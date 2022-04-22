新卡佩纳充满了强大的人与勤劳的人、腐败的人与勇敢的人，每一个人都拥有形塑这座城市的故事与命运。虽然新卡佩纳：喧嚣黑街小说无法讲述他们所有人的故事，但在此你可以找到这些你即将遇见的传奇角色们的背景简介。

新的传奇角色

闹事人贾希丝

恶魔掌管新卡佩纳，但来自柯达亚的传言却说那将不会持续太久。

在下方的拳击场中有一位明星，一个受到新卡佩纳最底层行政区的欢呼群众所簇拥的名字：闹事人贾希丝。她是个斗士，是个拳击手，可说是最优秀的拳手之一。拥有像卡佩纳主干线一样的右钩拳和宛如电鑽般的戳刺。未嚐败绩，她的优秀让人们开始谈论；在绝艺盟刺客执行的一场失败的刺杀行动后，人们已开始抱持希望。

每个人都看见了。刺客们将她逼到角落，五打一，接着在一阵闪光中她就被燃烧的阴影所包围－人们认得这些阴影。它们是其他斗士；有些曾与她交手过，有些已退休或在很久以前过世。被召唤至她身边，它们猛击刺客，并在旁观者的欢呼声中将他们赶跑。贾希丝不只是最优秀的，人们还说：她被赐福了。恶魔或许统治了新卡佩纳，但像贾希丝这样的斗士却为人们带来了希望。

织契魔冯柯斯帕拉

新卡佩纳的根基依然是个谜，笼罩在几世纪的时间与魔法迷雾中。少数人还清楚地记得这座城市的起源，但 这一小群人中的第一位就是扶济社首领：织契魔冯柯斯帕拉。

于新卡佩纳创建期间从凡人升格为恶魔，冯柯斯帕拉是个心思缜密、行事严格的角色。冯柯将他的扶济社打造为新卡佩纳最高层级的专业保护者。他们的条约与契约具有约束力－有时正如字面所述－为其签署者提供保护以换取债务，并于稍后再前来索讨。对那些需要更多保护的人来说，冯柯已训练其扶济社成员习得后盾魔法，并让他们成为新卡佩纳任何负担得起的人的私人保镳与保护者。

冯柯身处世界顶端，是一位高地园领主。其他四个家族都得仰赖他的扶济社寻求保护，就跟大部分的市民和社会菁英一样。然后出现了魔头，于是冯柯才发现从世界顶端坠下的距离有多远。

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「毁约者」

美魅盗贼科梅拉

亲爱的，魅力无法被窃取。当一个人站出去面对这个世界的时候，他就告诉了世界自己是否具有魅力。科梅拉很清楚这一点，于是便照此过着她的生活。科梅拉就是魅力、优雅、奢华－她就是潮流、高地园风格的驱动者以及由尚夺尔勋爵亲自指导的馆长。

身为在高地园拥有画廊的专业人士，科梅拉的公开展览品不多并且经常轮替。急切的年轻艺术家－来自她的小团体以及那些渴望加入的人－会将他们最前卫、最大胆、最激进的作品优先提供给她；成为科梅拉最喜爱的作品之一就表示成为新卡佩纳的热门话题。

但这不是科梅拉的所有面貌。首先，身为一位绝艺盟成员，科梅拉是尚夺尔勋爵最喜爱的其中一位收购专员，甚至能在不让拥有者怀疑的情况下从最严密看管的私人收藏品中「取回」作品。她的猎物是那些试图逃避与尚夺尔勋爵的交易与契约的人：容易对付的目标。也是那些骄傲、自大，或天真到认为一个美魅年轻的时尚教主不会也是一个割喉天才的人 ...

贪婪的艾弗琳

在新卡佩纳鲜少有人记得旧世界。在秘闻帮内某些格外年长的史芬斯以及在乐舞会的狂欢行列中的少数老年罗克曾经历过那段早期岁月。绝艺盟自豪于拥有最长寿的成员－尤其在获得尚夺尔的吸血鬼赋礼后更非难事－但他们大部分都是在新卡佩纳的闪耀高塔建成后才被转化的。不，真正的老卫士人数稀少：只有五个家族的领袖，还有贪婪的艾弗琳。

尚夺尔曾经是她的爱人－不过那已经是陈年往事了。身为第一个接受来自尚夺尔的吸血鬼赋礼的人，艾弗琳依然记得旧卡佩纳的时光，记得这个世界在荒废前的样貌。从那时起，她已活过多种人生，但一直以来，她已从旧世界收集且保存了大量的私人文物收藏品。她的专业使她成为除了尚夺尔勋爵以外唯一一个能够进入其私人档案库的人。

虽然艾弗琳既有礼又大方，并且愿意迁就年轻的绝艺盟成员－他们对她而言都算年轻－以及新加入家族的成员，但人们可不能低估她。她或许是个收藏家，但她一开始是个杀手，而且任何不如她的生命都是可以被随意消耗的生命 ...

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「家人至上」

杰米尔副手金妮斐

身为被乐舞会星探于梅齐奥发现的一个孤儿，金妮斐在担任万通汇守卫期间证明了自己是个技艺精湛的斗士。她的用剑技巧吸引了杰米尔的目光，于是便让她担任他的私人护卫；她让自己受到这位年老狮族的喜爱，而他则将她作为从未拥有过的女儿看待。致命、美丽，又深爱着生命的美好，现在金妮以乐舞会的法定继承人自居。除了身兼杰米尔最忠诚、信任的副手，金妮也花了大部分的时间在管理乐舞会的兽窝－专业的兽群管理员在此养育稀有的都市野生动物品种以及奇异的茶杯生物。

在终响会事件与魔头之战期间，为了保护她的养父杰米尔不受魔头爪牙们侵扰，金妮跟艾紫培和薇薇安组成了一个不自在又经常产生摩擦的暂时性联盟。在设法从鹏洛客们身边偷回吉娅妲的行动失败后，现在金妮专注于重建残破的乐舞会以回復其往昔荣光。

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「第一集：回家」

「第三集：考验」

「第四集：圣源」

「第五集：天使赞歌」

卜策魔拉斐茵

旧卡佩纳史芬斯的数量从来就没有很多。领域性强又自负，他们争取大众的赞扬、恐惧，与奉献，精心打造预言以驱使群众前往他们的殿堂。身为一个年轻的史芬斯，拉斐茵用半隻手掌就能算完她认识的同类：她的母亲，在她能够飞翔时就把她赶了出去；她的对手，其占卜跟拉菲茵的占卜一样自相矛盾；还有她的爱人，拉斐茵已记不得他的名字和脸孔。

那一切在他们到来时发生变化。拉斐茵的预言－没人想听，因为它们既黑暗又阴森并且提到一种耀眼的金属－竟然正确无误。她独自被拔擢，被一位大恶魔授与了恶魔身份，而在此刻新卡佩纳的辉煌装饰艺术中，拉婓茵成了仅存的史芬斯。很好。她喜欢这样。就让她的「家族」来侍奉她，在他们以梦境餵养她的同时让他们用墨水写下她的梦境。让她的预言支配这座城市的未来。至少这次他们或许会听她讲述另一场即将到来的末日－她没有梦见其他东西 ...

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「你期待看到的」

收集魔尚夺尔勋爵

如果有任何实力相当的人出现在他面前，绝艺盟领袖尚夺尔勋爵会认为自己比他们优秀。在这种情况发生之前，他会以自封的新卡佩纳历史管理者以及现世编管者的身份进行统治。他透过于绝艺盟众多画廊、博物馆，以及档案库中的展览品来为历史分阶段。他利用绝艺盟所僱用的专业、谨慎的刺客们来管理目前的城市。

尚夺尔勋爵承受三样赋礼的重担：吸血鬼属性，这给了他永生；一份恶魔的祝福，这给了他力量；还有一顶皇冠，他感觉不到其重量，毕竟贵族头衔已不具任何意义。总之，尚夺尔勋爵担起了新卡佩纳收藏家与管理员的职责。管理是一份令人心力交瘁的工作，这份苦工渐渐让他想起了在城市兴起以及骑士、领主，与怪兽时代消逝之前的旧时光。随着终响会即将到来－整个城市的岁末庆典－尚夺尔勋爵再次规划了一份让整座城市产生共鸣的伟大计划。

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「第一集：回家」

「第三集：考验」

「第四集：圣源」

焚炎魔齐朵拉

其他龙给了她许多称号：傻瓜、龙族叛徒，甚至比他们爱慕虚荣。当她第一次接受大恶魔的合约时，勤工联领袖齐朵拉便从亲族那裡听到了这些称呼。但今日其他龙族何在？儘管他们正直、沾沾自喜且纯淨，旧卡佩纳的巨龙都是尘土。在齐朵拉统治柯达亚的同时，那些强大的龙族守护者已化为被抛光的头骨与牙齿，在旧卡佩纳博物馆的灯光下闪耀着。

现在，齐朵拉就是力量。齐朵拉就是财富。齐朵拉就是焚炎魔，她是柯达亚的劳动生物以及新卡佩纳工程师的斗士。大恶魔和他们那些好骗的天使们或许埋入了最早的地基并且放置了大钢樑，但齐朵拉和她的劳工才是从鹰架上建造了这座城市的人。现在齐朵拉也是五个家族中佔有最大量珍宝的人：新卡佩纳最大批的单一金圆储量正由勤工联掌控。在这个珍贵资源逐渐减少并且需求量增加的时代裡，掌控金圆的流通就能支配这座城市的命运；一旦有人挑战这份独佔权，那就代表了战争。

希望圣源吉娅妲

吉娅妲，一位来自梅齐奥低层地区孤儿院的少女，是乐舞会最重要的秘密、新卡佩纳最伟大的希望，以及其他家族最危险的威胁。被乐舞会的星探发掘，吉娅妲很快就成为金妮最喜爱的人－金妮期望已久却不可得的小妹妹－以及杰米尔最伟大的珍宝。吉娅妲很特别。身为一位有天份的歌手，她顺利融入了乐舞会的天真少女、社交名流，以及年轻明星之间。但与他们不同的是，她有一份从未在新卡佩纳见过的天赋：伴随着触碰与祈祷，她甚至能够把最难闻的城市汙水转变为纯淨的金圆。乐舞会急着把她藏起来，但他们对于这份魔法物质的渴望却凌驾了他们的谨慎程度：传奇地受到金圆所驱动，他们的派对已举办得过多了。

当其他家族遭遇来源逐渐短缺并且急切地渴求金圆的时刻，乐舞会却毫不受影响。有了吉娅妲，乐舞会便不须节制。有了吉娅妲，城裡的权力平衡已彻底改变。吉娅妲想要的是一个家。这不是她的错－透过一份对她而言更像是诅咒的天赋－现在有五个家族都想得到她。

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「第三集：考验」

「第四集：圣源」

「第五集：天使赞歌」

鹊姐莱格丽

鹊姐莱格丽是扶济社最可怕且最敬重的执法者之一。身为冯柯势力范围内的契约法师，莱格丽被允许在她监督的协议中保有运作的空间：所有扶济社成员都预期在每一笔交易中抽取「少许金额」作为酬劳，因此莱格丽便拿取了像她这种地位的人应当拥有的东西。

莱格丽的可怕名声－以及绰号－来自关于她如何运用其钱财的传闻。她在位于阁楼的一个巨大水箱裡养了一批奇异鱼类。在水箱内有许多金色与银色的凋像：这些真人大小的塑像捕捉了违约者脸孔的悲惨细节。甚至连绝艺盟都赞赏这些凋像的品质，但只有莱格丽知道真相：这些凋像就是那些违约者，被浸入融化的金属中并且被扔进她的鱼缸内永眠。

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「你期待看到的」

乐舞会主厨罗孔

罗孔喜爱社交，也是万通汇－乐舞会的主要活动空间、集会厅与舞厅－的主厨。罗孔不只管理万通汇的各式厨房，还有许多俱乐部、餐厅、小餐馆，以及乐舞会经营的地下酒吧的菜单，在幕后工作以主导高地园菁英们的口味。他的美食帝国横跨了新卡佩纳的所有阶层。

他对于物流工作的专精程度与他在厨房裡的巧手相匹配；他设计的每一道菜都是一份平衡的杰作，综合了不同风味与口感以从最平凡的食物创造出不凡。随着金圆降临新卡佩纳，罗孔的美食也找到了卓越的新高度，而且他的副主厨们也说他们从未见过灵感如此充沛的罗孔。

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「第三集：考验」

街头明师瑞格

儘管隔绝于高地园内，扶济社从不忽视社群的力量或是来自街头的知识。他们说，往上看就是往前看。他们有些最棒的执法者与契约法师都来自力争上游的人，这些来自柯达亚与梅齐奥的孩子们拚命地让自己融入家族并且保持那份驱力以在扶济社内升迁。

瑞格就是像这样的一个孩子。身为梅齐奥街头的孩童，瑞格曾梦想跟新卡佩纳的天使们一起工作。扶济社是他的第二志愿，于是他便奋力吸引扶济社招募员的目光。在青少年时期，瑞格打造了他的报童、扒手、擦鞋童、搬运工，以及跑腿员网路以帮助部署于梅齐奥的扶济社成员接收消息、保持时髦、饱食，与进行非法收款。他相当成功并且很快地就被梅齐奥的扶济社成员收养。在往高地园的优秀公司晋升的过程中，瑞格从未失去那份上进驱力。现在已成为一个成熟的扶济社员，瑞格从未忘记自己的出身：他自愿于梅齐奥工作，并特别关照那些与自己如此相似的孩子们。

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「毁约者」

龙急策欧妮斯

就算是巨龙也需要助手。当这些巨型蜥蜴在数钱的时候，总得有人确保他们运作顺利并且让金圆持续流通。欧妮斯是齐朵拉的副官，一位酷似齐朵拉的凡尔西诺－只不过身形小了点，以满足这隻古老恶魔龙的虚荣心。身为前线暴徒，欧妮斯是柯达亚所有金圆交易的监督者以及勤工联下城掠夺行动幕后的战略大师。

虽然她的前线地位可能会让她在家族菁英之间看起来地位较低，但对勤工联而言，待在前线就是力量与团结的标记。打架和战斗是苦差事－那些适合这种生活的人总是活不久。虽然欧妮斯是最早待在齐朵拉身边的其中一位凡尔西诺，也是少数几个被授予齐朵拉梦寐以求的绿焰的人，但她依然与同袍们并肩作战，一边撞得头破血流一边数钱币。

欢宴魔杰米尔

新卡佩纳的主持人不只要有一颗温暖的心和一件昂贵的套装－他是新卡佩纳的生命力，唯一一个精力充沛的恶魔，像个太阳般地让菁英绕着他转。每个场景都要有杰米尔存在。若是少了他的钱币、他的认可，还有他的金圆，新卡佩纳就只是空荡荡的世界裡的一座塔。人们需要生活，不只是生存；杰米尔很早就知道这件事。现在，他将致力于确保人们生活在他这个版本的新卡佩纳裡。

杰米尔是乐舞会的创始人兼老闆，也是新卡佩纳的五个家族之一。很久以前，他率领一群狮族德鲁伊宗派。在旧卡佩纳，他们是祭礼与仪式的大师，自然世界的宗徒－它的丰饶、美丽，以及因为一切事物与其内在而产生的循环。生、死、重生，和永生，在第一批人移居新卡佩纳之前，杰米尔的宗派早已怀有未来乐舞会的家族精神。他和他的教团替早期的移居者带来娱乐，让他们保持愉快，而相对地，他们则供应他们温饱。这份关係，虽然已跟一开始时相去甚远，但此时在本质上却是相同的。杰米尔让金圆持续流通，让音乐继续弹奏，让舞池持续燃烧，于是新卡佩纳便因此而喜爱他。

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「第一集：回家」

工笔画匠帕涅丝

拥有足够的技术与自信来描绘一个吸血鬼是一项宝贵的技能，也会导向一份危险 的工作。他们无法看见镜中的自己，明白了吗？因此你描绘他们的方式就是他们看见自己的方式。有许多风险，也有高额报酬。甚至对其他吸血鬼来说也有各种风险，从因为差评而被木桩刺穿到从来无法完成他们自己的画像。

帕涅丝是最棒的画匠之一，她的专长不一定非得描绘吸血鬼的真实容貌，而是描绘出他们希望被看见的样子。她有一支巧妙的画笔－还有一点浮夸的秘闻帮魔法（来自一位朋友的赠礼）－来帮助她看见她的对象们最自信的自我形象。这裡修一下光滑的皮肤，那裡抬昇一下獠牙，那边再用力扯一下－那些委託帕涅丝作画的吸血鬼将会看见自己变得比以往更洁淨美丽（或可怕），因此，他们持续让帕涅丝收取全额费用并且在短期内排满了预约。

动物学家班尼布拉克

在班尼成为新卡佩纳的明星动物学家之前，他是个在梅齐奥那永远昏暗的屋顶上饲养鸽子的小孩。头顶上方就是高地园的底部，被这座城市的钢铁与油腻所包围，班尼在那裡梦想着一个生机盎然的翠绿世界。他的鸟笼不太大，在有限的预算下以一位狂热者的眼光来规划。他的鸟儿们，一开始是兴趣，后来成了他的出口：透过非正式的演出与交易，班尼找到方法加入正式的选美比赛，他的鸟儿们－在城裡的鸟儿中独一无二－吸引了高地园商人与饲养员的目光，但没有一个比得上杰米尔养女金妮斐引领潮流的能力。有了金妮的大笔一挥以及随之而来的热烈评论，班尼和他的鸟儿们成功了。

虽然班尼并非正式隶属于乐舞会，但他却是他们交易珍稀与美丽生物的首选。不再侷限于一个城市鸟类的专家，班尼已将范围拓展至各种奇异、昂贵的宠物：茶杯哺乳动物、远古爬虫类、来自极远海洋的鱼类－班尼照料所有动物，甚至包括那些要被送往罗孔厨房的。

报社主编丹瑞科林

新卡佩纳已不再有什麽是神圣不可侵犯的了，自从天使离开后更不会有。如果能够驱动墨水与纸张，没有任何故事－无论真实或虚构－是不可刊登的。对新闻记者而言最重要的是这些新闻，无论好坏，都能让人们看见，还有人们会优先看见他的报纸。对于柯达亚与梅齐奥的劳动阶层来说，那可能是劳动报导、拳击赛重点回顾，以及桥樑公告。对于高地园的社交名流与纨裤子弟来说，那可能是社会版面、八卦专栏，以及股票数字。对五个家族来说，那可能是讣闻、分类广告，或被认为是犯罪报导的部分：新卡佩纳的各大报一直在争取读者，正如五大家族争夺金圆一样。卡佩纳传令报的主编丹瑞科林便决心赢得这场战争。

出生于灰色的记者公会裡，丹瑞科林很了解新闻。他在卡佩纳传令报社内升迁至主编的不流血成就却同等残忍。在他心中，新卡佩纳彼此争战不休的报社－柯达亚公会邮报、梅齐奥明星时代报、高地园顶峰报、新卡佩纳先锋报，以及他自己的卡佩纳传令报－是这座城市的「第六个家族」。他们以辖区记者、八卦专栏作家，以及摄影师们来取代他们缺乏的执法者和武力；他们或许无法堆叠尸体，但他们却让凶手们曝光－除非那位杀手愿意付钱销毁这篇报导。

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「你期待看到的」

沁魂厨师蓓丝

食物滋养灵魂。少了它，当然，你无法存活，但吃了难吃的食物，你就不算真正活着。生活在高地园的美丽人士可以享受他们的泡沫、精緻的肉块、细枝嫩芽，并选择切下的份量－但下城的人们也得进食。人们需要燃料，以滋养他们的身体和灵魂，而不只是刺激他们的味蕾。蓓丝是城裡最棒且众人皆知的秘密：一位能够跟高地园白袍主厨匹敌的厨师，也是让五个家族裡最老练的走私客相形见绌的物流师。身为手艺精湛的大师，她只为捐款以及那些被（提供难吃食物的）昂贵餐厅拒于门外的人们服务。

曾经是罗孔底下的副主厨，蓓丝自立门户经营她自己的厨房，设法将她的技艺带往下城，带回她成长的街头。上城的人们不懂得欣赏烹饪的艺术，只为了要在对的地方让对的人看见。食物应该是要被享受的，要被喜爱的。对蓓丝而言，烹饪从来就不是为了要让人大开眼界－而是为了要餵养人们。她认为自己的食物碰巧是城裡最棒的之一，这更证明了她的使命是正确的：为了人们而烹饪。

復旧专家欧斯卡

如果每一个相关人士都死了，那麽秘密就只会是秘密。没有人想承认这点。他们都认为守口如瓶、切碎文件、把情报扔进垃圾滑道并落入老鼠成群的下水道就足以掩盖他们的痕迹。不是这样。完全不是。

无论一栋建筑有多安全，总是有两种方法可以获取它隐藏的资讯：透过水管系统或翻找垃圾。儘管其他秘闻帮特务倾向保持整洁，但復旧专家欧斯卡却直捣黄龙。他在秘闻帮的揭密师与调查员之间像一匹孤狼。身为一个肮髒又散发恶臭的垃圾清理人，他知道下水道的每一隻老鼠和城裡的每一个滑道倾倒点。他的魔法能够迷惑城裡的啮齿动物，将这些不起眼的害虫转变为他的私人盗贼和间谍大军，能够抢回足够的「已处理」文件并带回给他进行重建。多亏了欧斯卡的肮髒工作，被其他家族认为已埋葬妥当的秘密总会从下水道爬回来纠缠他们。

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「你期待看到的」

暴冲汉佩力

佩力并非一开始就是个西装笔挺的扶济社特务。以他的年纪来说是个体型高大的孩子，他替一位钟錶匠在底层的维兹区跑腿。但这位年老的修补匠时运不济。从未准时交租，老天保佑。佩力誓言要好好对待他的朋友，于是便进入拳击场以赚取一些甜美的奖金。结果显示，他很擅长挥动那双大拳头。非常拿手。也为他自己赢得了耀眼的新绰号，「暴冲汉佩力」。但为了金钱而施行的暴力从来就不恰当。

一场事件改变了一切。当时这两人正在边喝咖啡边讨论一隻新錶，而且邻近的一场抢劫行动出了差错。那辆逃逸跑车正朝他们的咖啡桌直冲而来！ 佩力如往常一般无惧地用身体将汽车撞到人行道上。他救了这个老头一命，但手錶却损坏了。前来评估损伤的扶济社成员欣赏佩力的英雄行径并提供他一份新工作，需要挥动一把巨槌。这次，是为了美善的一方。他们甚至还用那辆损毁的车替他打造了一些精美铠甲。不过佩力依然戴着那隻被砸烂的錶。十足地多愁善感，只是他不会向你们承认。

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「毁约者」

秘闻帮天眼卡蜜兹

卡蜜兹不会错过在城裡发生的任何事。每一个市民都是她的囊中物，他们甚至连她的名字都不知道。原本试着要当个新闻记者，直到她发现每一份报纸都在口袋最深的顾客掌控下刊登彻底的无稽之谈。总是跟书呆子一样喜爱阅读，反正她也不喜欢进行报导。由于她那双闪耀的蓝色眼睛，那些採访对象总是向她展露出怪表情。她彻底厌倦了他们所有人的目光。

因此，她与秘闻帮签约以确保她能够不在人们窥探的目光下做事。在她的第一件任务中，她让她的间谍们勒索一位贪汙政客并逼迫他下臺。在此之后她便迅速地于组织中晋升。就在她发明一道能够看穿牆壁的咒语后，她一飞冲天。现在，她掌管整个秘闻帮网路，蒐集从下水道至摩天楼的一切情报。我猜那样子的她依然是个记者，毕竟报纸上的所有故事都来自于她。

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「第五集：天使赞歌」

「你期待看到的」

华艺家安海洛

安海洛既是个历史学家也是个生意人。与绝艺盟或其博物馆进行的任何商业交易或合约都得经过他。他不会透露自己是如何得到这份工作的，但这个家族却藏不住那一点八卦消息。他在这座城市建立之前就是尚夺尔勋爵的副手，而且他到今天还是。别被他的头衔骗了；富裕的博物馆馆长只是他的兼职。被尚夺尔勋爵亲手训练了几世纪，安海洛是这座城市最优秀的刺客之一。

我猜待在画廊裡的这段时间使他认为自己应该成为一位艺术家，即使杀戮依然更有利可图。这个男子无法抗拒在四处展现一点创意。匕首、画笔，对他来说都一样。他喜爱把尸体设置在一个如此赏心悦目的犯罪场景中，让任何旁观者希望被击倒的反而是他们。称它为他的艺术作品吧，他的小小「隐藏奇观」。或许他正试着要让他的老闆或他锺爱的女儿大开眼界。如果你问一般市民的话，这有点没必要，但嘿，有时候吸血鬼就是这样。

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「第一集：回家」

「第二集：黑历史」

「第三集：考验」

「第四集：圣源」

「第五集：天使赞歌」

「家人至上」

破坏歌伶琪特坎托

这裡的大部分人拥有太多秘密，以至于他们无法过度喜爱一位歌伶。不过当乐舞会的人说琪特坎托是唯一值得听的女歌手时，他们可不是在开玩笑。谁知道杰米尔会在地铁站的楼梯间发现真正的美声，为了赚钱而唱着活泼的爵士小调？现在她是每晚乐舞会闹区的当红歌星。那就是让每个孩子心生憧憬，真正华丽的麻雀变凤凰的故事。每一个想成为大人物的人都暗自仰慕着这个女孩，极度钦羡。

城裡的聚光灯都照在琪特身上，她在灯光下闪耀不已。那些闪烁的亮片可能是化妆，甚或是魔法。她非常热衷于乐舞会所宣教的德鲁伊诗歌并宛如歌词般地哼唱着它们。听见它会让你觉得像是真正的黄金，确实如此。但别忘了于谢幕时放几朵玫瑰在舞臺上，知道吗？只要惹火她，你就会学到这隻猫可是有爪子的！她的那隻麦克风能够施放一些让你嚎吼的下流咒语。或者，她会使用他们摇摆音乐家的街头智慧直接打你脸。喵－好痛！

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「街猫蓝调」

万金油亨齐托雷

没有人称他为亨齐，除了他的妈妈。但若你打算雇用万金油本人，你就得有点本事。那位狡猾的小杂耍员能够夺取你心中梦想的一切，但他会想收取一点回扣。而且这些劳务可不便宜。他自己的未婚妻要求他替她弄来几件设计师婚纱，但他却要回她的订婚戒指作为报酬。说不准他们在那之后撑了多久，但他有了钱为什麽还需要爱情呢？

他自称是勤工联成员，并且替他们搬运建筑材料。但传闻他私藏了一些东西，藏得真好，甚至连他的老闆齐朵拉都不知道。我敢说所有下落不明的武器货品都在那裡。不清楚他打算拿它们来做什麽。或许他只是喜欢坐在它上面沾沾自喜，彷彿他就是高地园之王，沐浴在金圆的光芒中。他喜爱闪闪发亮的东西，总是穿戴着宝石，像一盏该死的吊灯。但若那些指虎打中了你的嘴巴，你将会眼冒金星好几天。

重返的传奇角色

异端魔判洼巴司

新非瑞克西亚即将发生改变。在红色熔炉中锻造的自由将会首次激发一场革命。至少，那是洼巴司心中的希望。在那之前，他必须发挥他的作用。一边从他传送至这个时空的过程中復原，这位反叛魔判官藏身于新卡佩纳的柯达亚深处。洼巴司就像回到了家：在这裡，世界是由许多熔炉、锅炉、蒸汽管，以及锻炉组成的迷宫。这裡粗略地複製了他在新非瑞克西亚的境域，但也足以在他计划下一步的同时借给他力量。

预兆梦－在火焰与砾油中出现的预视－引领他来到这座高耸的城市。这裡有他想见的人。某个重要的人。某个需要知道未来情势的人 ...

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「自由的一方」

鹏洛客

华辉艾紫培

艾紫培想要和平。她大部分的人生都被童年时期受到非瑞克西亚人囚禁的回忆所纠缠。虽然她在点燃鹏洛客火花时逃脱了，但她却从未忘记过追捕她的人；关于它们的回忆使她不敢入睡。儘管艾紫培一直在寻找一个能让她休息并且终于不用再逃避过去的家园，但在内心深处她知道自己永远无法找到平静，除非她面对她的心魔并确保它们永远无法再次骚扰多重宇宙。

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「第一集：回家」

「第二集：黑历史」

「第三集：考验」

「第四集：圣源」

「第五集：天使赞歌」

「自由的一方」

寻猎薇薇安

薇薇安想要荣耀她故乡世界的教导。身为斯凯拉的最后一位倖存者，这个时空的进展拥护者与自然守护者无法找到平衡，薇薇安孜孜不倦地尽力确保她族人的错误不会在多重宇宙裡的某处重现。她是一位自然保护者以及敏锐的自然观察者，透过分享大自然的教诲来培养更健康的文明。她希望藉由在他人心中培育她对大自然抱持的惊奇感与敬意，她便能在多重宇宙裡保存生命的多样性，并且荣耀她对于自己失去的世界的回忆。

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「第一集：回家」

「第三集：考验」

「第四集：圣源」

「第五集：天使赞歌」

「自由的一方」

魔头欧尼希兹

欧尼希兹意图统治其他人。在成为恶魔之前，欧尼希兹是一个热衷于征战的人类军阀。在他追逐力量的过程中，他被锁链面纱－一件远古的魔法神器－转化。虽然他一开始想设法移除这份诅咒，但他终究还是接受了他的新型态以及它赐予的力量。欧尼希兹享受降伏其他人并且是个卑微奴僕的收集者，囤积过往敌人的残破铠甲以做为己用。他特别喜爱一种挑战，就是击败或腐化强大或高贵的人并让他们接受他的统治。儘管他在漫长的一生中已于许多世界建立了领地，但他很快就感到无趣，于是新的征服慾便驱策他向前。

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「第三集：考验」

「第四集：圣源」

「第五集：天使赞歌」