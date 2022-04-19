新卡佩纳：喧嚣黑街4月29日上市，届时新卡佩纳：喧嚣黑街的指挥官套牌也会一同推出！你可以来新卡佩纳：喧嚣黑街指挥官牌图集合看看新牌，还可以来了解聚珍补充包里指挥官牌张宽画版的详细信息。

每个声名狼藉的新卡佩纳家族都有自己的指挥官套牌。不确定哪一个符合你的游戏风格？来试试新卡佩纳：喧嚣黑街小测试，看看你和哪个家族最有渊源！

指挥官套牌内容

每副指挥官套牌内含两张封面传奇，另有十五张新加入万智牌的牌张，和一张蚀刻闪展示用指挥官。在每副套牌里，你还会获得一包聚珍补充包尝鲜包，内含两张牌：

一张补充包添趣处理的稀有或秘稀牌（镶金处理除外）且可以在聚珍补充包里开到（20%的尝鲜补充包里是传统闪版本）

一张传统闪摩天楼或黄金时代处理的普通或非普通牌

大多数新卡佩纳：喧嚣黑街指挥官套牌内的聚珍补充包尝鲜包和套牌的语言版本一致。如果你的指挥官套牌语言版本是繁体中文、意大利文、葡萄牙文、俄文或西班牙文，那么聚珍补充包尝鲜包统一为英文。

这些套牌共有两种版本的包装：全彩盒，以及网店特有的简约包装版。简约包装版和常规版的内容相同。它们都用了可回收材料且减少了塑料废料！

新卡佩纳：喧嚣黑街套牌列表

你可以在下面看到新卡佩纳：喧嚣黑街每一副指挥官套牌的完整列表～不过一开始不会完全展示。随着我们推进每一副套牌的预览（了解预览日程），我们会将内容添加在此，所以别忘了回来看看新的套牌列表！

（编者注：下列的套牌列表自动从风云集抓取每张牌最新印制的样子，未必是出现在本产品中的样子。此处的套牌列表并非产品内牌张个别展示，仅为互动查询套牌中包含各牌张的功能之用。）

秘闻帮窥秘

Title: 秘闻帮窥秘

Format: 指挥官

Commander: 秘闻帮天眼卡蜜兹

密报商蒂维特

翔空勒赎手

灵巧脱狱

走私客分赃

夺面章人

改变计划

牵扯太深

阴谋家面具

空道劫匪

夺命阴谋

厄运占师

还复令状

生命保险

秘闻帮交会

复旧专家欧斯卡

货币兑换机

冠冕统领

严峻指命

暮死 // 朝生

旭日泰坦

聪智斗士

深峡潜怪

寄托 // 记忆

魂魅小偷

身份窃贼

天底巨海兽

身分遭窃

柩护巫妖

马拉奇解放者哲娜

墓刃劫掠者

噩梦返虚

渎神指命

祸水阿莉莱

迈勒提斯的达克索斯

龙王欧祝泰

殉难忍者

渗透影法师

静刃邪鬼

心智窃贼

彻底终结

昂行潜兽瑞克萧

封喉刺

基尼共振器

阻滞河口

恶心焦油坑

黑水陵墓

异国果园

恶臭荒原

港镇

沃原溪流

天云旷野

沉落幽谷

静寂殿堂

无法拒绝的条件

秘闻帮护符

秘闻帮店面

化剑为犁

大胆破坏者

寇族黜人掠夺者

宝船巡游

旋翼浪客

墨湛巫师

谜语面具

秘法印记

俄佐立印记

指挥官法球

底密尔印记

战野之石

欧佐夫印记

阳光戒

疾行靴

旅人饰品

玄秘圣所

灰烬瘠地

指挥塔

艾斯波全景

繁茂地境

祖灵径道

浪客小径

兴旺荒地

兴旺岛屿

兴旺湿地

5 平原

6 海岛

6 沼泽

绝艺盟摧绝

Title: 绝艺盟摧绝

Format: 指挥官

Commander: 华艺家安海洛

工笔画匠帕涅丝

奢豪复造

无瑕仿制

助恶门房

清点遗体

盯梢侦探

以儆效尤

残料管理

尚夺尔的契约

斗胆掉包

定念迭代

魔韵女高音

隐密追击

绝艺盟交会

载火凤凰塞蕊兹

走私客金龟车

仿幻成军

历时挖掘

梦幻成真

秘法交汇

河流拒斥

岑斯莉的裁决

厄亡者大军

浴血斗士

背德契约

颤栗召唤

六方杀阵

操偶聚群

深渊统治

斩断血脉

空境阴魂

悲哀神行客

连锁反应

双重视像

复焰凤凰

不死斯奎

糟蹋

召令破空灵

异见法师凯丝

拟态缸

双身杖

飞瀑绝壁

阻滞河口

黑水陵墓

异国果园

恶兆遗迹

暗血山脊

闷燃沼地

沉落幽谷

顿悟殿堂

谗言入耳

美魅盗贼科梅拉

绝艺盟护符

绝艺盟剧场

深入分析

真伪莫辨

狂搜乱寻

沉思

注定

陶岚的祝愿

喂饱虫群

暴雷仪式

鬼怪电术士

秘法印记

指挥官法球

底密尔印记

战野之石

伊捷印记

迅雷护胫

拉铎司印记

阳光戒

旅人饰品

灰烬瘠地

指挥塔

崩毁古陵寝

格利极全景

繁茂地境

祖灵径道

兴旺绝壁

兴旺岛屿

兴旺湿地

7 海岛

6 沼泽

5 山脉

勤工联出勤

Title: 勤工联出勤

Format: 指挥官

Commander: 万金油亨齐托雷

钢梁镇蛮汉

嚎吼舞锤汉

保护费

老鼠波群

工业进展

梅齐奥袭劫客

金如雨下

地盘之争

柯达亚守护者

多奇破烂车

应急队员

近亲传承

污秽吞噬械

劫夺拳后乔琳

勤工联交会

褪色哨卫

乙太骤变

夺命龙侯

波拉斯信徒

恶毒巨械

痛苦真相

渎神行径

混沌歪曲

始啸埃泰力

炼狱泰坦

潜行报复者

暴战翻腾

赞迪卡复仇者

飞跃进化

肉食巨甲虫

姆拉撒育碧灵

化生遗赠

丝裂黏菌

犄牙兽

撼树盖美拉

摧木督长

塑世师

血辫奎许

风华的裁决

铸生匠兽图集

黯色幻影

烬火林地

异国果园

恶兆遗迹

狩猎小径

凯锡革狼栖地

苔炎山谷

苔草桥

暗血山脊

闷燃沼地

脊石圆丘

疫病殿堂

暮色泥沼

金光宝堆

勤工联护符

勤工联高台

寇基雷工匠

生体活祭

探索

远眺

贾路的反抗

跺吼巨犀兽

木灵展势

迁徙路径

蔓生城垛

徒长

铁木尔剑齿虎

掠亡仪式

终结

秘法印记

指挥官法球

战野之石

阳光戒

灰烬瘠地

枯萎林地

指挥塔

勇得全景

繁茂地境

祖灵径道

蛮野大地

伪神殿堂

兴旺绝壁

兴旺树丛

兴旺湿地

4 沼泽

5 山脉

6 树林

乐舞会歧乐

Title: 乐舞会歧乐

Format: 指挥官

Commander: 破坏歌伶琪特坎托

首脑亲信法嫔

首脑司机

渐强终响

典礼司仪

放纵 // 无度

派对化身

蔷薇间司库

夺取焦点

喧犀夺主

犀心款待

庆典权杖

薇薇安的狂奔

沁魂厨师蓓丝

乐舞会交会

美满结对

活动地板

召集紫铜军

斗客的遗产

晶角兽生息所

以弱制强

军事壮举

煽动蚁

山崖暴君克卒

崇轮贤者

围攻哨站

混沌骑兵祖佐斯

无尽缠丝阿拉斯塔

觉醒区域

兽侯腾扬

羊屯斗士

沙丘亚龙巢群

硬盔虫大群

祭师启示

森林乐施

雷蹄巴洛西

神器异变

召集战团

灵气突变

同袍情谊

尊兽盖吉

大军行进

复还探险家塞瓦拉

佚界雕像

林冠远景

雅登瓦堡

鞍博雷堡

烬火林地

异国果园

筑防村庄

狩猎小径

苔炎山谷

崎岖沃原

曦草沃原

胜利殿堂

迅风高地

收集风语

咝声独奏家

乐舞会护符

乐舞会庭院

无形美善

欧佐夫倡议人

流放之径

体内野兽

栽培

和谐

叶身德鲁伊

樱宗长老

林木妖精

波洛斯护符

秘法印记

渴血之刃

指挥官法球

战野之石

阳光戒

灰烬瘠地

指挥塔

丛林祭祠

繁茂地境

纳雅全景

祖灵径道

兴旺绝壁

兴旺树丛

兴旺荒地

4 山脉

8 树林

4 平原

扶济社匡扶

Title: 扶济社匡扶

Format: 指挥官

Commander: 暴冲汉佩力

承判盾商库罗斯

天使侦员

外判护卫

厄亡裁决

机智防御

天恩传音师

艾文讯使

后盾扶济商

表单风暴

受贿战士

家族之威

高地园独行侠

密探工具箱

扶济社交会

报社主编丹瑞科林

正气法槌

复仇猎绊人

铸石以告

雄鹿蹄印

辉侯求索客

时空爆发

永结同心

午夜怪钟

泰兹瑞的计策

遗世先人

护育德鲁伊

皮默乱匠李什克

李什克的专才

腐食流浆

油滑沼绊人

厌钢多头龙

刚毅阿耶尼

艾文分印术士

深测法师

战场阿苏拉耶娜若

无上综源罗列茨

壳进化组的沃瑞

晶澈巨人

遗忘石

先知秘窖

林冠远景

异国果园

潮没树丛

筑防村庄

加渥尼镇区

卡恩关堡

筑巢栖地

港镇

沃原溪流

天云旷野

曦草沃原

神秘殿堂

扶济社护符

奇异宠物

扶济社匿所

慷慨赠礼

感恩亡灵

飞船劫匪

敲击鸟

翼展导师

虔诚德鲁伊

演化智者

根墙

柳饰长老

班特护符

原初共感

城市演化

秘法印记

指挥官法球

汩汩圣杯

战野之石

力量渠道

阳光戒

疾行靴

灰烬瘠地

班特全景

指挥塔

利雅拉镜湖

复生罗堰

繁茂地境

祖灵径道

海滨殿堂

虹霓小溪

虹霓树丛

虹霓牧地

5 树林

5 平原

4 海岛