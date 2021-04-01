欢迎来到斯翠海文大学，它在阿凯维沃时空里是一间与众不同的魔法学校。在这份指南中，我们会带你走访这座大学以及内部的五所学院。你的课程就从今天开始！

斯翠海文大学

由五个施放法术的巨龙在大约700年前创立，斯翠海文大学是阿凯维沃的顶级魔法学习机构，从这个时空各地吸引有潜力的年轻法师前来其学堂内研习。斯翠海文分为五个学院，每个学院都有它自己的校区、教职员，以及魔法专长。这五个学院都专注于两种敌对魔法颜色间的冲突：银毫是白色与黑色，粹丽是蓝色与红色，靡华是黑色与绿色，衡鉴是红色与白色，而量析则是绿色与蓝色。

斯翠海文大学的任务是发掘并保存魔法知识，使那份知识代代相传，鼓吹以自由开放的方式学习各式魔法，并且利用魔法来提升整个时空民众的生活。

启蒙火炬

有五列信标塔宛如巨型轮辐般地自斯翠海文中心朝外扩展，延伸超过一百哩深入邻近乡间。这些启蒙火炬燃烧着永恒的魔法火焰，象征通往学习的道路以及摆脱无知。这五列信标塔汇集于茂典阁。

茂典阁

由Piotr Dura作画

斯翠海文图书馆又称茂典阁，形成了这所大学的中心。无门的拱形入口（它们的设计灵感来自于该时空随处可见的星拱）欢迎着好奇的心灵进入这座图书馆。在它内部，从地板的每一个表面到那高到不合理的天花板几乎都塞满了一迭迭的书。茂典合内部十分辽阔，具有难以置信的长廊，高到足以拥有其自身天气的档案室，甚至还有需要乘船通过的池子与壕沟通道。

秘典库位于茂典阁内部，那是一间极为庞大的侧厅，据说存有在多重宇宙中创造过的每一道咒语的复制品。尽管凡人的生命短暂到无法反驳此等说法，显然这座档案库藏有无数强大的咒语。

位于茂典阁中心的是圣法谕大厅，是一间排列着纪念碑且令人敬畏的房间。大厅中心则是斯翠海文魔旋，那是一团庞大、明亮的纯粹法术力，宛如一颗魔法太阳般地照亮这个房间。

斗法塔

斗法塔是斯翠海文的学生们进行的一种竞技团队运动。五个学院各自派出他们自己的队伍并带上一只符合得分规则的苑像生物。斗法塔是斯翠海文主要有观众围观的运动，吸引了来自这所大学以及外界的大批粉丝。

斗法塔的规则

两个敌对队伍在斯翠海文体育场会面。每队由五名法师组成，加上一只小型苑像生物。

每个队伍后方都有一座高塔，其苑像生物则位于塔顶。

目标是窃取敌对队伍的苑像并把它传送回你自己的塔上得分。

所有以任何方式对玩家、苑像、观众，或体育场与游戏基本规则造成伤害的魔法将会失效。

除此之外，所有魔法都属合法，仍受斗法塔裁判委员会审核。

此竞赛持续三个阶段。每个阶段的长度为斗法塔沙漏清空的时间，大约20分钟。（有时候沙漏里的最后几颗沙砾会悠闲地四处翻滚后才落到底部。）

当第三阶段结束，得到最多分的队伍获胜。

学生与教职员

修习法师

就读斯翠海文的人通常被称为修习法师。新生被称为一年级生直到他们选择斯翠海文的五所学院之一。所有的一年级生都要穿着与任何一座学院相异的标准大学制服。

一般来说，一个学生在经过第一年的基础课程后（因以为名），他们会选择五个神秘学院之一。在那之后，他们将会身穿与该学院相应的服装。

两位导师

当法师选定一所学院后，有两位指导老师将会被指派给他们，每一位分别来自该学院所属的两种法术力颜色。对于这位学生在大学里的最佳发展路线，这两位指导老师通常会给出互相冲突的建议－例如，一位量析学生可能会听见来自绿色属性导师的一组建议，鼓励他们打造召唤强大生物的技能，而蓝色属性导师可能会把他们推向抽象概念、幻影，以及数学理论。

最后，法师会选择他们的专注领域（由他们的颜色身份所代表）。法师的专注领域通常是所属学院的两种法术力颜色之一，但有时会混合了双色。

教授

斯翠海文的教授是专精于其所选魔法领域的法师，他们一生致力于教导其他法师。教授依据年资、不同的魔法研究，以及对咒语的知识而分为许多层级。

讲师－一位讲授课程以及其自身学科的法师，但仍未通过成为一位正教授的观察与评量预备期。

教授－一位致力于魔法学习领域且获得认可的资深教师。大部分斯翠海文的教师都具有教授头衔。

尊贵教授－一位在其职涯中具有卓越成就的教授，通常是透过出版经过专业评论的魔法研究或其他独门研究。大部分的尊贵教授已在斯翠海文教学超过了二十年。

院长－每个学院都有两位院长各自负责该学院一半的事务。每一位院长都是强大的法师和卓越的教授，各属于该学院的两种法术力颜色之一。这十位院长就像是整个学院的对立顾问；他们彼此拥有深刻的专业对立面，总是对学习魔法的最佳方式提出不一致的看法。

荣休法师－一位不再任教于斯翠海文的教授通常被称为荣休法师。荣休法师经常作为备受尊崇的客座讲师与讲者。

斯翠海文之后

斯翠海文的毕业生在离开大学后会踏上不同的旅程。许多人就只是返回他们的社群，使用他们的魔法帮助家园。有些法师在这个时空旅游以寻找更强大的魔法，一路上与相遇的法师进行对战。有些人跟挚爱或他们自身的神秘消遣找到了一个新家。有些人创建圣所或图书馆以持续他们的学习，甚至希望有一天能够回到斯翠海文当教授。少数人会加入护龙卫，一群与尊贵的创院巨龙一起工作的菁英法师。

银毫学院

「我们同意语言是文明最强大的武器。我们对于是否该用它来激励盟友或粉碎敌人则抱持不同意见。」

－银毫墨术士雷诺德

宏辩学院

时髦、咄咄逼人，又锲而不舍，银毫法师是文字魔法的大师。他们从战斗诗歌的口说文字或魔法显化的书写文字中创造咒语，在空中写出符文墨水的图案。银毫法师是天生的领导者，奋发执着且好胜心强，具有敏锐的智慧并且抱持着非第一名不可的态度。当你看见一群银毫法师朝你走来，你会因为他们的姣好外貌，堂堂仪表，以及入时穿着而大受打击，同时「墨灵」则绕着他们飞掠，并在他们施用魔法时凝聚成符文或符画。

银毫的二元性

这个段落将会探索组成银毫学院的对立信仰与魔法。对于任何一个学院，一位法师也能够体现两种魔法颜色，将不同面向与咒语合并为一个独特的个体。

白色

银毫的白色部分是关于使用语言的力量来鼓舞激励他们的盟友并揭露社会的邪恶。制墨师、织符僧，以及善术士召唤充能诗文并将之显化为活生生的墨水。颂战僧、银喉客，以及战斗诗人则透过声音表演的力量来激励人心并使他们周遭的空气充满能量。荣夸僧和荣耀术士操纵一种精心打造的恭维之力（通常是对他们自己）来增强一个人最出色的特质。蔑语法师和辉光术士揭发可耻的情况并使腐化的机构承担责任。

黑色

银毫的黑色部分是关于利用语言的力量来指出灼人真相以及攻击他们的对手。嘲谑法师、影术士、螫智僧，与屈志客透过他们犀利的观察来戳破对手的自信。挥墨师、暮法师，和影翼能够召唤暗影魔法的墨水虚空，有时将它们打造为被称作墨灵的飞行生物或由纯粹黑暗所构成的武器。

地点

宏阁学堂

银毫的主要建筑是宏阁，一座宛如火车站的辽阔空间，许多光束自上方远处被施法的玻璃窗渗入。宏阁充满了阳台、包厢、隔间、讲台，以及其他供演说者表演技艺的空间。墨灵绕着高耸的窗户天花板飞掠，被施咒的聚光灯会自动聚焦于任何一位正在使用强大魔法的法师身上。

蔷薇舞台

蔷薇舞台是一座位于银毫校区且不停旋转的圆形平台，背景是一面由魔法墨水构成的蔷薇（由过往表演的观众所献上的花朵），创造出绝佳的声音效果。修习法师在蔷薇舞台碰面以练习表演、比划，或进行荣誉决斗。教授和教职员经常在蔷薇舞台观赏表演，一边从场外查看与辅导学生的魔法表现。

戏剧馆

一个让银毫学生锻炼体适能、舞蹈、武术，以及其他体能活动的设施。学生能使用被称作灰室的准备空间（其实是一连串房间），里面有妆发沙龙、声音排练室、镜面演讲排练空间，以及水疗设施。戏剧馆后方有一间特殊的感官剥夺室供修习法师在完全安静的空间里进行冥想并使自己专注。

学院苑像：墨灵

银毫的黑色属性法师有时会将暗影魔法打造为被称作墨灵的飞行生物。这些活生生的墨水虚空能够作为帮手和宠物，但它们的实体攻击也相当具毁灭性，撕扯着敌人的生命力。它们流畅、多变的形体会随着创造者的心念与意图而变化。

粹丽学院

「我们同意艺术是咒术最真实的形式，魔法真正的目的就是美丽地表现自己。但我们对于方法却持不同意见。我们有些人长年练习以精进技术；其他人则大声宣泄被压制的情绪。」

－粹丽荣休教授沸息布洛德

元素技艺学院

身为斯翠海文的艺术学生，粹丽法师不认为魔法与艺术有什么差别。他们的咒语是自然创意的奇观：过分华丽的魔法杰作。每一位粹丽学生都用元素魔法来表现自我以及他们看待世界的方式，并且经常使用不只一种元素。火、冰、水、风、土、岩、闪电、热、冷、雪、龙卷风、地震、纯粹能量的隆响脉冲－任何一种元素之力都能成为粹丽学生的灵感与媒介。

粹丽的二元性

蓝色

粹丽的蓝色面向与艺术训练和学习、形象化、精密技术，以及艺术理论有关。当然，许多粹丽的蓝色法师是元素师－致力于蓝色属性的元素魔法分科的艺术家。召云师、雾法师、西风师、掠空师、漩涡专家、缚水师、塑冰师、洒彩师－这些全都是透过空气、水，以及其他元素来展现其艺术的修习法师与教授。除此之外，美艺术士与曲艺师研究美丽的抽象原理。光彩占卜师和远景术士在美丽的景象或个人预视中寻找真相。至炫术士和创造大师会创造规模过大的魔法效应。先锋艺师拥抱概念性的、违反直觉的才华腾跃。

红色

和蓝色一样，许多红色属性的粹丽法师都带有一些元素师的特色。塑地师 、啸焰师、熔岩专家、掠烬师、曲石师、电流幻视师、风暴绘师－这些人全都透过火焰、大地，以及其他元素来表现他们的真实情绪。除此之外，奇观法师与奇迹工匠朝天空抛掷新奇、风暴般的表演－通常是为了娱乐或干扰而非造成伤害。怒心师将他们内在的创意之火转为个人力量，而思灵联能师则把他们瞬间的灵感爆发投射至其他人心中。焚规师与爆裂发明师使用他们的艺术来粉碎刻板印象与习俗（而且经常粉碎了资产）。

地点

咒法师学堂

一座高耸的建筑，在顶楼具有一块四周被玻璃围住的观景区，并且被千变万化的元素能量流环绕着。法师艺术家能够从咒法师学堂的主要塔楼上看见数哩远之处，而且这份景象也激发了许多艺术创作。

至炫走道

一条穿越中央校区建筑的蜿蜒走道，有数百个粹丽元素创造物沿着这条道路陈列。有些更著名的魔法艺品已沿着至炫走道陈列了几世纪，而其他转瞬即逝的创意作品只持续了几秒钟。

怒风区

粹丽校区内一处恶名昭彰的区域，由过去数千名法师艺术家所舍弃的创造物已在此汇集数年。被守护与警告标语隔开，怒风区那不停变幻的魔法能量笼罩了好几个方形街区，充满了狂啸的冰、风、火，以及失控的元素。这个地方本身相当危险，但它也是狂野创意灵感的来源，而且仅管危险，它依然是那些想要决斗却不想被上级打扰的学生的热门地点。

学院苑像：元素

对粹丽法师来说，元素生物就是一种活生生的艺术形式。法师从纯粹元素的融合物中雕塑艺术外壳，然后召唤活生生的元素能量来居住于壳中。成品就是一个能够表现崇高情感 ... 与恣意造成毁灭的强大生物。一个粹丽元素的内部核心可以是翻腾的火、风、冰、水、熔岩，或坚石之力。

靡华学院

「在所有生命中都住有一份活生生的精华，而这份精华正是你能想象到的最强大魔法的关键。我们会使用那份精华来保存自然世界，还是将生命力奉献给我们自身的浩瀚目标？」

—靡华血液研究教授鳄齿瑟班

生死学院

靡华法师从生与死的对立势力中提取力量。他们从天然成分与活物精华中酿造强大的咒语，利用那份力量来治疗或伤害生者，复苏或恳求亡者。他们的魔法能够让葱郁的森林凭空绽放或召唤分离骨肉的远古德鲁伊诅咒。有些靡华法师保护生态系不被污染，而其他人则着迷于腐化和死亡的力量。他们享受在缓慢的河水中乘着殭尸鳄鱼悠游，采集草药以制作治疗慢性疾病的药水，在沼蛙的和声中沉思，或是召唤出可怕的远古自然化身。

靡华的二元性

黑色

靡华的黑色法师专注在为他们强大的术法榨取生命力。仪式师、喋血医师、捕虫师、解剖师，以及血脉巫师从衰败的活物中榨取精华来驱动其强大的黑暗咒语。灾祸术士和鼎镬怪客使用由恶毒成分制成的污秽合剂来织成索命诅咒魔法。搅血师、颅骨术士、惧骨客，以及其他死灵术士则用魔法灌注死亡的组织以供其差遣。

绿色

靡华的绿色法师专注于激励生命能量的绽放与生长。草药师、恩泽巫师，以及缚叶师以药用草药来缓和伤口以及强化生物。伏地师、泥面客，以及河口德鲁伊直接与大地相通，确实低伏身体接触活生生的蓑草原腐沼以增强他们的自然魔法。唤枝师、楚吉兽园丁，以及害虫守卫会召唤腐沼生物并收割存在于它们身上的微生命。

地点

蓑草原

一片围绕着靡华校区的河口沼地。蓑草原以含有各式各样的怪异沼泽野兽而闻名：不死生物、蝙蝠、鳄鱼怪兽、被称为楚吉兽的腐烂河口神行客，以及居住在沼泽里且被称作腐沼痂犬的犬类野兽。蓑草原是寻找害虫、草药、蛛丝、真菌，以及其他药剂与咒语强效配方的绝佳处所。

韦德胫学堂

韦德胫学堂位于靡华校区中央，看起来就像是从蓑草原本身长出的一种腐沼宅邸。韦德胫是一片相互连通的木荚网络并且具有通往外界的木板走道，宛如某种沼泽生物的卷须。韦德胫学堂拥有一个舒适的内厅，教授会将巫师学员聚集于此进行课堂作业。

拘禁腐沼

一座与蓑草原相邻且散发恶臭、彻底令人不愉快的沼泽地，同时有被称为附藤兽的好战生物于此肆虐。靡华教授把行为不端的学生送到这里以示惩戒，但这里也是采集草药制作某些强大疗药与诅咒的完美地点。

学院苑像：害虫

靡华法师需要生命菁华来通联他们的魔法，而最常被作为此用途的生物就称为害虫。害虫是类似蝾螈且一般来说相当恼人的生物，会随时为了靡华咒语而消融为法术力量。大部分靡华以外的法师认为害虫是讨人厌的生物：它们是让人不舒服、嘶嘶作响、布满尖棘、无法训练的生物，还会豪不犹豫地咬人。但靡华法师却经常带着害虫到处走，把它们当成宠物一样溺爱－这些宠物也是方便的生命菁华来源。

衡鉴学院

「我们在历史教导我们的事情上抱持不同观点。时间是否为一场巧合与冲突的混乱之舞，还是文明会逐渐朝一个井然有序的理想境界迈进？不过我们都认同过去藏有每一个问题的解答，所以我们必须复苏它并发现其真相。」

－衡鉴掘古师忒鲁德

究古学院

衡鉴法师是着迷于历史的热情学者。他们透过仔细钻研考古神器来探索过去，从远古巨著里引现魔法能量并且召唤死亡已久的历史人物精灵。他们穿着陈旧的皮靴与旅行斗篷在这座时空广泛游历，搜集远古遗宝并学习失传的语言以解开历史的秘密。

衡鉴的二元性

红色

衡鉴的红色法师偏好他们在研究过去时伴随的鲁莽发现与冒险精神：历史的精华与情感更胜过精准与程序。破崖师与遗迹祭师操纵能够帮助他们潜入远古遗迹的魔法。混乱学者、琐究师，以及亲谬师探究宛如一连串荒谬偶发事件的历史轶事。战识师对于在血腥时代战争中使用的魔法感到十分兴奋。尘语师和蔑英师喜爱和过往的精灵交谈以发掘关于他们的丑事－怪癖、弱点，诸如此类。卷击师与展书僧以一种相当具体的方式使用历史：直接从画在他们书页上的人物召唤魔法，或是用沉重的书本殴打笨蛋！

白色

古物学者、觅真师，以及誊古师喜爱揭露并记录过往；他们经常被冗长的卷轴与书本环绕，他们也以此记录流传给后世的历史真相。遗宝究研师、亘古术士，以及纪念碑僧侣发掘远古历史人物的雕像遗迹，从遗迹位置的架构占卜来自过往的智能。肖像师、掘古师，以及鬼魂拥护人将精灵束缚于和它们相似的纪念碑里，同时与它们交谈以习得其伟大又激励人心的成就。战斗灵媒与召魂师能够实际强化与激励召出的精灵以供战斗使用。管理师、引古师、讲解员以及馆长保存并照料在衡鉴校区内的远古咒语知识、神器，以及其他过往遗宝。赋荣师与暗喻师能够提取历史的真相来强化、激励，或鼓舞盟友，而诵规师与法规师则使用历史先例来强制施行魔法律法。

地点

避柱

一连串直接从完全垂直的峭壁上挖掘而出的历史建筑，现已作为研究、课堂作业，以及居住用途。旅者们从一个避柱「小区」沿着危险的桥梁走向另一个避柱，经常直接从许多开凿而出的远古雕像的巨大石脸旁经过。

肖像列

衡鉴的主要校区。它的通道两旁排列着知名历史人物的纪念碑，包括过往的教授与杰出的修习法师，以及战争英雄和远古的国家元首。

科玛学堂

一座壮丽的多层画廊，衡鉴法师聚集于此参与大型讲座与示范活动。法师们在阳台展开长达千呎的卷轴研习远古文句。位于科玛学堂中央的是被修复的科玛宏伟雕像，这位睿智的修行僧是斯翠海文初创时的第一批衡鉴教授之一。

学院苑像：精灵雕像

衡鉴法师透过召唤远古亡者的精灵来补充他们对历史的学习。尽管尘语师和掘古师会召唤精灵并向他们讨教关于过往的知识，战斗灵媒和其他衡鉴法师有时会提取这些精灵的法术力量 ... 或透过让这些精灵待在描绘其生前样貌的雕像内以将它们转为强韧的军人。

量析学院

「我们对于数字是否存在于外部世界，或数学是否为只存在我们心中的纯逻辑锻炼抱持不同看法。但我们都认同我们是唯一研究实界真正基础之力的人。」

－量析理论院长英巴罕

数法学院

量析法师是天才自然数学家。他们研究图案、碎形，以及对称性以掌控自然的基础数学之力。他们能召唤由碎形构成的生物或将抽象的理论转变为高耸的螺旋图案。量析法师喜爱增加、扩张，与加乘：他们能够藉由扭曲数字来拓展知识或使自己的体型变大四倍。他们的服装与魔法展现了他们沉浸于理论与自然之间的方式－他们的长袍织品与咒语本质都带有重复的元素、巧妙的对称性，以及惊人的几何图形。

量析的二元性

绿色

量析的绿色面向着重在为生命带来数字的可能性，并从数学的可能性之中创造出实相。蓬勃师、雄生术士，和象征师以自然生物为基础召唤分灵生物。增幅师与比例德鲁伊，简单来说，喜爱把东西变得巨大。著名的量析法术力学者探查法术力的本质与可能性并讲授关于地脉、魔旋、施咒，以及这个时空中的其他法术力现象。

蓝色

量析的蓝色面向吸引了那些想深入探究理论、推测，以及空间可能性等抽象领域的人。抽象师与旋证师召唤能够延展空间可能性的狂野魔法。螺旋术士和分灵学家创造出与实界关系多变的美丽图案以及奇异的光学幻影。回知师与序列先知经由研究扭曲心智的无限重复图案来学习。形上术士、现象学家，以及虚空理论师超越数字以研究并扭曲实界本身的自然基础，学习或改变关于世界的根本真相。有时这会产生「莫名」，那是一种诞生自矛盾事物的怪异、超现实生物。

地点

托拉斯学堂

量析校区的中央学堂位于一连串几何图形的走道尽头，登上一个斜坡就抵达这座高耸的建筑。在内部，托拉斯学堂的建筑可投映至一个不停变换的三维网格，它会随着时间缓慢改变和演化。有些量析教授坚持修习法师不应在学堂内逗留太久，以免其几何架构最后在他们还待在里面时内外翻转。

算术场

许多由水构成的动态雕塑品以怪异的行径使量析校区充满生机：呈现立方体的喷泉、在空中奔流的拱形水道、看似固态的水塔楼。有一座水建筑藏着一个秘密：里面有一块被称为算术场的神秘空地。从外部看来，算术场像一个大型的水立方体，每边长十呎。在里面，它是个看似无边际的理论空间，实界法则不适用于此。法师们使用这个空间来探索理论数字的可能性。

栽培馆

一座使人瞠目结舌的光照花园，具有许多螺旋状、环状植物以及分灵动物。量析教授已在校区的这个部分反复教导生长咒语，几百年来这块区域已增强了任何在内部施放的生长魔法。

学院苑像：分灵

量析魔法能够将自然图案提取并复制为被称作分灵的人造生命形式。因为它们基本上是依照公式被创造出来的生物，所以它们能够以数学方式从微型到巨型来调整它们的大小，使它们能有效地成为法师的伙伴，无论是玩具、宠物、帮手，或是战斗盟友。

大学以外

旷土

此时空大部分已知的地方都分布在两块巨型大陆上－通常被称为旷土的北方大陆欧里希亚，以及被称作加拉索尔的神秘南方大陆。一条名叫预兆地峡的陆桥连接了这两块大陆。斯翠海文大学位于欧里希亚大陆的东北方。

创院巨龙

在这座时空诞生之时，随着两座时空的法术力以冲突的方式重合，有许多生命形式适应了这个新架构并且也诞生了许多新型态的生命。五个格外强大的重合法术力漩涡变成灿烂光球，接着从光球中孵出了五只龙。这五只龙已成为此时空的魔法徽记，活生生地象征了五种二元相斥之力。

创院巨龙是第一个专精五种敌对颜色魔法组合的生物。当人形生物崛起时，一开始巨龙为了凡人设法操纵魔法的狂野之力而感到恼火，但他们渐渐明白只有透过严谨的学习才能让魔法被妥善运用。于是，几世纪前，巨龙们创立了一座致力于研习五种二元法术力的机构，而该机构也就是我们现今所知的斯翠海文。这五个学院皆以每一位巨龙专精的魔法为基础。

直到今日，创院巨龙依然在这座时空漫游，成为五位致命的空行智者。他们已不再直接过问斯翠海文的事务，偏好让学院长替他们发声。巨龙拥有浩瀚的智慧，但他们的脾气可不好。法师探寻他们只为了学到最深奥的秘密。

欧理可

欧理可是一群操纵魔法禁术的秘密法师社群。他们居住于远离斯翠海文之处，但他们经常渗透这所大学寻找咒语并为其黑暗计划招募人手。欧理可特务运用欺瞒、匿踪，以及强大的黑暗魔法来追求他们邪恶的目标。

死亡决斗、潜行暗杀、渗透充满法师的机构、鲜血仪式－欧理可的行程既危险又繁重，因此这个组织经常需要新成员。欧理可特务主动寻找并招募有潜力的法师，而他们最喜爱的其中一个狩猎场就是斯翠海文。一名欧理可特务会经常与强大但却表现不佳的法师或被机构忽视的学生接触，使用幻影魔法与诡计来隐藏其欧理可身份。学生通常不知道自己正被选取为欧理可的招募对象－他们只知道自己被一位迷人且说话动听的陌生人邀请参加一场专属会面。然后在那位法师最脆弱的时候，他们就会供给他一副面具。

古旅人

古旅人是一种睿智、巨大、长寿的生物，他们天生具有魔法才能。人们能看见他们跨步穿越旷土，用他们的多条手臂探索魔法源或用他们的「眼睛」，也是某种魔法专注力，凝视存在之物。古旅人能够存活上千年；人们认为有许多古旅人自破晓时代起就已存在。法师们为了古旅人浩瀚的历史与魔法知识而寻找他们，但古旅人却倾向以难懂的典故和神秘的隐喻来沟通。

星拱

违抗重力的拱形物体散布在这整个时空里，看起来像神秘的祭祠或纪念碑。他们由飘浮成拱形的天然物质轮辐构成，具有一道精准的内弧以及一道粗糙又不规则的外弧。它们能够笔直地竖立或以某种角度倾斜；它们的规模可小可大，完整或破碎，长满植被或神奇地一尘不染。它们的不规则轮辐让人想起了一个闪亮天体星辰的辐射光芒。

星拱是破晓时代的神秘残余物，当时这个时空很年轻而且大地上还没诞生任何人形种族。在大部分情况下，星拱就只是待在那里，莫名地飘浮着，静静地一动也不动，没有活性。但有许多人说他们曾见过一座星拱于生命中的危急时刻出现在他们面前，帮助他们理解一堂课或答复他们心中的紧急难题。有些人相信每一座星拱都标记着一个具有强大魔法的地方，例如一位伟大法师的出生地或一道遗失久远的咒语所在地。其他人则相信它们与古旅人具有某种程度的关联－有些人宣称他们曾见过一座星拱于古旅人面前带着强大的魔法苏醒。

魔旋

法术力流经整个阿凯维沃时空。不过在某些地点，法术力却纠结紊乱。在这些地方，魔法与咒语可能变得极为强大－而且也十分危险。这些地方被称为魔旋。根据古旅人的说法，魔旋是这个时空诞生之时，对立法术力的两个冲突源重合之处。

下课

希望你已学到一点关于阿凯维沃以及许多关于斯翠海文大学的事。如果你依然渴望知道更多关于这个世界的事，你能够在下个月阅读一篇对于此系列传奇角色的总览。此外，新的斯翠海文：魔法学校故事将会在接下来的几周于MTGStory.com以每周两篇的频率刊登。如果你等不及要注册，你能够透过这个详细且具有法律效力的测验找到适合你的学院。不过最重要的是，我们希望你能享受由下列伙伴们（不只这些！）所协助创造的世界：

致谢名单

概念艺术家

Daarken

Jehan Choo

Lena Richards

Nick Southam

Rebecca On

Sam Burley

Tyler Jacobson

Vinod Rams

创世团队

Andrew Vallas

Annie Sardelis

Doug Beyer

Emily Teng

James Wyatt

Fox Allison

Sydney Adams

平面设计师

Daniel Holt

James Arnold

艺术总监

Taylor Ingvarsson

创意制作人

Meris Mullaley

创意负责人

Doug Beyer

创意总监

Jess Lanzillo