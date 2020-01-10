艾紫培已死。

不过我们要从这之前很久很久开始说起，那是几百年前。在塞洛斯诸神获得力量以前，泰坦们——由恐怖的原始冲动构成的血肉之躯——游荡在凡间的大地上，于其所至之处散布死亡与毁灭。无力保护自己的凡人在危急之时只能依赖祈祷。祈祷所集结的虔诚便铸就了神。

众神使用从凡人处得到的强大信仰之力，将泰坦们封印在了冥界。命运之神克洛缇丝自愿去当狱卒，亲自在冥界担任看守，直至永恒。虽说厄睿柏斯掌控着冥界，事实上克洛缇丝才是永恒封印，使泰坦无法逃脱。

众神就这样统治着，并对其地位的正当性充满自信，直到羊蹄人谢纳戈斯成为了新的威胁。通过掌握虔诚之力，谢纳戈斯升格为神，此举向众神揭露了一个难以正视事实：他们可以被取代。

太阳神赫利欧德派出了他的天尊——鹏洛客艾紫培——去消灭谢纳戈斯，而且她成功了。然而，谢纳戈斯成神一事依旧令他恐惧不已。如果塞洛斯的凡人崇敬艾紫培多过赫利欧德本身，她就能轻松取代他在万神殿中的位置。出于恐惧，赫利欧德在她凯旋之时将她打入了冥界，希望她就此被遗忘。

艾紫培已死。

但她的故事尚未完结。在塞洛斯的阴影之中，还潜藏着另一位鹏洛客——梦魇法师安梭苛。安梭苛为恐惧而生，并相信在恐惧之下一切平等。拜他所赐，本应在依吕夏——英雄在冥界的安息之地——获得永恒安息的艾紫培，不断被来自她过去的梦魇折磨着。有些关于她的旧爱达克索斯，她因被骗而亲手将他杀死。有些关于赫利欧德，他用长矛将她刺入冥界，而她曾用这柄矛以他之名而战。还有些关于她于童年时在扭曲的非瑞克西亚人手上饱受折磨。

这导致了两个后果。其一，安梭苛的幻象逼真至极，在其中一次梦境中，艾紫培抓住了赫利欧德的长矛赫鲁瑟。当幻象褪去，扭曲的长矛留了下来，滴坠着黑暗和力量。其二，安梭苛知晓了非瑞克西亚的存在，并匆忙时空旅行去寻找这些真正的噩梦化身了。

在此同时，太阳神赫利欧德沉思着其永生的脆弱。他不能容许任何人取代他在万神殿中的地位——即便是其他现有的神。为此，他找到了先知达克索斯的灵魂，并将他转化为了自己在现世的天尊。赫利欧德命变为了半神的达克索斯在迈勒提斯城消除所有其他神的踪迹。

其他神自然不会容许这种冒犯，也纷纷从冥界召回了自己的天尊；于是，众神之间便展开了战争。神界混战时，代价总是由凡人承担。代价之一就是塞洛斯的冥界和凡界中出现了裂隙，无数怪物从其中钻出。冥界之神厄睿柏斯也投身于这场冲突。他比谁都更仇恨赫利欧德，而在盛怒之下，他纵容了一些本应在他控制下的灵魂逃出生天。

所谓坏事传千里，在冥界也不例外，艾紫培迅速得知了能够前往凡界的裂隙。艾紫培意识到她在多重宇宙中的使命尚未结束，她抓起蔽影矛，并走向了厄睿柏斯领域的隐藏出口——但企图逃脱的绝非她一个。

克洛缇丝气坏了。当谢纳戈斯企图取代她在万神殿中的位置时，她非常失落，这很正常。当无数灵魂竟敢反抗命运，逆转死亡时，她怒不可遏。她派出了无数命运使者去阻止这些灵魂寻求新生。然而对于如艾紫培这样鹏洛客的灵魂，她需要采取一些特殊的手段。于是克洛缇丝编织出了一份杰作——她命名为凯利斯的命运使者。凯利斯生而只为遵从克洛缇丝的旨意，他踏上了追踪艾紫培的旅程吗，为的是让一切都不会脱离命运的安排。

随着艾紫培走向自由，她也在集结盟友。在她的旅途中，她遭遇了诸多战斗和强敌，但她将他们尽数击败。每次取胜后，她都会高举长矛并宣称：「看啊！这才是真正的赫鲁瑟！赫利欧德手中的是赝品！」

她也与凯利斯数次交锋，每次都取得了胜利。毕竟，她身经百战，而凯利斯刚被创造出来。每经历一次战斗，凯利斯都会表现得更好一些——他在自学，也在向敌人学习。在到达出口前，她在最后一次与他的交锋中依旧击败了他。赫利欧德在出口处等着她。

通过艾紫培的旧爱达克索斯，赫利欧德了解到了她试图逃走。失去理性的赫利欧德挡在了艾紫培身前，拒绝让她离开冥界。他决不能容许她逃离。因为她意味着他的终结。她是这一切的起因。他一边低声斥责，一边举起长矛赫鲁瑟冲向了艾紫培……长矛在他的手中破碎了。

每一次艾紫培宣称她的蔽影矛是真正的赫鲁瑟时，围观的灵魂都相信了她。正是这份信仰的力量，这份虔诚，使她的谎言变为了现实。赫利欧德呆视对方长矛的尖端——那把不属于他的长矛——他退却了。厄睿柏斯放声大笑。

厄睿柏斯存在的数个世纪中，没有任何声音能比赫利欧德的屈服给他带去更多愉悦。厄睿柏斯将战败的太阳神压在一块巨石之下，让他永远受折磨……或直到他被其凡间的崇拜者遗忘。至于艾紫培，厄睿柏斯向她表达了永恒的感谢——并赐予了她安全回到凡界的路径。

与达克索斯短暂重逢后，艾紫培时空旅行离开了塞洛斯。凯利斯看着她离开，感到了巨大的痛苦。他使命是让艾紫培回到她的应在之地，而现在他再也无法企及她了。然而，就在他的至暗时刻，一个奇怪的想法在他心中如火花般闪过——于是他追着她一起时空旅行了。