐渐衰微之际，这或许解释了深植于他们的文化与思想领导中对怪兽那难以抹消的恐惧。

卓尼斯围绕着亚格晶柱而建，它是这个世界上最大的单一水晶，象征了卓尼斯居民的希望与防护。亚格晶柱形成这座城市的中轴并且也是卓尼斯怪兽魔法防御网的根基。

卓尼斯的生存策略是力量；他们正面迎战怪兽威胁，从城墙内击退它们。卓尼斯防卫军，又因为他们的条纹制服与抛光扭扣而获得紫铜军这个非正式名称，是这个世界上资源最丰富，也最强大的一支军队。紫铜军由团结的城市守卫民兵、身穿制服的防御魔法师，以及执政官组成。

士兵们使用长矛、弩炮、网子，以及其他针对怪兽的武器来抵御怪兽。魔法师直接用攻击咒语和防御结界挑战怪兽，并且协助维护警告怪兽进犯的水晶警报系统。我发现他们的方法相当粗暴，但我也认可他们的坚毅与团结。紫铜军士兵并肩作战，正如被他们逐出城的持绊人与怪兽一样。

Art by: Zoltan Boros

克崔亚

Art by: Sam Burley

克崔亚是一个布满水晶结构物的温暖森林流域。瀑布自排列着树林的岩壁上倾泻流入内陆湖与河流系统中。只有克崔亚的水晶能够如此完美地与地貌融合在一起。为了从美妙的原始自然景象中获取灵感，博物学家与智者经常旅行至此。

简介

地貌－蜿蜒流经水晶森林并自山壁倾泻而下的河流与瀑布

主要怪兽群－元素

由塔尔河注流而成的阿塔雅湖是这座时空最大的湖泊。如果你不清楚的话，你或许会把它当成一座海洋！据说它的深度足以容纳巨型的水栖生物。我就是在这里遇见利艾尔，只有这位智者的年纪比得上她那浩瀚的智慧。她和我分享了许多我此刻正要告诉你的传说与秘密。

石英林是一座特别的森林，拥有格外密集的水晶结构物。树林不分昼夜地散发出各种彩虹颜色。有些博物学家宣称元素怪兽皆诞生于此并且在靠近的时候会变得更不稳定。

许多巨型草食兽沿着二十哩的塔尔河岸劈倒了林木丛，创造出一座辽阔的水坝系统。由水坝造成的水池则提供了丰富的鱼群让怪兽与足智多谋的人类捕食。

元素

在充满水晶的克崔亚森林里，空气、水、土壤与火正如任一植物或动物般地生活着。元素怪兽群是这些自然力量的显化形式。它们以熟悉的动物样貌示人，但却具有鲜艳的色彩、虚相般的轮廓，以及不符合重力且破裂或分离的解剖构造。

正如水晶是克崔亚自然地貌的一部分，它们也被融入这些元素中，在它们四周盘旋或自它们的皮肤上长出。

Art by: Lie Setiawan

元素天生疏离，不过一旦你取得它们的信任，它们也可以变得相当友善。可是，别忘了他们的原始天性，否则你很快就会发现自己陷入一场区域性的天灾中。一个大地元素就跟山崩一样危险，对你的人身安全有着相似程度的担忧。

祈愿虚兽依卢那

Art by: Chris Rahn

霸兽依卢那漂浮穿梭于水晶之间，它是个能够编织梦境与实现愿望的虚相生物。人们不清楚关于依卢那的一切，而已知的部分却看似抵触现实世界的逻辑。据说依卢那能够具体地让梦想成真，不过貌似它会完全随心所欲地赐予这些赋礼。我曾见证过依卢那鸣叫，那是一种令人难以忘怀的美妙和声，看似与这世界本身调和为一。

Art by: Seb McKinnon

利艾尔说过关于依卢那从梦境中召唤出一只生物的远古故事，但当她每次讲述这个故事时，召出的生物都不一样！难道她的心智终于衰弱了吗？又或者这是依卢那的另一个伟大的秘密呢？

水晶&突变

天然水晶在依克黎是一种常见的景象，不过它们在克崔亚的数量最多。城市居民与持绊人并不完全了解这些水晶结构物，但人们知道它们能够强化怪兽的生长与进化。在一只怪兽的生命里，它能够生长、扭曲，并转变为新型态。有些怪兽只是变得更大型或更强大。在其他案例中，它们可能获得全新的特征。我曾见证过怪兽自动长出翅膀、额外的四肢、整身羽毛，甚至还多长了一颗头！

有些怪兽则突变为融合体，混杂了多种怪兽族群的特质（例如一只恐龙虎或元素牛羚）。

Art by: Cristi Balanescu

大部分的依克黎水晶会在怪兽靠近时发出强光，而居住在城市里的人类便利用这项特质作为一种进阶警示系统。跟建筑物一样巨大的水晶会被纳入许多人类圣所的建筑结构中。小型水晶经常被并入军服里，可作为怪兽侦测装置并用来标示阶级与专长。军事魔法师操纵的魔法通常反映了能够在他们圣所内部或附近找到的水晶形状与折射光彩。

因达沙

Art by: Noah Bradley

因达沙是一片低丘与神秘低地，点缀着发光生物的诡异光芒。据说曲枝树与冷冽的曲洼地会吸引旅者，接着喂养这个区域的骇人梦魇生物。因达沙是一片拥有稀少遮蔽物与空旷视野的土地，这表示大部分的掠食者得靠潜行来突袭它们的猎物。

简介

地貌－位于低地平原内的沼泽水池，点缀着形状独特的树木

主要怪兽群－梦魇

传闻因达沙低地是由一长串巨型足迹所组成，从南方的札苟斯森林一路延伸到因达沙的西北海岸。利艾尔相信这些足迹是这座时空最庞大的怪兽在古时遁入海中之前所留下的。

因达沙孕育了数种不同的夜猫、蝙蝠鸟、昆虫，以及其他身体能够发出磷光的生物。即便是因达沙最幽暗的山谷也经常被动物的神秘荧光照亮。

因达沙的曲枝树自根部生长时分裂为许多树干，经常彼此交缠成双螺旋结构，并有着宽大枝叶的林冠。有些曲枝树在成熟的过程中将水晶包覆于其中，创造出看似能吸引某些夜行性生物的弯曲怪异形体。

梦魇

梦魇，正如其名，来自人类最黑暗且最原始的恐惧（又或许是这些恐惧的实体化）。它们于夜晚穿行阴暗的因达沙丘陵、森林，与低地狩猎，它们的眼睛（有时候多达十颗）在一片漆黑中闪烁。它们看似真心喜爱跟踪猎物。有些遭受梦魇袭击的幸存者誓言这些怪物其实是以恐惧本身为食。

尽管梦魇怪兽群的种类五花八门，幸好有某些明显骇人的解剖特征，我们便得以轻易地辨识它们。梦魇通常具有超出正常数量的附肢，无论是纤细的手臂或潜藏的尾巴。它们几乎都拥有多对眼睛，偶尔会出现在头部以外的地方（不过我确实见过完全没眼睛的种类）。

Art by: Antonio José Manzandeo

一位我遇见的士兵告诉我最容易分辨梦魇的方式就是看它是否在最糟的时刻突然冒出来。

我就直说了：我很难鼓励你去和梦魇进行互动。它们的奇妙适合远观，但就算是它们群里最可爱的怪兽也可能出乎意料地致命。那些与梦魇缔结灵绊的持绊人是我见过最勇敢的人。

召亡魇狮涅司罗

Art by: Slawomir Maniak

我在因达沙遇见的每个旅者都向我提出同一句忠告：小心低语声。他们所谓的低语声来自霸兽涅司罗，它是一个能够召唤亡者的猫－梦魇－野兽融合体。死亡已久的生物灵魂听见它的呼唤并围绕在它四周，而它们那腐烂的尸体则以拙劣的生命姿态蹒跚爬出泥沼。怪兽猎人有许多故事提到阵亡的战友杀了他们的猎物后却反被复活的猎物寻仇。虽然故事相当可怕，但至少他们都有个快乐的结局（总之，这是我的观点）。

利艾尔讲述一则关于涅司罗首次杀戮的远古故事。这位智者相信被涅司罗吞噬才能真正把人从存在里抹除，毕竟这只怪兽对死亡的支配权允许它同时吞噬血肉与灵魂。

翔空城

翔空城是一座由数十艘透过气球驱动的飞船所组成的空中「城市」。圣所的气球与舵帆使它几乎能够永久飞行，让它飞升至高空以躲避步行、爬行，或潜泳怪兽的威胁。它的地板与桁架皆由极轻的木头与空心翼龙骨制成，而且单独的气球飞船也可以任意脱离或重新连结。

Art by: Piotr Dura

翔空城的生存策略是机动力。这座圣所从不在一处久留，使它能避开依克黎许多飞行怪兽的迁移路线。当被攻击时，翔空城能够分解为许多小型组件并在稍后于安全之处重组－又或者他们会派出诱饵飞船将空中的威胁诱离主体船舰区。

翔空城的人们既大胆又独立，偏好四处迁徙的生活而非静待袭击到来。尽管该圣所拥有不少兵力，我很欣赏他们对待进犯怪兽的方式大多为置之不理。

滞空者们告诉我，在好几世代以前，因达沙曾有一座被称为奥恩的高墙圣所。这座城市训练发光夜猫与蝙蝠鸟绕行圣所并在其高塔内筑巢以维持圣所昼夜灯火通明，进而确保了该城市的安全。但某一夜，发光生物不知何故并未现身，于是梦魇便趁着阴暗突破城门。有些奥恩城居民逃了出来，抢救了一些奥恩城的原始材料以建造基础热气球。随着时间过去，愈来愈多气球飞行家把他们的飞船集合在一起，形成了现在的翔空城。我内心希望这些市民有朝一日能够回到他们先祖的生活方式，学会将怪兽视为生活伙伴而非敌人。

洛格凌

Art by: Jonas De Ro

洛格凌是一圈沿着海岸分布的火山、白沙海滩，以及滴着熔岩的峭壁。昂葛拉山脊隔开了这块区域和大陆的其他部分。熔缘城圣所建造于火山岩棚与寇德熔岩湖之间的山地。

简介

地貌－火山环绕且沿着海岸线分布的白沙滩

主要怪兽群－恐龙

洛格凌的耀眼白沙滩绵延数百哩，而这条海岸线竟然还在延伸！来自昂葛拉山区的熔岩流溅洒入海，创造出火成岩堤岸并缓慢地延展这块土地的范围。

贾寇恰，或称「险路」，从西南方的熔缘城开始蜿蜒数千哩，穿过盎葛拉山脊，沿着阿塔亚湖岸行进，接着抵达伊格里大平原上的卓尼斯城。在洛格凌内的贾寇恰路段排列着示警水晶，能够在恐龙与其他怪兽威胁进犯时发出警报。

人们说查洛格火山是这个世界的最高点：盎葛拉山脊的顶峰。恐龙在查洛格火山那灼热山坡上的巢穴里孵蛋。看来并不只有人类会利用土地的优势。

恐龙

生活在洛格凌火山区的闷热环境中，恐龙怪兽群展现了翻腾熔岩所具有的一切暴力与怒火。它们的狩猎行为既不纤细也无差别待遇，吞噬任何移动的生物并摧毁任何挡在它们和食物之间的东西。它们并不排斥吃腐肉，不过它们更偏好吞下不停挣扎扭动的猎物。

依克黎的恐龙比其他时空（例如依夏兰）的更强悍且更像爬虫类。它们的鳞片皮肤通常长满了尖棘、长角，以及如岩石般坚硬的板甲。许多恐龙以双足步行并且拥有能够重击对手的强健尾巴。有翼与水生恐龙也很常见，不过它们看似全都具有同样好战的习性。

有一位我交谈过的持绊人说，赢得恐龙尊敬最好的方式就是在它面前摆好攻击姿态并且决不退缩。我建议先从其中一只比较小型的恐龙开始尝试。

雷霆翔龙瓦卓克

Art by: Zack Stella

因其飞越天际时所发出的可怕隆响而得名，雷鸣霸兽瓦卓克统治着洛格凌的天空。它或许不是空中最巨大或最快的怪兽，但它却是目前最凶猛的。瓦卓克在飞行的同时产生魔法能量，然后透过它的蓝焰吐息将它释放。智者们说瓦卓克的火焰具有造成各种毁灭效应的魔法特质，但就历史上来说最终结果总是相同：死亡。瓦卓克那不容质疑的霸权与行动力就表示它会出现在洛格凌的任何一处，而来自其他群系的城市居民便戏称这块区域为「瓦卓克地盘」。

利艾尔说过一则关于瓦卓克把一座人类圣所烧成灰烬的远古故事。她宣称那道魔法火焰不只摧毁了城市，也同时抹除了人们对于那座城市的记忆！当然，我找不到任何能够证实这则故事的人。

熔缘城

熔缘城是一座位于洛格凌盎葛拉山脊内一座巨型火山岩棚底下的圣城。数条熔岩自岩棚上流过并注入小心维护的沟渠与防洪道中，接着往外流向寇德熔岩湖。熔缘城的居所与市场就建造在跨越这些熔岩沟渠的桥梁和走道上。

熔缘城的生存策略是隔离。建造在一座火山岩棚底下，熔缘城已建立一套强大的防御机制，迫使饥饿的怪兽前往别处寻找较不致命的餐点。被称作咏岩师的魔法师们能够呼唤位于城镇上方山坡的巨型熔岩坝，并随心所欲地调整熔岩流。在危急时刻，熔缘城能够在整座城市前方创造出一面几近连续不断的熔岩帘幕以抵挡所有怪兽入侵－除了最顽固的怪兽。

熔缘城的居民是一群吃苦耐劳的人，为了抵御更危险的怪兽而选择住在一个极为危险的环境中。

熔缘城的市民能够轻易地取得全年无休的火山热能并且以他们的锻造、冶金、制具，与雕塑技术闻名于世。在整个依克黎，一直有城市居民和猎人告诉我最棒的武器与装备都是由熔缘城所造。没想到一个自满于躲避怪兽的社群竟然在人类对怪兽的暴行中占有一席之地，这让我感到相当失望。

札苟斯

札苟斯是一片辽阔浓密的雨林，含有蘑菇状的树木与潮湿的沼泽。缓慢踱步的草食巨兽正啃食着扇孢丛，而彩虹色的昆虫则降落在漂浮于札苟斯浅池与湿地中的巨型睡莲上。

简介

地貌－充满了辽阔睡莲池与沼泽湿地的雨林

主要怪兽群－野兽

札苟斯的强韧树林经常扎根于闷热的湿地中。构成这些湿地的水池则供养了札苟斯的巨大睡莲。这些巨型植物能够生长到超过直径三十呎并强壮到足以同时承受多只动物的重量。对于像我这样的路行者来说，巨型睡莲便是横渡水路最容易的方法。

札苟斯的兽群跟随它们最喜爱的植物迁徙。有些草食兽类会跟随彼此的迁移路线－某一兽群啃食林地的坚韧外层叶片，下一个兽群则以被留下来的柔嫩、裸露的果实为食。

札苟斯是个怪兽猎人的热门活动地点，因为此区的野兽獠牙、犄角、毛皮与兽肉是能够交易变卖的值钱商品。自称为狩猎大师的猎人车维尔花了大部分时间在湿地里跋涉，彷佛是自己家一样。他专精于模仿某些动物的叫声，藉此将拥有大型犄角的首领诱离它们的兽群。他就是那种最差劲的人类。

野兽

札苟斯的葱郁森林富含生机，充满各种不同的野兽怪兽群。它们大多形似巨型草食生物－麋鹿、马、犀牛、骆驼、野猪，诸如此类－但绝对不能认为它们全都性情温驯。就算是小型的野兽怪兽也具有领域性且易怒，当它们惊慌或感到威胁时便容易践踏暴冲。

野兽具有许多明显的特征：多毛兽皮、粗厚皮肤、犄角与獠牙、粗短的脚或蹄等等。大部分野兽体型庞大且移动缓慢，但还是有许多近似于马或羚羊的小型、优雅野兽。提供食物通常能获得野兽良好的响应。不过要确定那头野兽能够清楚地区分食物和你的差别。

永恒巨犀布洛寇

Art by: Filip Burburan

所有的霸兽都相当古老，但人们相信布洛寇是最原始的一个。这只温和的野兽在札苟斯森林里漫步，背上还长了一片微缩版本的丛林。据说布洛寇对时间的体验和我们其他人不同：它眨一下眼要花上好几分钟，它呼一口气要花上好几小时，而他的瞌睡更长达数周！但就跟时间本身一样，布洛寇是一股无法抵挡的力量。一但它开始移动，什么都无法让它停下，无论是人类、怪兽，或是大地本身。据利艾尔说，布洛寇的移动跟依克黎的四季变换一致，不过人们并不清楚究竟是布洛寇在跟随四季或是四季在跟随布洛寇。

Art by: Seb McKinnon

利艾尔说过一则关于布洛寇的远古故事。根据传说，第一个试图杀害这只霸兽的人类是个猎人。没有回击，布洛寇反而送了两份礼物给这个人类。第一份礼物是透视过往，好让她从过错中学习。第二份礼物是预知未来，好让她能够带领他人前行。

猎人

只有最鲁莽、顽固、拼命与残忍的人类才会走上怪兽猎人这条路，为了寻找猎物而漂泊远离相对安全的圣城。有些人是出于刺激与竞赛而狩猎；有些人对某些怪兽心怀长年宿怨；其他人则把怪兽的部位贩卖给有兴趣的人。在我眼中，全都一样卑鄙。

其他大部分人类也在某种程度上同意这个说法。虽然鲜少有人会禁止猎人进城，但他们却是不受欢迎的族群。相反地，大部分猎人认为文明与其规范令人感到窒息－或许这是唯一我们都认同的观点。有些猎人是不再受某些圣所欢迎的黜人，有些则是被摧毁的圣所幸存者。我不怎么同情他们。我可以理解军人为了保卫家园而战斗，但我无法容忍为了利益或竞赛而无情地摧毁生命。

Art by: Svetlin Velinov

猎人们同时使用通俗与魔法陷阱来困住或诱捕他们的猎物。活捉怪兽是一种非常罕见且往往欠缺考虑的任务，但这在技艺最高超的猎人之间并非前所未闻。

Art by: Livia Prima

你可以从装备认出一个猎人。他们大部分穿戴头盔、护目镜，与其他保护头部或让他们自己在猎物眼中看起来更骇人的装备。为了对付同等巨大化的猎物，猎人的武器往往十分巨大。（甚至比使用它们的猎人还大！）最具虐待狂倾向的猎人会携带刺钩与锯齿状的武器，意图在无法击杀目标时使它们受重伤且残废。

祝你旅途顺利！

现在，你已准备好亲自探索依克黎了！这是一个同等壮观且险恶的时空。充分预备，怀抱敬畏之心，再加上一点好运，你或许会发掘许多等待着你的奇观。我希望这份指南能够协助你探险，同时让你的头脑保持清醒。希望它有帮到你，也希望你把它交给下一个需要指引的鹏洛客。

－薇薇安瑞德