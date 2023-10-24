既然你已经到过了欧拉兹卡黄金城，现在四方真没别的地方可去了，只能向下。向下就向下吧。依夏兰地底深处，有个历史悠久的洞窟网。这网络中心便是滋生万物的神日奇密理，但也千万不要低估你沿途会碰到的危险与奇观。本文介绍了各位会在依夏兰迷窟遇到的各种新老机制。我们去洞窟探险！

化炼

化炼这个新异能聚焦于探索中两个有趣重点：寻找好东西，然后用找到的好东西制造更好的东西。具化炼异能的牌都是转化式双面牌。

翻面 深邃王雕像//君王石锯剑

跟以前的转化式双面牌一样，你只能施放这些牌正面（也就是具有化炼异能的那一面），它们进战场时也都是这一面朝上～除非有效应特别注明它们是以已转化的状态来进战场，就比如化炼异能本身。正面就很厉害了。相当不错。但如果我们能化炼成更好的东西会怎样？

化炼属于起动式异能，让你可以化平凡为神奇。（千万别告诉深邃王我说它的雕像平凡。）起动化炼异能时，你需要作三件事：放逐具化炼异能的该永久物，放逐指定的材料，支付一些法术力。要用的材料则是从由你操控的其他永久物和／或你坟墓场里的牌中挑选，具体要求会在化炼异能中写明～举例来说，「以神器化炼」意指放逐一个由你操控的神器（具化炼异能之永久物本身除外）或是放逐一张你坟墓场中的神器牌。于化炼异能结算时，具化炼异能的牌会在其拥有者的操控下返回战场且已转化。希望这个拥有者是你，这样你就操控了比以前更好的东西！

如果某个化炼异能需要多项材料，则你可以从你操控的永久物中放逐一部分，然后用你坟墓场中的牌将剩下的补齐。举例来说，你在旅途中发现了谜奇珠宝。朋友，奇密理在对你微笑。

翻面 谜奇珠宝//启蒙之核

要用的材料是四个或更多具有起动式异能的非地物件，不过你有几种放逐方式可以选择。你可以放逐四个由你操控且具有起动式异能的非地永久物。你也可以放逐两个此类由你操控的永久物，然后再从你的坟墓场中放逐两张具起动式异能的非地牌。你还可以从你坟墓场中放逐四张具起动式异能的非地牌。战场上和坟墓场中的牌比例可以是一比三。甚至一比四！或者二比五。「或更多」看到了吗？

如果你化炼时放逐的是由你操控的永久物，请记住你也可以放逐衍生物，但是千万要小心。有时牌张背面会有提及「用以化炼所放逐的牌」之异能。一旦你放逐了某衍生物，它就会从此消失，所以会留意在放逐区中之牌的异能，自然就看不到未在该处出现的衍生物。虽然可能牺牲衍生物能让你通往启蒙之核的道路不那么坎坷，但这样会让你到了那边之后收获的异能少了一些。你需要自行平衡得失。

转化式双面牌

除了这些具化炼异能的牌以外，依夏兰迷窟系列中也还有其他的转化式双面牌。其中有不少的转化方式还相当传统，直接就是从正面翻到背面，还不用离开战场再回来。如果你已经知道转化式双面牌的运作方式，那就完全不必担心～你已经做好准备来收获新一轮的惊喜。如果你有点茫然，那就来复习一下！

翻面 伊替莫成长仪式//烈阳育所伊替莫

牌张的正面会在左上角处有一个往上指之三角形标记。而背面则是在右上角有一个向下指的三角形标记。当前朝上的那一面就是这永久物现在的样子及其功能。如果有效应让你转化某永久物，则就将它翻至另一面。转化永久物并不会横置或重置它。因此如果你转化一个已横置的永久物，则所成之永久物也依然是已横置的。

翻面 藏宝图//藏宝海湾

对于背面是地的牌来说，原本在最初依夏兰系列中登场的地图边框也在本系列当中回归。「永久物转化为地」此事与「使用地」并不相同。藏宝海湾没有重新进入战场，将藏宝图转化为藏宝海湾也不会算进你在该回合中已使用的地数当中。

如果转化式双面牌不在战场上，则它就只具有其正面的特征。因此如果有咒语让你从你牌库中搜寻一张地牌，则你无法找到藏宝图；但如果你是要从你牌库中搜寻一张神器牌的话，你就可以找到它。当转化式双面牌在战场上时，就会利用其朝上那一面的特征，但有一处例外：如果是背面朝上，则其该面的法术力值仍是利用其正面的法术力费用来确定。

落坟

继续向奇密理进发！本系列中某些牌的异能会检查你本回合中是否有落坟。如果有永久物牌从任何区域进入你的坟墓场，便算作你有落坟。

巢怒智蕈

像这位小蘑菇朋友具有的异能，就会检查你该回合中是否有落坟来确定其会不会触发。对这类异能来说，你本回合中总共落坟了几次并不重要，只要至少有一次就够了。进入坟墓场的那张永久物牌是否还在你坟墓场中也不重要。举例来说，如果某张永久物牌进入了你坟墓场，然后你再将之移回你手上，也算作你当回合有落坟。

智蕈暴君

而这位大蘑菇朋友所具有的异能，则会计算你该回合中的落坟次数，即当回合中从任何区域进入你坟墓场中的永久物牌数量。跟之前一样，这些牌不需要一直都留在你的坟墓场中。

切记在所有情况中，落坟都只考虑永久物牌，因此瞬间和法术牌都不会计算在内。

落坟4、落坟8以及落坟无边

与落坟机制紧密相关的，还有这三个异能提示，同来提醒你相关异能会关心你坟墓场中的永久物牌数量。挖到宝啦！

落坟4和落坟8起头的异能关心的是你坟墓场中是否至少有四张或八张永久物牌。跟前面一样，瞬间和法术牌都不会计算在内。每个落坟4和落坟8的异能都各不相同，且坟墓场中永久物牌达到所需数量之后提供的加成每张牌也不太一样，请多加留意。

布道念世灵

落坟无边异能的机制也十分相似，但这类异能并不会要求你坟墓场中的永久物牌达到某一特定数量，而就是多多益善。将弃物无情丢进坟场，拥抱丰厚回报。

迷魂曲

倾探

这一新的关键字动作会让你掘穴牌库（不是那个掘穴），勘察（不是那个勘察）出新的未知咒语！你永远不知道会有什么东西破坟（不是那个破坟）而出！

探地人

倾探字样后面都会跟着一个数字，这个数字就是你能找到之牌的最大法术力值。当有效应让你倾探时，从你的牌库顶开始逐张地放逐牌，直到你放逐一张法术力值为该数字或更小地非地牌为止。然后你可以做个选择。是要施放该牌且不需支付其法术力费用，还是要将它置于你手上。之后将你放逐的其他牌（包括地牌），以随机顺序置于你牌库底。

在一些不那么常见的情况中，你因倾探想要施放的咒语所具有的法术力值，可能会跟你放逐的牌法术力值不一样。请记住：你施放之咒语的法术力值也必须等于或小于倾探的数字。举例来说，假设你倾探3并放逐了 野餐搅席客 （一张出自艾卓幻野系列的牌，其本身的法术力费用为{一}{红}；其上还有个名称为 遭窃美食 的历险，其法术力费用为{三}{绿}）。 野餐搅席客 的法术力值为2，因此你放逐到它之后就会停止。如果其历险的法术力值是3或更小，你就能够施放该历险；但4就超出了上限。所以你的选择就只有施放 野餐搅席客 或者将它置于你手上。

勘察（就是那个勘察了）和地图衍生物

有美丽新土地要寻找，有吃苦耐劳的生物要出发，因此我们来看一看勘察这一回归机制。

矿工向导鸟

如果某个由你操控的生物受命勘察，你就展示你的牌库顶牌。如果所展示的是地牌，则代表你的生物为你发现了全新疆域，因此可以将该牌放进手中。如果不是地牌，则虽然你的生物没有帮你探寻到新地域，但它们也从经验中受益。你在该生物上放置一个+1/+1指示物。然后你可以将非地牌放进你的坟墓场，但如果你觉得看到的东西不错，也可以留在牌库顶。

本系列中，主要会利用地图衍生物来令生物勘察。地图衍生物是一种新的预定义衍生物。它是无色地图衍生神器，且具有以下异能～「{一}，{横置}，牺牲此神器：令目标由你操控的生物勘察。只能于法术时机起动。」

空流斥候 地图衍生物

有少部分生物，会因为未指定其为目标的起动式或触发式异能而勘察。如果在有效应令生物勘察时，该生物已不在战场，则只要令它如此作的咒语或异能能够结算，它就会进行勘察此动作。它们可能在身后也继续勘察？呃，冒险者自有出路。你仍可能得到一张地牌，但如果你展示出一张非地牌，则尽管已离开战场的生物不会得到+1/+1指示物，你仍能选择是要将该牌留在牌库顶还是置入坟墓场。

终命指示物

最后这个不算是全新机制，更像是既有异能的新表现方式。有些牌会将其他牌（通常是生物牌）移回战场，再给它最后一次机会发光发热。如果它死去，它就会被放逐，而非回到坟墓场。从本系列开始，此功能就会利用终命指示物来表现。

无畏古生物学家

之后你会看到很多系列都会出现终命指示物，但数量不会太多。这不是个能围绕它来构组套牌的主题…或许也不一定？既然我提到了…那就再多说一点好了，你们应该知道这功能会跟着指示物走吧，所以如果你有办法把指示物放在对手的生物上，然后该生物将死去，就会改为将它放逐。我是不是说得太多了？

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依夏兰迷窟将于2023年11月17日上市，你现在就能通过以下途径预订产品：联系本地游戏店、造访亚马逊等电商，或是拜访其他销售万智牌的地方购买。如果你想了解牌张分布，以及补充包添趣的各种版本样式，还可以移步阅读我们的指南文章～《收集依夏兰迷窟》。