依尼翠和我们上次看到时有些不太一样。

天使已经入魔。鹏洛客各行其是。一连串的线索指向更为阴暗的秘密. . .

大家最好亲自来看一下：

对于善良的人而言，一切已不再纯真美好～实际上，毫无纯真和美好可言。但依尼翠并非无力回天。如果你能帮着解开依尼翠的谜团，尚且有时间阻止这场疯狂。

研究依尼翠疯狂背后的深层原因只有一个办法～那就是前去探索！而最好的途径便是参加售前赛！你有机会率先使用新牌，与同你一样的调查员交流看法，甚至还能找到专享的售前赛谜题！

细节暂且不表。赛事内容如何？继续阅读。

揭示谜团

就算整个世界都已陷入疯狂，售前赛仍是你能享受万智牌乐趣的地方。

我在十一岁那年参加了我的第一场售前赛～之后便爱上了这项赛事。一晃十四年过去了，每次参加售前赛我依旧会兴奋不已！

售前赛吸引我的地方在于，比赛用的是全新的系列，大家都是第一次玩，起始点大致相同，而且大家都是抱着平常心来参加比赛，共同享受探索新牌张。总之就是能让人流连忘返！即使是有多年玩牌经验的牌手也会对每一场售前赛充满期待，就像是拆开全新的礼物一样。

如果你是一名现开老手，你可以直接跳到下一部分。在那里，我将谈谈你在当地牌店将能如何体验 依尼翠暗影。但是，如果你是这场现开赛盛会的新手，或者只是需要一些建议，就继续读下去吧！

好的。那么让我们先从可能是最重要的一步开始：找到参加售前赛的地方！毕竟，如果你不知道能去哪儿玩，你就不能在比赛中有好的表现。怎么才能参加呢？

好吧，如果你还没有常去的当地店家，请务必在店家搜寻器中找一家离你较近的！那家店甚至可能提供预先报名。售前赛是我们最受欢迎的赛事之一，所以务必查询店家是否接受预先报名。最好不要在你到达赛场时才知道参赛人数已满，而你无法报名，所以务必提前询问。

那么，你找到了店家。太棒了！

现在要花点时间准备一下。依尼翠可不是你能不做准备就四处闲逛的地方～你需要准备齐全！当你参赛时，会用发给你的牌来构组赛事用的套牌，不过除此之外，你还有许多事可准备。

比如，你还可以带上一副标准赛或指挥官套牌，可以在两局之间的空档进行娱乐；交换用牌本；记录生命的纸笔；甚至是一瓶水。你也可以带上一些小零食，比如能量棒，如果你是吸血鬼，那就带上一杯鲜血。一场售前赛会进行四到五个小时，所以你要留出足够的时间。

很好，让我们看下去。你找到了店家，也收拾好为应付依尼翠现况所需的一切。你甚至可能已经读完了近期刊登的万智牌故事，知道了万智牌世界中最近发生的各种奇闻异事。你也肯定看过了依尼翠暗影牌图集合。

一切准备就绪！现在，让我们来. . .

揭示补充包

当你来到店里开始售前赛后，你会拿到一个漂亮的全新套牌盒，里面有你构组套牌所需的一切。快来看看！

依尼翠暗影采用了全新的包装盒，也就是说你会得到一本复刻版的多美代的札记，让你放牌。请妥善保管！

盒内还有一条待解的谜团. . .不过，如果我现在就剧透那可就不好玩了。你需要前往售前赛，与你的侦员同伴一起在店自己动脑解开答案！

但最关键的是那六包依尼翠暗影补充包，它们将会让你得到构组套牌所需的卡牌，外加一张闪亮的售前赠卡（该赠卡可能是系列中任何一张稀有牌或秘稀牌！）。

首先让我们揭示谜团. . .笼罩着的补充包！然后，你会获得一堆牌。

那么，现在干什么？

当然是构组套牌了！

构组现开套牌和常规套牌有一点不一样。你只能用眼前的牌构组套牌，然后随你的喜好加入基本地。同样，和最小套牌数量为60张的普通构组赛套牌不同，这时你只需要用40张牌。

首先，你要想办法选出你准备用的颜色。我推荐用两种颜色。

决定颜色的主要因素包括：

令人兴奋的强力稀有牌

大量能「去除」对手生物的牌

在某个颜色上有大量可用的牌

在某个颜色上有不错的「法术力曲线」～意思是在各种不同费用上都有很多生物

最理想的状况下，你所选的颜色会满足上述所有条件。但如果只满足两到三项也算不错。

无论你是怎么挑选颜色，你都需要选出你会用的牌。如果你在售前赛上遇到瓶颈，向周围的牌手求助即可。（我们鼓励你在售前赛上这样做～即使是身处依尼翠，毕竟这是为了乐趣和学习！）如果你遇到瓶颈，一种有趣的方法便是选择依尼翠上对应某个生物类别的色组，例如精怪（蓝白），灵俑（蓝黑），吸血鬼（红黑），狼人（红绿），或人类（白绿），然后围绕着它们开始构组！

无论你采用何种方法，现在你已经选定颜色。接下来，你怎么才能从那么多牌里选出要加入套牌的那22或23张牌呢？

依尼翠有许多暗夜邪物～但你无需因此而辗转难眠：这就告诉你如何按部就班地来！

首先，将生物以法术力费用的顺序逐次排列。这能让你看出在游戏的各个时段，你可以施放哪些生物。（此时先不要摊开非生物牌，除非是你一有足够法术力便会立即施放的牌～举例来说，你通常会在第一回合施放 鄙视 ，但通常不会急着在第三回合立刻施放神秘插曲。）

适当的生物「法术力曲线」对于成功的现开套牌来说至关重要。你不会想在曲线的任何一点有过多的牌。适当的混合搭配非常重要，这样你就能在游戏早期运用低费用咒语，在游戏后期运用高费用咒语。通常我会希望让套牌如下分布，这可以算是限制赛的一般原则：

1费法术力：0–2个生物

2费法术力：4–6个生物

3费法术力：3–5个生物

4费法术力：4个生物

5费法术力：3个生物

6费或更多法术力：1–2个生物

这规则并非不可改变，但却是个不错的起点。按照以上数量精心挑选你的生物，找出你最喜欢的牌。

现在，你已经规划出了核心生物基础，该添加其他咒语了！在你的颜色中选出你喜欢的其它咒语，让你的套牌增加到22或23张，咒语也就安排好了！

你最需要的咒语俗称「去除咒语」，即通过各类方法永久消除对手生物威胁的咒语，比如说造成伤害、持续横置，或是直接消灭。万智牌的现开套牌是围绕生物构组的，所以你需要充分利用你颜色中能去除对手生物的牌。

想要知道更多窍门吗？这里有一些事情是构组套牌时需要记住的：

你使用的牌张数可以超过40张，但是你真的应该尽可能限制在40张。每超过一张牌，就意味着你抓到套牌中强力稀有牌的机会便少了一分！

地的比例应当是大约17张地牌和23张非地牌。这并非100%正确，但是大多数限制套牌最后都和这个差不多，我一般都会这么选择。

混合利用费用低的牌与费用高的牌。如果你都用低费小生物，那么一个大生物就会让你束手无策；但如果你都用高费大生物，那么你就得冒着被快速推爆的风险。最好混合选用费用为二、三、四以及五的生物。现开比赛大多数对局的胜利方都是从第二或第三回合开始，每回合都施放生物。

躲避式异能很重要！当现开赛双方都有许多生物，却都无法有效攻击时，游戏常常会陷入僵持。具有诸如飞行之类异能的生物能确保你打破这种生物僵持。

如果你想对现开赛了解得更深，这里有一些文章，你可以从中学到更多：

双头巨人

有些店家也支持一种称为双头巨人的现开赛（经常缩写为2HG），比赛中两名牌手组队和其他队伍对战。每个双人队伍都能获得两副售前组合，并用以构组套牌。你当地店家的比赛组织方能告诉你更多信息。请联系他们了解详细信息。（你可以在此处了解更多有关双头巨人的信息。）

现开决斗

如果花一天时间参加比赛会令你却步，或你时间不多，只是想自己体验依尼翠暗影中的精彩内容，你可以加入现开决斗。

在这个外围赛事中，你会获得一包60张、打开即玩的起手包，并用它和其他参加现开决斗的牌手对战，包括已打完一局、正等待下局开始的正赛牌手！如果你不确定售前赛符合你的口味，或者你无法为售前赛空出五个小时，那么这是一个试水的好方法。你可以只在自己有空的时候进行现开决斗。此外，它真的很好玩！

解开机制谜团

依尼翠暗影中不但有牌的两面都具有异能的生物，还有能创造线索衍生物的瞬间，可谓集各种混乱机制于一体！你应该阅读一下机制文章，了解系列中包括的各种内容～你也可以观看这些言简意赅的小视频详细了解其中的具体情况：

道路的尽头

所以，依尼翠到底怎么了？就由你自己来揭晓答案吧！侦员同志，我觉得你最好尽快行动。

在依尼翠的夜幕降临前，我要再次提醒一下，系列中的所有牌张都能在牌图集合中进行查看。好好学习，准备就绪！

以上就是我要说明的重点。希望这些诀窍能够帮助你追觅线索！如果你有任何想法、问题或发现了什么有趣的东西，请记得告诉我！你可以发推给我，或到我的Tumblr上来向我提问。

祝各位在售前赛上玩得开心～噢，还有，留心可别被吸血鬼给咬了。

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight