你看见那光芒了吗？那道金光？

那道闪烁天际的金光。那就是我们一直在寻找的东西。那就是传说中的任务之地。

看见了吧，欧拉兹卡不是传说。欧拉兹卡真实存在。

纵横依夏兰的路径皆尽汇聚于此。吸血鬼。人鱼。海盗。烈阳帝国及麾下恐龙。就连瓦丝卡和杰斯也都来到了欧拉兹卡。

目的何在？当然是毫无疑问尘封在黄金城内的秘宝。

参加决胜依夏兰售前赛，你就能抢在所有人前面，率先夺得这些宝藏！

那么，售前赛在哪里，而售前赛上又会发生些什么？请继续读下去吧！

欢迎来到丛林

售前赛是一年中我最喜爱的万智牌赛事。

无论我身处世界的哪个角落，也无论在什么季节，只要有新系列发布，我总会找机会去当地的售前赛打探究竟。不止我一个人这么做；许多万智牌牌手，无论是经验丰富的老将还是初出茅庐的新牌手，都和我一样。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一。

为什么？因为售前赛确实是最好玩的万智牌赛事之一！

没有什么能比得上它。你会与其他人一样，先找个座位坐下，然后拿起一些全新的牌张，研究该如何使用。大家能在一个休闲的环境之下进行公平的竞争，让所有人都能感受万智牌新系列中涌动的能量和精彩！

我在十一岁那年参加了人生第一场售前赛，之后便立即爱上了这项赛事。十七年都来未曾变心！

售前赛吸引我的地方在于，比赛用的是全新的系列，大家都是第一次玩，起始点大致相同，而且大家都是抱着平常心前来，享受探索新牌的乐趣。无论新老牌手都会喜欢它的！

如果你是一名现开老手，你也许可以略过下面的文字，直接跳到后文，了解关于本地店家举办的决胜依夏兰售前赛与过往比赛相异之处。但是，如果你是这个现开赛丰富世界的新手，或者只是需要一些建议，就继续读下去吧！

好的。让我们先从可能是最重要的一步开始：找到参加售前赛的地方！毕竟，如果你不知道能去哪儿玩，你就不能在比赛中有好的表现。怎么才能参加呢？

如果你还没有常去的当地店家，请务必在店家搜寻器中找一家离你较近的。那家店甚至可能提供预先报名。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一，所以务必查询店家是否接受预先报名。最好不要在你到达赛场时才知道参赛人数已满，而你无法报名，所以务必提前询问。

那么，你找到了店家。太棒了！希望你能成功躲开路上的人鱼陷阱与恐龙伏击。

是时候继续探索，为赛事做好准备了。虽然你不用操心套牌～参赛后会领到牌张供你现场构组套牌，但除此之外，你还有许多事情可准备。

请务必备好充足的补给，好让你在探索黄金城的途中生存下来。比如，你还可以带上一副标准赛套牌，在两局之间的空闲时间进行娱乐。还可以带上交换用的牌本，记录生命的纸笔，甚至是一瓶水。

一场售前赛会进行4-5个小时，所以你要留出足够的时间。你需要为战斗补充能量，所以你可以带着燕麦棒或苹果当零食吃。（你可以事先询问当地店家～他们甚至可能在店里出售食物！）

很好，让我们看下去。你找到了店家，也收拾好了所需的一切。你甚至可能已经读完了最近刊登的万智牌故事，知道了万智牌世界中最近发生的各种奇闻异事。你也肯定看过了决胜依夏兰的牌图集合。也许你之前也曾好奇正式比赛如何进行，甚至还读过我那篇关于首次参赛的文章（仅提供英文版）。

一切准备就绪！现在该前去开几包牌了！

进军欧拉兹卡！

当你来到店里开始售前赛后，你会拿到这件精美的物品！这次请好好地欣赏一下这个套牌盒：

非常精美～这宝藏配得上欧拉兹卡。

在盒子里，你会发现一些有趣的东西。比如说，里面有这枚好看的20面Spindown骰子：

你还能在盒子中找到一份说明，上面有决胜依夏兰故事进展，以及关于如何构组一副现开套牌的小提示。

但售前组合中最关键的是那六包补充包，它们将会让你得到构组套牌所需的卡牌，外加一张闪亮的售前赛赠卡。（该赠卡可能是系列中任何一张稀有牌或秘稀牌！）

首先，打开这些补充包！然后，你会获得一堆牌。

那么……接下来怎么办呢？

当然是构组套牌了！

构组现开套牌和常规套牌有些不一样。你只能用眼前的牌构组套牌，然后随你的喜好加入基本地。同样，和最小套牌数量为60张的普通构组赛套牌不同，这时你只需要用40张牌。

首先，你要想办法选出你准备用的颜色。我推荐用两种颜色。

决定颜色的主要因素包括：

令人兴奋的强力稀有牌

大量能「去除」对手生物的牌

在某个颜色上有大量可用的牌

在某个颜色上有不错的「法术力曲线」～意思是在各种不同费用上都有很多生物

最理想的状况下，你所选的颜色会满足上述所有条件。但如果只满足两到三项也算不错。

决胜依夏兰的关键特征之一在于：它是一个以「部族」为主题的系列。部族意味着生物类别至关重要！这个环境总共有四个主要部族，每个部族均以特定的颜色为中心：

恐龙（包含红色、绿色和白色）

人鱼（包含绿色和蓝色）

海盗（包含蓝色、黑色和红色）

吸血鬼（包含白色和黑色）

若你感到犹豫，不妨直接选择其中一个部族，这能帮你缩减选择范围！如果你选择的部族中包含了三种颜色，则除非你有牌张能帮你解决法术力颜色的问题，否则我建议你将牌张的选择范围缩减至其中的两种颜色。

我还想提醒一点，你并非必须以部族主题进行游戏。如果你确实不想这么做，也没有什么不妥的。这只是其中一种方法而已～另外还有许多不和部族相关的策略可供尝试。

无论你是怎么挑选颜色，你都需要选出你会用的牌。如果你在售前赛上遇到瓶颈，向周围的牌手求助即可。（你在售前赛可以这样做～大家来这里就是为了享受欢乐的赛事！）

好，现在你已经选定颜色。接下来，你怎么才能从那么多牌里选出要加入套牌的那22或23张牌呢？

下面的流程或许可以派上用场！

首先，将生物以法术力费用的顺序逐次排列。这能让你看出在游戏的各个时段，你可以施放什么生物。（此时先不要摊开非生物牌，除非是你一有足够法术力便会立即施放的牌～举例来说，你通常会在第二回合施放[autocard]莫测舰队船长[/autocard]，但通常不会急着在第二回合立刻施放[autocard]逼上跳板[/autocard]。）

适当的生物「法术力曲线」对于成功的现开套牌来说至关重要。你不会想在曲线的任何一点有过多的牌。适当的混合搭配非常重要，这样你就能在游戏早期运用低费用咒语，在游戏后期运用高费用咒语。通常我会希望让套牌如下分布，这可以算是限制赛的一般原则：

1点法术力：0–2张

2点法术力：4–6张

3点法术力：3–5张

4点法术力：2–4张

5点法术力：1–3张

6点及以上法术力：0–2张

这规则并非不可改变，但它是个不错的起点。按照以上数量精心挑选你的生物，找出你最喜欢的牌。

现在，你已经规划出了核心生物基础，该添加其他咒语了！在你的颜色中选出你喜欢的其它咒语，让你的套牌增加到22或23张，咒语也就安排好了！

你最需要的咒语俗称「去除咒语」，即通过各类方法永久消除对手生物威胁的咒语，比如说造成伤害、持续横置，或是直接消灭。万智牌的现开套牌是围绕生物构组的，所以你需要充分利用你颜色中能去除对手生物的牌。

如果你想深入了解法术力曲线，则可以点击此处阅读我的文章，了解如何构建法术力曲线。

想要知道更多窍门吗？这里有一些事情是构组套牌时需要记住的：

你使用的牌张数可以超过40张，但是你真的应该尽可能限制在40张。每超过一张牌，就意味着你抓到套牌中强力稀有牌的机会便少了一分！

地的比例应当是大约17张地牌和23张非地牌。这并非100%正确，但是大多数限制套牌最后都和这个差不多，我一般都会这么选择。

混合利用费用低的牌与费用高的牌。如果你都用低费小生物，那么一个大生物就会让你束手无策；但如果你都用高费大生物，那么你就得冒着被快速推爆的风险。最好混合选用费用为二、三、四以及五的生物。现开比赛大多数对局的胜利方都是从第二或第三回合开始，每回合都施放生物。

躲避式异能很重要！当现开赛双方都有许多生物，却都无法有效攻击时，游戏常常会陷入僵持。具有诸如飞行之类异能的生物能确保你打破这种生物僵持。

双头巨人

有些店家也举办一种称为双头巨人的现开赛（经常缩写为2HG），比赛中两名牌手组队和其他队伍对战。每个双人队伍都能获得两副售前组合，并用以构组套牌。

这是怎么运作的？

简而言之，你需要与你的队友协作构组两副40张的套牌。然后，你们会与另一对牌手来场一盘定胜负的对决。

这类多人游戏如何运作？很简单，你们各自的生物和地都会分开，但你们会共享30点总生命，且会同时进行回合～外加你们还能为彼此进行阻挡！你们需要通力合作才能发挥各自的优势，以此击败对手。

想要进一步了解双头巨人赛制的运作，以及精妙的牌张互动吗？务必点击此处仔细阅读全部内容。

现开决斗

如果花一天时间参加比赛不是你喜欢的万智牌玩法，或你时间不多，只是想自己探索决胜依夏兰，你可以加入现开决斗。

你会获得一副60张、打开即玩的起手包，并用它和其他参加现开决斗的牌手对战，包括已打完一局、正等待下局开始的正赛牌手。如果你不确定售前赛符合你的口味，或者你无法为售前赛空出五个小时，那么这是一个试水的好方法。你可以只在自己有空的时候进行现开决斗。此外，它真的很好玩！

有关售前赛上现开决斗的详细情况，请询问你当地的店家，准备披挂上阵！

决胜依夏兰机制

决胜依夏兰当中除了依夏兰原有为大家熟知喜爱的异能之外，同时还新增了一项全新机制。新机制相当抢眼，你一定想要亲自体验～这样请务必事先了解一下登殿异能！

获得黄金城祝福

此系列的名称是决胜依夏兰，但我希望你能通过它结交一些朋友，而不仅是与人一决胜负。售前赛正是绝佳时机。

每个系列的玩法各有不同，决胜依夏兰也不例外。去牌店玩上几盘能让你收获颇丰！但有一点请注意：如果你的套牌中有许多具登殿异能的牌，那么请尽可能不要和对手互换生物（意指生物在战斗中互相消灭对方），因为你的目标是操控十个永久物。如果你的套牌中具登殿异能的牌并不多，那不妨展现侵略性，换掉对手的生物。毕竟你不希望让对手登殿。

剩下的就交给你们去发掘了。

重新浏览一遍牌图集合，确保自己已经在你当地的店家进行了预报名，准备享受售前赛带来的欢乐吧！

有任何想法或问题？想知道有哪些值得期待的内容？我很希望听到您的反馈！请记得告诉我！你可以在推特上与我取得联系，或到我的Tumblr上来提问。我随时乐于解答！

祝你深入欧拉兹卡的探险满载而归。如果找对地方，你还能发现永生圣阳。

尽情享乐吧！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight