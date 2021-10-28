有谁不喜欢婚礼呢？圣杯充满鲜血，美丽僕人的心脏持续扑通扑通地跳着—至少在你肚子开始饿之前。还有华丽的服饰！新娘的礼服高贵华丽，材质只能维持一天的保存期—那是由不朽的灵魂所编织而成！（那 . . . 游移在长袍上的是脸吗？）

这是依尼翠的婚礼，所以那肯定是个既邪恶又有趣的活动—重点在邪恶。当然，既然这个系列名为依尼翠：腥红婚誓，补充包添趣团队肯定会盛大地庆祝这一切。

为大家带来补充包添趣

补充包添趣需要很多充满才华的人的协助，来制作每个新系列中独特的处理方式，有些你已经在依尼翠：黯夜猎踪补充包添趣文章里看过了。依尼翠：腥红婚誓 利用了一些依尼翠：黯夜猎踪剩下的内容；许多人同时参与了两个系列，让这两个系列有着一致的感觉。

“一开始我们是同时製作两个系列的，主要是在概念上。”创意经理 Tom Jenkot 説。一开始牌张处理的团队包括 UX 设计师 Daniel Holt、资深图像设计师 James Arnold，和艺术总监 Crystal Chang。”在我们决定了概念以后，便把它们分为开发、微调及委托。”

补充包添趣团队研究了吸血鬼电影并检视吸血鬼在流行文化中的代表，但内部也有着很棒的资源可以使用。”大多数补充包添趣牌张处理方式的启发，都来自艺术总监Taylor Ingvarsson的作品，以及概念画家所提出造访依尼翠的感觉。那是在疫情迫使我们必须要在家工作前最后一个的概念呈现，而当我们离开办公室时，整面墙都是很酷关于吸血鬼婚礼的想法—足以启发创作补充包当中有趣的牌张！”

永恆之夜继续

永恆之夜的特色牌框，延续了之前的系列把经典的黑白及恐怖风格带到了依尼翠：腥红婚誓，继续出现在传奇生物和全图基本地上。

“我们认为这是一个很棒的方式把两个系列连在一起。”Tom 説。”且它们感觉起来很酷，所以我们想看到更多！Crystal Chang 指导了这些牌全部的插画，就和依尼翠：黯夜猎踪的时候一样。许多画家回归支援，还有一些新的带来了他们最好的作品。”

无边框和扩图

一如往常，无边框和扩图牌都可以在依尼翠：腥红婚誓里找到。你会在稀有的双色地及鹏洛客上找到无边框的处理方式。

精选的稀有及秘稀牌除了一般牌框的版本外，也会有扩图的处理方式。

利齿特色牌框：各式美丽的吸血鬼

专属于依尼翠：腥红婚誓里的吸血鬼，新的利齿特色牌框带来了精致高雅的牌张处理，与更狂野的依尼翠：黯夜猎踪秋分牌框形成对比。”有着精致手绘的收成主题秋分牌对依尼翠：黯夜猎踪来说是最棒的处理方式。”Tom 说。”而更传统的利齿处理方式则更能表现出哥德式的建筑—当然还有利齿。”

Turn Over

创意製作经理 Chrissy Wiley 同意他的说法。”依尼翠：黯夜猎踪和依尼翠：腥红婚誓确实提高了我们考虑补充包添趣牌框的标准。”她说。”特色牌框是一个很好的例子表现我们是如何利用这个世界的细节来设计出美丽的牌框。”

牌框的设计是从委託给艺术家 Alix Branwyn 开始。”她为我们完成了一些牌框—有些有发行有些没有，”Tom 说。”她提供了我们半打很强烈的概念（也很有利齿的感觉）。我们选择了其中一个，由 James Arnold 稍作修改后放进了需要的每个颜色里。”

截然不同的美感也与揭露奥莉薇亚沃达连和她长久以来的吸血鬼婚礼相称。”[利齿特色牌框]华丽富哥德风味，且还是最适合吸血鬼婚礼的设计。我们选择了浪漫/爱情小説类型的外观—柔焦、戏剧性的灯光，还有很多美丽的吸血鬼。更不用提我们找了恶魔城的画家小岛文美所绘制的索霖实在是惊为天人。”

依尼翠的吸血鬼们除了嗜血外还有另一项天赋：他们知道如何打扮。”吸血鬼的时尚是无与伦比的，”Tom 说。”许多美丽的吸血鬼打扮地如此华丽—他们实在很漂亮不是吗？”

“除了吸血鬼的衣装外，最时尚的就属他们所居住的哥德式建筑，”Tom 说。”我们很早就知道我们想要这成为牌张处理方式主要的启发。我只是不知道 Alix 和 James 会表现地这么好。”

德古拉现身

“我的復仇正要开始！我等待了数个世纪，时间是站在我这边的。”

—德古拉伯爵， 德古拉第 23章。Bram Stoker 作品

说到举办一场华丽的吸血鬼盛宴，你当然不能不邀请那位吸血鬼。毕竟他可能会生气，而你也知道他对这件事情是怎麽看的。所以，依尼翠：腥红婚誓为文学史上最经典的吸血恐怖角色—德古拉伯爵铺上了殷红色的地毯。

Turn Over

但在电影、漫画、戏剧、电视和书籍里有过太多”德古拉”—说真的，这些傢伙到处都是，而每个表现这位伯爵的方式都有一点点不一样。在依尼翠：腥红婚誓的补充包添趣处理方式上，团队希望溯源到最一开始的作品：Bram Stoker 着作的德古拉上。

“我们唯一寻找启发的就是那本书，”Tom 说。”事实上，我们很小心不要跟其他漫画、电影、电视或其他里面表现的方式重叠。那是他们的表现方式，而我们希望忠于原著。”

但忠于原着对德古拉的表现方式也代表着挑战。”并没有太多描述角色细节的内容，”Tom 说。”甚至随着内容的进展，德古拉伯爵看似变得更年经，外貌也有所改变。Doug Beyer 为德古拉系列牌写出了所有的插画叙述，琢磨出我们可以提供给画家的文字线索。”

德古拉不是孤身前来，还带来了许多知名的角色、地点和物品—总共有 18 张牌（别忘了去看 Mike Turian 的文章收集依尼翠：腥红婚誓来了解要如何得到这些牌）—把锡本比根和依尼翠结合在一起。”气氛在这里起了很大的作用，德古拉沉默且自信的能力也是。这里有很多的文字内容能帮助我们描绘出概念。”

为这个处理方式寻找完成这个气氛感觉并演绎出那些角色画家的工作落到了 Tom 头上。”选择画家的过程非常有趣。我确实在牌张资料库里面打了『吸血鬼』，挑出了数百张的插画，选择了其中最喜欢的吸血鬼并联繫了画家。每位画家都希望自己能获选参与，数量比我预期的还要多。他们迫切想要参与製作德古拉—而且是在万智牌里！？这太疯狂了。结果完美地呈现了大家的热情所在。”

现在你们已经看过了依尼翠：腥红婚誓里的补充包添趣处理方式，接着让我们跳到Harless Snyder 的产品概览，来更了解整个系列的样貌，接着别忘了也阅读Mike Turian 的收集依尼翠：腥红婚誓文章以了解你要如何以及在哪里可以找到它们！