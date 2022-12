在我们准备制作万智牌核心系列2010时~一如我们在今年不久前所宣布的,这是核心系列在概念上的全新出发~,我们已准备全面尝试各种创作万智牌的方法,好让此系列,甚至是本游戏,变得更加平易近人。

我们所发行的每个万智牌系列~也或许是每一张牌~都让此游戏更加复杂。新用词不断加入,新术语不断出现,新名词必须记牢,还有过去不会出现的游戏状况可能会发生。这样的「复杂度蔓延」似乎不可能停止;像这样不断扩充内容的游戏,可说其本质就是如此。不过,虽说我们无法阻止内容不断增加,但并不表示我们无法偶尔仔细检视一切,并设法找出简化系统复杂度的方法。而我们无法让已印出的牌自动消失,所以达成此目标的最好方法就是透过更新规则来解决~将容易混淆的部分逐一厘清、去除。

万智牌的规则在近十年以来都未曾有过大幅度的改变;上一次的大变动是随着古典第六版核心系列发售而一起发生的。我们准备为万智牌2010展现全新的面貌,也花了很多时间来检视规则。虽然我们所作出的改变幅度并未像第六版的规则变动般巨大,但也确实在游戏基础上作了一些改动。

第六版的变动是为了梳理缺乏秩序的系统。而我们在这次所设定的目标比较精细~要改变游戏进行中最不直觉的部分,让牌手的直觉反应成为比较正确的选择。由于通常在玩万智牌这游戏的时候,旁边都不会准备好一本规则说明书,牌手若是无法随时能在我们绵密的裁判组织中找一位来询问,就得依照他们对此游戏运作方式的猜想来作决定;而我们希望他们这么作的时候经常可以不出错。

为了弄清楚问题在哪里,我们将重点放在休闲派牌手身上~不是那些认证比赛或万智牌线上版的常客,而是那些只在家中,在学校,或在当地贩卖店玩这游戏的牌手。我们也利用我们自己与同事的的经验。我们针对焦点来测试。我们造访各地,实地与这些牌手面对面玩牌~这些很爱很爱很爱万智牌,但并没有什么强烈欲望来专心一志精研规则的牌手。

所以,「让这些牌手的直觉反应经常会成为正确选择」这件事为何如此重要?他们不是按照自己的规则随便玩玩就能满足了吗?他们确实如此~直到某个时刻为止,而这时刻就是他们离开自己的小圈圈,并加入了更广大,更遵循规则的群体。这也许是周五认证赛,或是售前现开赛,或是游戏展。也许是新牌手加入了他们的团体。不论这是如何发生的,我们希望能让这些牌手不至于发现他们长久以来的玩法都是错的,发现这游戏并不照着他们的想法来运作,发现他们并不喜欢规则真正运作的方式。

以下的所有变动~总共有七个,并且某些还包含了数个相关段落~都已由研发部门与各种万智牌牌手用许多赛制大量测试过,包括了现开赛、标准赛到龙长老无双,甚至还包括即将发表的Planechase赛制。而最大的惊喜,就是我们经常在进行游戏时不会感到太多差别。新规则在每盘游戏都会派上用场,但在大多数状况下,它们都会如同牌手在每盘万智牌所用的简化手段一样给略过。而在我们仔细检视这些被简化的手段与所遭逢的这些规则变动时,参与其间的人通常都觉得新的变动感觉上很自然。

我们并不会动不动就作改变;我们也不想如此。我们唯一的愿望,就是让自己心爱的游戏能持续地成功与茁壮,而这代表了有时得作出改变。你的某些游戏会由于新规则而有着不同结局。你的某些牌会变得更强一点,或是更弱一点。而到头来,这游戏将会如同过去一般地具有深度又需要技巧,并且我们要让它朝向更直觉且更易懂的方向前进。

这些规则变动将于2009年7月11日生效(万智牌2010售前现开赛的第一天),并且将于7月29日在万智牌线上版生效。

规则经理Mark Gottlieb也将协助说明这七个变动的大致状况,以及它们将如何影响游戏进行。他的解说将以蓝色背景表示。

现实状况:除了在比赛之中,大多数牌手并不会照着规则明定的「某位牌手先结算完他的再调度,才轮到下一位牌手来结算」来行事。牌手通常会几乎同时来处理再调度。

解决方案:再调度将正式定为同时处理。这将明显地缩短比赛中花在一盘开始前的洗牌时间。

虽然万智牌充满了风味十足又响亮的术语(坟墓场,咒语,法术,战斗等等),但有些用词却偏于通用,模糊,甚至造成误导。为了让游戏更加明确,我们共更动了四个用词,不但将适用在往后的实体牌张系列,也会适用在Oracle牌张参考文献中。

2A) 战场

现实状况:有些牌手无法清楚分辨英文牌上「play(使用)」与「put into play(放置进场)」之间的细微差别。「场上区」这名字也破坏了本游戏其他部份所要塑造的风味。

解决方案:场上区改名为「战场」,如此可以与其他区域的「坟墓场」这类名字之风味更加贴近。永久物现在不是「进战场」就是「放进战场」。(以前的说法分别会是「进场」与「放置进场」)

2B) 施放,使用,以及起动

现实状况:再一次,有些牌手无法清楚分辨英文牌上「play(使用)」与「put into play(放置进场)」之间的细微差别。自从古典第六版以来,「施放」这个用词就已被游戏规则所淘汰,而其理由如今应该已经毫不重要~是为了减少游戏专用词的数量,宁愿损失一些风味也要让规则更加精简。并且,许多在第六版那年代之前就开始玩的老手也还习惯性地会说「施放」一词。而说咒语是被「施放」,显然是比被「使用」听来更合理些。

解决方案:「施放」重新上阵,在使用咒语或使用某些特定类别咒语的相关状况时,均用它作为动词。「使用」依旧保留下来,在与地相关(以及非特定类别的牌)时作为动词。起动式异能不再是「使用」,而是「起动」。

详细说明:这项变动也会造成很多的勘误,但并不会有任何功能上的改变。我们只是换了用词。(译注:此段落英文用词有很大变化,而中文用词则原本就有很明显差异)

对Aaron论点之补充:有许多牌手搞不清楚不可近的菲姬与妖精吹笛手之间的互动。它们的第十版规则叙述如下:

妖精吹笛手: , :你可以将一张生物牌从你手上放置进场。

菲姬的第一个异能:当不可近的菲姬进场时,若你并非从你手上使用之,你输掉这盘游戏。

「playing a card from your hand(从你手上使用一张牌)」与「putting a card into play from your hand(将一张牌从你手上放置进场)」两个动作的用词实在太过相像。我们希望能了解这游戏的人不光是三级裁判而已。而以下是我们想要这些牌的规则内文变成的样子:

妖精吹笛手: , :你可以将一张生物牌从你手上放进战场。

菲姬的第一个异能:当不可近的菲姬进战场时,若你并非从你手上施放之,你输掉这盘游戏。

这样清楚多了。在这新的世界中,你将会使用地,施放咒语,起动异能,并且使用可能会是地或是咒语的牌(例如藉由心之所欲)。